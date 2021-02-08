Проєкт "Без цензури": "Россиянин, вали домой!" Як ЗЕ-влада хоче дозволити окупантам лишитися в Криму. ВIДЕО
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Хто підмінив Володимира Зеленського? Кому вдалося переконати президента, що пошуки миру в очах Путіна йому не допоможуть? А головне – чому не варто зачаровуватися несподіваним Зе-мілітаризмом і де шукати підступ? А підступ є!
І про нього сьогодні – у свіжому "Без цензури" із Богданом Буткевичем.
Після закриття проросійських медіапомийок видається, що Володимир Зеленський змушений іти шляхом ненависного Порошенка, але зачаровуватися рано. Бо є купа тривожних процесів.
Так голова Мінреінтеграції України Олексій Резніков днями висловився про долю переселених до Криму росіян після деокупації. Мовляв, якщо захочуть легально жити на території України, то можуть залишатися. І тут є дуууже багато "але".
По-перше, не так давно на засіданні ООН представник України Сергій Кислиця прямо назвав штучні демографічні зміни, які росіяни роблять в Криму, величезною проблемою. Росія свідомо витісняє українське населення з нашого ж півострова.
По-друге, за сім років окупанти завезли, за різними оцінками, від пів мільйона до мільйона людей! І всі вони - на думку Резнікова - можуть просто взяти й лишитися в Криму? НАВІЩО? Аби за першої ж ліпшої нагоди кричати "Путін, ввєді войська"? Невже життя справді аж так нічому не вчить?!
Чим було переселення російських "нових русских" в український Крим? Для чого нам повторювати помилки минулого і закладати бомбу сповільненої дії під самих себе на майбутнє?
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Нагадаємо, глава Мінреінтеграції України Олексій Резніков заявив, що Україна не планує після деокупацію Криму примусово виселяти звідти переїхали громадян Російської Федерації.
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бракує слів?
подумай ще раз, що ти хотів сказати.
Ми зараз живемо в наслідках того, що було розпочато ще сцарями та членіним. ВАЗеленський продовжує кацапську політику окупації та знищення України.
Пан призЕдент, а что резников у тебя делает? Или ЖОПеЗешники правы, всё ради рейтинга..?
а татар вже років 300 ніхто ні про що не питає
Перевибори президента і Пороха на місце Зе лоуна
Кацапів які незаконно в їхали у Крим і хто протермував час прибування як турист депортувати з Криму коли він знову стане контрольованим Україною, все буде дуже просто.
Кацапи хрєн вам , а не Український Крим, валіть до себе у Сибір