З воїном 503-го ОБМП Дмитром Власенком, загиблим у зоні ООС від кулі снайпера найманців РФ, попрощалися на Миколаївщині. ВIДЕО

Учора, 4 лютого, в селі Грушівка Первомайського району Миколаївської області відбулося прощання з Дмитром Леонідовичем Власенком, 1982 року народження, старшим матросом, старшим стрільцем 2-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 503-го окремого батальону морської піхоти ВМС ЗС України.

Про це йдеться у матеріалі видання Суспільне.Миколаїв, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Четвертого лютого в селі Грушівка Первомайського району Миколаївської області друзі, рідні, побратими попрощалися з морським піхотинцем Дмитром Власенком. Серед них військовослужбовець Віталій Алєксєєв.

Читайте також: Воїн 503-го ОБМП Дмитро Власенко загинув у зоні ООС 2 лютого від кулі снайпера найманців РФ. ФОТО

"Я Дмитра знав два місяці. Дуже добра людина, відважна. Завжди був відданий своїй справі. Дуже любив Україну. Ми будемо за ним сумувати", – сказав Віталій Алєксєєв.

У 2017 році Дмитро Власенко прийшов служити до 503-го окремого батальйону морської піхоти. Неодноразово брав участь в ООС. Робив невелику паузу, втім, у 2020 підписав новий контракт.", - зазначається в повідомленні.