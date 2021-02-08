"Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники". ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Донецький терорист із позивним Ленін залишився без коштів для існування, коли отримав каліцтва після важкого поранення і був звільнений заднім числом із загону російських терористів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про те, як "росіяни своїх не покидають" розповідає журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі на youtube.
"Бойовик ДНР скаржиться, що його соратники відмовилися від нього після того, як він зазнав поранення і став калікою. Не виплатили компенсації, не допомогли з лікуванням. "Мене кинули. Командир навіть не відповідає на дзвінки", - сумно каже він в інтерв'ю. Як я вже багато разів писав раніше, росіяни використовують жителів Донбасу просто як дешевий витратний матеріал. Їм плювати на людей. Їм не шкода навіть тих, хто за них воює. Не кажучи вже про простих цивільних", - пише він у коментарі до відео.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ: "Я на цьому тижні двох людей поховав! Там пневмонія - це вирок! Росіяни, ви зобов'язані, щось зробити!", - шанувальник "русского мира" Кілінкаров про епідемію Covid-19 в ОРДЛО. ВIДЕО
Будь ласка, зачекайте...
Точно, греет для кого-то. Проклятые совдепы, и тут без блата никак...
Защитник Донбасса, напишите свой номер карточки и где Вас можно найти.
Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
Ленин первым голосом (очень жалостливо):
"-Я был батальонный разведчик, а он писаришко штабной,
-я был за россию в ответе, а он спал с моею женой..."
Сподіваюсь з гітлером та сталіному у одному котелку кип'ять в аду.
Не напрямум на ньому кацапи-комуняки-вбвці-шкуродери приклали свої руки.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
теперь остается только одно-утилизировать етот биомусор за ненадобностью
Российская полиция выпустила из изолятора боевика «ДНР» Бенеса Айо, известного по прозвищу «Черный Ленин», но обязала появиться по требованию правоохранителей.
Об этом сообщили в незарегистрированной партии «Другая Россия», членом которой является Айо, передают «Новости Донбасса».
По информации партии, «Черного Ленина» объявили в розыск Интерпола по заявлению Латвии, гражданином которой он является.
В связи с этим российская полиция доставила Бенеса в изолятор, а у Латвии запросила материалы уголовного дела, чтобы определить, соответствует ли оно законодательству РФ.
На время рассмотрения дела боевика выпустили из СИЗО, но обязали явиться по требованию полиции. Сам Бенес уже заявил, что будет просить у России политического убежища.
«Черный Ленин» находится в розыске в Латвии из-за участия в незаконном террористическом формировании.
Как пишет издание, во время Революции достоинства его заметили на акциях «Антимайдана», впоследствии он уехал в Крым, где находился в «местной самообороне». После этого он отправился в Донецк, где вступил в ряды боевиков так называемой «ДНР».
Напомним, Бенеса задержали в Архангельской области в селе Яренск.
Давненько о нём не слышно что-то. Может прикопали уже тихонечко?
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против,
а на Донбассе и в Крыму - вместо....
соратникисоватники"