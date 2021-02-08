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затримання (4146) МВС (2880) шахрайство (672) Миколаїв (1338)

У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Співробітники поліції в Миколаєві затримали шахрая, який тільки за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

Злочинець діяв за схемою "ваш родич потрапив у ДТП", а його жертвами ставали літні люди. Під виглядом помічника лікаря, зловмисник приходив до своїх жертв і забирав усі цінності, які нібито необхідні для "лікування родичів".

За даними поліції, затриманий причетний щонайменше до 30 епізодів шахрайства.

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Топ коментарі
+12
за сутки нагрел десятки граждан - мама дарагая! У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 5622

вот теперь вам понятно малята, почему наш мудрый нарид выбирает себе в президенты по телевизору одного проходимца вслед за другим ?
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08.02.2021 12:54
+5
Как дети...

В Николаеве полиция задержала мошенника, который за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 4993
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08.02.2021 12:51
+3
Ще б таке населення влада не розводила. ><
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08.02.2021 13:03
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Как дети...

В Николаеве полиция задержала мошенника, который за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 4993
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08.02.2021 12:51 Відповісти
-Чого ви такі бідні?
-Бо дурні.
-А чого такі дурні?
-Бо бідні.
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08.02.2021 12:52 Відповісти
за сутки нагрел десятки граждан - мама дарагая! У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 5622

вот теперь вам понятно малята, почему наш мудрый нарид выбирает себе в президенты по телевизору одного проходимца вслед за другим ?
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08.02.2021 12:54 Відповісти
Та это было три дня назад ... У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 5264
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08.02.2021 12:57 Відповісти
вау... это ты к чему ....три дня назад... мол не попался бы мог бы заработать в три раза больше?
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08.02.2021 14:18 Відповісти
Я это к тому ,что подавать новости надо как-то оперативней ,новости они как пирожки ,вкусные пока горячие . У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 5500
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08.02.2021 14:28 Відповісти
Ще б таке населення влада не розводила. ><
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08.02.2021 13:03 Відповісти
Вы себе как хотите, но это просто на голову не налазит.
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08.02.2021 13:16 Відповісти
бедный безмозглый нарид....хотя о чем я, если самого на олх надули несуществующим товаром....
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08.02.2021 13:20 Відповісти
С ноги по ипальнику. У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 7963
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08.02.2021 13:19 Відповісти
Зато потом радость какая..Не случилось никакого несчастья с родственником.За это можно и заплатить.
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08.02.2021 14:14 Відповісти
Без лоха і жизнь плоха... А якщо серйозно то скільки вже говорено переговорено на цю тему. І по телевізору і в газетах і по радіо. Невже люди такі тупі? Хочааа.... На виборах 2019 думаю що так...
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08.02.2021 14:18 Відповісти
И этот дом борется за звание дома высокой культуры и быта(с) ...
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08.02.2021 14:29 Відповісти
мошенник не подумал, что испортил свою карму и теперь будет гореть в аду?
видать не шибко умный.иначе знал бы что на етом деньги не делаются
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08.02.2021 17:46 Відповісти
 
 