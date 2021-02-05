"Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука

У п'ятницю, 5 лютого, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять введення санкцій проти правої руки Віктора Медведчука Тараса Козака та анулювання ліцензій каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання: чому з ефіру зникли телеканали "112 Україна", ZIK і NewsOne, чи виграє Україна в інформаційній війні з Росією, чому саме зараз влада ввела санкції проти громадянина України?

Гості студії:

Олексій Данілов, секретар РНБО України; Олексій Резніков, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО; Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України; Леонід Кравчук, президент України (1991-1994); Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013); Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016); Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя"; Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики; Андрій Парубій, народний депутат, "Європейська Солідарність", спікер Верховної Ради України (2016-2019); Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя", голова Комітету ВРУ з питань свободи слова;

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон"; Світлана Крюкова, заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua"; Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ"; Діана Панченко, ведуча телеканалу NewsOne; Олесь Доній, політичний і громадський діяч, народний депутат України (VI і VII скликань).