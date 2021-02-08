У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень. ВІДЕО

Співробітники поліції в Миколаєві затримали шахрая, який тільки за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

Злочинець діяв за схемою "ваш родич потрапив у ДТП", а його жертвами ставали літні люди. Під виглядом помічника лікаря, зловмисник приходив до своїх жертв і забирав усі цінності, які нібито необхідні для "лікування родичів".

За даними поліції, затриманий причетний щонайменше до 30 епізодів шахрайства.

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