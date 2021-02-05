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Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Російські силовики змусили арештованих на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального штовхати свій автозак, який заглох посеред дороги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Новая газета" в Twitter.

"Спецприймальник в Єгор’ївську (137 км від Москви) заповнений, повідомляє заарештований автор "Новой" Микита Гірін. Із 25 осіб в одному автозаку під арешт змогли прийняти лише п'ятьох. При цьому вчора заарештованим довелося самим штовхати автозак, щоб виїхати з суду - він заглох", - сказано в повідомленні.

У користувачів соцмережі така поведінка затриманих викликала, м'яко кажучи, подив. Наводимо деякі коментарі:

Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак 01
Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак 02
Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак 03
Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак 04
Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак 05
Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак 06

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві і Петербурзі. Проти них виставили безліч силовиків, які застосовували силу при затриманнях. були затримані тисячі осіб.

Дивіться: У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+86
Протесты в РФ: арестованных на акциях в поддержку Навального заставили толкать заглохший автозак - Цензор.НЕТ 8288
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05.02.2021 13:35
+75
1870г - 2020г. У казламордых ничего не поменялось!Протесты в РФ: арестованных на акциях в поддержку Навального заставили толкать заглохший автозак - Цензор.НЕТ 7614
Протесты в РФ: арестованных на акциях в поддержку Навального заставили толкать заглохший автозак - Цензор.НЕТ 5153
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05.02.2021 13:30
+69
Адіннарот!!!!
Протесты в РФ: арестованных на акциях в поддержку Навального заставили толкать заглохший автозак - Цензор.НЕТ 2406
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05.02.2021 13:35
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Рабское мышление.Можно и омоновский сартир почистить.Потом закурить
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05.02.2021 19:20 Відповісти
Как в старой песне"ну,что сказать,ну что сказать,устроены так люди"(С)РАБЫ!!!
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05.02.2021 19:48 Відповісти
Завтра скажут каждому прийти на центральную площадь со своей веревкой и табуретом на екзекуцию. И придут

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05.02.2021 20:45 Відповісти
В нас не краще,раб рабом поганяе,продажний хохол пхав би автозак аж до Сiзо...
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06.02.2021 04:18 Відповісти
О вас и статья эта и видио. А в Украине и было и есть совсем на оборот.
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07.02.2021 15:20 Відповісти
И на бензин ещё скинулись, не сомневаюсь
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05.02.2021 20:47 Відповісти
ахахах...и на сигареты, еще и в магаз сгонять)))
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05.02.2021 21:04 Відповісти
картина маслом бурлаки на волге.
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05.02.2021 21:28 Відповісти
Новый способ самообслуживания.
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05.02.2021 21:35 Відповісти
исконные холопы, смерды
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05.02.2021 21:39 Відповісти
Станут на колени и бунтуют и бунтуют !
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05.02.2021 22:10 Відповісти
А ведь подлецы знают, что бунтовать нельзя! Непобедимый бунтарский дух расейцев!
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06.02.2021 11:10 Відповісти
Жарт про те, що кацапи зі своєю пляшкою для присідання ходять на мітинги, вже, мабуть, був?
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05.02.2021 22:44 Відповісти
Нащадки бурлаків з Волги з картини Рєпіна.Ні самоповаги ні достоїнства.Ще й рвуться рятувати всесвіт.
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05.02.2021 22:45 Відповісти
Как говорил классик они ненавидят любое прявление свободы.
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05.02.2021 23:22 Відповісти
Когда они превратились в рабов трудно сказать. Наполеон был поражен с каким остервенением казламордые защищали свое крепостное бытие. А может они и никогда небыли людьми и представляют из себя параллельную ветвь гомо сапиенс.
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05.02.2021 23:20 Відповісти
Это еще не все. В следующий раз им раздадут ментовские дубинки чтобы они сами себя оттр@хали в сраку. И они все сделают. Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак - Цензор.НЕТ 4013
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06.02.2021 00:10 Відповісти
сюррр
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06.02.2021 00:22 Відповісти
Рабы.
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06.02.2021 00:29 Відповісти
кацапы - далпаепы и рабы))))
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06.02.2021 01:42 Відповісти
Їхньой свободи катафалк це погрібальний,
Дарма повернувсь ти в Моцкву, Навальний.
Бо воля дівка там чужа ,не наречена,
Не звабить жодного вона, хіба чечена.
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06.02.2021 08:09 Відповісти
"Ей, ухнєм!" - руська бурлацька пісня.
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06.02.2021 08:54 Відповісти
Ну и правильно! Нельзя задерживаться автозаку и заставлять следующую партию ждать . В 1937 году они так же толкали автозаки, чтобы расстрельные команды не простаивали. Страна "свободных людей", епти !
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06.02.2021 08:58 Відповісти
Зі свого дитинства пам'ятаю, що у фільмах і книжках про війну радянські військовополонені використовували найменший шанс щоб втекти з полону, а зараз, схоже, якісь не правильні фільми про дідів знімають на Росії, нічому вони не вчать підростаюче покоління крім відданості вождю. Навіть не знаю - радіти цьому чи сумувати?
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06.02.2021 11:15 Відповісти
придут ко входу в усадьбу барина, станут на колени и давай хлестать себя плетями по спине до потери сознания. и всё требуют и требуют, бастуют и бастуют пока барин собак не спустит, да казачки нагайками по спинам градус протеста не поднимут.
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06.02.2021 11:25 Відповісти
Даже и не знаю... Но вообще - отличная метафора для объяснения что есть такое расия.
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06.02.2021 14:37 Відповісти
Точно в цель, https://isralove.org/load/8-1-0-316
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07.02.2021 13:24 Відповісти
https://isralove.org/load/8-1-0-316
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07.02.2021 13:24 Відповісти
,😱🤦🤔🙄🐑🐑👁️
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07.02.2021 11:17 Відповісти
Конченные рабы
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07.02.2021 13:21 Відповісти
Господь жги,на рассии ничего не исправить!
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07.02.2021 14:01 Відповісти
Штовхають автозак щоб той довіз їх туди де садять на пляшку.
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08.02.2021 10:55 Відповісти
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