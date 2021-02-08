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отруєння (931) ФСБ (1347) Навальний (573)

Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ, замість ролика на Youtube зараз інформація про те, що відео заблоковано через порушення авторських прав користувача ViacomCBS.

Youtube заблокував ролик Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався у відеоблозі Навального 01

Нагадаємо, що в цьому ролику Навальний у телефонній розмові представився співробітнику ФСБ, який брав участь в операції з його отруєння, військовому хіміку Костянтину Кудрявцеву помічником секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева і розпитував про подробиці того, що сталося.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - пост дружини Навального в соцмережах із борту літака "Берлін-Москва". ВIДЕО
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Топ коментарі
+15
Где там модерация происходит?В Москве?
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08.02.2021 12:27
+14
Вони перекладають на англійську ?
Та ні.
снговський ютюб модерують москалі.
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08.02.2021 12:31
+12
А эти три канала что под санкциями заблокировали уже или нет?
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08.02.2021 12:28
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Где там модерация происходит?В Москве?
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08.02.2021 12:27 Відповісти
У США.
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08.02.2021 12:28 Відповісти
Вони перекладають на англійську ?
Та ні.
снговський ютюб модерують москалі.
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08.02.2021 12:31 Відповісти
Ужоссс...)))
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08.02.2021 13:30 Відповісти
в ленинграде .. офис в сша не модерирует рускоязычный контент ..
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08.02.2021 12:32 Відповісти
Я у вас щось питав? Та невже...)))
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08.02.2021 13:31 Відповісти
Бо реклама "бутербродника" українцям і дарма не потрібна.
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08.02.2021 12:27 Відповісти
А эти три канала что под санкциями заблокировали уже или нет?
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08.02.2021 12:28 Відповісти
+
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08.02.2021 12:49 Відповісти
Эффект Стрейзанд
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08.02.2021 12:28 Відповісти
Те миллионы кто хотел уже посмотрел.. "блокировка" это выстрел в пустоту.. Хотя интересно с чьей подачи и под каким "предлогом" эта блокировка была сделана.
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08.02.2021 12:30 Відповісти
американський диверсифікований багатонаціональний конгломерат засобів масової інформації, утворений шляхом злиття корпорації CBS та другого втілення Viacom 4 грудня 2019 року які були відокремлені від початкового втілення Viacom у 2006 році.
Баблишка что ле хотят срубить?
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08.02.2021 12:30 Відповісти
А как же свобода слова?
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08.02.2021 12:30 Відповісти
москалі не знають що це таке.
вони використовують слово для окупації, і старанно прибирають інші слова, які їй заважають.
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08.02.2021 12:33 Відповісти
Кремлівський упиряка боїться Навального , як чорт ладана 😄
Не вдалося отруіти , то вирішив запроторити до буцегарні аж на три роки !
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08.02.2021 12:31 Відповісти
Youtube заблокировал ролик "Я позвонил своему убийце. Он признался" в видеоблоге Навального - Цензор.НЕТ 9246
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08.02.2021 12:37 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
6 февраля, 06:54 ·

...

