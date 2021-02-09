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ТЕС не зможуть припинити виробництво електроенергії за власним бажанням, - Герус. ВIДЕО

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Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус зауважує, що генеруючі компанії будь-яких форм власності не зможуть припинити виробляти електроенергію за бажанням їхніх власників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Герус заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Хочу всіх заспокоїти. Електроенергія є, світло є. Вони будуть і сьогодні, і завтра. Ведеться робота, як діяти у цій складній ситуації, щоб у всіх було світло", - зазначив Герус, коментуючи ситуацію, що склалася в енергосистемі України станом на початок лютого, коли на складах ТЕС відсутнє вугілля, а 10 енергоблоків вийшли в аварійний ремонт.

Він наголосив, що запобіжником цьому є, по-перше, ліцензійні умови.

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"Компанія не може припинити виробляти електроенергію. У всіх є продана електроенергія на майбутнє. Ті обсяги, які продані, мають бути вироблені. Друге - є ліцензійні умови. Це правила гри, яких мають дотримуватися учасники ринку. У нас за порушення ліцензійних умов НКРЕКП має право накладати санкції. Також є системний оператор "Укренерго", який має право давати станціям команди на включення", - зазначив Герус.

Голова парламентського комітету наголосив, що держава дбає про диверсифікацію джерел генерації та про безперебійне постачання енергії.

"Є держава, яка дбає про резерв, щоб були альтернативи. Зараз є імпорт, який становить близько 2%. Те все, що не покриває наша українська генерація, покриває імпорт", - сказав Герус.

Раніше повідомлялося, що в аварійному ремонті перебуває вже 10 енергоблоків ТЕС.

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Топ коментарі
+9
Цього косоокого снайпера треба гнати від енергетики і не підпускати на постріл гармати.Гнида коломойська. ТЭС не смогут прекратить производство электроэнергии по собственному желанию, - Герус - Цензор.НЕТ 6372
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09.02.2021 09:20
+6
"Есть государство, которое заботится о резерве, чтобы были альтернативы. Сейчас есть импорт, который составляет около 2%. То все, что не покрывает наша украинская генерация, покрывает импорт", - сказал Герус.
Зе-шибись! свои энергоблоки простаивают, а покрывает импорт. вы, скоты, на какую страну работаете?
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09.02.2021 09:25
+6
ЗЕбил Герус считает... Ну таких ЗЕбильных тварей еще во власти в Украине не было. Были порошенковские выродки, которые подготовили почву для этого всеобъемлющего беспредела, но они были хитрее, а эта свора тупых моральных уродов просто неадекватна и ведет себя, как стая бешенных псов...
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09.02.2021 09:33
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При Порошенко такого не было ТЭС не смогут прекратить производство электроэнергии по собственному желанию, - Герус - Цензор.НЕТ 3445
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09.02.2021 09:14 Відповісти
не зачіпай "будку" ... зараз засмердять все
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09.02.2021 09:25 Відповісти
Импорта 1,5 ГВт мощности? Давненько такого позора не было, да.
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09.02.2021 20:52 Відповісти
коментар відмічено як спам
Корнієнко:Про Формат Коаліціі "У нас з Ю.Тимошенко "идеологические разногласия"
Вона за газ по 3 грв.,а ми за ринок (по 9-10)
Ми за Продаж Землі, а вона ні"
Нам треба визначитись Що ми танцюєм,вальс,танго,чи сальсу У нас багато розбіжностей з Ю.Тимошенко
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09.02.2021 09:17 Відповісти
Може й так, та мати дизель-генератор та запас палива на тиждень зайвим не буде.
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09.02.2021 09:19 Відповісти
Цього косоокого снайпера треба гнати від енергетики і не підпускати на постріл гармати.Гнида коломойська. ТЭС не смогут прекратить производство электроэнергии по собственному желанию, - Герус - Цензор.НЕТ 6372
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09.02.2021 09:20 Відповісти
Не могут потому что ТЭС или потому что ахметовские? Герус, ты понимаешь, чмо гребаное, что ты уже на пожизненное с конфискацией натворил?
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09.02.2021 09:20 Відповісти
Рінат Ліонідовіч нас у біді не кине.
Всіх ообігріє, освітить й ... оббере.
Шоб ми робили, якби не він.
Слава герою!
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09.02.2021 09:21 Відповісти
Не дарма ж його канали Яценюка реінкарнують.
Ляшко з металобрухтом теж свій гонорар відробив у свій час.
Рінат Ліонідовіч з будь-якою владою порозуміння знайде.
Трохи пошантажує, ціну наб'є і знайде.
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09.02.2021 09:26 Відповісти
А сільки народу з ПРЯМОГО на Україна24 перебігло...
А може це трансфер?
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09.02.2021 09:30 Відповісти
а хто тебе питати буде ... як рудий кнур постановить так і буде ...
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09.02.2021 09:24 Відповісти
"Есть государство, которое заботится о резерве, чтобы были альтернативы. Сейчас есть импорт, который составляет около 2%. То все, что не покрывает наша украинская генерация, покрывает импорт", - сказал Герус.
Зе-шибись! свои энергоблоки простаивают, а покрывает импорт. вы, скоты, на какую страну работаете?
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09.02.2021 09:25 Відповісти
таки , да ...
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09.02.2021 09:27 Відповісти
На країну з назвою Ахметов.
Чув про таку?
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09.02.2021 09:28 Відповісти
Страна Ахметия ?
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09.02.2021 09:50 Відповісти
Вона сама.
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09.02.2021 09:58 Відповісти
ТЭС не смогут прекратить производство электроэнергии по собственному желанию, - Герус

Так их желания никто и не спрашивает.)
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09.02.2021 09:27 Відповісти
ЗЕбил Герус считает... Ну таких ЗЕбильных тварей еще во власти в Украине не было. Были порошенковские выродки, которые подготовили почву для этого всеобъемлющего беспредела, но они были хитрее, а эта свора тупых моральных уродов просто неадекватна и ведет себя, как стая бешенных псов...
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09.02.2021 09:33 Відповісти
Налякав Херус їжака голою дупою. Заборонив виходити з ладу енергоблокам, наймолодшому з яких 35 років та ще й залишився на окупованій території. Або зупинятись за відсутності вугілля, яке ніхто не хоче добувати даром
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09.02.2021 09:34 Відповісти
хєрус-прєдатєль ,аферіст і брехун.
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09.02.2021 09:40 Відповісти
Герус ещё не сидит ? А пора! Єнергетический кризис в Украине искусственного характера из-за лобирования интересов воров-олигархов. Не смешивайте его с зелёной энергетикой. Зелёная энергетика слишком слаба чтобы вызывать в стране кризис. Её не больше 3 %
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09.02.2021 09:44 Відповісти
ТЕС не зможуть припинити виробництво електроенергії за власним бажанням, - Герус - Цензор.НЕТ 8195
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09.02.2021 09:44 Відповісти
Если верить словам Геруса,то закупку электроэнергии делает государство.И не надо прикрываться дефицитом угля у производителя и нехваткой электроэнергии.Так сработали соответствующие чиновники,которые закупали электроэнергию.Гнерирующие компании исполняют свои обязательства,значит проблема в госуларстве.Объяснение по закупке из других источников- этому может быть два случая: или это не компетенция чиновников или умышленное преступление.которым должно заниматься СБУ.
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09.02.2021 11:18 Відповісти
А эта история только очередной раз говорито том, что НИКАКОГО РЫНКА на стратегических направления быть не должно и не может ! Ни государство ни население не должны быть заложниками частных компаний, монополий и кого бы то ни было !
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10.02.2021 02:16 Відповісти
 
 