Вакцинація проти коронавірусу громадян України з окупованих територій передбачена на третьому етапі в квітні, - Ляшко. ВIДЕО

Громадяни України, які живуть на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати щеплення від коронавірусу на третьому етапі вакцинації.

Про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко на форумі з питань коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.

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"Люди, які вимушено опинилися на окупованих територіях, зможуть отримати щеплення в пунктах щеплення на підконтрольній Україні території, але це починаючи з третього етапу. Для них буде діяти така ж ситуація запису, як і для всіх інших українців. Через портал вони повинні знати, де і в який день вони можуть зробити щеплення. Їх будемо прищеплювати мРНК-вакциною, яка передбачає довгострокове зберігання, оскільки логістика мРНК-вакцини передбачає персоналізацію того, кого будемо прищеплювати, і ми вже чітко знаємо - хто, коли і в який момент повинен бути в пункті щеплення. Для людей з непідконтрольних територій будуть використовуватися вакцини з температурою зберігання +2 +8, оскільки вони довше можуть триматися в холодильниках на пунктах щеплення", - розповів Ляшко.

За словами Ляшка, початок вакцинації жителів окупованих територій буде залежати від графіка поставки вакцини в Україну. Орієнтовно - це квітень 2021 року.

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Вакцинами з умовою зберігання +2 + 8 ° є такі вакцини, як Astra Zeneсa і Sinovac. Першу Україна повинна отримати в рамках ініціативи COVAX, другу - Україна закупила у китайського виробника.