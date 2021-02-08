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"Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники". ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Донецький терорист із позивним Ленін залишився без коштів для існування, коли отримав каліцтва після важкого поранення і був звільнений заднім числом із загону російських терористів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те, як "росіяни своїх не покидають" розповідає журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі на youtube.

"Бойовик ДНР скаржиться, що його соратники відмовилися від нього після того, як він зазнав поранення і став калікою. Не виплатили компенсації, не допомогли з лікуванням. "Мене кинули. Командир навіть не відповідає на дзвінки", - сумно каже він в інтерв'ю. Як я вже багато разів писав раніше, росіяни використовують жителів Донбасу просто як дешевий витратний матеріал. Їм плювати на людей. Їм не шкода навіть тих, хто за них воює. Не кажучи вже про простих цивільних", - пише він у коментарі до відео.

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Топ коментарі
+47
"Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 8609 "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 985
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08.02.2021 16:14
+46
Донецкий террорист с позывным Ленин 🤣🤣🤣🤣 как же они так с илличом то "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 4033
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08.02.2021 16:10
+42
Счас плять рoзплачусь !!!
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08.02.2021 16:12
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Донецкий террорист с позывным Ленин 🤣🤣🤣🤣 как же они так с илличом то "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 4033
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08.02.2021 16:10 Відповісти
...зверек, наверное, ожидал такого "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 4616 "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 7874
"Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 8219
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08.02.2021 16:16 Відповісти
Не не не. Там ВВХ уже очередь занял.
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08.02.2021 18:46 Відповісти
Атлична ящитаю!
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08.02.2021 17:59 Відповісти
+++
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08.02.2021 18:54 Відповісти
Впопучленцу с позывным "Троцкий" приготовится,альпеншток ему в жопу. "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 6421
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15.02.2021 12:54 Відповісти
чЛєнін, дуй в мавзолей "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 306
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08.02.2021 16:12 Відповісти
Там какой-то самозванец место занял...
Точно, греет для кого-то. Проклятые совдепы, и тут без блата никак...
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08.02.2021 18:15 Відповісти
Счас плять рoзплачусь !!!
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08.02.2021 16:12 Відповісти
Так шо, нам тепер всією громадою скидатися цій падлюці на лікування?
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08.02.2021 16:12 Відповісти
Ну то фля-я-я,вашше-е-е...,ми ж усі із вами просто нелюди!Давйте,братця,усі заплачемо і поспівчуваємо отому ********. Давайте усім миром попросимо ПФУ виплачувати х-лопоклоннику пенсію по причині втрати праце(вбивце)здатності,давайте,га?
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09.02.2021 09:12 Відповісти
как обычно . москали своих не бросают они их кидают "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 7937
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08.02.2021 16:13 Відповісти
"Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 8609 "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 985
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08.02.2021 16:14 Відповісти
"Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 6080
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08.02.2021 16:57 Відповісти
Невозможно читать без слез.
Защитник Донбасса, напишите свой номер карточки и где Вас можно найти.
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08.02.2021 16:14 Відповісти
лучше номер телефона . можно позвонить поприкалываться "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 9855
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08.02.2021 16:17 Відповісти
Це точно. Наприклад порадити частіше займатися скандинавською ходою, а бо біг трусцою. Нарешті - стрибки у довжину (висоту).
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08.02.2021 17:49 Відповісти
А нащо? Хай вчиться на гармошці грати біля Курського вокзалу це, теж агітація.
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08.02.2021 17:03 Відповісти
предлагаю: добить,тоб не мучался)))
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08.02.2021 16:15 Відповісти
не-не...не надо чтоб не мучился!! пусть п*дла мучится и скулит...пусть рассказывает со всех утюгов - мож кто-то услышит и задумается (если есть чем)
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08.02.2021 16:18 Відповісти
Якось написав ось таке:

Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
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08.02.2021 16:48 Відповісти
обрыдались все !
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08.02.2021 16:16 Відповісти
От МУДАК ,пятнашкой по рогам недоноску ,на зоне долечится . "Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 7738
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08.02.2021 16:17 Відповісти
Пох на чату.
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08.02.2021 16:18 Відповісти
ат смеха даже слезы побёгли....
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08.02.2021 16:18 Відповісти
Вакцинируйте его бесплатно, ну т.е. за наш счет. А детки его уже учатся бесплатно (ну за наш счет) в украинском ВУЗен?????
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08.02.2021 16:22 Відповісти
На подвал или в «изоляцию» за дискредитации «молодой республики».
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08.02.2021 16:25 Відповісти
В заголовке надо сразу указывать, что орк из Донецка, бо в наших реалиях ничего хорошего в голову не приходит.
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08.02.2021 16:26 Відповісти
Поматросили и бросили.
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08.02.2021 16:27 Відповісти
"Когда я очнулся, командир сказал, что я уволен задним числом. Денег у меня нет и лечиться не за что", - подорвавшегося на мине любителя "русского мира" из Донецка бросили "соратники" - Цензор.НЕТ 6089Ленин с Троцким на донецкой паперти.
Ленин первым голосом (очень жалостливо):

