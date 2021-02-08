"Коли я прийшов до тями, командир сказав, що я звільнений заднім числом. Грошей у мене немає і лікуватися немає за що", - терориста "ДНР", який підірвався на міні, покинули "соратники". ВІДЕО

Донецький терорист із позивним Ленін залишився без коштів для існування, коли отримав каліцтва після важкого поранення і був звільнений заднім числом із загону російських терористів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те, як "росіяни своїх не покидають" розповідає журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі на youtube.

"Бойовик ДНР скаржиться, що його соратники відмовилися від нього після того, як він зазнав поранення і став калікою. Не виплатили компенсації, не допомогли з лікуванням. "Мене кинули. Командир навіть не відповідає на дзвінки", - сумно каже він в інтерв'ю. Як я вже багато разів писав раніше, росіяни використовують жителів Донбасу просто як дешевий витратний матеріал. Їм плювати на людей. Їм не шкода навіть тих, хто за них воює. Не кажучи вже про простих цивільних", - пише він у коментарі до відео.

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