Якісь вони всі там "нєнастоящіє", ці "царі" російської "опозиції". Хоча - якщо їхня ротація має на меті створити видимість політичного життя (а це дуже непросте завдання, імітувати щось таке при повній непорушності політичної системи, я пам'ятаю, як у 1970-80-ті СРСР над тим бився!), - тоді, по-чекістському, все досить логічно... Розуміється, "ротація облич" не може бути єдиною метою протестного сценарію - в таких проектах має бути цілий "букет" завдань, і зовнішніх, і внутрішніх (випереджальний "спуск пари" на тлі підвищення цін на хліб, демонстрація, urbi et orbi, що "власть сильна как никогда", привід до "закручування гайок", "стрижка" підрослого пасіонарного елемента і т.д.), плюс кремлівська влада сама не моноліт, концепція може мінятись по ходу... Все це загалом не так уже й цікаво, і якщо мене щось у цій історії вражає, то це безмежна, дитинна довірливість - не тільки Заходу, а й, що значно смішніше, українців, які від "російських протестів" все-таки чогось уперто сподівалися!
Змилуйтесь, товариство, таж не можна до такої міри не знати хоча б історії Гулагу! - де 20 років НІЯКИХ бунтів не було й близько, мовчки русскіє люді "штовхали автозак", поки "бандерівців" не підвезли, - з якого ж би то переляку сьогодні мало бути інакше?.. Невже хтось справді вірив, ніби вони підуть, як наш Волинський полк у лютому 1917-го, "скидати царя"? ЩО в понад-п'ятсотлітній історії Московського царства дає підстави для таких ілюзій, що наші ЗМІ напихали нам тої навальненщини ополоником через верх, створюючи враження, наче важливіших подій не було в ці тижні на світі?..
"Податок кров'ю" - так називала Лариса Косач участь українців (вирішальну!) у "всеросійському" визвольному русі. За століття, минуле звідтоді, цей "податок" впору назвати вже гекатомбою. То, може, перестанемо, нарешті, інвестувати свої ресурси (хай би тільки морально-психологічні!) у вічну мерзлоту й залишимо мертвим хоронити їхніх мерців? Упир сконає тільки тоді, коли припинимо його "підживляти" - зокрема й надією на те, ніби заміна Путіна на Навального (чи Навального на Волкова, чи ще якогось Ікса на якогось Ігрека) одмінить упиричну природу московської держави. Не одмінить.
Не умовите. Не переконаєте. Не переробите. (12 поколінь наших предків пробували, і намарно!) Покиньте на це сподіватися, відпустіть. Просто, відпустіть, - як психологи радять робити з токсичним зв'язком: не вірте, що "може, якось направиться". Не направиться. ))
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08.02.2021 12:39 Відповісти
Бажання українців бачити поганих московітів в поганих трунах, а "добрих" в хороших.
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08.02.2021 16:12 Відповісти
Фейковый не фейковый, а твоим патронам крепко засадили. Вас ипут вашим же оружием, касапуры. И ипать будут, воши умнявые. Вы, терпилы, теперь ответите за все проблемы на нашей планете.
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08.02.2021 12:57 Відповісти
Это лахтинец вообще-то! Не тормози.
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08.02.2021 13:23 Відповісти
Пракалолласся мардва, партянки смени, а то через нет ваняють. Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 3755 Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 4526 Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 4526
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08.02.2021 17:26 Відповісти
Навіть вуйко на селі знає,що по телефону нічого серйозного обговорювати не можна...А тут сотруднік ФСБ,офіцер,воєнний хімік все вибовкує як по замовленню...І це при тому,що розвідка Рашки вважається однією з кращих в світі...Навіть Порох,якого якийсь блогер розводив як останнього лоха в кінці розмови здогадався про розводняк...А тут тренована людина,що має досвід...думаю,все це фейк голімий...
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08.02.2021 12:44 Відповісти
Ну и нормально. Вы же срете, шо вас нет на Донбассе, вот и получайте ответку. Вас бьют вашим же оружием, мацковиты. Если этот ролик липа, то я получу тройное удовольствие, от такого гибридного зашквара. Усек?
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08.02.2021 12:54 Відповісти
Розвідка рашки була одною з найкращих у світі при товарище Сралине.
А щас туда набирают за бабло и по знакомству, шоб лаве мутить (точно также как у нас, к сожалению).
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08.02.2021 12:55 Відповісти
Рассыветка пида рассии самая лущая. Дальче можжа не прадалжувать. Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 9519 Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 1461 Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 1461 Усе срули уже выихали, так шо рассветувать некаму. Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 1609 Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 1609 Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 1609
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08.02.2021 17:30 Відповісти
Гнилой ресурс. Быстрее бы он загнулся. С такой "модерацией" они нафиг никому не нужны...
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08.02.2021 12:49 Відповісти
Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 963 вспоминаем алгебру!Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального - Цензор.НЕТ 4136
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08.02.2021 12:55 Відповісти
Новодворская назвала Навального фашистом, Явлинский это подтвердил.
Зачем популяризировать кацапского фашиста, типо Лимонова?
Вопрос риторический!
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08.02.2021 12:56 Відповісти
Ваш Насральний *****№2 тільки в псевдоліберальній обгортці.
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08.02.2021 16:07 Відповісти
Бореться с путіним? Ти що з Лахти...
Всі вже давно знають що навальний це постанова, навіть рацєянє
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08.02.2021 21:37 Відповісти
Х#ЙЛО видно срочно прикупил этот ViacomCBS или БАБЛА нормально им отсыпал - вот и вся история.
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08.02.2021 13:18 Відповісти
Забанили самый популярный ролик, где было 42млн. просмотров, а оставили менее популярный.
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08.02.2021 14:37 Відповісти
Чего удивляться когда все офиси в маскве. В фб за фразу руские алкаши на месяц банят.
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08.02.2021 13:33 Відповісти
А у мене працює. Нічого не заблоковано.
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08.02.2021 16:04 Відповісти
It works for me
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08.02.2021 16:50 Відповісти
Один и тот же художник Репин
(родился в Украине, умер в Финляндии, но лишнехромосомные считают его рус.
художником) пишет картину про Украину - "Запорожцы пишут письмо турецкому
султану" и про Кацапию - «Бурлаки на Волге». Исторически время действия
идентичны - вот и вся разница между народами.
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08.02.2021 20:45 Відповісти
Нічого не заблоковано! Усі посилання з статті відкриваються
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08.02.2021 21:07 Відповісти
жалкие потуги пригожинских.
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08.02.2021 21:48 Відповісти
Уже разбанили
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09.02.2021 01:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ibqiet6Bg38
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09.02.2021 01:27 Відповісти
 
 