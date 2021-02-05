УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13614 відвідувачів онлайн
Новини Відео Суспільство
4 038 100
тварини (334) Одеса (4029) пікет (322) протест (2250)

Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Понад 100 жителів Одеси пікетували будівлю ГУ Нацполіції. Вони вимагали розслідувати випадки жорстокого поводження з тваринами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Впродовж останніх місяців ми зафіксували низку фактів, пов'язаних з жорстоким ставленням до тварин: отруєння, побиття, вбивства. Люди викликали поліцейських, які приїжджали на місця подій, фіксували факти. Але не бачимо результативності розслідувань. Так було недавно, зокрема, в селах Доброолександрівка, Шомполи, де в собак стріляли чи били їх. Знаємо, що розпочато провадження хіба що за подіями в Холодній Балці, де п'яний житель побив сусідського собаку Маркуса, який нібито подушив його курей", - зазначила волонтерка ГО "Animal SOS Одеса" Яна Титаренко.

Учасники акції тримали в руках плакати "Поліція, захисти тварин!", "З жорстокості до тварин починаються знущання з людей" і вимагали ретельного розслідування та покарання для бузувірів, що вбивають і калічать тварин.

Серед присутніх були представники різних зоозахисних організацій і груп, зокрема, "Відкриті клітки", "Закон природи", Animal SOS Odessa, "Собачий патруль. Одеса", "Кіт і пес" тощо. Також до громадських діячів приєдналися волонтери і звичайні городяни.

Письмове звернення учасників акції передано для реагування керівництву одеської поліції.

Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин 01
Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин 02
Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин 03
Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
ці люди - молодці!
не байдужі
показати весь коментар
05.02.2021 18:24
+7
Животные лучше некоторых людей. Я вот так котиков и лис обожаю... Готов их променять на жену
показати весь коментар
05.02.2021 18:18
+7
Взагалі то треба не про домашніх собак і котів тему підіймати , а про безпритульних, яких в містах розвелося тьма і оті захисники розвозять по місту харчі та підгодовують їх, що веде до збільшення популяції. Страшно вийти з дитиною на вулицю, бо не всі собаки лагідні. Якось я сказав одному такому сердобольному захиснику- чого ти годуєш в мене під будинком цю свору - бери їх всіх до себе додому тай люби. А коли пси напали на дитину- то мер міста винуватий, подвійні стандарти.
показати весь коментар
05.02.2021 20:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Животные лучше некоторых людей. Я вот так котиков и лис обожаю... Готов их променять на жену
показати весь коментар
05.02.2021 18:18 Відповісти
Собакян авакян и доволен и доволен одновременно
показати весь коментар
05.02.2021 19:41 Відповісти
Скоро будут требовать узаконить браки с животными.
показати весь коментар
06.02.2021 08:27 Відповісти
Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин - Цензор.НЕТ 8364
показати весь коментар
06.02.2021 15:02 Відповісти
Полиція не може нікого карати- журналісти вже мають це давно вивчити.
показати весь коментар
05.02.2021 18:20 Відповісти
ці люди - молодці!
не байдужі
показати весь коментар
05.02.2021 18:24 Відповісти
Нє, всі тротуари обісрані, кругом собаче гівно. Серйозно, народ, ви навіть коли вигулюєте - то як навмисно вже ведете срати своїх собачок серед тротуару. Сьогодні якраз бачив таке чмо. Чи собачку треба стріляти, чи господаря. Все це, ясно - результат того, що Україна - це країна без поліції. Хіба Авакова можна назвати поліцаєм? Це безродний армянський вуйко.
А по теоремі Коуза народ сам починає ліквідовувати те, що сере, так що то абсолютно рацвональний цивіліхований процес самоурівноважування.
показати весь коментар
05.02.2021 18:24 Відповісти
..то Ви починайте не з тих , хто з собаками, а з тих, хто кидає сміття під ноги, машинами вивозить сміття у ліс, посадки, поля... викидають в річки...(((( Хто як свиня пудить у глухих кутках та під*їздах... Тих хто з собаками не так вже й багато, І тих... чиї собаки розумніші за хозяїв теж хватає... Оце Вам і наслідок з причиною...)))
показати весь коментар
05.02.2021 20:21 Відповісти
та знову маячня. Хаос по теоремі Коуза так не працює.
показати весь коментар
05.02.2021 20:27 Відповісти
.. але як добре хаос працює у Ваших дописах!)))) Тим що теорема Коуза тут таким ж боком... як і Закон Гей Люссака.. Тут Вам ближче теорія Дарвіна.... )))
показати весь коментар
05.02.2021 20:37 Відповісти
Чого ж - теорема Коуза, можна сказати, про те, що якщо ніхто ні на кого не впливає (як в Україні), але існують закони (як не в Україні), то суб'єкти співіснування у змозі домовитись між собою. Звичайно з допомогою грошей. Але, якщо законів не існує - то вбивство собачок - цілком природне явище, бо інакше домовитись ніяк.
показати весь коментар
05.02.2021 20:42 Відповісти
... ну по Вашому цьому допису і вмінням мислити Вам все ж ближче теорія Дарвіна!))) Ваші пізнання у теорії Коуза нічим не відрізняються від пізнань собаки, яка підіймає ногу біля дерева. І навіть коли Ви тримаєте цього собаку на повідку...)))
показати весь коментар
05.02.2021 20:56 Відповісти
Предлагаю такой алгоритм действий.
