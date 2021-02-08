"Північний потік-2" - чи не єдине питання, щодо якого в нас протилежні погляди з Берліном, - Кулеба. ВIДЕО
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Позиція України і США щодо російського газопроводу Nord Stream 2 є тотожною - і одночасно це чи не єдине ключове питання, щодо якого у Києва протилежні погляди з Берліном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Глава МЗС згадав про позицію США, де говорять, що Nord Stream 2 - це не лише безпека України, а й атлантична безпека.
Водночас, за словами Кулеби, Nord Stream 2 - чи не "одне-єдине ключове питання, щодо якого в нас протилежні погляди" з Німеччиною.
"Більше того, проблема "Північного потоку-2" і в Європі є гострою. І ЄС розділився. Одні країни підтримують цей проєкт, інші виступають проти нього. Німеччина, безумовно, наполягає на завершенні реалізації цього проєкту. Але наші інтереси чіткі. І позиція наша дуже чітка з цього приводу. Будемо працювати", - запевнив очільник МЗС.
Він зазначив, що "ми бачимо багато випадків, коли Німеччина чує занепокоєння України з інших питань і враховує наші інтереси".
До того ж, за словами Кулеби, "змінюється, по-перше, залежність Німеччини від російського газу; по-друге, змінюється енергетичний баланс у самому ЄС".
Як відомо, 94% спірного трубопроводу Nord Stream 2 між Росією та Німеччиною завдовжки 1234 км і вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км - по 75 км на обох лініях.Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій. Російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами, але західні компанії через санкції відмовляються сертифікувати та страхувати газогін.
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Там і по іншим питанням є неузгодженості, особливо тих питань, що стосуються другої світової війни.
ФРГ поддерживает "десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив" о том, что Германия должна нести ответственность и "искупить вину за варварские преступления" нацистской оккупации только перед Россией.
Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".
Объективно - СП-2 это реальность и нам остается только сделать хорошую мину при плохой игре, а не орать "это безопасность Европы!" немцам, которые думают исключительно про кэш в собственных карманах.
ИМХО, раша по максимуму снизит транзит через нашу трубу, сделав так, чтоб она стала нерентабельной, а так же, чтоб у нас не получалось отбирать газ для себя под видом реверса. И надо к этому готовиться, чтоб потом не чесать в затылке и мямлить "мы не ожидали такой подляны от рашки".