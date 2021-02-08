УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12970 відвідувачів онлайн
Новини Відео Здоров'я Коронавірус і карантин
1 984 20
вакцина (3528) Зеленський (17470) карантин (16095) Ляшко Віктор (1355) Денис Шмигаль (2710) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Кілька етапів вакцинації для пріоритетних груп в Україні можуть стартувати паралельно.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході форуму "Україна 30 коронавірус: виклики і відповіді", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer, якою планується охопити 55 тис. осіб, тому що ми не будемо використовувати всі 117 тис. доз, а потім очікувати, поки приїде ще одна вакцина. Буде перша доза, друга доза буде чекати на цю ж людину на національному складі. Далі до кінця місяця ми очікуємо поставки вакцин ще з двох джерел - додаткові вакцини від AstraZeneca (від 2,2 млн) і вакцину, закуплену за кошти держбюджету (близько 1,2 млн доз в лютому). Це дозволить нам отримати велику кількість вакцини і почати кілька етапів паралельно (перший-третій етап)", - сказав він.

Ляшко додав, що президент, як головнокомандувач буде вакцинуватися на другому етапі вакцинації. Також на другому етапі можуть отримувати вакцинацію особи, які виконують критичні для держави функції. Тобто прем'єр і міністри можуть вакцинуватися і без зміни дорожньої карти.

Читайте також: Вакцинація проти коронавірусу громадян України з окупованих територій передбачена на третьому етапі в квітні, - Ляшко. ВIДЕО

Заступник міністра наголосив, що найближчим часом буде оновлена дорожня карта вакцинації на перший і другий етапи з чітким мікроплануванням, де буде видно хто з медпрацівників у якій черзі вакцинується в залежності від кількості вакцин, яка приходить в рамках COVAX.

"Сьогодні відбудеться презентація порталу, через який через деякий час можна буде записатися на вакцинацію. Коли кампанія з вакцинації в квітні-травні вийде на повну потужність, ми зможемо проводити близько 5 млн вакцинацій в місяць", - додав Ляшко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Ляшко, а привиться китайской вакциной с эффективностью 51% президенту и министрам, слабо?
показати весь коментар
08.02.2021 14:54
+5
Так их уже из под полы вакцЫнировал контрабандным пфайзером товарыш кРадуцкий Несколько этапов вакцинации могут стартовать одновременно, - Ляшко рассказал, в какой очередности будут привиты Зеленский, Шмыгаль и министры - Цензор.НЕТ 3272
показати весь коментар
08.02.2021 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так их уже из под полы вакцЫнировал контрабандным пфайзером товарыш кРадуцкий Несколько этапов вакцинации могут стартовать одновременно, - Ляшко рассказал, в какой очередности будут привиты Зеленский, Шмыгаль и министры - Цензор.НЕТ 3272
показати весь коментар
08.02.2021 14:52 Відповісти
Не згоден з вами, ви мабуть не зрозуміли їх слів. На першому етапі вакцинують тільки лікарів і похилих людей, самі вразливі верстви населення. В другій і третій стадії вакцинують всіх інших.
Якщо етапи розпочнуться одночасно то першими вакцинують як завжди самих хитросраких, тобто депутатів суддів поліцейських, а лікарям і похилим, так як вакцини нормальної зебанда не закупили, будуть колоти шмурдяк. Подивіться як Зеленський, Степанов і інші хочуть вколотися, начебто для приклад.
показати весь коментар
08.02.2021 15:35 Відповісти
Так многим "похилим" и так достанется шмурдяк- ведь кумовство и блат никто не отменял!! Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 4073 У самих врачей медсёстр есть и свои родня ,друзья и начальство...и они всю качественную вакцину отдадут им !!! Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 8984Да и шмурдяк может недостаться "похилим" людям!!!Вколят им витамины и покажут им пустую ампулу из под вакцины и всё! Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 4725Советские люди они такие....
показати весь коментар
08.02.2021 18:26 Відповісти
Спасибі кеп. Все саме так буде.
показати весь коментар
08.02.2021 19:49 Відповісти
Народу Украины глубоко плевать в какой очередности будут привиты Зеленский, Шмыгаль и министры.
показати весь коментар
08.02.2021 14:50 Відповісти
...смотря чем прививать Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 7372 Я за то, чтобы их в первейшую очередь прививали самой надежной вакциной в мире Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 9773
Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 4307
показати весь коментар
08.02.2021 15:17 Відповісти
117 / 2 = 55 ???
показати весь коментар
08.02.2021 14:53 Відповісти
Ляшко, а привиться китайской вакциной с эффективностью 51% президенту и министрам, слабо?
показати весь коментар
08.02.2021 14:54 Відповісти
На видео очередной ковиидиот без намордника в помещении. Куда смотрит полиция и милиця?
показати весь коментар
08.02.2021 14:59 Відповісти
Pfizer'ом?) астрозенекой колитесь.
показати весь коментар
08.02.2021 14:59 Відповісти
это беспокоит всех )))) когда и в какой очередности будет вакцинироваться ылита))))
прямо кушать все не могут)))
показати весь коментар
08.02.2021 15:08 Відповісти
Виберіть щось одне. Чи хрестик, чи штани.
Чи ви Бубочку вирішили уконтрапупить?
"Если человек болел, имеет антитела, - проводить вакцинацию категорически нельзя."
Источник: https://censor.net/ru/n3246535

Чи, все- таки, не хворів, а шоу влаштовував, як зазвичай.
показати весь коментар
08.02.2021 15:11 Відповісти
А ви сумнівалися?
показати весь коментар
08.02.2021 15:23 Відповісти
Ні
показати весь коментар
08.02.2021 15:40 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

4 ч. ·

Зеленский сказал, что будет вакцинироваться «Пфайзером».

Логично. Не китайской же вакциной, которую за бюджетный счёт купили ( да и нормально при этом украли), дабы тестировать на нищих рабах...
показати весь коментар
08.02.2021 15:12 Відповісти
Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри - Цензор.НЕТ 6821
показати весь коментар
08.02.2021 15:38 Відповісти
Если бы было достаточно вакцин, то пусть бы вакцинировались в первую очередь, а Ляшко еще сказал, что и все министры должны вакционироваться сразу за медиками. Ни в одной стране такого нету,что б чиновники шли впереди людей, которые подвержены наиболее высокому риску умереть, т. е.пенсионеров. Людей 60 + планируют вакционировать в конце года. Политика в Украине такая, чем больше пенсионеров будет болеть, ( а в основном в больницы попадают пенсионеры) больше денег можно разбазарить, украсть на медикаментах. Больше умрет стариков - сэкономят на пенсиях - вот такая политика в Украине. БРАВО !
показати весь коментар
08.02.2021 15:58 Відповісти
Люди 60 + попадають в 5 - у чергу по вакцинаії і більша частина може не дождаться вакцинації. Чиновників обєднають в 1- у чергу. тоб то з медиками. Цікаво, чи в світі єсть такі країни, де чиновників вакцинують в першу чергу ?
показати весь коментар
08.02.2021 16:05 Відповісти
 
 