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Бізнес готовий допомагати державі з COVID-вакцинацією: за день я отримую п'ять-шість листів, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Бізнес готовий підтримувати державу і самостійно закуповувати вакцину проти COVID-19, повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" в Києві у понеділок.

"Бізнес не припиняв допомагати державі. Я за день отримую п'ять-шість листів від бізнесу, який просить дати можливість закупити вакцину для держави. Проте в даний час виробники вакцин не працюють ні з ким, крім уряду, але поступово це змінюватиметься. Український бізнес готовий закуповувати вакцину навіть для держави, а не для того, щоб перепродати в аптеці. Щойно ми зможемо дати бізнесу можливість закуповувати вакцину, щойно виробники почнуть працювати не тільки з урядом, це буде великою допомогою від бізнесу", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До того ж багато хто хоче вакцинуватися за свій рахунок. І тут також бізнес має допомогти, щоб на ринку з'явилася вакцина", - додав Радуцький.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що серйозним кроком буде, якщо просування вакцинації йтиме від представників бізнесу в рамках свого підприємства.

Водночас глава представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер зазначила, що державно-приватне партнерство є дуже важливим у процесі вакцинації проти COVID-19.

"У вакцинації має бути державно-приватне партнерство. Сподіваюся, що представники бізнесу продовжать підтримувати МОЗ. Вони можуть зробити це, поширюючи позитивний посил про необхідність вакцинації", - сказала вона.

Водночас глава представництва ЮНІСЕФ в Україні відзначила наявність у країні проблеми з невпевненістю у вакцинації.

"Понад 40% медпрацівників виявляли невпевненість, чи варто вакцинуватися, проте медпрацівники зобов'язані знати: вакцини безпечні. Нам потрібно працювати спільно, щоб зупинити плітки про вакцинацію, працювати разом, щоб побудувати довіру до вакцинації. Насамперед, потрібно допомогти медпрацівникам зрозуміти важливість вакцинації, щоб вони могли спокійно працювали з пацієнтами", - сказала вона.

