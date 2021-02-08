На вакцинацію проти COVID-19 в Україні виділили майже 4 млрд грн, - Степанов. ВIДЕО
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На кампанію вакцинації від коронавірусу в Україні виділено 3,9 мільярда гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
"Державним бюджетом України на 2021 рік передбачено загалом більш ніж 3,9 мільярда гривень для проведення вакцинальної кампанії. Туди безпосередньо входить і закупівля вакцин", - сказав Степанов.
Він нагадав, що закупівлю вакцин за рішенням уряду буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents, з якою Україна співпрацює з 2015 року.
За словами міністра, в межах ініціативи COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини, зокрема 117 тисяч доз препарату виробництва BioNTech/Pfizer і від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca протягом першого і другого кварталів.
Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я планує розпочати вакцинацію від коронавірусу в лютому 2021 року. Передбачається провести багаторівневу кампанію з метою охоплення вакцинацією щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років.
В Україні станом на 8 лютого лабораторно пітверджено 1 246 990 випадків коронавірусу, зокрема 2141 за добу.
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зеленыемыши
3,89 миллиарда гривен уже
спиз... освоили
Одна пятнадцатая, круто моя!
Как то скромно. Никакого размаха.40млрд. куда лучше ...
Взято из денег, уплаченных народом.
4 миллиона вакцинированных
И не забудьте строительство дорог туда включить, а то как люди доберутся к пунктам вакцинации.