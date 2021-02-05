Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Понад 100 жителів Одеси пікетували будівлю ГУ Нацполіції. Вони вимагали розслідувати випадки жорстокого поводження з тваринами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Впродовж останніх місяців ми зафіксували низку фактів, пов'язаних з жорстоким ставленням до тварин: отруєння, побиття, вбивства. Люди викликали поліцейських, які приїжджали на місця подій, фіксували факти. Але не бачимо результативності розслідувань. Так було недавно, зокрема, в селах Доброолександрівка, Шомполи, де в собак стріляли чи били їх. Знаємо, що розпочато провадження хіба що за подіями в Холодній Балці, де п'яний житель побив сусідського собаку Маркуса, який нібито подушив його курей", - зазначила волонтерка ГО "Animal SOS Одеса" Яна Титаренко.
Учасники акції тримали в руках плакати "Поліція, захисти тварин!", "З жорстокості до тварин починаються знущання з людей" і вимагали ретельного розслідування та покарання для бузувірів, що вбивають і калічать тварин.
Серед присутніх були представники різних зоозахисних організацій і груп, зокрема, "Відкриті клітки", "Закон природи", Animal SOS Odessa, "Собачий патруль. Одеса", "Кіт і пес" тощо. Також до громадських діячів приєдналися волонтери і звичайні городяни.
Письмове звернення учасників акції передано для реагування керівництву одеської поліції.
Будь ласка, зачекайте...
не байдужі
А по теоремі Коуза народ сам починає ліквідовувати те, що сере, так що то абсолютно рацвональний цивіліхований процес самоурівноважування.
Сначала расстреливаем на месте тех людей. что бросают мусор мимо урны, окурки на ходу из машины, мама, чьи маленькие дети писают и какают на газонах. А как только с этим будет наведен ПОЛНЫЙ порядок и кроме собачьего говна на улицах, полях, вдоль дорог и в лесах другого мусора не будет, а будет чисто, как в Сингапуре, так немедленно займёмся собачниками.
Тогда давайте сначала штрафовать за окурки, пачки из под сигарет, пробки от пива, стаканчики от кофе, памперсы и прокладки в лесу. Поверьте на слово - собаку в лесу с поводка не спускаешь, пока далеко в лес не зайдёшь, чтобы лапу о разбитое стекло не поранила или какую ни будь гадость не сожрала.
будь-ласка
У 2008 році (тобто 12 років назад!!!!!) в Швейцарії вступив в силу дуже прогресивний закон про права тварин: тепер їх інтереси враховуються в суді при розділі майна у разі розлучення власників. Якщо чотириногий отримав травму з вини людини-тварини, суддя може зобов'язати оплатити лікування у ветеринара, навіть якщо ці витрати перевищують вартість тварини. Домашніх вихованців заборонено конфіскувати в рахунок сплати боргу. Якщо людина знайде домашню тварину, він зобов'язаний організувати пошук його господаря і проінформувати компетентні органи. Після закінчення двох місяців пошуку тварина стає власністю особи, що його знайшла.
В окремих регіонах Швейцарії з 2007 року працюють адвокати тварин.
Також непогано щоб і департамент по захисту тварин зявився. І закон про прибирання за своєю твариною. АЛЕ!!! Давайте визначимо з якої тварини починати. Якщо ваша дочка сере на газоні - не хочете сплатити?
Або Ви "шоколадна корона" обісралися?
Якщо сере корова або коза?
Давайте діяти у законодавчому полі, а не підміняти собою закони.
На сьогодні власники тварин (будь-то коза або собака) не зобовязані прибирати.
Так зрозуміло?
по-друге - я собачок створив?
по-третє - кіз або коней теж за гівно треба віразати?
Перелічте, шоколдна корона, які саме тварини на Вашу думку перші мають бути знищені, бо серуть там, де Бог їм дозволив!
Вам кажуть, що у Європі є конкретні закони, а не ті що Ви вагадуєте.
Права тварин захищені. Кого або що ввжати твариною теж визначено.
