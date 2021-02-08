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Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму. ВIДЕО

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Хто підмінив Володимира Зеленського? Кому вдалося переконати президента, що пошуки миру в очах Путіна йому не допоможуть? А головне – чому не варто зачаровуватися несподіваним Зе-мілітаризмом і де шукати підступ? А підступ є!

І про нього сьогодні – у свіжому "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Після закриття проросійських медіапомийок видається, що Володимир Зеленський змушений іти шляхом ненависного Порошенка, але зачаровуватися  рано. Бо є купа тривожних процесів.

Так голова Мінреінтеграції України Олексій Резніков днями висловився про долю переселених до Криму росіян після деокупації. Мовляв, якщо захочуть легально жити на території України, то можуть залишатися. І тут є дуууже багато "але".

По-перше, не так давно на засіданні ООН представник України Сергій Кислиця прямо назвав штучні демографічні зміни, які росіяни роблять в Криму, величезною проблемою. Росія свідомо витісняє українське населення з нашого ж півострова.

По-друге, за сім років окупанти завезли, за різними оцінками, від пів мільйона до мільйона людей! І всі вони - на думку Резнікова - можуть просто взяти й лишитися в Криму? НАВІЩО? Аби за першої ж ліпшої нагоди кричати "Путін, ввєді войська"? Невже життя справді аж так нічому не вчить?!

Чим було переселення російських "нових русских" в український Крим? Для чого нам повторювати помилки минулого і закладати бомбу сповільненої дії під самих себе на майбутнє? 

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, глава Мінреінтеграції України Олексій Резніков заявив, що Україна не планує після деокупацію Криму примусово виселяти звідти переїхали громадян Російської Федерації.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Понаїхавшим 90 днів перебування згідно міжнародних правил і за паребрік. Інакше будуть вважатись нелегалами з відповідними висновками.
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08.02.2021 10:11
+11
всіх панаєхавших кацапів дамой в Сибір,а хто буде впиратися,на гіляку
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08.02.2021 10:14
+10
Тому резнік та узеленські і проти Закону про співпрацю з окупантом. Для закріплення вати в Україні, для відродження милого їх колаборантьким і кацапським серцям, сОвка-2, пліснява, і протягає подвійне громадянство.
Ми зараз живемо в наслідках того, що було розпочато ще сцарями та членіним. ВАЗеленський продовжує кацапську політику окупації та знищення України.
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 1360
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08.02.2021 10:22
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Вспомнилось как в Египте в прошлом году,единственной россиянке в отеле, аниматор местный сказал, езжай домой.
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08.02.2021 10:07 Відповісти
Чемодан-Вокзал-Московия! А квартиры в понастроенных на месте крымских парков домах отдать ветеранам!
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08.02.2021 10:07 Відповісти
РЕЗНИКОВУ ПОРА НА ВЫХОД это пока...а ведь могут и повесить??? А резников готов поиграть в рулетку.. кто не кацап -тот дьявол???
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08.02.2021 11:28 Відповісти
милитаризмом команды Зеленского / Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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08.02.2021 10:08 Відповісти
Понаїхавшим 90 днів перебування згідно міжнародних правил і за паребрік. Інакше будуть вважатись нелегалами з відповідними висновками.
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08.02.2021 10:11 Відповісти
а нелегальний в'їзд і перебування на окупованій території прощаєш ?
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08.02.2021 13:40 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 3813
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08.02.2021 13:49 Відповісти
смайлики- це мова людей з проблемами вербалізації думок
бракує слів?
подумай ще раз, що ти хотів сказати.
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08.02.2021 14:04 Відповісти
В товарні вагони, як вони татарів в 1944 році для "полноти ощущєній".
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09.02.2021 09:32 Відповісти
ЗЭ, чи ЗЄ?...
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08.02.2021 10:12 Відповісти
ЗК
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08.02.2021 10:15 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 2474
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08.02.2021 10:13 Відповісти
Это только в Украине кремлевский уголовник Рабинович может напевать в Верховной Раде сталинские песни или еще в какой-то стране такое возможно?
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08.02.2021 10:31 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 695
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08.02.2021 10:14 Відповісти
всіх панаєхавших кацапів дамой в Сибір,а хто буде впиратися,на гіляку
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08.02.2021 10:14 Відповісти
Тому резнік та узеленські і проти Закону про співпрацю з окупантом. Для закріплення вати в Україні, для відродження милого їх колаборантьким і кацапським серцям, сОвка-2, пліснява, і протягає подвійне громадянство.
Ми зараз живемо в наслідках того, що було розпочато ще сцарями та членіним. ВАЗеленський продовжує кацапську політику окупації та знищення України.
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 1360
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08.02.2021 10:22 Відповісти
Пусть глава Минреинтеграции Украины Алексей Резников, введёт в свою квартиру свиней и собак диких, это лучше чем свинособак лишнехромосомных и тогда, лет через 5, поговорим...
Пан призЕдент, а что резников у тебя делает? Или ЖОПеЗешники правы, всё ради рейтинга..?
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08.02.2021 10:30 Відповісти
сказать Вам, господин Буткевич, что Вы молодец - это покривить душой... Вы прекрасно ведете эти передачи... но есть небольшой вопрос к Вам - как-то по доброму Вы их пытаетесь бить... мочите... самый лучший враг - мертвый враг!
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08.02.2021 10:31 Відповісти
насправді раша копіює досвід ізраїлю. як зробити деокупацію фізично неможливою- зміни етнічний склад захоплених територій! так той же ізраїль захопивши голанські висоти в 1967 депортував звідти арабів, лишивши лише жменьку друзів, тепер там більшість поселенці євреїв. в сх.єрусалимі на час окупації основне населення складалося з арабів, вірмен та християн різних конфесій. внаслідок машстабної конфіскації земель(як приватних так і церковних), забудови житла для потреб панаєхів з ізраїлю, юридичне обмеження для арабів на розширення житла- на даний момент в сх.єрусалимі живе понад 400тис поселенців, і вони все ростуть і ростуть(на відміну від арабських та вірменських кварталів). на зах.березі згідно планів шарона мало було переселено 2млн евреїв, причому для їх потреб були конфісковані найкращі землі зах.берегу та водні ресурси р.йордан. палестинців згідно цього плану мало б бути відтіснено економічно і фізично в анклави, які з усіх сторін були б оточенні євреями. головний =*кліч* шарона був- захоплюйте(поселенці) землю де хочете, а ми вам допоможемо. і на даний момент понад 300тис поселенців живуть в сотнях поселень(основна маса в 4новозбудованих містах типу маале адумім та аріель), і продовжує рости далі( тим паче окупаційне законодавство дозволяє владі ізраїлю присвоювати обширні приватні і церковні землі). раша в своє законодавство ввела той же термін що використовує ізраїль щодо окупованих територій- контрольовані території.раша вслід за ізраїлем конфісковує найкращі землі криму та кримчан під *військові * потреби. іде масштабна забудова нових кварталів, інфраструктури в севастополі, сімферополі і ін для потреб панаєхів з раші- військових, спецслужб, і членів їх родин.таким чином раша копіює досвід ізраїлю, а саме фізичне витіснення *неправильного* населення за допомогою терору та конфіскацій, і заміщення його *правильним*. доречі україна в своїх юридичних баталіях в суді гааги використовує рішення цього ж суду по єврейським поселенням на окупованих палестинських землях
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08.02.2021 10:41 Відповісти
та далеко за прикладами ходити не теба - у нас проходять ти ж самі процеси
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08.02.2021 22:29 Відповісти
И это действенная стратегия ,дающая свои плоды .А мы даже на освобождённых территориях донбасса не вытесняем прокацапское коллаборантское население играя с ними в гуманизм и демократию,тем самым закладывая сами под себя бомбу замедленного действия
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08.02.2021 10:59 Відповісти
цього кондома обРезникова пора катапультирувати на паРашу до вати, тварюка **************!
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08.02.2021 10:59 Відповісти
утирок небритий, КОНДОмінімум слугоуродівський, ти спитав у кримських татар, чи захочуть вони жити на своїй землі з цими **************** виродками?
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08.02.2021 11:25 Відповісти
на даному етапі перед нами стоїть зворотня проблема
а татар вже років 300 ніхто ні про що не питає
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08.02.2021 13:47 Відповісти
але це не значить що питати не потрібно.
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08.02.2021 22:11 Відповісти
Nazad !!!
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08.02.2021 12:41 Відповісти
Берем пример с Хорватии и Азербаджана
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08.02.2021 13:56 Відповісти
за семь лет оккупанты завезли, по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона людей! И все они - по мнению Резникова - могут просто взять и остаться в Крыму? ДЛЯ ЧЕГО? Чтобы при первой же возможности кричать "Путин, войди война"? Источник: https://censor.net/ru/v3246544

