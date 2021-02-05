Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак. ВIДЕО

Російські силовики змусили арештованих на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального штовхати свій автозак, який заглох посеред дороги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Новая газета" в Twitter.

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"Спецприймальник в Єгор’ївську (137 км від Москви) заповнений, повідомляє заарештований автор "Новой" Микита Гірін. Із 25 осіб в одному автозаку під арешт змогли прийняти лише п'ятьох. При цьому вчора заарештованим довелося самим штовхати автозак, щоб виїхати з суду - він заглох", - сказано в повідомленні.

У користувачів соцмережі така поведінка затриманих викликала, м'яко кажучи, подив. Наводимо деякі коментарі:













Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві і Петербурзі. Проти них виставили безліч силовиків, які застосовували силу при затриманнях. були затримані тисячі осіб.

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