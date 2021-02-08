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Німеччина (4543) Північний потік (1369) Кулеба Дмитро (3184)

"Північний потік-2" - чи не єдине питання, щодо якого в нас протилежні погляди з Берліном, - Кулеба. ВIДЕО

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Позиція України і США щодо російського газопроводу Nord Stream 2 є тотожною - і одночасно це чи не єдине ключове питання, щодо якого у Києва протилежні погляди з Берліном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

Глава МЗС згадав про позицію США, де говорять, що Nord Stream 2 - це не лише безпека України, а й атлантична безпека.

Водночас, за словами Кулеби, Nord Stream 2 - чи не "одне-єдине ключове питання, щодо якого в нас протилежні погляди" з Німеччиною.

"Більше того, проблема "Північного потоку-2" і в Європі є гострою. І ЄС розділився. Одні країни підтримують цей проєкт, інші виступають проти нього. Німеччина, безумовно, наполягає на завершенні реалізації цього проєкту. Але наші інтереси чіткі. І позиція наша дуже чітка з цього приводу. Будемо працювати", - запевнив очільник МЗС.

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Він зазначив, що "ми бачимо багато випадків, коли Німеччина чує занепокоєння України з інших питань і враховує наші інтереси".

До того ж, за словами Кулеби, "змінюється, по-перше, залежність Німеччини від російського газу; по-друге, змінюється енергетичний баланс у самому ЄС".

Як відомо, 94% спірного трубопроводу Nord Stream 2 між Росією та Німеччиною завдовжки 1234 км і вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км - по 75 км на обох лініях.Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій. Російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами, але західні компанії через санкції відмовляються сертифікувати та страхувати газогін.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
смешно, это самое главное
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08.02.2021 09:46
+1
У Ірманії свої інтереси, а ви і далі продовжуйте зазирати ***** вглаз.
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08.02.2021 09:57
+1
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер связал историю Второй мировой и современные отношения ФРГ и России, отвечая на вопрос о завершении Северного потока-2.

ФРГ поддерживает "десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив" о том, что Германия должна нести ответственность и "искупить вину за варварские преступления" нацистской оккупации только перед Россией.

Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".
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08.02.2021 09:59
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смешно, это самое главное
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08.02.2021 09:46 Відповісти
Хіба тільки це?
Там і по іншим питанням є неузгодженості, особливо тих питань, що стосуються другої світової війни.
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08.02.2021 09:47 Відповісти
У Ірманії свої інтереси, а ви і далі продовжуйте зазирати ***** вглаз.
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08.02.2021 09:57 Відповісти
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер связал историю Второй мировой и современные отношения ФРГ и России, отвечая на вопрос о завершении Северного потока-2.

ФРГ поддерживает "десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив" о том, что Германия должна нести ответственность и "искупить вину за варварские преступления" нацистской оккупации только перед Россией.

Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".
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08.02.2021 09:59 Відповісти
Дойчи добудують газогін СП2, просто ми зараз бачимо димову завісу, баюкання лопухатих кулєб, типу все буде гаразд, Німеччина буде також транспортувати і через Україну бла бла... Звісно, що в реальності буде все інакше.
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08.02.2021 10:21 Відповісти
Конечно же достоят, они в него вложили слишком много денег, в том числе и в материковую инфраструктуру, которая уже построена,сам газ им необходим. Да и проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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08.02.2021 10:41 Відповісти
"Северный поток-2" - едва ли не единственный вопрос, по которому у нас противоположные взгляды с Берлином. Он ее послал, а она: "Северный поток-2" едва ли не единственный вопрос, по которому у нас противоположные взгляды с Берлином. https://www.youtube.com/watch?v=8M89_eNRZ0Y
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08.02.2021 10:23 Відповісти
ідіот ...зовсім дрібничка казли на газ навіть з ХАПа у Сіднеї заплатять ...
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08.02.2021 10:25 Відповісти
Галантерейщик и Кардинал -это сила!
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08.02.2021 10:39 Відповісти
У меня товарищ в Германии уже несколько лет работает в Сименс (на топовой позиции). Так он говорит, что в Германии половина крупных фирм имеют очень выгодные долгосрочные контракты с рашкой. Так что проблема "Северного потока" намного серьезнее и глубже.
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08.02.2021 11:23 Відповісти
Є така наука логіка,у якій є поняття достатніх величин...По всякій фігні з німцями є повне порозуміння,а от по потоку...але це єдине...
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08.02.2021 11:33 Відповісти
Поток для Украины - это как пакт Молотова-Рибентроппа для Польши. Достроят, и ничего больше не мешает нападать на нас, и разделять.
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08.02.2021 14:54 Відповісти
У нас так носятся с этой трубой... это мне немного напоминает ситуацию, где бухарь-муж постоянно избивает жену, но она не уходит от него, потому что живет в его хате.
Объективно - СП-2 это реальность и нам остается только сделать хорошую мину при плохой игре, а не орать "это безопасность Европы!" немцам, которые думают исключительно про кэш в собственных карманах.
ИМХО, раша по максимуму снизит транзит через нашу трубу, сделав так, чтоб она стала нерентабельной, а так же, чтоб у нас не получалось отбирать газ для себя под видом реверса. И надо к этому готовиться, чтоб потом не чесать в затылке и мямлить "мы не ожидали такой подляны от рашки".
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09.02.2021 06:58 Відповісти
 
 