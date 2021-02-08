Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри. ВІДЕО

Кілька етапів вакцинації для пріоритетних груп в Україні можуть стартувати паралельно.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході форуму "Україна 30 коронавірус: виклики і відповіді", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer, якою планується охопити 55 тис. осіб, тому що ми не будемо використовувати всі 117 тис. доз, а потім очікувати, поки приїде ще одна вакцина. Буде перша доза, друга доза буде чекати на цю ж людину на національному складі. Далі до кінця місяця ми очікуємо поставки вакцин ще з двох джерел - додаткові вакцини від AstraZeneca (від 2,2 млн) і вакцину, закуплену за кошти держбюджету (близько 1,2 млн доз в лютому). Це дозволить нам отримати велику кількість вакцини і почати кілька етапів паралельно (перший-третій етап)", - сказав він.

Ляшко додав, що президент, як головнокомандувач буде вакцинуватися на другому етапі вакцинації. Також на другому етапі можуть отримувати вакцинацію особи, які виконують критичні для держави функції. Тобто прем'єр і міністри можуть вакцинуватися і без зміни дорожньої карти.

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Заступник міністра наголосив, що найближчим часом буде оновлена дорожня карта вакцинації на перший і другий етапи з чітким мікроплануванням, де буде видно хто з медпрацівників у якій черзі вакцинується в залежності від кількості вакцин, яка приходить в рамках COVAX.

"Сьогодні відбудеться презентація порталу, через який через деякий час можна буде записатися на вакцинацію. Коли кампанія з вакцинації в квітні-травні вийде на повну потужність, ми зможемо проводити близько 5 млн вакцинацій в місяць", - додав Ляшко.