"-Я был батальонный разведчик, а он писаришко штабной,
-я был за россию в ответе, а он спал с моею женой..."
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08.02.2021 16:33 Відповісти
От дивлюсь на фото лєніна... ну чмо чмом, пчихни й воно впаде... а що накоїв за допомогою тупих кацапів, скільки життів зруйнував... жах просто.
Сподіваюсь з гітлером та сталіному у одному котелку кип'ять в аду.
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08.02.2021 16:56 Відповісти
На этом чме минимум 120 миллионов смертей.
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08.02.2021 17:07 Відповісти
Так й я про те.
Не напрямум на ньому кацапи-комуняки-вбвці-шкуродери приклали свої руки.
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08.02.2021 21:46 Відповісти
Дай Вам Пан Бог у Великобрітанії скоріше позбавитися від страшної россійско-кітаййського "ковіду" нової закваски, пане нік Олексій Укропович. Щасти Вам та сил вашої сім"ї "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 471
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08.02.2021 22:30 Відповісти
Вам теж дай Бог пан Марк й вашій сім'ї позбавитися від "ковіду" нової чи старої "закваски" мутації.
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09.02.2021 09:33 Відповісти
Нехай у "бульби" і "рисі" поцікавиться, як допомагають опущєнцам у випадку поранення)))
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08.02.2021 16:37 Відповісти
Опущенці контужені і без лапок
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08.02.2021 16:39 Відповісти
Ленин стал разчЛенин!!!
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08.02.2021 16:39 Відповісти
как трогательно! сепар , обратись в лигу сексуальных реформ. там тебе уколы сделают кожаным шприцом.....
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08.02.2021 16:43 Відповісти
Сльози заважають мені говорити )))0))0)))
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08.02.2021 16:44 Відповісти
Какой же ты Ленин? Ты, Членин, ушлёпок даунбасский.
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08.02.2021 16:51 Відповісти
Нехай дякує, що не посадили, як нашого Антоненка.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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08.02.2021 17:04 Відповісти
Выдать Ленину талон на бесплатное бальзамирование...
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08.02.2021 17:06 Відповісти
У нас в ОП вже вакантних місць немає.
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08.02.2021 17:07 Відповісти
Это клиент опзж-оповцев, и тех, кто за них голосует.
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08.02.2021 17:07 Відповісти
слезы душат и мешают мне говорить! "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 2845 как же так можно с хероем новоотсосии?
теперь остается только одно-утилизировать етот биомусор за ненадобностью
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08.02.2021 17:08 Відповісти
А чего ты тупой недоумок ожидал?
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08.02.2021 17:09 Відповісти
Оцей відос треба крутити цілодобово на вимкнених рашанських помийках Медведчука замість кольорових смуг із написом про блокування.
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08.02.2021 17:14 Відповісти
Ключевая фраза:" Им не жалко даже тех, кто за них воюет Источник: https://censor.net/ru/v3246680" Так за какую дыныры, та падла, воюешь. Ты же воюешь, получается, за рашу? Езжай к кремлю, повесь плакат, что ты Ленин, и у мавзолея проси милостыню. Думаю, что местный омон тебе поможет
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08.02.2021 17:18 Відповісти
так хвилиочку ми ж йього і підтримуємо - матері пенсію плотимо "наші люде"!!!
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08.02.2021 17:21 Відповісти
Родина тебя бросит сынок, всегда (с)
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08.02.2021 17:29 Відповісти
Умные мысли в голову приходят обычно тогда, когда жопа уже нашла своё приключение.
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08.02.2021 17:46 Відповісти
За грехи нужно платить
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08.02.2021 17:52 Відповісти
Дурість має наслідки насамперед для самого дурня. Донбасс це "операція прикриття" Криму і ніякої іншої мети там нема. Доки Україна займається "сепарами" кацапи мирно, тихо і спокійно мілітаризують Крим. А Донбасс це витратний матеріал. Переконаний що як тільки ми почнемо наступ вони "своїх" навіть не впустять на свою територію і змусять "відробляти" паспорт власним життям і здоровям - їх озброять і кинуть під кулі щоб потім Україна їх лікувала і утримувала. Тому я за те щоб в полон не брати а сепарських "підранків" дострілювати...
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08.02.2021 17:52 Відповісти
Щось подібне сталося з моїм знайомим. В 2015 році він вирішив підзаробити. Послав сина служити в армію ДНР за 15 тисяч дерев'яних. Два місяці родина була щасливою. На третій син розбився в аварії. Коли пішли у військкомат за допомогою, то їм сказали, що їх син напередодні аварії був звільнений з армії і ніяких коштів вони не отримають. Мій знайомий обурювався, грозився звернутися до прокурора і самого Захарченка. Ідіот ! Загубив сина за 30 тисяч рублів.
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08.02.2021 17:56 Відповісти
Я б на вашому місці подзвонив їм та сказав "Так вам і треба придурки, бачили очі що купували, тепер їжте".
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08.02.2021 18:52 Відповісти
защищал распятого мальчика в одних трусиках, а получилось все как обычно
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08.02.2021 18:02 Відповісти
Опа! Да это просто какая-то декоммунизация и снос ленинов в Донецке, получается? "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 8649
"Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 58