Сначала расстреливаем на месте тех людей. что бросают мусор мимо урны, окурки на ходу из машины, мама, чьи маленькие дети писают и какают на газонах. А как только с этим будет наведен ПОЛНЫЙ порядок и кроме собачьего говна на улицах, полях, вдоль дорог и в лесах другого мусора не будет, а будет чисто, как в Сингапуре, так немедленно займёмся собачниками.
показати весь коментар
05.02.2021 19:57 Відповісти
Як завжди, у тебе якісь плоскі нездійснені ідеї. Пропоную створити екологічну поліцію, яка буде штрафувати на вулиці собачників - департамент буде процвітати за рахунок штрафів. Тоді й буде чисто як в нормальній країні.
показати весь коментар
05.02.2021 20:00 Відповісти
То есть от расстрелов на месте уже отказались - уже хорошо.
Тогда давайте сначала штрафовать за окурки, пачки из под сигарет, пробки от пива, стаканчики от кофе, памперсы и прокладки в лесу. Поверьте на слово - собаку в лесу с поводка не спускаешь, пока далеко в лес не зайдёшь, чтобы лапу о разбитое стекло не поранила или какую ни будь гадость не сожрала.
показати весь коментар
05.02.2021 20:05 Відповісти
вірно, екологічна поліція не лише за собаками слідкує. Тільки її нема.
показати весь коментар
05.02.2021 20:53 Відповісти
Шоколадна корна - хочеш здійснені закони?
будь-ласка
У 2008 році (тобто 12 років назад!!!!!) в Швейцарії вступив в силу дуже прогресивний закон про права тварин: тепер їх інтереси враховуються в суді при розділі майна у разі розлучення власників. Якщо чотириногий отримав травму з вини людини-тварини, суддя може зобов'язати оплатити лікування у ветеринара, навіть якщо ці витрати перевищують вартість тварини. Домашніх вихованців заборонено конфіскувати в рахунок сплати боргу. Якщо людина знайде домашню тварину, він зобов'язаний організувати пошук його господаря і проінформувати компетентні органи. Після закінчення двох місяців пошуку тварина стає власністю особи, що його знайшла.
В окремих регіонах Швейцарії з 2007 року працюють адвокати тварин.

Також непогано щоб і департамент по захисту тварин зявився. І закон про прибирання за своєю твариною. АЛЕ!!! Давайте визначимо з якої тварини починати. Якщо ваша дочка сере на газоні - не хочете сплатити?
Або Ви "шоколадна корона" обісралися?
Якщо сере корова або коза?
Давайте діяти у законодавчому полі, а не підміняти собою закони.
На сьогодні власники тварин (будь-то коза або собака) не зобовязані прибирати.
Так зрозуміло?
показати весь коментар
05.02.2021 20:19 Відповісти
Йогін, Швейцарія, ти не правий. Уже через те, що Україна -зовсім не Швейцарія. І у Швейцарії за те, що твоя собачка комусь під ноги нагадила - ти б виплатив такий штраф, що тобі б на собачку не вистачило б. Тому починай спочатку з захисту людей, а собачок вези в Швейцарію.
показати весь коментар
05.02.2021 20:34 Відповісти
по-перше - не Йогін, а Югін, або Юджін і... так - я єврей, що проживає в Україні
по-друге - я собачок створив?
по-третє - кіз або коней теж за гівно треба віразати?
Перелічте, шоколдна корона, які саме тварини на Вашу думку перші мають бути знищені, бо серуть там, де Бог їм дозволив!
показати весь коментар
05.02.2021 20:50 Відповісти
Ну то Бог тут точно ні до чого, бо тварин він дав, щоб люди царювали над ними, тобто їли й користували як хотіли. Крім Ноя - персонажів-захисників тварин у Біблії не помічено. Та й в минулому жертвоприношення тварин, та й людей були для євреїв, і не тільки для євреїв, а й (як написано в Біблії) для Бога - просто дуже важливим видом діяльності.
показати весь коментар
05.02.2021 21:04 Відповісти
Ось створіть свою країіну де будуть засади на яких Ви особисто будете визначати хто є твариною, а хто ні. І будете застосовувати Ваші власні засади.
Вам кажуть, що у Європі є конкретні закони, а не ті що Ви вагадуєте.
Права тварин захищені. Кого або що ввжати твариною теж визначено.
Як і хто має збирати гівно за конякою або кішкою - теж.
Не морочте голову

