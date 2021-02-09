Ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму. ВИДЕО

Президент держави-агресора має в окупованому Криму аж дві "державні" дачі. На території - кілька вертолітних майданчиків, SPA-комплекс, критий татамі і льодовий палац, який будується. Серед сусідів - російський експрем'єр Дмитро Медведєв і глава ФСБ Олександр Бортніков.

Про це йдеться у розслідуванні "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Літня дача прихована за двома парканами. Перший - висотою шість метрів, весь у камерах відеоспостереження. Паркан перегородив краєвид на Чорне море з Южнобережного шосе (Ялтинської траси) ... На території дач стоїть вежа-глушилка, яка не дає піднятися дронам", - сказано в сюжеті.

На дачі поруч із селищем Олива до окупації Криму відпочивали президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Але тільки за Путіна тут з'явився шестиметровий паркан з камерами на кожному кроці. Перед цим парканом розташовані гори, якими раніше ходили туристи - зараз туди нікого не пускають.

Для Путіна перебудували басейни, зробили татамі, вертолітний майданчик, а також будують хокейний майданчик. Зв'язок і дрони охорона резиденції глушить. Крім цього, за безпеку резиденції відповідають і водолази. Один із місцевих мешканців Сергій Кабак розповів, що коли вони сиділи на пляжі, водолази виринули перед ними.

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"Єдина можливість для нас піти скупатися на пляж - коли на дачі нема заїзду", - додає він.

Коли Путін прибуває на дачу - все перекривають, і з самої резиденції виганяють увесь персонал: садівників, прибиральників, будівельників.

Сусідня дача зараз належить експрем'єру РФ Дмитру Медведєву. Сергій Кабак згадує, що коли там відпочивав Ющенко, його охорона не забороняла ходити на пляж, а зараз там все перекрито.

На іншій сусідній дачі, яка колись була санаторієм олігарха Ігоря Коломойського, зупиняється голова Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ Олександр Бортніков.

Навколо цих трьох дач ввели кілометрову охоронну зону, тому мешканці селища Олива не можуть переоформити свою землю і будинки за законодавством окупантів. Деякі з них навіть звернулися з позовом до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).