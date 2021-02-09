ТЕС не зможуть припинити виробництво електроенергії за власним бажанням, - Герус. ВIДЕО
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Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус зауважує, що генеруючі компанії будь-яких форм власності не зможуть припинити виробляти електроенергію за бажанням їхніх власників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Герус заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Хочу всіх заспокоїти. Електроенергія є, світло є. Вони будуть і сьогодні, і завтра. Ведеться робота, як діяти у цій складній ситуації, щоб у всіх було світло", - зазначив Герус, коментуючи ситуацію, що склалася в енергосистемі України станом на початок лютого, коли на складах ТЕС відсутнє вугілля, а 10 енергоблоків вийшли в аварійний ремонт.
Він наголосив, що запобіжником цьому є, по-перше, ліцензійні умови.
"Компанія не може припинити виробляти електроенергію. У всіх є продана електроенергія на майбутнє. Ті обсяги, які продані, мають бути вироблені. Друге - є ліцензійні умови. Це правила гри, яких мають дотримуватися учасники ринку. У нас за порушення ліцензійних умов НКРЕКП має право накладати санкції. Також є системний оператор "Укренерго", який має право давати станціям команди на включення", - зазначив Герус.
Голова парламентського комітету наголосив, що держава дбає про диверсифікацію джерел генерації та про безперебійне постачання енергії.
"Є держава, яка дбає про резерв, щоб були альтернативи. Зараз є імпорт, який становить близько 2%. Те все, що не покриває наша українська генерація, покриває імпорт", - сказав Герус.
Раніше повідомлялося, що в аварійному ремонті перебуває вже 10 енергоблоків ТЕС.
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Вона за газ по 3 грв.,а ми за ринок (по 9-10)
Ми за Продаж Землі, а вона ні"
Нам треба визначитись Що ми танцюєм,вальс,танго,чи сальсу У нас багато розбіжностей з Ю.Тимошенко
Всіх ообігріє, освітить й ... оббере.
Шоб ми робили, якби не він.
Слава герою!
Ляшко з металобрухтом теж свій гонорар відробив у свій час.
Рінат Ліонідовіч з будь-якою владою порозуміння знайде.
Трохи пошантажує, ціну наб'є і знайде.
А може це трансфер?
Зе-шибись! свои энергоблоки простаивают, а покрывает импорт. вы, скоты, на какую страну работаете?
Чув про таку?
Так их желания никто и не спрашивает.)