Але здається на те, що Ви просто хочете прівняти єврея з твариною
То так і кажіть
показати весь коментар
05.02.2021 21:10 Відповісти
Як маєш таку думку - то їдь в свою країну, й не заважай українцям створювати власну. А то ти мені нагадуєш єврея, якого копнули з Єгипта аж в Аравійську пустелю. Хоча і то чергова єврейська фантазія.
показати весь коментар
05.02.2021 22:19 Відповісти
Що ти верзеш? Які коні у ********* місті?
У той же час неможливо дитині стати на траву у центрі Києва, щоб не вступити у собаче лайно.
В Україні 99 відсотків власників собак щодня порушують правила їх утримання. За вуличних собак я навіть не згадую. Комфортне життя родин з дітьми має бути у пріоритеті, а на істерики зоошизи треба класти.
показати весь коментар
06.02.2021 02:33 Відповісти
сначала расстрелять мужиков, что ссут в подъездах, подворотнях, и вообще где попало!
показати весь коментар
06.02.2021 01:07 Відповісти
А заодно и баб, которые как раз в подъездах ссут чаще мужиков.
показати весь коментар
06.02.2021 11:58 Відповісти
Маленькие дети выходят на улицу гулять, могут редко пописять где в стороне и несколько раз в жизни покакать, а собак выводят на улицу специально справлять нужду по несколько раз в день, и срут они прямо на дорожках, так как лезть в снег не хотят и обсыкают все подряд, так как метят так территорию.
показати весь коментар
06.02.2021 07:58 Відповісти
По вашему посту видно, что у вас собак никогда не было, иначе бы вы такую глупость не написали.
Есть БРОДЯЧИЕ собаки, которые стали такими, как правило по двум причинам. 1. Умер (на долго попал в больницу) последний хозяин и собака осталась без дома. Власть так подняла тарифы и отпустила цены, что старик уже не смог содержать свою собаку.
Вот бродячие действительно не подконтрольны.
показати весь коментар
06.02.2021 12:01 Відповісти
І хто ж вас, козлів, образив?
показати весь коментар
05.02.2021 18:35 Відповісти
Одесситы пикетировали полицию...

Почему полицию? Пускай эти мудаки идут пикетируют мясокомбинат и птицефабрику.
показати весь коментар
05.02.2021 18:38 Відповісти
Такой же совет и тебе- пиши не на Цензоре, а на заборах.
показати весь коментар
05.02.2021 20:46 Відповісти
Это не защитники животных, это любители собак. Если собаку не заводить, сколько животных можно сохранить которые так погибают ради ее прокорма.
показати весь коментар
06.02.2021 08:02 Відповісти
А если не заводить детей, то сколько кур и свиней будут спасены, логика бимба !
показати весь коментар
06.02.2021 14:59 Відповісти
Де-які люди ще досі плутають поводження з тваринами і поводженням з людями.
Тварини не можуть відповідати де вони серуть. Вибачте за хранцузський.
Ви якщо зробили приватний газон - то обгородіть його, щоб не заходили туди не бажані для вас обєкти.
А знаки, що ви там понавстромляли - в сраку собі. Ви не розумієте що собаки знаків не читають?
Вас обурюють власники тварин - і ви їх готові дрючками фігачити за гівно?
А якщо всі почнуть ваших дітей фігачити за обгортки і різний інший пластик, що взагалі не розкладється?
І ще до загалу:
"По сведениям «Радио Свобода», движение догхантеров, которые через соцсети договаривались об организации облав на бродячих собак, впервые возникло в России в 2006 году, одним из его идеологов был профессор, заведующий кафедрой социальной работы и социального управления московского РГУТиС, доктор философских наук Владислав Добрынин, выступавший в сети под ником «Пожилой велосипедист»"
показати весь коментар
05.02.2021 18:43 Відповісти
давай я тебе буду сикать и гадить в лицо, а если тебе не нравится, обгороди его скафандром. Приватным.
показати весь коментар
05.02.2021 19:34 Відповісти
ось вам бачите - велосипедисти рашки і сюди дісталися

