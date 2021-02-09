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Молодь потрібно зацікавити йти працювати до навчальних закладів, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Держава і надалі шукатиме механізми та засоби для того, щоб педагоги відчули престиж своєї професії, а молодь хотіла йти працювати до навчальних закладів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Володимир Зеленський під час форуму "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрямки".

"Я впевнений, що основою будь-якої успішної школи є насамперед вчителі. І цього року ми підвищили заробітні плати для педагогів. Але хочу наголосити: зупинятися на цьому не можемо. Ми маємо і надалі шукати механізми та засоби для того, щоб педагоги відчули престиж своєї професії не просто на словах, а щоб молодь хотіла йти працювати до навчальних закладів", - зазначив глава держави.

Водночас він наголосив, що влада України має намір змінити підхід, коли увагу на сферу освіти звертали за залишковим принципом.

"Хочу, щоб у батьків не виникало питання, як влаштувати дитину до найближчого дитячого садочка. Крім доступності, дуже важливим завданням уряду є мотивація, а саме - фінансова для всіх працівників дошкільної освіти. Також ми будуємо і відновлюємо сучасні школи в кожному регіоні України, цей процес триватиме", - додав Зеленський.

При цьому він зазначив, що кожна українська школа повинна мати сучасну матеріально-технічну базу, якісне здорове харчування, доступ до інтернету, а також можливості для заняття учнів спортом та інклюзивної освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні буде опубліковано Указ про створення при президенті ради з розвитку загальної середньої освіти, - Зеленський

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Топ коментарі
+17
Сначала их нужно научить выжить за 4000 в месяц!
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09.02.2021 11:06
+11
дурко, молодь їде з країни, система вищої освіти не витримує жодної критики, працевлаштування після отримання вищої освіти - це окрема болюча тема.
Чим ти вирішив залучати молодь - зарплатами по 5-7 тис. грн.?
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09.02.2021 11:07
+11
Їм вже мало 4 тищі долярів. Абарзєлі.
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09.02.2021 11:07
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Дешевый клоун снова лозунги нам толкает "- мы должны и в дальнейшем искать механизмы и средства...не просто на словах, а чтобы молодежь хотела идти работать...Хочу, чтобы у родителей не возникал вопрос, как устроить ребенка в ближайший детский садик"
А мы хотим чтобы вы уже все здохли, только обещать и врать умеете а сами все воруете и распродаете. Возьми блдь конфискуй и верни все детские дошкольные в муниципальную собственность, да посади тех кто ее распродал, тогда у родителей не будет возникать вопрос как устроить ребенка в садик. Создай рабочие места для начала и обеспечь нормальные зарплаты а потом и ПТУ восстанавливай, дибил криворогий, но вы ж только рушить и тырить можете.
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09.02.2021 14:32 Відповісти
Нормального каменщика, токаря, фрезеровщика, слесаря сейчас найти - постараться нужно, вангую лет через 20 когда вымрут советские, вообще хер кого найдете. На работеUA нужны только менеджеры, уборщицы, бухгалтера, водилы, сплошное купи-продай деградация на лицо, экономика пала.
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09.02.2021 14:39 Відповісти
ублюдки. вы посмотрите на ментов и пограничников... уходят на пенсию в 40-45 лет а потом идут работать в охрану ( дома скучно) но у нас в городе кроме охраны работы нету. что делать молодежи и где брать стаж ???
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09.02.2021 14:53 Відповісти
вы сначала выживите пердунов оттуда, как и с больниц. по 70 лет не видят нихрена и соображают с трудом но сидят суки и рабочие места занимают.
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09.02.2021 14:56 Відповісти
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