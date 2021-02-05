У 2020 році кіберполіція провела 10 міжнародних операцій з викриття хакерських угруповань. ВIДЕО

Хакерські угруповання завдали збитків країнам Євросоюзу, Великої Британії та США на суму понад 300 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося під час робочої наради із підбиття підсумків роботи Департаменту кіберполіції у 2020 році.

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Участь у нараді взяв перший заступник Голови Національної поліції України Євген Коваль та керівник Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.

"Результат, який заслуговує на окрему увагу, – упродовж минулого року кіберполіцією, вперше за історію її існування, задокументовано дві злочинні організації. Учасники однієї з них налагодили канали розповсюдження психотропних речових за допомогою Інтернету, учасники іншої – спеціалізувалися на зламі електронних систем шляхом брутфорсу та збували продукти зламу у DarkNet", - повідомив перший заступник Голови Нацполіції.

"Ми успішно розкриваємо та попереджаємо злочини, пов’язані з онлайн-шахрайством, крадіжками грошей з банківських рахунків громадян, розповсюдженням комп’ютерних вірусів, викраденням хакерами конференційної інформації, онлайн-торгівлею наркотиками. Ми протидіємо піратству та поширенню протиправного контенту. Окремий напрямок нашої роботи – інформування населення про кіберзагрози та надання їм практичних рекомендацій з кібергігієни", - додав Гринчак.

Також керівник кіберполіції зазначив, що з метою надання якісної допомоги громадянам, які постраждали від кіберзлочинців, запустили безкоштовну телефонну лінію підтримки.

Загалом упродовж 2020 року було затримано 326 осіб онлайн-шахраїв, які ошукали понад 26 тисяч громадян. Потерпілим забезпечено відшкодування майже 190 мільйонів гривень. Завдяки зусиллям правоохоронців у 2020 врятовано 47 дітей та заарештовано 13 осіб, причетних до створення та розповсюдження порнографічного контенту за участі дітей. Припинено 62 факти порушення інтелектуальних прав.