їм тут потрібен рузькій мір - "сикать и гадить в лицо"
показати весь коментар
05.02.2021 19:46 Відповісти
А я знаков не читаю. Ты готов дрючками фигачить за то что на тебя насикают?
показати весь коментар
05.02.2021 23:09 Відповісти
Собака не может насрать на детской или спортивной площадке если ее хозяин мудак туда не приведет. По закону в Украине любую собаку можно выгуливать только с поводком.
показати весь коментар
06.02.2021 08:05 Відповісти
пусть эти городские сумасшедшие откажутся от шашлыков и стейков. Там издевательства те ещё.И, и пикеты под каждый, э, миясокомбинат.
показати весь коментар
05.02.2021 19:28 Відповісти
интересный у вас адрес!.. и как там кормят? человеченкой?
показати весь коментар
06.02.2021 01:10 Відповісти
_В заголовке - брехня! Речь не о вообще животных - или исчезающих видах - а исключительно о бродячих собаках! Которые потому и бегают стаями по улицам, что они никому даром нахер не нужны. Вы ведь нигде не видели на улицах стаи бродячих кур, например? Или бродячих денег? То-то же и оно. На теме защиты паразитов подлецы делают деньги, это их тема.
показати весь коментар
05.02.2021 19:38 Відповісти
а никому они нахер не нужны, потому как "умные гуманоиды" сперва заводят их для забавы, а потом вышвыривают, потому что нафиг им лишние хлопоты. вот и бегают стаями. почти как люди. только более беззащитные.
показати весь коментар
06.02.2021 01:14 Відповісти
Смотрим фото сверху в низ:

Фото №2 старая тетка в рыжей дубленке с кожаной сумочкой
Фото №3 брюнетка в сером пальто с внушительной кожаной сумкой
Человек, считающий что перерезать глотку трем-четырем баранам, снять с него шкуру и сделать из нее дубленку, это нормально и правильно, пришел защищать права животных!
Просто праздник ханжества и лицемерия!
показати весь коментар
05.02.2021 19:54 Відповісти
Собакофилы, животные не причем
показати весь коментар
06.02.2021 08:20 Відповісти
А баранов на сумки свежевали заживо, нутрий на воротники травили так, что они агонизировали часами ? Если надо избавиться от опасных бродячих животных, делать это должно государство и обязательно гуманно
показати весь коментар
06.02.2021 15:04 Відповісти
Офигеть...
Так ты и нацистов назови гуманитариями: они ведь не живых людей в крематории отправляли, а трупы из газовых камер сжигали!
показати весь коментар
06.02.2021 15:12 Відповісти
самый главный обидчик всего живого в одессе - це стерненка, так то понятно, шо он и мухи не обидит, но ножичек у него заговоренный
показати весь коментар
05.02.2021 19:59 Відповісти
Скоро собакам видадуть паспорти і вони зможуть приймати участь у виборах.
Цікаво, за кого звільнені від всіх несправедливостей тварини голосуватимуть?
показати весь коментар
05.02.2021 20:18 Відповісти
.... то ж вони з новими паспортами долучаться до 78 відсотків весни 2019 року...!! Свої до своїх....Тим ясніше буде..що і тим і тим достатньо теплої буди і миски з помийями... І тим і тим однаково яка мова , який прапор. на вулиці... і як країна називається....(((
показати весь коментар
05.02.2021 20:29 Відповісти
Нет, строительством собачьих будок бравировал другой кандидат. Тот чьи адепты всовывают свои политические переживания в любую тему
показати весь коментар
06.02.2021 15:11 Відповісти
.. да... этот депутат прекрасно знал, что надо 78 процентам !!! ((( И был прав на все 100 процентов!! Но продажей собак бравировал именно депутат , кому была выражено доверие 78-ю процентами восседать в Верховной раде...))) А если посмотреть собак с новыми паспортами ... что присоединятся в 78 процентам.... то провладным сегодня всё равно кого продавать... что двуногих с 78 или четвероногих с новыми паспортами.
показати весь коментар
06.02.2021 16:00 Відповісти
"захистники" побили стару людину, за те що він на їх думку був жорстокий до собаки, і тепер пікетуючі хочуть їх врятувати від вязниці.
показати весь коментар
05.02.2021 20:25 Відповісти
https://www.facebook.com/odessahello/posts/2228010340669577
показати весь коментар
05.02.2021 20:32 Відповісти
Взагалі то треба не про домашніх собак і котів тему підіймати , а про безпритульних, яких в містах розвелося тьма і оті захисники розвозять по місту харчі та підгодовують їх, що веде до збільшення популяції. Страшно вийти з дитиною на вулицю, бо не всі собаки лагідні. Якось я сказав одному такому сердобольному захиснику- чого ти годуєш в мене під будинком цю свору - бери їх всіх до себе додому тай люби. А коли пси напали на дитину- то мер міста винуватий, подвійні стандарти.
показати весь коментар
05.02.2021 20:44 Відповісти
Ви хворі? Де ви бачили стаї безпритульних тварин? Їх зараз знищують у всіх містах України і на цьому відмивають гарні грощі с бюджета ...
показати весь коментар
05.02.2021 22:09 Відповісти
Працівники нашої фірми без ціпка на роботу прийти не можууть. А гроші відмивають захисники безпритульних тварин на кастрації, на що виділяють гроші з бюджету міста.
показати весь коментар
05.02.2021 22:18 Відповісти
Де це ваша фірма знаходиться у Австралії серед зграй собак Дінго ? ) Сміх та тай годі,
муйню не пиши - за ці роки в Україні во всіх містах познищували собак прахфєсор, треба в Україні жити щоб це знати.
показати весь коментар
06.02.2021 18:48 Відповісти
Ну конечно, если не кормить бездомных собак, то они подобреют и сами исчезнут с улиц. А требовать от мера организации кастрации бездомных животных, организации приютов, не надо.Во всём виноват мужик кормящий бездомных животных
показати весь коментар
06.02.2021 15:21 Відповісти
"В течение последних месяцев мы зафиксировали ряд фактов, связанных с жестоким обращением с животными: отравление, избиения, убийства. Источник: https://censor.net/ru/v3246316