Российская полиция выпустила из изолятора боевика «ДНР» Бенеса Айо, известного по прозвищу «Черный Ленин», но обязала появиться по требованию правоохранителей.
Об этом сообщили в незарегистрированной партии «Другая Россия», членом которой является Айо, передают «Новости Донбасса».
По информации партии, «Черного Ленина» объявили в розыск Интерпола по заявлению Латвии, гражданином которой он является.
В связи с этим российская полиция доставила Бенеса в изолятор, а у Латвии запросила материалы уголовного дела, чтобы определить, соответствует ли оно законодательству РФ.
На время рассмотрения дела боевика выпустили из СИЗО, но обязали явиться по требованию полиции. Сам Бенес уже заявил, что будет просить у России политического убежища.
«Черный Ленин» находится в розыске в Латвии из-за участия в незаконном террористическом формировании.
Как пишет издание, во время Революции достоинства его заметили на акциях «Антимайдана», впоследствии он уехал в Крым, где находился в «местной самообороне». После этого он отправился в Донецк, где вступил в ряды боевиков так называемой «ДНР».
Напомним, Бенеса задержали в Архангельской области в селе Яренск.

Давненько о нём не слышно что-то. Может прикопали уже тихонечко?
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08.02.2021 18:21 Відповісти
Денег нет, но вы лечитесь!
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08.02.2021 18:22 Відповісти
А чеки на мыло и веревку имеются?🤣
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08.02.2021 18:27 Відповісти
навіть Злодії медведчуки, рабіновічі з бойками і шуфричами відчули що на раSSії закінчується кормова база...а тут якийсь терорист паршивий, ленін хоче пенсію від руSSкого міра....а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.02.2021 18:41 Відповісти
Было бы очень хорошо, я считаю, если бы сюжет про этого "ленина" и подобные случаи обязали к периодической трансляции по всем телеканалам Украины.
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08.02.2021 18:48 Відповісти
Жаль не добили собаку
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08.02.2021 18:53 Відповісти
P.S.собак осень люблю.Коцапских убийц-нет.
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08.02.2021 18:54 Відповісти
Помер Клим-ну и хер с ним!!!!!
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08.02.2021 18:59 Відповісти
россиянин, смотри не
перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против,
а на Донбассе и в Крыму - вместо....
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08.02.2021 20:50 Відповісти
"...подорвавшегося на мине террориста "ДНР" бросили соратники соватники"
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08.02.2021 20:54 Відповісти
и нафига мне эта "новость"? что-то у бытусава не то... клинит... а потом получается, что не даунбассы борются за то, чтобы быть в Украине, а Украина хочет этих уродов перевоспитать... пусть дохнут... такие люди Украине не нужны... территория - украинская, а население, еще в свое время завезенное из спивающихся бездельничающих пензенских-пермских краёв - оно так и не стало украинским, оно даже язык за сто лет не смогло выучить украинский...
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09.02.2021 07:30 Відповісти
Спочатку думав пристрелити с"у"к"у, але прочитав коменти і вирішив - нехай падло живе і мучиться
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09.02.2021 08:33 Відповісти
А он чем думал? Как лодку назовешь , так она и поплывет....
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09.02.2021 10:33 Відповісти
Плачу )))))))))))) "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 3996 "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 3996 "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 1080 "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 1503 "Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники" - Цензор.НЕТ 1503
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09.02.2021 14:43 Відповісти
 
 