Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше". ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсує в січні-червні 2021 року нову програму фінансового лізингу та іпотеки під 5% річних.

"У нас є намір у першій половині 2021 року попрацювати і створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%", - сказав він під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" у вівторок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Прем'єр зазначив, що уряд працює над цим спільно з Нацбанком.

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За словами Шмигаля, з березня цього року запрацює програма "Доступна іпотека", яка спрощує доступ до іпотеки і пропонує ставку до 7%.

"Звичайно, для окремих категорій громадян ставку потрібно знижувати ще більше", - пояснив він.