Захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує скорочуватися: ми бачимо стабілізацію ситуації, - Степанов. ВIДЕО
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Захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує скорочуватися, зменшується і кількість госпіталізацій, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на пресбрифінгу в Києві у вівторок.
"Минулого тижня виявлено 25,5 тис. випадків захворюваності на COVID-19, що менше, ніж попереднього тижня (27,157 тис. випадків). Якщо подивитися на статистику, то ми бачимо стабілізацію ситуації. Наприклад, у перший тиждень грудня виявили 89 тис. випадків захворюваності. Тобто втричі скоротилася захворюваність. Також змінюється ситуація з кількістю госпіталізованих – у перший тиждень грудня їх було приблизно 28 тис., а станом на понеділок 17,911 тис. осіб у медзакладах", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами міністра, зростає кількість тестувань на антиген. "За тиждень провели 144,248 тис. ПЛР-тестувань. Також зростає кількість тестувань швидкими тестами на антиген - провели 52,222 тис. досліджень, що на 20 тис. більше ніж попереднього тижня. Україна забезпечена тест-системами", - сказав він.
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Страшно то, что они не способны организовать полный цикл вакцинации в соответствии с нормативными требованиями температурного режима.
Половина, а то и более населения получит испорченную вакцину со всеми последствиями отсюда вытекающими. Тут не до политики - речь идет о тысячах жизней людей.
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Інакше, найближчим часом, для них випливе дуже неприємний момент: виявиться, що людство може вилікуватись від коронавірусу без їхніх занадто сумнівних фуфловакцин, самостійно набувши природного імунітету
В Испании при позитивном тесте на ковид тестируют всех жильцов квартиры или дома.
Хотя в принципе причем тут Испания, они же еще не освоили адаптивный карантин выходного дня по Степунову.