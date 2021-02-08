УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
28882 відвідувача онлайн
Відео Події
10911 17
Правоохоронні органи (2312) смерть (4010) Хмельниччина (323) ДСНС (2505)

Одна людина загинула, дві постраждали під завалом силосу в Хмельницькій області, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

На підприємстві в Хмельницькій області унаслідок зсуву в силосній ямі загинула людина і ще дві зазнали травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.

"7 лютого о 12:40 на лінію Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Поляхова Теофіпольського району на підприємстві стався зсув у силосній ямі, є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

На місце події негайно виїхали рятувальники. На момент їхнього прибуття у місці обвалу перебували три людини. Постраждалих передали медикам.

Дивіться також: Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили. ФОТОрепортаж

Унаслідок пригоди травм зазнали два чоловіки, 1960 р.н. і 1964 р.н. Ще один, 1986 р.н., загинув на місці. Причини і обставини події з'ясовують правоохоронці.

Одна людина загинула, дві постраждали під завалом силосу в Хмельницькій області, - ДСНС 01

Одна людина загинула, дві постраждали під завалом силосу в Хмельницькій області, - ДСНС 02
Одна людина загинула, дві постраждали під завалом силосу в Хмельницькій області, - ДСНС 03
Одна людина загинула, дві постраждали під завалом силосу в Хмельницькій області, - ДСНС 04

Читайте також: Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
Нещасні сільські роботяги, шкода їх. Яка там ТБ у приватників, послали підкопувати замерзлу гору силосу - лід розбили і вся гора на них звалилась. Якщо село далеко від міста, роботи нема, а ще чоловіки "з низькою соціальною відповідальністю" - то діватись нікуди, працюють за мізер, та й коло хати.
показати весь коментар
07.02.2021 23:24
+3
Багато речовин можуть бути небезпечними. Ось премія Дарвіна за 2001 рік:

Стив Коннер
За 2001 год главным претендентом на премию стал Стив Коннер, смотритель одного из калифорнийских зоопарков. Он скормил слону двадцать две дозы сильнейшего слабительного для животных, а потом близко подошел к нему сзади, чтобы посмотреть, как оно действует. Через несколько минут Стив погиб под центнером слоновьего навоза.
показати весь коментар
07.02.2021 21:30
+2
Кричуще порушення правил ТБ- саме так працює природній відбір.
показати весь коментар
07.02.2021 20:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кричуще порушення правил ТБ- саме так працює природній відбір.
показати весь коментар
07.02.2021 20:46 Відповісти
Всі вважають, що вони - найрозумніші, а посадові інструкції з охорони праці написані для лохів...
показати весь коментар
07.02.2021 20:52 Відповісти
Ти хоча б один раз в своєму житті крім вошей щось кормив?? Ти знаєш що таке силос, коли його туди засипають і як його набрати без допомоги екскаватора коли він промерзне по краях???
показати весь коментар
07.02.2021 21:39 Відповісти
А то думаю, звідкіля ж ви , соєві геапалітєги лізете...А ви ще вчора, виходить, коровам хвости крутили!
показати весь коментар
08.02.2021 06:44 Відповісти
Ти думай тоді коли коментуєш. Яке відношення має посадова інструкція з охорони праці до роботяги який набирає корм??
показати весь коментар
08.02.2021 07:12 Відповісти
Я думаю. Самий високий травматизм та смертність на виробництві саме в АПК. І головні фактори: недотримання вимог техніки безпеки та п'янство на робочому місці.
показати весь коментар
08.02.2021 08:23 Відповісти
А яке відношення до цього має посадова інструкція з охорони праці?? Вона що заливає в них горілку?? Чи може вона заставляє лізти на гору силоса і розбивати замерзнуту скоринку?? Коли в робітника тільки вили і лопата в наявності, а худобі їсти потрібно, то посадова інструкція її не нагодує!
показати весь коментар
08.02.2021 08:38 Відповісти
Немає заперечень, що це - природній відбір. Але, зважаючи на те, що позитивні результати природного відбору проявляються через сотні тисяч років, чекати доведеться довго.
показати весь коментар
07.02.2021 20:58 Відповісти
Какой природный отбор? Посмотри на года рождения, они уже давно оставили потомство.
показати весь коментар
08.02.2021 05:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
Надеюсь погибший Мертведчук ?!! Если да, то земле станет легще !
показати весь коментар
07.02.2021 20:57 Відповісти
Силос, с-ка, опасный...
показати весь коментар
07.02.2021 20:57 Відповісти
Багато речовин можуть бути небезпечними. Ось премія Дарвіна за 2001 рік:

Стив Коннер
За 2001 год главным претендентом на премию стал Стив Коннер, смотритель одного из калифорнийских зоопарков. Он скормил слону двадцать две дозы сильнейшего слабительного для животных, а потом близко подошел к нему сзади, чтобы посмотреть, как оно действует. Через несколько минут Стив погиб под центнером слоновьего навоза.
показати весь коментар
07.02.2021 21:30 Відповісти
Это фейк
показати весь коментар
07.02.2021 21:52 Відповісти
настоящие люди. Соболезнование родным.
показати весь коментар
07.02.2021 21:06 Відповісти
фирма не кивы случайно, судя по предыдущей статье?
показати весь коментар
07.02.2021 22:31 Відповісти
охрана труда ,Техника безопасности (ТБ) - устаревший термин, обозначавший часть функции «охраны труда» - управления производственной деятельностью, направленной на предотвращение травм и заболеваний, связанных с производством. В настоящее время практически не применяется и не встречается в официальных документах.
тож в совкэ . а це вжэ в "краiнi мрiй" .МЧС выполняет работу руководства предприятия.Которое не посодют.....
показати весь коментар
07.02.2021 23:18 Відповісти
Нещасні сільські роботяги, шкода їх. Яка там ТБ у приватників, послали підкопувати замерзлу гору силосу - лід розбили і вся гора на них звалилась. Якщо село далеко від міста, роботи нема, а ще чоловіки "з низькою соціальною відповідальністю" - то діватись нікуди, працюють за мізер, та й коло хати.
показати весь коментар
07.02.2021 23:24 Відповісти
 
 