З воїном 503-го ОБМП Дмитром Власенком, загиблим у зоні ООС від кулі снайпера найманців РФ, попрощалися на Миколаївщині. ВIДЕО
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Учора, 4 лютого, в селі Грушівка Первомайського району Миколаївської області відбулося прощання з Дмитром Леонідовичем Власенком, 1982 року народження, старшим матросом, старшим стрільцем 2-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 503-го окремого батальону морської піхоти ВМС ЗС України.
Про це йдеться у матеріалі видання Суспільне.Миколаїв, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Четвертого лютого в селі Грушівка Первомайського району Миколаївської області друзі, рідні, побратими попрощалися з морським піхотинцем Дмитром Власенком. Серед них військовослужбовець Віталій Алєксєєв.
"Я Дмитра знав два місяці. Дуже добра людина, відважна. Завжди був відданий своїй справі. Дуже любив Україну. Ми будемо за ним сумувати", – сказав Віталій Алєксєєв.
У 2017 році Дмитро Власенко прийшов служити до 503-го окремого батальйону морської піхоти. Неодноразово брав участь в ООС. Робив невелику паузу, втім, у 2020 підписав новий контракт.", - зазначається в повідомленні.
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