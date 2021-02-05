Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наталя Лавренюк володіє квартирою площею 657 квадратних метрів в одному з найдорожчих житлових комплексів Москви. Тарас Козак не вказує Лавренюк у своїй декларації.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Лавренюк стала власницею квартири в ЖК Knightsbridge Privat Park (Москва, вулиця Єфремова, 19) в березні 2020 року.

"Квартири такої площі в комплексі, як це сказано в офіційній презентації Knightsbridge Privat Park, - це "респектабельні дворівневі квартири з власними прибудинковими ділянками землі - вкрай рідкісний для Москви тип пропозицій", - повідомляють журналісти.





Також Лавренюк володіє у цьому житловому комплексі чотирма паркомісцями та кількома підвальними приміщеннями.

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У березні 2020 року, коли Лавренюк стала власницею квартири, за один "квадрат" у цьому комплексі на вторинному ринку в середньому просили майже півтора мільйона рублів – тобто трохи менше ніж 20 000 доларів. Таким чином, вартість її квартири на 657 квадратних метрів складала близько 13 мільйонів доларів.

"Ця сума вища від тієї, яку виділили у 2019 році з Дорожного фонду, щоб протягом року ремонтувати дороги у Закарпатській області, і більш ніж удвічі перевищує ту, за яку продали стадіон "Чорноморець" в Одесі навесні 2020 року", – сказано в розслідуванні.

Knightsbridge Privat Park складається із чотирьох семиповерхових будинків в англійському неокласичному стилі із закритим парком площею два гектари. Будинки названі на честь англійських династій – Тюдори, Віндзори, Ланкастери, Стюарти. В офіційному буклеті повідомляється, що дизайном займалися відомі дизайнери, серед яких компанія племінника королеви Британії – Девіда Лінлі.

Комплекс також відомий високою вартістю житла і тим, що у ньому мешкає російська владна еліта. Журналісти-розслідувачі знаходили там помешкання керівника "Пошти Росії" Миколи Подгузова (386 кв.м.) іа сестри глави уряду Російської Федерації Михайла Мішустіна (170 кв.м.). Але площа квартири цивільної дружини народного депутата Тараса Козака значно перевищує розміри помешкань російських чиновників у цьому комплексі.

"Попри введення Україною персональних санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака, вони наразі, схоже, жодним чином не торкаються значної частини його активів і майна, хоча входять до сфери його впливу. Бо юридично компанії та нерухомість оформлені на його цивільну дружину, яку він роками не вносить до своєї декларації про майно і доходи, хоча цього вимагає закон", – сказано у розслідуванні.

"Схеми" звернулись до РНБО із запитанням, чи планує влада виявляти усе майно та бізнес, пов’язані з Тарасом Козаком, щоби поширити санкції і на них. Відповіді до ефіру редакція не отримала.

Восени 2019 року "Схеми" встановили, що народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак має цивільну дружину Наталію Лавренюк. Вони разом подорожують, відвідують свята, ділять спільний побут і мають спільну дитину.

При цьому Козак не вносить в декларацію відомості про Лавренюк, її майно і доходи.

Наталія Лавренюк має спільний нафтовий бізнес у Росії з подружжям Оксани Марченко і Віктора Медведчука. Їй також належить численне майно в Україні.

Журналісти звернулися за коментарями до народного депутата та Наталії Лавренюк, але відповідей поки що не отримали.