Пасажир автомобіля ВАЗ вилетів із салону під час ДТП на мосту Патона в Києві й залишився живим. П'яний водій утік. ВІДЕО камер спостереження

У ніч на 7 лютого на мосту Патона в Києві сталася ДТП із потерпілим. Пасажир автомобіля ВАЗ вилетів із салону під час ДТП на мосту Патона в Києві й залишився живим. П'яний водій утік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Telegram.

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"Уночі патрульні отримали виклик на ДТП із постраждалими на мосту Патона. Автопатруль негайно вирушив на місце, де виявив пошкоджений відбійник та автомобілі Skoda, Subaru і ВАЗ.

На місці події перебували два водії і потерпілий - пасажир автомобіля ВАЗ. Водія ж ВАЗу на місці не було.

Інспектори негайно звернулися до колег, які стежать за безпекою міста через камери відеоспостереження та отримали фото водія. Вдалося також простежити його маршрут до Русанівського бульвару. Менш як 10 хвилин знадобилося патрульним, щоб повернути втікача на місце події", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що пасажирові автомобіля ВАЗ знадобилася допомога лікарів, чоловіка госпіталізували.

"Водій автомобіля ВАЗ пройшов огляд на стан сп'яніння в спеціалізованій установі. За висновком лікаря, він був у стані алкогольного сп'яніння", - додали в поліції.

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