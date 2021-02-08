У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Співробітники поліції в Миколаєві затримали шахрая, який тільки за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".
Злочинець діяв за схемою "ваш родич потрапив у ДТП", а його жертвами ставали літні люди. Під виглядом помічника лікаря, зловмисник приходив до своїх жертв і забирав усі цінності, які нібито необхідні для "лікування родичів".
За даними поліції, затриманий причетний щонайменше до 30 епізодів шахрайства.
Топ коментарі
+12 Dack Cloud
показати весь коментар08.02.2021 12:54
+5 Valery Greff
показати весь коментар08.02.2021 12:51
+3 Меркава
показати весь коментар08.02.2021 13:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
-Бо дурні.
-А чого такі дурні?
-Бо бідні.
вот теперь вам понятно малята, почему наш мудрый нарид выбирает себе в президенты по телевизору одного проходимца вслед за другим ?
видать не шибко умный.иначе знал бы что на етом деньги не делаются