"Якщо вакцинація не проводитиметься оперативно і люди помітять, що погана організація, розподіл (вакцини – ред.) не спрацьовують, це негативно відіб'ється на довірі до кампанії", - додала Сільвандер.
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Топ коментарі
+14
Операції з продажем масок мало для бюджету родини Радуцького. Він хоче ще з щепленнями замутити справу на кілька лимонів.
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08.02.2021 16:50
+13
канешна готов ))) закупать и продавать дороже - это ж золотая жила )))
а как жеж! у околомедицинских бизнесменов руки уже давно чешутся (с тех пор как маски на сторону пихали и самолеты епицентра встречали))))
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08.02.2021 16:49
+5
"Купить для государства" -- это шо-то за пределами моего жизненного образования... *)
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08.02.2021 16:53
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канешна готов ))) закупать и продавать дороже - это ж золотая жила )))
а как жеж! у околомедицинских бизнесменов руки уже давно чешутся (с тех пор как маски на сторону пихали и самолеты епицентра встречали))))
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08.02.2021 16:49 Відповісти
"Купить для государства" -- это шо-то за пределами моего жизненного образования... *)
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08.02.2021 16:53 Відповісти
Беня Каломойский обещал два ларька покрасить
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08.02.2021 16:57 Відповісти
и так и не покрасил ))) между прочим)))
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08.02.2021 17:00 Відповісти
Оно понятно -- тратить деньги приятней, чем зарабатывать...*)
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08.02.2021 16:50 Відповісти
Операції з продажем масок мало для бюджету родини Радуцького. Він хоче ще з щепленнями замутити справу на кілька лимонів.
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08.02.2021 16:50 Відповісти
Надо покидать эту ветку, все в стране хорошо, все готовы помогать, корче, РАЙ.
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08.02.2021 16:51 Відповісти
хтоб сумнівався )))))))) зебіли - жеріть!
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08.02.2021 16:56 Відповісти
Формируется очередь к черному входу минздрава. Спешите
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08.02.2021 16:57 Відповісти
одно ясно...предоставляется (и закупается) вакцина только по заявке от государства...
но...хитро**** хотят и тут быть хитрее...благодетели наши...)))))
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08.02.2021 17:00 Відповісти
В 2021 году он получает письма от бизнеса? Они заканчиваются ЦЕЛУЮ, БИЗНЕС и написаны почерком Мендель?
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08.02.2021 17:00 Відповісти
Снова прокладки продвигают. От "бизнеса". Знаем мы имена этого "бизнеса". Ворье.
Опять прокладки, стандартная схема. Пусть ЕС и США блокируют продажу через прокладки.
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08.02.2021 17:01 Відповісти
В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ. / Но наказания не будет. Радуцкий - из мафии Колойского.
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08.02.2021 17:04 Відповісти
Якщо "бізнес готовий допомогати вакцинацією",то це означає,що вакцинація - хороший бізнес...Тільки й того...
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08.02.2021 17:12 Відповісти
Точно так і є. Це сутність бізнесу. Якщо немає зиску бізнес справою займатися не буде. Це не благодійне товариство. Навіть якщо ті ж самі фонди від того ж Ахметова, Пінчука, та інші займаються благодійністю то тільки тому, що це одна з форм зниження податків на інші види діяльності утримувачів фондів.
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08.02.2021 17:21 Відповісти
Клиника БАРИС, да за бюджетные деньги, да про семь раз всех провакцынирует!
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08.02.2021 17:15 Відповісти
Неужели в правительстве нет кому закупать вакцины, обязательно нужен бизнес?
Зачем такие "менеджеры-специалисты", которые централищзовано купить вакцину не могут? да любого менеджера с айтишных фирм среднего пошиба можно нанять - он с этим справится.
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08.02.2021 17:17 Відповісти
Якщо Ви помітили нинішя влада має отримати зиск не менше 40% на кешеню. Так було з тестами, лікуванням, дорогами то чому з вакцинами має бути по іншому. Нічого особистого.
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09.02.2021 09:56 Відповісти
Я в день получаю пять-шесть писем от бизнеса...

Ну конечно, все хотят урвать свой кусок от жирного пирога!
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08.02.2021 17:19 Відповісти
Радуцький це мразота. Колись це чмо вивчилось на фельдшера в 1 київському медучилищі і поринуло в світ криміналу, латаючи постріляних та порізаних бандитів Бориса Савлохова. Борис навіть клініку створив під власним іменем "Борис" куди і призначив відданого "лєпілу" управляючим. Після чого якось дуже раптово помер після партії гри в настільний теніс. Радуцький успадкував клініку... Ця особа є злочинцем. Нічого окрім відрази і огиди його бандитська пика у нормальної людини викликати не може. Експерти стверджують що "радуцькі" (він не один такий "лікар"!) планують здерти з українців "за вакцинацію" 75 мільярдів. Я вірю експертам і не вірю жодному слову "радуцьких" з подвійним і потрійним громадянством.
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08.02.2021 17:35 Відповісти
кРадуцький , ти вже із захисними масками ,, допоміг" , поклавши собі до кишені мілліони , може досить 😡
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08.02.2021 17:39 Відповісти
Кто сомневается, что Бизнес уже готов зарабатывать на вакцинах...первой "подставила плечо" Богатырёва 😂😂😂 ...
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08.02.2021 17:54 Відповісти
Крадуцкий уже почуял жирный куш... А что, источник воровство на дорогах временно закрыт из-за зимы, а деньги "простаивать" не должны....
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08.02.2021 17:56 Відповісти
все тот же "гешефт" ,что и с продажей "крадуцкими бизнесменами" масок ,Бизнес с такими .как крадуцкий ,делов не водит из-за опасности потерять репутацию
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08.02.2021 18:40 Відповісти
Все буде як і з тестуванням - хочеш за гроші - на тобі за гроші, думаю біля 2 тис.грн "адекватна" ціна.
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09.02.2021 09:54 Відповісти
 
 