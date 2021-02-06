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"Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогоднішня акція під офісом телеканалу "НАШ" на вул. Жилянській у Києві минула спокійно. Конфліктів і зіткнень не спостерігалося.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, під телеканалом зібралися представники "Правого сектора", "Основи майбутнього" і "Сокола", які вимагали заблокувати роботу телеканалу.

Під час акції суперечку з присутніми розпочала прихильниця пропагандистського телеканалу. Однак незабаром її забрала поліція.

Наприкінці акції протесту активісти скандували: "Закрийте російський смітник!!!"

Нагадаємо, що 4 лютого активісти також проводили акцію протесту під телеканалом "НАШ". Тоді було зафіксовано бійки з поліцією. Чотирьох учасників правоохоронці доставили в управління поліції.
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Топ коментарі
+15
"Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4475 "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 5277
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06.02.2021 19:27
+11
если закрывать-то всю помойку...полумеры ни к чему не приведут
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06.02.2021 19:01
+8
важливе зауваження: Українці в жодному разі не повинні називати москалів / московитів / москвинів - мешканців Московії / Московщини нашими власними назвами: росіяни, рускіє, а також і країну ворога - Росією, а мову - російською. Якщо ми так кажемо, то цим визнаємо їхнє незаконне право претендувати на нашу історію, а отже - на нашу землю! Тому дуже важливо вживати по відношенню до них лише терміни: москалі, московити, москвини; країна їхня - Московія, Московщина, а мова їхня - московська. Українці, поважайте себе, свою історію, культуру і мову!! Вивітрюйте з московських макітр думки про те, що Русь-Україна - то їхня ісконная родіна.
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06.02.2021 19:27
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Ця акція була пропіарена Білецьким . Пашумєлі- пагуделі й розійшлись. А де раніше були, коли Аваков сидів мовчав під стидом зі справою Ріфмайстера ? Циркачі !
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06.02.2021 18:57 Відповісти
Авкаков на каналі у Мосейчук прБЄніної шавки відмиває рожу ліца свою й каналу.
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06.02.2021 18:58 Відповісти
а зажопи розпускають брехню, що Порох карасям заплатив...
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06.02.2021 18:59 Відповісти
"Закройте российскую помойку!", - акция под офисом телеканала "НАШ" окончена. Конфликтов не наблюдалось - Цензор.НЕТ 6329
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06.02.2021 19:00 Відповісти
Как то странно карась возбудился только сейчас, а до этого его все устраивало. Точно циркачи, а если копнуть поглубже, получаеться отличная информационная операция
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06.02.2021 19:01 Відповісти
если закрывать-то всю помойку...полумеры ни к чему не приведут
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06.02.2021 19:01 Відповісти
такой задачі нє било! Вони тільки обіцяють законні підстави знайти ... На Байденпендель спрацювали, а тепер вони потилиці чухають... А ша далі будєм дєлать?Аа запишемо знову відосик по Пороху з маслом!
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06.02.2021 19:06 Відповісти
Повод закрытия - антиконституционность. У нас закреплен в конституции курс в НАТО. Думаю(я их не смотрю, поэтому, только предполагаю), они агитируют против вступления, а значит, антиконституционны.
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06.02.2021 23:48 Відповісти
закрывать надо снайперами...всё остальное то фейк,
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06.02.2021 19:09 Відповісти
ну ты как всегда...радикально. "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 8264 достаточно отлучить от важелей и некоторых оградить от общества.
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06.02.2021 19:26 Відповісти
оградить от общества гранатомётчиками?
ну також вирно...
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06.02.2021 19:36 Відповісти
Та ще вчора инсайдери казали шо закриють . До речі , -- подєлом !
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06.02.2021 19:03 Відповісти
ці інсайдери - то інфошум до цієї акції що завершилася , а де раніше були ?
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06.02.2021 19:09 Відповісти
Та мабуть ніколи , раніше , ніхто нічого не робив , а тепер , коли гвалт скрізь піднявся - то почали робити всі зразу і саме " завжди вчасно " . )
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06.02.2021 19:23 Відповісти
Какой смысл в акции без нарушения общественного порядка? То, что никому не мешает, никому и не интересно.
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06.02.2021 19:07 Відповісти
офф топ
"Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4451

слабовики перекрыли центр Питера - человеки пошли по реке.....
"Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 1254
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06.02.2021 19:12 Відповісти
а икону Путена протестанты облобызали перед расходом по домам ?.

"Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4478
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06.02.2021 19:22 Відповісти
Канал НАШ нельзя закрыть пока он не назовется канал ИХ
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06.02.2021 19:26 Відповісти
"Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4475 "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 5277
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06.02.2021 19:27 Відповісти
рыги из зажопы только спонсируют террористов из дыры. но хоть сами на курок не нажимают, террористами от этого быть не перестают. так понятно, ватное?
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06.02.2021 19:46 Відповісти
Терор на Майдані
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06.02.2021 19:53 Відповісти
Они спонсоры террористов, они их нанимают , часто не на свои деньги, они выполняют заказы своих кремлевских хозяев. Опзж -пятая колонна, они с песнями про повышение пенсий и дешевый газ пытаются получить максимальную электоральную поддержку, а потом сдать Украину путлеру на блюдечке с каемочкой.
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06.02.2021 19:56 Відповісти
и журнашлюшек набирают, и техперсонал, которые на работе у террориста Путина
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06.02.2021 20:43 Відповісти
важливе зауваження: Українці в жодному разі не повинні називати москалів / московитів / москвинів - мешканців Московії / Московщини нашими власними назвами: росіяни, рускіє, а також і країну ворога - Росією, а мову - російською. Якщо ми так кажемо, то цим визнаємо їхнє незаконне право претендувати на нашу історію, а отже - на нашу землю! Тому дуже важливо вживати по відношенню до них лише терміни: москалі, московити, москвини; країна їхня - Московія, Московщина, а мова їхня - московська. Українці, поважайте себе, свою історію, культуру і мову!! Вивітрюйте з московських макітр думки про те, що Русь-Україна - то їхня ісконная родіна.
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06.02.2021 19:27 Відповісти
Тю... ***** (титул правителя), ********* (територія якою править чергове *****), кацапи. В випадку "політкоректності" - "населення запорєбріка".
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06.02.2021 19:48 Відповісти
Кацапи!!!!
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06.02.2021 19:51 Відповісти
Правильно Закрыть все каналы, оставить только рупоры Зе, и круглосуточно рассказывать как хорошо подымать тарифы, и распродавать землю, рекламировать лёгкие наркотики и всех на панель, второсортных, учиться больше не нужно, лечится только для богатых.
Заводы и газ, электроэнергию, порты в управление иностранцам, они ведь не воры и умеют управлять. А народу цитатник Зе, вместо учебников, с хорошо прописанными правилами для рабов.
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06.02.2021 19:31 Відповісти
А разве у Зе есть рупоры? Назови хоть один
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06.02.2021 19:32 Відповісти
Они постоянно выступали на 112 и гнус ване, но когда вопросов стало к ним больше чем ответов адекватных и они это смогут обьяснить, их становилось всё меньше и меньше. Но у слуг есть стойкие солдатики и удар держали, хотя многие и обосрались, типа продай собаку и заплати за коммуналку олигарху. Там не слышал пропаганды рюского мира, а вот круглосуточный разбор слуг и что они творят и с цифрами и фамилиями это было интересно.
И теперь у кого узнавать инфу стало сложнее. Нужны ещё "жёлтая пресса". Слушать что всё замечательно -это себя обманывать!
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06.02.2021 20:00 Відповісти
Правильно. Попротестовали на коленях и пошли по домам. На следующей неделе приходите есчо ато вас забудут.
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06.02.2021 19:35 Відповісти
Вы, похоже, хорошо знакомы с лгбт тусовкой, лично и поименно знаете всех их активистов и пассивистов. Ну, что ж , это ваше право. Но зачем хвастаться -то здесь своими связями ?
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06.02.2021 20:01 Відповісти
ГЕТЬ ФСБЕШНИХ ПОКИДЬКІВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4541 "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4541 "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4541 "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4541 "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4541 "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4541 "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4541
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06.02.2021 19:39 Відповісти
возникли и живут пропагандистские каналы лишь потому, что они финансируются кремлём, а ведутся пятой колонной в Украине !!! Это все понимают или нет ???
почему мы снова ведём борьбу со следствием, а не с причиной ???
всё равно что вместо того чтобы удалить раковую опухоль, назвать её доброкачественной и постоянно мазать зелёнкой ...
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06.02.2021 19:42 Відповісти
паломніца НА BMW

шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...

https://youtu.be/9IkKP039X60

.
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06.02.2021 19:43 Відповісти
и жану подключил. в ФБ его Оксана написала год назад: "Кому он нужен этот украинский язык, вся науки техника на русском" - чего не сделаешь ради заводов, пароходов и месторождений.
правда через несколько часов стерла.
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06.02.2021 20:41 Відповісти
Найліпший спосіб переконання вати це вогонь і розбиті морди журнашлюх.
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06.02.2021 20:02 Відповісти
Собрались одни критики....Не такая акция, мало постояли....А почему самим не пойти и не постоять сутки или не побить стёкла, или не побить рожи журнашлюх? Легко учить и советовать..... Я полностью поддерживаю акцию, мысленно участвую....
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06.02.2021 20:19 Відповісти
После блокировки каналов Медведчука аудитория "НАШ" выросла в 3,5 раза Зрители "112 Україна", "NewsOne" и "ZIK" переключились на "НАШ", который принадлежит тоже пророссийскому политику Мураеву. К слову, раньше "НАШ" был в самом низу рейтинга телеканалов

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06.02.2021 20:24 Відповісти
многие просто пошли посмотреть эту помойку, как любят смотреть ТРИЛЛЕРЫ И УЖАСТИКИ , а не по идеолог. соображениям.
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06.02.2021 20:35 Відповісти
Ну я також заходив подивитись на сепарські морди ,та почути що вони варнякають.Навіть намагався в п"ятницю дозвонитись в брехстудію , але то є марна справа -там всі дзвінки замовлені.
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06.02.2021 22:22 Відповісти
с 0,47 до 1,37 = 2,9. не могут не соврать.
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06.02.2021 20:38 Відповісти
"Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 3486

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06.02.2021 21:19 Відповісти
 
 