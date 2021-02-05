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Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Наталя Лавренюк володіє квартирою площею 657 квадратних метрів в одному з найдорожчих житлових комплексів Москви. Тарас Козак не вказує Лавренюк у своїй декларації.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Лавренюк стала власницею квартири в ЖК Knightsbridge Privat Park (Москва, вулиця Єфремова, 19) в березні 2020 року.

"Квартири такої площі в комплексі, як це сказано в офіційній презентації Knightsbridge Privat Park, - це "респектабельні дворівневі квартири з власними прибудинковими ділянками землі - вкрай рідкісний для Москви тип пропозицій", - повідомляють журналісти.


Також Лавренюк володіє у цьому житловому комплексі чотирма паркомісцями та кількома підвальними приміщеннями.

Читайте також: ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін

Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ 01

Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ 02

У березні 2020 року, коли Лавренюк стала власницею квартири, за один "квадрат" у цьому комплексі на вторинному ринку в середньому просили майже півтора мільйона рублів – тобто трохи менше ніж 20 000 доларів. Таким чином, вартість її квартири на 657 квадратних метрів складала близько 13 мільйонів доларів.

"Ця сума вища від тієї, яку виділили у 2019 році з Дорожного фонду, щоб протягом року ремонтувати дороги у Закарпатській області, і більш ніж удвічі перевищує ту, за яку продали стадіон "Чорноморець" в Одесі навесні 2020 року", – сказано в розслідуванні.

Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ 03

Knightsbridge Privat Park складається із чотирьох семиповерхових будинків в англійському неокласичному стилі із закритим парком площею два гектари. Будинки названі на честь англійських династій – Тюдори, Віндзори, Ланкастери, Стюарти. В офіційному буклеті повідомляється, що дизайном займалися відомі дизайнери, серед яких компанія племінника королеви Британії – Девіда Лінлі.

Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ 04Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ 05Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ 06

Комплекс також відомий високою вартістю житла і тим, що у ньому мешкає російська владна еліта. Журналісти-розслідувачі знаходили там помешкання керівника "Пошти Росії" Миколи Подгузова (386 кв.м.) іа сестри глави уряду Російської Федерації Михайла Мішустіна (170 кв.м.). Але площа квартири цивільної дружини народного депутата Тараса Козака значно перевищує розміри помешкань російських чиновників у цьому комплексі.

"Попри введення Україною персональних санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака, вони наразі, схоже, жодним чином не торкаються значної частини його активів і майна, хоча входять до сфери його впливу. Бо юридично компанії та нерухомість оформлені на його цивільну дружину, яку він роками не вносить до своєї декларації про майно і доходи, хоча цього вимагає закон", – сказано у розслідуванні.

"Схеми" звернулись до РНБО із запитанням, чи планує влада виявляти усе майно та бізнес, пов’язані з Тарасом Козаком, щоби поширити санкції і на них. Відповіді до ефіру редакція не отримала.

Восени 2019 року "Схеми" встановили, що народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак має цивільну дружину Наталію Лавренюк. Вони разом подорожують, відвідують свята, ділять спільний побут і мають спільну дитину.

Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ 07

При цьому Козак не вносить в декларацію відомості  про Лавренюк, її майно і доходи.

Наталія Лавренюк має спільний нафтовий бізнес у Росії з подружжям Оксани Марченко і Віктора Медведчука. Їй також належить численне майно в Україні.

Журналісти звернулися за коментарями до народного депутата та Наталії Лавренюк, але відповідей поки що не отримали. 

Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ 08
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Топ коментарі
+23
Чому не в ростові?
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05.02.2021 20:31
+21
Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 7590
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05.02.2021 20:33
+17
та там тіпок завівся, шапки норкові краде. Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 4120
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05.02.2021 20:35
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Чому не в ростові?
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05.02.2021 20:31 Відповісти
та там тіпок завівся, шапки норкові краде. Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 4120
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05.02.2021 20:35 Відповісти
растовниризинавый!
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05.02.2021 20:37 Відповісти
Да потому ,что плох что у нас и не Беларусь. Концы тяжело прятать.
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05.02.2021 20:43 Відповісти
чому не в ізоляторі СБУ ? Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 7646
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05.02.2021 20:48 Відповісти
Крысы собираются сбегать?
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05.02.2021 20:32 Відповісти
Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 7590
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05.02.2021 20:33 Відповісти
Вывфсёврёте-фу! Муж ваш редкий семьянин! Не грустите тётя---падло на работе, а не с кем то там в кине!
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05.02.2021 20:34 Відповісти
и шо? красиво жить не запретишь, бабла у него завались...но лапшу развешивают мультимиллионеры, миллиардеры ъ с разных сторон, прежде украинским пенсионерам с пенсией в 1700 грн, о счастливом будущем, хотя у самих оно уже наступило давно.
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05.02.2021 20:35 Відповісти
На местных выборах 2020 года родной брат жены Разумкова Владислав Чайка баллотировался в меры Николаева от ОПЗЖ, однако в итоге стал только депутатом горсовета Николаева. Это тот Чайка, который отказался выступать на украинском языке на заседании горсовета, после чего мер Сенкевич начал синхронно переводить его выступление с русского на украинский.
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05.02.2021 20:36 Відповісти
Та Разумков вже зашкварився з голосуванням за санкції. Втім можливо його готують як спойлера ОПЗЖопців, щоб відгризти в них голосів.
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05.02.2021 20:49 Відповісти
свора...гирлянды из кишок помогут...)
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07.02.2021 10:18 Відповісти
он по хвамилии КОЗАК а на рыло КАЦАП а Лавренюк скорее Сруль Сара Жоповна..крашенная ноги то кривулькиные как у всех евреек вот замечено давно у нас во власти да в Прашке.. или сам еврей или "втюхивает в еврейку"...
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05.02.2021 20:37 Відповісти
Роттенберг подбросил квартиру, он собирался устроить там мини апарт-отель, но плесень покрыла все стены, и поэтому сейчас там идет капитальный ремонт.
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05.02.2021 20:37 Відповісти
А чего достиг в жизни ты, обыкновенный таможенный нищеброд?
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05.02.2021 20:37 Відповісти
А чему тут удивляться, Москва дорогой город.
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05.02.2021 20:38 Відповісти
100% у обоих есть раисские паспорта.
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05.02.2021 20:39 Відповісти
Справжні українці такий схрон собі не в Москві влаштовують.
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05.02.2021 20:40 Відповісти
продається туалєт з диваном і кітченетою
Святошин, супєрмінілюкс
всього за 9000 баків

У Святошинському районі Києва у селищі Біличі продають квартиру без вікон площею 6 кв. м. Просить за помешкання власник $9 тис.
Оголошення розмістили на одному з торговельних майданчиків, пише "Depo.Київ".

Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 587
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05.02.2021 20:40 Відповісти
тут тока за район еще штук 5 баксов можно смело накидывать!
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05.02.2021 20:46 Відповісти
и шо б ни слова кривого за Борщагу - да, в приличном районе все дорого,
не каждому между плечей...
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06.02.2021 09:33 Відповісти
Неужели не понятно, что отключение медведчуковских помоек является некой многоходовкой х*йла-ермака-зеленского против Украины.
Х*йло обладает самосвалом железобетонного компромата на зеленского еще со времен Омана, если не значительно раньше. И ни капельки еще не слито тем же хлебалом мертвячука-рабиновича.
Так бывает?
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05.02.2021 20:41 Відповісти
Какой компромат, хреном на рояле?
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05.02.2021 20:45 Відповісти
Предательство, взятки, коррупция..
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05.02.2021 20:49 Відповісти
Ага, ще згадай, що Порошенко ті санкції готував, тож він теж у темі Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ - Цензор.НЕТ 264
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05.02.2021 20:53 Відповісти
Вижу, что не всем понятно. Порошенко такой же не меньший враг, чем зельц.
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05.02.2021 21:20 Відповісти
Вот честно говоря нихрена не понятно. Какое предательство, какая коррупция, какие взятки?
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06.02.2021 02:30 Відповісти
Всё жульё в Москву едет.
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05.02.2021 20:44 Відповісти
это она так действует на благо державы - подрывает рынок недвижимости у агрессору
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05.02.2021 20:46 Відповісти
Петушок, на петушатню
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05.02.2021 21:54 Відповісти
Контуженый. Марш обратно на бутылку.
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05.02.2021 20:53 Відповісти
Россиянцы вкладываются в недвижимость на Западе, а для наших подкацапников всю жизнь Москва - центр вселенной.
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05.02.2021 20:48 Відповісти
отакі тепер "козаки"
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05.02.2021 20:52 Відповісти
не хило "козаки" жируют -
в москве живут, а тут- воруют
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05.02.2021 20:55 Відповісти
Она же заработала, чё тогда хныкать? Если обманом, тогда в тюрьму с конфискацией и прОблем не будет, далеко вам от ЕС.
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05.02.2021 20:57 Відповісти
Американский "эксперт по санкциям" половину времени рассказывает про злодея Путина. Узнаю Америку.)
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05.02.2021 21:00 Відповісти
Зависть, это плохо
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05.02.2021 21:01 Відповісти
какие законы может написать этот чувак в парламенте? наверное направленные на защиту прав и свобод простых украинцев, которые его выбрали..., про то , что жена покупает какую-то там квартиру в москве, может он и не в курсе, может у него просто времени нет..., ведь он весь тут, на родине, в парламенте, борется со злом и несправедливостью с помощью правильных законов..
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05.02.2021 21:02 Відповісти
Пані плюсую і добавляю.Для мене загадка ,як цей сепар може бути вихідцем з Львівщини? Агов галичани !. І довго ви терпітимете таку ганьбу?
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05.02.2021 22:08 Відповісти
Дружині квартиру в Москві купив , а коханці посаду мера Києва ні . Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2900 . Мабуть грошей вже не вистачило . Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 364 .
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05.02.2021 21:21 Відповісти
І де Козак стільки грошей нарубав? Москва гріла? Бо труїв мізки українцям?
Уявляю, скільки бабла у Медведчука.
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05.02.2021 21:22 Відповісти
Треба негайно конфіскувати все це майно та активи на користь держави Україна.
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05.02.2021 21:34 Відповісти
и это "наш" политик. вы вообще там ****** млять? вата куйловская вы уху ели???
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05.02.2021 21:40 Відповісти
pust prokuror zajmiotsia otkuda u nejio takije dengi?
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05.02.2021 21:41 Відповісти
Як може зацікавлена людина бізнесом в державі агресора ,бути депутатом ВР України?
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05.02.2021 22:03 Відповісти
Який він козак, коли він кАзак?
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05.02.2021 22:06 Відповісти
А батько цього поцаз Мостиського району с Стяннці Львівської обл
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05.02.2021 22:25 Відповісти
Стоянці вибачте
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05.02.2021 22:28 Відповісти
Примечательно что российские политики-бандиты покупают недвижимость на Западе тогда как их украинские вассалы на России. Налицо комплекс неполноценности. Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5990
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05.02.2021 22:41 Відповісти
У них и там есть немеряно . Не переживайте
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06.02.2021 16:17 Відповісти
даааа...сосать у такого
меньше чем за 13 лямов врядли какая согласится
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05.02.2021 23:45 Відповісти
Прикольно буде, якщо ху#ло все це майно у них відбере.
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06.02.2021 00:17 Відповісти
Knightsbridge норма так ватном мордоре рыцарский мост а почему не улица кокошников балаеечников.. проспект валенков..
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06.02.2021 00:35 Відповісти
Повезло жучке. Козака посадят, а ей все достанется без судов и завещаний.
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06.02.2021 02:35 Відповісти
Люди сорта "какаяразница" и "мову на хлеб не намажешь". Нувориши, из грязи - в князи. Но, когда их прижимают, сразу - больные (одеяло в клеточку), "несправедливо" обиженные и недопонятые. Предполагается, что остальным в отношении к ним не должно быть какая разница.
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06.02.2021 06:56 Відповісти
Лавренюк - это движимое имущество (насос), должна быть в декларации.
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06.02.2021 07:49 Відповісти
вот что примечательно..мордва люто ненавидит Запад, в частности Великобританию, но для своей илитки строят резиденции в английском стиле, а названия какие - Тюдоры, Ланкастеры...почему не Ленины, Сталины, ладно, там Минины, Пожарские..на худой конец Малюты Скуратовы..лицемерные мокши- аристократы засратые
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06.02.2021 08:32 Відповісти
Я не понял, переплатила или недоплатила?
Цивільна дружина Козака Лавренюк купила у Москві квартиру за $13 млн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9916
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06.02.2021 08:43 Відповісти
Отам і живіть.І рила свого не суньте до України.
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06.02.2021 12:10 Відповісти
Оксана Марченко сняла фильм о Московском патриархате

В фильме она ездит на элитном BMW с номером "Паломница".
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06.02.2021 17:05 Відповісти
 
 