Перевибори президента і Пороха на місце Зе лоуна Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 981
Кацапів які незаконно в їхали у Крим і хто протермував час прибування як турист депортувати з Криму коли він знову стане контрольованим Україною, все буде дуже просто.
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08.02.2021 13:59 Відповісти
Свинособак- в конуру!
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08.02.2021 14:06 Відповісти
Что за бред? Они все незаконно заехали на территорию Украины - как минимум админ. наказание. Приобрели недвижимость без регистрации по украинским законам - все сделки являются ничтожными. Отобрать недвижимость, штраф - и за поребрик нах.
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08.02.2021 14:15 Відповісти
Укр. паспорта нет? - Давай вперёд через мост.
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08.02.2021 15:00 Відповісти
Набагато гірше закон Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Порівняно з ним заява Резнікова дитячий лепет. А пан Буткевич про цей закон чогось забув.
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08.02.2021 15:17 Відповісти
Все из-за того, что безнаказанность порождает все дозволенность. Может хватит щеки подставлять кремлевским е#ланам... - гнать ссаной тряпкой.
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08.02.2021 16:57 Відповісти
Пусть валят на родину. и пофиг, что попродавали там все. раша ж своих не бросает.
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08.02.2021 19:34 Відповісти
Після війни Австрія інтернувала всіх без винятку німців незважаючи на те що деякі родини жили в Австрії понад 300 років. Це саме маємо зробити і ми в Криму. У росіян є куди повернутися. Єдині кого не можна інтернувати з Криму то це курди бо й них своєї держави на карті світу немає...
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09.02.2021 08:55 Відповісти
вспомнилось как "Без цензуры" топило против пороха. Результат и следствие. Ваших рук работа и нечо жаловаться
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09.02.2021 09:15 Відповісти
Чем было переселение российских "новых русских" в украинский Крым? Для чего нам повторять ошибки прошлого и закладывать бомбу замедленного действия под самих себя на будущее? Источник: https://censor.net/ru/v3246544

Кацапи хрєн вам , а не Український Крим, валіть до себе у Сибір Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 4645
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09.02.2021 11:53 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 1839
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09.02.2021 11:57 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму - Цензор.НЕТ 4104
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09.02.2021 11:58 Відповісти
 
 