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Пасажир автомобіля ВАЗ вилетів із салону під час ДТП на мосту Патона в Києві й залишився живим. П'яний водій утік. ВІДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Події

У ніч на 7 лютого на мосту Патона в Києві сталася ДТП із потерпілим. Пасажир автомобіля ВАЗ вилетів із салону під час ДТП на мосту Патона в Києві й залишився живим. П'яний водій утік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Telegram.

"Уночі патрульні отримали виклик на ДТП із постраждалими на мосту Патона. Автопатруль негайно вирушив на місце, де виявив пошкоджений відбійник та автомобілі Skoda, Subaru і ВАЗ.

На місці події перебували два водії і потерпілий - пасажир автомобіля ВАЗ. Водія ж ВАЗу на місці не було.

Інспектори негайно звернулися до колег, які стежать за безпекою міста через камери відеоспостереження та отримали фото водія. Вдалося також простежити його маршрут до Русанівського бульвару. Менш як 10 хвилин знадобилося патрульним, щоб повернути втікача на місце події", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що пасажирові автомобіля ВАЗ знадобилася допомога лікарів, чоловіка госпіталізували.

"Водій автомобіля ВАЗ пройшов огляд на стан сп'яніння в спеціалізованій установі. За висновком лікаря, він був у стані алкогольного сп'яніння", - додали в поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний водій спровокував ДТП в Одесі: розбито сім автомобілів. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+19
За бухло слід пожиттєве позбавляти прав та штраф конкретний ,без ьудь-яких перездач !!!))
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08.02.2021 10:31
+18
бухой олень на жигулях ехал по реверсной полосе - реверс закончился начялся отбойник, хорошо что пластиковый, был бы стальной - были бы жмуры.....
градус в крови повышает долю пофигизма в голове....
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08.02.2021 10:25
+16
Форсаж. Патонский дрифт
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08.02.2021 10:18
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08.02.2021 10:16 Відповісти
За бухло слід пожиттєве позбавляти прав та штраф конкретний ,без ьудь-яких перездач !!!))
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08.02.2021 10:31 Відповісти
Пожиттєве позбавлення й в'язниця років 5 я за спробу вбивства. Інакше цих ідіотів не зупинити.
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09.02.2021 09:37 Відповісти
Форсаж. Патонский дрифт
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08.02.2021 10:18 Відповісти
Дрист в этом случае более подходящее слово.
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08.02.2021 10:34 Відповісти
опять петебляха Пассажир автомобиля ВАЗ вылетел из салона во время ДТП на мосту Патона в Киеве и остался жив. Пьяный водитель сбежал - Цензор.НЕТ 788
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08.02.2021 10:20 Відповісти
З полегшенням!! )))
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08.02.2021 10:29 Відповісти
Не, теперь это всё ваше. ЖРИ-ТЕ Пасажир автомобіля ВАЗ вилетів із салону під час ДТП на мосту Патона в Києві й залишився живим. П'яний водій утік - Цензор.НЕТ 3346
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08.02.2021 10:32 Відповісти
люди тонут в реках и озерах каждый день , нужно конфисковать все водоемы и забить их досками , а не эта мнимая борьба с неадекватными купальщиками ....
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08.02.2021 10:34 Відповісти
повезло парню... ангел был вместе с ним...
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08.02.2021 10:24 Відповісти
Розкажу щось подібне з минулого. В 81 році командир нашого автобатльйону бухнув з головою колгоспу. Потім сів за руль ГАЗ-69, а строковика естонця вигнав на місце пасажира - буцім той повільно їхав. В вечірній час на шосе Орел- Брянськ(9метрів ширина) виїхав на зустрічну смугу і результаті дотичного зіткнення комбат загинув на місці( удар виском в кронштейн лобового скла). А строковик пролетів через лобове, за даними гаїшннього протоколу 9,5 метра, і відбувся забоєм бедра і невеликим струсом. Боб Бімон відпочив
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08.02.2021 10:54 Відповісти
бухой олень на жигулях ехал по реверсной полосе - реверс закончился начялся отбойник, хорошо что пластиковый, был бы стальной - были бы жмуры.....