Як і хто має збирати гівно за конякою або кішкою - теж.
Не морочте голову
Але здається на те, що Ви просто хочете прівняти єврея з твариною
То так і кажіть
У той же час неможливо дитині стати на траву у центрі Києва, щоб не вступити у собаче лайно.
В Україні 99 відсотків власників собак щодня порушують правила їх утримання. За вуличних собак я навіть не згадую. Комфортне життя родин з дітьми має бути у пріоритеті, а на істерики зоошизи треба класти.
Есть БРОДЯЧИЕ собаки, которые стали такими, как правило по двум причинам. 1. Умер (на долго попал в больницу) последний хозяин и собака осталась без дома. Власть так подняла тарифы и отпустила цены, что старик уже не смог содержать свою собаку.
Вот бродячие действительно не подконтрольны.
Почему полицию? Пускай эти мудаки идут пикетируют мясокомбинат и птицефабрику.
Тварини не можуть відповідати де вони серуть. Вибачте за хранцузський.
Ви якщо зробили приватний газон - то обгородіть його, щоб не заходили туди не бажані для вас обєкти.
А знаки, що ви там понавстромляли - в сраку собі. Ви не розумієте що собаки знаків не читають?
Вас обурюють власники тварин - і ви їх готові дрючками фігачити за гівно?
А якщо всі почнуть ваших дітей фігачити за обгортки і різний інший пластик, що взагалі не розкладється?
І ще до загалу:
"По сведениям «Радио Свобода», движение догхантеров, которые через соцсети договаривались об организации облав на бродячих собак, впервые возникло в России в 2006 году, одним из его идеологов был профессор, заведующий кафедрой социальной работы и социального управления московского РГУТиС, доктор философских наук Владислав Добрынин, выступавший в сети под ником «Пожилой велосипедист»"
їм тут потрібен рузькій мір - "сикать и гадить в лицо"
Фото №2 старая тетка в рыжей дубленке с кожаной сумочкой
Фото №3 брюнетка в сером пальто с внушительной кожаной сумкой
Человек, считающий что перерезать глотку трем-четырем баранам, снять с него шкуру и сделать из нее дубленку, это нормально и правильно, пришел защищать права животных!
Просто праздник ханжества и лицемерия!
Так ты и нацистов назови гуманитариями: они ведь не живых людей в крематории отправляли, а трупы из газовых камер сжигали!
Цікаво, за кого звільнені від всіх несправедливостей тварини голосуватимуть?
муйню не пиши - за ці роки в Україні во всіх містах познищували собак прахфєсор, треба в Україні жити щоб це знати.
Тварини це показник як люди відносяться до інших людей - як що вбивають тварин, то і життя людей для них мало що варте.
Згадуємо тисячі випадків наїздів автівок на пішоходних переходах з летальним кінцем в Україні
Людям (поліції) треба міняти моральні настанови і розуміти як що людина труїть собак сьогодні, то що йому буде заважати отруіти сусіда який гучно слухає музику кожен день.
Если в селе кот или собака шото задушила ее убивают сразу...это закон....если кот залез на стол и украл ему могут запросто рубануть хвост....это тоже норма...
Сейчас все начинает смешиваться...законы села и городская любовь жителей города к животным построивших дома в селе...
Короче ждем автобуса на ст.Вапнярка в 90-х... Время 4 часа утра....вдруг на станцию заезжает ГАЗ-53 и в нем охотники...и сразу на станции начинают отстрелливать бродячих собак никого не предупреждая....баба с коляской и с ребенком лет примерно 5-6 орет..."Ви шо подуріли?!!..шо ви робите?!" ...другие бабы тоже орут "рота закрий ..в нормального хазяїна собака на цепу сидить!! "...малій ревет "собачку убили !!!!...ей больно ...там кровь ..."...
Жучек собрали..кинули в газон и увезли... Моя тоже возмущалась...и орала "Попереджати треба...!!!"
фу, быдлота!
Треба знищувати, як песиків, так й маніяків.
хотя теперь отребья везде хватает, что видно по комментам...