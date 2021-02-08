Кілька етапів вакцинації можуть стартувати одночасно, - Ляшко розповів, у якій черговості будуть щеплені Зеленський, Шмигаль і міністри. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Кілька етапів вакцинації для пріоритетних груп в Україні можуть стартувати паралельно.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході форуму "Україна 30 коронавірус: виклики і відповіді", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer, якою планується охопити 55 тис. осіб, тому що ми не будемо використовувати всі 117 тис. доз, а потім очікувати, поки приїде ще одна вакцина. Буде перша доза, друга доза буде чекати на цю ж людину на національному складі. Далі до кінця місяця ми очікуємо поставки вакцин ще з двох джерел - додаткові вакцини від AstraZeneca (від 2,2 млн) і вакцину, закуплену за кошти держбюджету (близько 1,2 млн доз в лютому). Це дозволить нам отримати велику кількість вакцини і почати кілька етапів паралельно (перший-третій етап)", - сказав він.
Ляшко додав, що президент, як головнокомандувач буде вакцинуватися на другому етапі вакцинації. Також на другому етапі можуть отримувати вакцинацію особи, які виконують критичні для держави функції. Тобто прем'єр і міністри можуть вакцинуватися і без зміни дорожньої карти.
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Заступник міністра наголосив, що найближчим часом буде оновлена дорожня карта вакцинації на перший і другий етапи з чітким мікроплануванням, де буде видно хто з медпрацівників у якій черзі вакцинується в залежності від кількості вакцин, яка приходить в рамках COVAX.
"Сьогодні відбудеться презентація порталу, через який через деякий час можна буде записатися на вакцинацію. Коли кампанія з вакцинації в квітні-травні вийде на повну потужність, ми зможемо проводити близько 5 млн вакцинацій в місяць", - додав Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо етапи розпочнуться одночасно то першими вакцинують як завжди самих хитросраких, тобто депутатів суддів поліцейських, а лікарям і похилим, так як вакцини нормальної зебанда не закупили, будуть колоти шмурдяк. Подивіться як Зеленський, Степанов і інші хочуть вколотися, начебто для приклад.
прямо кушать все не могут)))
Чи ви Бубочку вирішили уконтрапупить?
"Если человек болел, имеет антитела, - проводить вакцинацию категорически нельзя."
Источник: https://censor.net/ru/n3246535
Чи, все- таки, не хворів, а шоу влаштовував, як зазвичай.
4 ч. ·
Зеленский сказал, что будет вакцинироваться «Пфайзером».
Логично. Не китайской же вакциной, которую за бюджетный счёт купили ( да и нормально при этом украли), дабы тестировать на нищих рабах...