Тварини це показник як люди відносяться до інших людей - як що вбивають тварин, то і життя людей для них мало що варте.

Згадуємо тисячі випадків наїздів автівок на пішоходних переходах з летальним кінцем в Україні Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных - Цензор.НЕТ 1063
Людям (поліції) треба міняти моральні настанови і розуміти як що людина труїть собак сьогодні, то що йому буде заважати отруіти сусіда який гучно слухає музику кожен день.
показати весь коментар
05.02.2021 22:07 Відповісти
Поганая клоунада....
Если в селе кот или собака шото задушила ее убивают сразу...это закон....если кот залез на стол и украл ему могут запросто рубануть хвост....это тоже норма...
Сейчас все начинает смешиваться...законы села и городская любовь жителей города к животным построивших дома в селе...
показати весь коментар
05.02.2021 22:26 Відповісти
та ты в селе вААбче никАда не былО
показати весь коментар
06.02.2021 01:17 Відповісти
Я в сельской местности служил...и бывшая теща из села....
Короче ждем автобуса на ст.Вапнярка в 90-х... Время 4 часа утра....вдруг на станцию заезжает ГАЗ-53 и в нем охотники...и сразу на станции начинают отстрелливать бродячих собак никого не предупреждая....баба с коляской и с ребенком лет примерно 5-6 орет..."Ви шо подуріли?!!..шо ви робите?!" ...другие бабы тоже орут "рота закрий ..в нормального хазяїна собака на цепу сидить!! "...малій ревет "собачку убили !!!!...ей больно ...там кровь ..."...
Жучек собрали..кинули в газон и увезли... Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин - Цензор.НЕТ 3169 Моя тоже возмущалась...и орала "Попереджати треба...!!!"
показати весь коментар
06.02.2021 05:28 Відповісти
та ти шо..тень брежнева..ну ти дав.. зеленського перебрехав...
показати весь коментар
06.02.2021 11:40 Відповісти
шафранек, увянь сохатый
показати весь коментар
06.02.2021 17:55 Відповісти
одно дело - убить сразу. но тут то речь идет о придурках, которые тупо издеваются над животными, обрекая на длительную и мучительную смерть: избитые, изрезаные, с перебитыми костями и выколотыми глазами... такое видели в селе? я - нет. хотя теперь отребья везде хватает, что видно по комментам...
показати весь коментар
06.02.2021 18:01 Відповісти
Ага! От чому мусорня захищає вату телеканалу "Наш" від вдячних громадян!
показати весь коментар
05.02.2021 22:27 Відповісти
Штраф надо применять к тем собачникам, которые не прибирают за своими питомцами, а иначе все мы будем в собачьем дерьме.
показати весь коментар
05.02.2021 23:21 Відповісти
в параше гауляйтеры заставили бы за такой терорестический митинг пазик толкать.. Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин - Цензор.НЕТ 7128 ...
показати весь коментар
06.02.2021 00:47 Відповісти
ух какое количество "справедливых" садистов тут набежало! практически столько же, как и Зелебобиков на выборах))) точняк, они б все еще и всех "нетрадиционных" под нож пустили - "а шоб стерильно чисто кругом было и порядок"
фу, быдлота!
показати весь коментар
06.02.2021 01:21 Відповісти
Важко знайти більшу бидлоту, ніж зоошиза.
показати весь коментар
06.02.2021 02:16 Відповісти
та чого ж важко? наприклад, О.Хмара
показати весь коментар
06.02.2021 17:51 Відповісти
Ти намагаєшся бути дотепним, а виглядаєш геть жалюгідним.
показати весь коментар
06.02.2021 21:05 Відповісти
Собакофилы это не геи, это настоящие извращенцы.
показати весь коментар
06.02.2021 08:24 Відповісти
а твоіх дітей бродячи собаки не кусали...як же ви дебіли всіх достали з вашою любовью... аби ви іх любили то не викидалиб уроди іх на вулицю...
показати весь коментар
06.02.2021 11:38 Відповісти
Филы это любители, зоофилы например или некрофилы, вы наоборот все поняли.
показати весь коментар
06.02.2021 16:22 Відповісти
то в твоїй голові давно вже все Ізвратілось
показати весь коментар
06.02.2021 17:52 Відповісти
лапоть . вчи мову зелебобік.
показати весь коментар
06.02.2021 11:39 Відповісти
я ще й тебе, гуманоїдноподібний, навчити можу
показати весь коментар
06.02.2021 17:50 Відповісти
Нельзя забирать у садиста удовольствие помучить и убить , этак они не найдя животное для потехи возьмут и убьют соседей которые мешают им спать
показати весь коментар
06.02.2021 15:31 Відповісти
Розкажи це тим батькам, чиїх дітей загризли добрі песики...
показати весь коментар
06.02.2021 21:11 Відповісти
Розкажи це маніякам які починали з вбивств тварин, а потім перейшли на людей
показати весь коментар
07.02.2021 03:23 Відповісти
У чому тут протиріччя?
Треба знищувати, як песиків, так й маніяків.
показати весь коментар
07.02.2021 12:33 Відповісти
Зоошиза гірша за к@цапів.
показати весь коментар
06.02.2021 02:15 Відповісти
шановні захісники животніх можете без оплати забрати з м. ковель пару сотень бродячих собак і котів.. благодарність мешканців вам гарантована...докажить на ділі що ви іх любите а не просто язиком п..дете.
показати весь коментар
06.02.2021 11:36 Відповісти
ото видать зоофіли вам в ковель їх попідкидали- от же ж падлюки! а ти візьми свого малого та його друзяків й піди з ними собак вбивати. а чого дарма язиком патякати, вірніше п..діти? у вашому ковелі видать і коти як тигри - на людей нападають. то ви ще й котів потовчіть. ото вам вдячність уся і дістанеться!
показати весь коментар
06.02.2021 18:07 Відповісти
одно дело - убить сразу. но тут то речь идет о придурках, которые тупо издеваются над животными, обрекая на длительную и мучительную смерть: избитые, изрезаные, с перебитыми костями и выколотыми глазами... картинку можно продолжить, у любителей "чистоты" фантазии хватает... такое видели в селе? я - нет., а в городе - да.
хотя теперь отребья везде хватает, что видно по комментам...
показати весь коментар
06.02.2021 18:11 Відповісти
Воспитание в большинстве сельских семей таково, что их с детства приучают убивать животных, детям не объясняют, что убийство скота необходимость, для добывания пищи.Вот и из некоторых вырастают убийцы которые едут в город и начинают резать животных как их родители резали кур, они не видят разницы, а привыкнув к крови недалеко и до человекоубийства
показати весь коментар
07.02.2021 03:34 Відповісти
 
 