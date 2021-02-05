"Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука
Відео Цензор.НЕТ Політика України
У п'ятницю, 5 лютого, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять введення санкцій проти правої руки Віктора Медведчука Тараса Козака та анулювання ліцензій каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання: чому з ефіру зникли телеканали "112 Україна", ZIK і NewsOne, чи виграє Україна в інформаційній війні з Росією, чому саме зараз влада ввела санкції проти громадянина України?
Гості студії:
Олексій Данілов, секретар РНБО України; Олексій Резніков, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО; Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України; Леонід Кравчук, президент України (1991-1994); Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013); Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016); Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя"; Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики; Андрій Парубій, народний депутат, "Європейська Солідарність", спікер Верховної Ради України (2016-2019); Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя", голова Комітету ВРУ з питань свободи слова;
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон"; Світлана Крюкова, заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua"; Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ"; Діана Панченко, ведуча телеканалу NewsOne; Олесь Доній, політичний і громадський діяч, народний депутат України (VI і VII скликань).
Будь ласка, зачекайте...
Маріонеточний режим вкотре продемонстрував свою боязнь правди.
Навіть якщо не буде імпічменту, наступним президентом буде Медведчук або Бойко. Більшість в Раді буде за ОПЗЖ.
А як такий же махінатор Ляшко став депутатом, і навіть в Президенти балотувався, став третім...
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це вже дно,чи ще не дно,панове?
Юрист, виконавчий директор та член правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк у своєму блозі на сторінках інтернет-ЗМІ "Українська правда" 4 лютого опублікувала статтю "Тарас Козак пов'язаний із "ЛНР/ДНР" через свій кіпрський офшор від 2014 року".
З огляду на це, користуючись визначеним ст. 277 ЦК України правом на відповідь, зазначу таке.
Наведена в статті інформація про мій так званий "зв'язок із Л/ДНР" не відповідає дійсності (неправдивий) і порушує мої особисті немайнові права тим, що бездоказово звинувачує мене в протиправних діях, за які законодавством України встановлено кримінальну відповідальність. Водночас ця інформація є неоднозначною та маніпулятивною внаслідок спотворення автором фактів та обставин.
Поширення представником Центру протидії корупції цинічної брехні про мене організовано Службою безпеки України на замовлення чинної влади з метою дискредитації мене як народного депутата й опозиційної політичної сили, яку підтримує значна частина українських виборців.
Домисли кишенькової маріонетки СБУ Каленюк ображають мої честь , гідність і ділову репутацію як державного діяча . Тому вимагаю від автора наклепницької статті припинити замовне поширення завідомо неправдивої та образливої інформації щодо мене.
у об"єднаному ефірі трьох порноканалів МЕДВЕДЧУКА з'явилась бл..дь з комуністичною символікою на стрінгах- Симоненко