градус в крови повышает долю пофигизма в голове....
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08.02.2021 10:25 Відповісти
ну так сніг на вулиці - розмітки не видно, світлофор вимкнений )))
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08.02.2021 22:10 Відповісти
жигулі - не та машина, на якій можна перевищувати швидкість. Їхав би зі швидкістю потоку - ймовірність аварії була б значно нижча.
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09.02.2021 03:43 Відповісти
Боты 🤡🤢членограя , ваши в городе почти ДВА ГОДА !
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08.02.2021 10:27 Відповісти
Как можно сесть в машину к пьяному водителю?
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08.02.2021 10:28 Відповісти
Ты думаешь пассажир был трезв?? Пасажир автомобіля ВАЗ вилетів із салону під час ДТП на мосту Патона в Києві й залишився живим. П'яний водій утік - Цензор.НЕТ 1260
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08.02.2021 10:31 Відповісти
Пасажир автомобіля ВАЗ вилетів із салону під час ДТП на мосту Патона в Києві й залишився живим. П'яний водій утік - Цензор.НЕТ 618
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08.02.2021 10:33 Відповісти
Разом бухали !!!))))
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08.02.2021 10:33 Відповісти
у сбежавшего есть алиби, шо он трезв. был бы пьян, он бы на ногах не стоял, куда ему ещё и бежать? )
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08.02.2021 10:43 Відповісти
***
из кабака вываливается пьяный и спотыкается об порог...его, чтоб он не упал, подхватывает скучающая у дверей, проститутка..
- отвали шалава..чего вцепилась?
- та на фиг ты мне впал... я чтоб ты рожу не расквасил..
- а... ну тогда помоги дойти до вон той Ауди
- ты собираешься в таком виде сесть за руль? ты ж на ногах не стоишь !!
- все бабы дуры! ну если я на ногах на стою...как же я домой доберусь???
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08.02.2021 15:04 Відповісти
))
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08.02.2021 17:02 Відповісти
Повезло всем участникам.
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08.02.2021 11:07 Відповісти
Класс! Він катапультувався!
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08.02.2021 11:29 Відповісти
Интересно, ехавший по 2 полосе автомобиль, как я пронимаю, стукнувший искавший 3 полосу жигуль, сбежал?
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08.02.2021 11:29 Відповісти
а шо єйо іскать ту паласу?
Коли вона закінчується прямо на мосту і починається ряд з паркану
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08.02.2021 22:08 Відповісти
Чуваку не впервой видно из машин вылетать на ходу. Отряхнулся и пошел. А если серъезно, то как говорят, не смерть. А кто-то дома в ванной поскользнулся и все. Кому что определили свыше.
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08.02.2021 11:45 Відповісти
Два дебила-зто....
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08.02.2021 12:41 Відповісти
какой-то он узкий....
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08.02.2021 13:08 Відповісти
Выпавшего оштрафовать за не пристегнутый ремень...
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08.02.2021 13:29 Відповісти
на взлет шел , не подфартило
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08.02.2021 20:04 Відповісти
Пасажир може святкувати другий день народження, можна сказати що виграв рулетку зі ставкою життя.
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08.02.2021 20:20 Відповісти
внєзапна паласа рєвєрсівнага двіжєнія закончілась )))
слава пілотам!
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08.02.2021 22:07 Відповісти
какая реверсивная полоса? на ней как раз и стоит этот "пластиковый отбойник". реверсивной полосы на мосту патона нет, с тех пор как отгородили крайние правые полосы, чтобы мост не разрушался
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08.02.2021 22:44 Відповісти
тверезим би здех...
горілка + в хелси Пасажир автомобіля ВАЗ вилетів із салону під час ДТП на мосту Патона в Києві й залишився живим. П'яний водій утік - Цензор.НЕТ 6472
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09.02.2021 01:52 Відповісти
Выпил после аварии - вариант
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09.02.2021 22:33 Відповісти
 
 