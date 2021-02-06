"Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Сьогоднішня акція під офісом телеканалу "НАШ" на вул. Жилянській у Києві минула спокійно. Конфліктів і зіткнень не спостерігалося.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, під телеканалом зібралися представники "Правого сектора", "Основи майбутнього" і "Сокола", які вимагали заблокувати роботу телеканалу.
Під час акції суперечку з присутніми розпочала прихильниця пропагандистського телеканалу. Однак незабаром її забрала поліція.
Наприкінці акції протесту активісти скандували: "Закрийте російський смітник!!!"
Нагадаємо, що 4 лютого активісти також проводили акцію протесту під телеканалом "НАШ". Тоді було зафіксовано бійки з поліцією. Чотирьох учасників правоохоронці доставили в управління поліції.
Топ коментарі
+15 Топ Ган
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+11 Гыг с Вами
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+8 Volodymyr Krasnoholovets 4c852252
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ну також вирно...
слабовики перекрыли центр Питера - человеки пошли по реке.....
Заводы и газ, электроэнергию, порты в управление иностранцам, они ведь не воры и умеют управлять. А народу цитатник Зе, вместо учебников, с хорошо прописанными правилами для рабов.
И теперь у кого узнавать инфу стало сложнее. Нужны ещё "жёлтая пресса". Слушать что всё замечательно -это себя обманывать!
почему мы снова ведём борьбу со следствием, а не с причиной ???
всё равно что вместо того чтобы удалить раковую опухоль, назвать её доброкачественной и постоянно мазать зелёнкой ...
шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...
https://youtu.be/9IkKP039X60
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правда через несколько часов стерла.
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