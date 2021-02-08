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Вакцинація проти коронавірусу громадян України з окупованих територій передбачена на третьому етапі в квітні, - Ляшко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Громадяни України, які живуть на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати щеплення від коронавірусу на третьому етапі вакцинації.

Про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко на форумі з питань коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.

"Люди, які вимушено опинилися на окупованих територіях, зможуть отримати щеплення в пунктах щеплення на підконтрольній Україні території, але це починаючи з третього етапу. Для них буде діяти така ж ситуація запису, як і для всіх інших українців. Через портал вони повинні знати, де і в який день вони можуть зробити щеплення. Їх будемо прищеплювати мРНК-вакциною, яка передбачає довгострокове зберігання, оскільки логістика мРНК-вакцини передбачає персоналізацію того, кого будемо прищеплювати, і ми вже чітко знаємо - хто, коли і в який момент повинен бути в пункті щеплення. Для людей з непідконтрольних територій будуть використовуватися вакцини з температурою зберігання +2 +8, оскільки вони довше можуть триматися в холодильниках на пунктах щеплення", - розповів Ляшко.

За словами Ляшка, початок вакцинації жителів окупованих територій буде залежати від графіка поставки вакцини в Україну. Орієнтовно - це квітень 2021 року.

Також читайте: На вакцинацію проти COVID-19 в Україні виділили майже 4 млрд грн, - Степанов

Вакцинами з умовою зберігання +2 + 8 ° є такі вакцини, як Astra Zeneсa і Sinovac. Першу Україна повинна отримати в рамках ініціативи COVAX, другу - Україна закупила у китайського виробника.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
но только рассейским спутником Вакцинация от коронавируса граждан Украины с оккупированных территорий предусмотрена на третьем этапе в апреле, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8734
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08.02.2021 14:23
+8
Да их в первую очередь нужно вакцЫнировать. Они же кормильцы !!!
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08.02.2021 14:22
+7
А чи підійде їм людська вакцина? То ж "данбасский народ".
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08.02.2021 14:25
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Да их в первую очередь нужно вакцЫнировать. Они же кормильцы !!!
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08.02.2021 14:22 Відповісти
но только рассейским спутником Вакцинация от коронавируса граждан Украины с оккупированных территорий предусмотрена на третьем этапе в апреле, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8734
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08.02.2021 14:23 Відповісти
Новичком и только новичком и по два раза и не меньше!!!
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08.02.2021 15:14 Відповісти
тоже вариант ))))
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08.02.2021 15:26 Відповісти
Так они уже ним и вакцинируются. Гуманитарка с России..
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08.02.2021 16:39 Відповісти
у тех уже есть прививка рюськогомира им не надо.....
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08.02.2021 14:23 Відповісти
А чи підійде їм людська вакцина? То ж "данбасский народ".
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08.02.2021 14:25 Відповісти
Sputnik V їм в поміч.
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08.02.2021 14:25 Відповісти
Третий этап в апреле? Вы первый не начали. И не начнете.
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08.02.2021 14:26 Відповісти
Украина единственная страна в Европе которая - не начала государственную вакцинацию населения - уменьшила финансирование медицины в условиях эпидемии - подняла коммунальные тарифы для населения в условиях эпидемии.
За-то 8 февраля в Киеве стартует трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" Их ответ на наш вопрос - "денег нет, вакцины нет, ума у них тоже нет" ...
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации. (с)
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08.02.2021 14:27 Відповісти
Ляшка, ти плануєш до квітня вакцинувати все населення України на неокупованих територіях??? Чи знову заведете мантру "там жє наші люді"??? Чи збільшення загиблих в ООС - то така мирна ініциатива кремлядів? Їм он московія спутнік вислала, то най і надалі їм "путін ввєді" продовжується! А може ще давай кримчан вакцінувати на пунктах пропуску? І, зрозуміло, державним коштом! Ну і воду з електрикою туди пустити, бо антісанітарія сприяє розповсюдженню віруса... Так??? От же ж курви!
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08.02.2021 14:27 Відповісти
Так как вакцинация состоит из двух этапов и вся эта процедура занимает до 40 дней. В которые нельзя ПИТЬ. Планирование вакцинации для лиц проживающих на оккупированных "скрепоностных", " вставших с колен" и "богобоязненных" территориях из за повального пьянства ничего хорошего не принесет. Тем более нечистая сила Мордора из замка красного кирпича и с одноименной площади обещает вколоть им свой препарат " на основе Боярышника и подмененной мочи олимпийцев" для полного и окончательного зомбирования.
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08.02.2021 14:30 Відповісти
А вакцинация от идиотизма для них не предусмотрена ? Вакцинація проти коронавірусу громадян України з окупованих територій передбачена на третьому етапі в квітні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8014
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08.02.2021 14:34 Відповісти
И как вас со Степановым земля носит ?..
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08.02.2021 14:39 Відповісти
Прикольно, я попадаю в 4тую волну, а они в 3тию, жесть,.... Как я их люблю
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08.02.2021 14:47 Відповісти
Может мы чего-то не понимаем? Может Ляшко имел в иду вакцину от ватности? Если так, то принудительно и вчера.
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08.02.2021 15:01 Відповісти
во полудурок! там сепаров уже колят "спутником"...
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08.02.2021 15:20 Відповісти
А я шо? Я ничё, я тоже офигеваю, мягко говоря. А зачем волку жилетка, если в кустах порвёт? Там народ гордый, особенной. От биндёровцев подачки не приймёт, побоится, что чипируют как скот. Хотя какая разница!
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08.02.2021 15:27 Відповісти
Бензином їх вакцинувати....
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08.02.2021 17:02 Відповісти
 
 