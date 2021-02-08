УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12970 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
524 12
вакцина (3528) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18065)

На вакцинацію проти COVID-19 в Україні виділили майже 4 млрд грн, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

На кампанію вакцинації від коронавірусу в Україні виділено 3,9 мільярда гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Державним бюджетом України на 2021 рік передбачено загалом більш ніж 3,9 мільярда гривень для проведення вакцинальної кампанії. Туди безпосередньо входить і закупівля вакцин", - сказав Степанов.

Він нагадав, що закупівлю вакцин за рішенням уряду буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents, з якою Україна співпрацює з 2015 року.

За словами міністра, в межах ініціативи COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини, зокрема 117 тисяч доз препарату виробництва BioNTech/Pfizer і від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca протягом першого і другого кварталів.

Також читайте: Шмигаль про епідемситуацію з COVID-19 в Україні: є регіони з помірним рівнем захворюваності, але є і спалахи

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я планує розпочати вакцинацію від коронавірусу в лютому 2021 року. Передбачається провести багаторівневу кампанію з метою охоплення вакцинацією щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років.

В Україні станом на 8 лютого лабораторно пітверджено 1 246 990 випадків коронавірусу, зокрема ​​2141 за добу.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
знову тьощі почнуть в лохорєю вигравати?
показати весь коментар
08.02.2021 14:19
+1
половину вакцины ( точнее выделенных на нее денег ) как обычно сгрызут зеленые мыши На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили почти 4 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 5557
показати весь коментар
08.02.2021 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знову тьощі почнуть в лохорєю вигравати?
показати весь коментар
08.02.2021 14:19 Відповісти
новые дороги начнут на них строить или с весны начнут делать ямковый ремонт на прошлогодних?
показати весь коментар
08.02.2021 14:21 Відповісти
половину вакцины ( точнее выделенных на нее денег ) как обычно сгрызут зеленые мыши На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили почти 4 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 5557
показати весь коментар
08.02.2021 14:25 Відповісти
На кампанию вакцинации от коронавируса в Украине выделено 3,9 миллиарда гривен.

3,89 миллиарда гривен уже спиз... освоили На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили почти 4 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 7415
показати весь коментар
08.02.2021 14:26 Відповісти
Нееее, это выхлов для ЗЕлохов от 60 лярдов фонда!

Одна пятнадцатая, круто моя!
показати весь коментар
08.02.2021 16:33 Відповісти
Счастье то какое!!!!!....... Во бабла Степанов срежет на откатах!
показати весь коментар
08.02.2021 14:28 Відповісти
66+4. Степанов,тебя не разорвет, млять? Что на этот раз будем "строить"? Тротуары? Обочины? Пешеходные переходы?
показати весь коментар
08.02.2021 14:33 Відповісти
На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили почти 4 млрд грн,

Как то скромно. Никакого размаха.40млрд. куда лучше ...
показати весь коментар
08.02.2021 14:37 Відповісти
Не выделено!
Взято из денег, уплаченных народом.
показати весь коментар
08.02.2021 15:01 Відповісти
то есть всего 7-8 миллионов доз
4 миллиона вакцинированных
показати весь коментар
08.02.2021 15:05 Відповісти
А в асфальт скільки разів закатав?
показати весь коментар
08.02.2021 15:10 Відповісти
"предусмотрено всего более 3,9 млрд грн для проведения прививочной кампании. Туда же непосредственно входит и закупка вакцин" -сказал Степанов.

И не забудьте строительство дорог туда включить, а то как люди доберутся к пунктам вакцинации.
показати весь коментар
08.02.2021 16:01 Відповісти
 
 