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дороги (1006) Київ (8956) Кличко (2179) снігопад (233)

На вулицях столиці працює понад 450 одиниць спецтехніки, - Кличко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Мер Києва Віталій Кличко показав, як розчищають сніг у Києві.

Відео Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє його офіційний сайт.

"Вже майже добу триває снігопад у столиці. Вночі, за прогнозами синоптиків, негода посилиться. Сніжитиме і у наступні кілька днів. Дорожники та комунальні служби продовжують працювати у режимі нон-стоп. Прибирання вулиць міста ускладнюється тим, що снігопад не вщухає. Хоча з минулої ночі на вулицях міста працює понад 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад з ручного прибирання", – зазначив у дописі до відео мер столиці.

Він зауважив, що пізно вечері дорожники знову вивели колони техніки для розчищення магістралей, шляхопроводів та основних вулиць для проїзду. Вдень роботі колон значно заважає велика кількість машин на дорогах, а також автівки, припарковані на узбіччях та в недозволених місцях.

"Тому можна, звичайно, бути невдоволеними стихією, скаржитися на міські служби і при цьому не дослухатися до рекомендацій та попереджень. Але я ще раз звертаюся до водіїв: не виїжджайте завтра в місто приватним транспортом, а скористайтеся громадським. Також міська влада рекомендувала батькам, за можливості, залишити дітей вдома – на дистанційному навчанні. Комунальні служби роблять все можливе, щоб життєдіяльність міста не припинялася. Та наступні кілька днів будуть складними. Бо стихія не відступатиме", – підкреслив мер Києва.

Він також зазначив, що сильні снігопади охопили не тільки Україну, а й Європу. Стихія паралізувала частину Німеччини, Польщі, складна ситуація і в Нідерландах.

"Закликаю всіх киян бути свідомими і обережними. Якщо є така можливість, залишайтеся вдома. Якщо треба їхати на роботу, скористайтеся громадським транспортом. А якщо вже виїхали на авто, пересувайтеся і паркуйтесь з дотриманням правил! Тому що спецтехніка не вміє прибирати сніг в повітрі ", - зазначив Віталій Кличко.

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Топ коментарі
+5
Віталій Владімирович! Або Вас тупо обманюють Ваші підлеглі, або Ви самі хочете бути обманутим. З 7-50 годин до 11-50 годин я проїхав пів Києва і тільки по пр. Перемоги і вул. Кирилівській бачив, що мабуть проїздила якась авто і щось чистила, а такі вулиці як Ольжича, Сирецька, Парково-Сирецька, Василенко, Стражеско, Героїв Севастополя, Донця, Гарматна не то щоб очищувача, даже солепосипалки з учорашнього дня не було. А ось паливо і сольоматеріали списали мабуть з п'ять тисяч тон.
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09.02.2021 12:04
+2
звісно - не вір своїм очам, а вір тому що прочитав Кличко...
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09.02.2021 11:57
+2
що прочитав Кличко/ Кличко не только читает. Он умеет А кто умеет -тот делает. Кто не умеет-учит как делать. Украинская экономическая стратегия-2030 будет основываться на 30-ти векторах, - Шмыгаль/ Шмыгаль :нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./ 12.05.20. Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер. Зато: Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль.
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09.02.2021 12:10
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Кличко показал, как расчищают снег в Киеве. / В Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек- Кличко/ Киев приобрел 200 новых современных автобусов, - Кличко/построен корпус клиники -Кличко/ воду очищают как в европейских странах.- Кличко / Кличко открыл ./ В отличие от кукареканья Будет-станет-может быть-чтобы да так нет- в заявах кодлана Коломойского.
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09.02.2021 11:49 Відповісти
звісно - не вір своїм очам, а вір тому що прочитав Кличко...
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09.02.2021 11:57 Відповісти
що прочитав Кличко/ Кличко не только читает. Он умеет А кто умеет -тот делает. Кто не умеет-учит как делать. Украинская экономическая стратегия-2030 будет основываться на 30-ти векторах, - Шмыгаль/ Шмыгаль :нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./ 12.05.20. Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер. Зато: Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль.
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09.02.2021 12:10 Відповісти
можу тільки радіти, що у вас все гаразд з Кличком і тільки Шмигаль заважає... от я наче теж тут, а все якось по іншому...
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09.02.2021 12:14 Відповісти
от я наче теж тут, а все якось по іншому.../Хочешь быть счастливым-будь им .- К.Прутков.
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09.02.2021 13:00 Відповісти
та була б, якби не треба бо на вулицю виходити..
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09.02.2021 13:34 Відповісти
Виталий Владимирович и его брат как личность сформировался среди бандитов 90х. В те годы он только начинал карьеру боксера и я очень часто, будучи школьником, встречал их в комплексе ЦСКА, возле воздухофлотского. За ними бегали совлоховцы, авдышевцы, киселевцы и сулили золотые горы.. но, как, они сами потом и говорили эти два брата помешаны на спорте. Не буду утверждать что они «подрабатывали» но то что выросли и сформировались как личности среди всех движений это факт. Поэтому кинуть лоха, без лоха и жизнь плоха для Виталия Владимировича не просто слова, что подтверждает круг его знакомых и бизнес партнеров...
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09.02.2021 12:22 Відповісти
Виталий Владимирович и его брат как личность сформировался среди бандитов 90х./ Уважаемые-для 73% избирателей-люди. Состоялось заседание суда штата Делавер по иску "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США./ Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского./ Депутата ВР Рабиновича в 1984 г. приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. В 1999 г. СБУ запретила Рабиновичу въезд в Украину на пять лет из-за «причастности гражданина Израиля Рабиновича к деятельности, наносящей убытки украинской экономике, и в интересах обеспечения безопасности страны»./Кто зону не топтал тот жизни не знает.
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09.02.2021 12:55 Відповісти
А все удивляются откуда пробки - стока техники на улицах... На вулицях столиці працює понад 450 одиниць спецтехніки, - Кличко - Цензор.НЕТ 1389
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09.02.2021 11:57 Відповісти
педалик 6 лет мер а как снег то он линяет
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09.02.2021 12:02 Відповісти
Норм. Не те що львівський ******)))
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09.02.2021 12:04 Відповісти
Віталій Владімирович! Або Вас тупо обманюють Ваші підлеглі, або Ви самі хочете бути обманутим. З 7-50 годин до 11-50 годин я проїхав пів Києва і тільки по пр. Перемоги і вул. Кирилівській бачив, що мабуть проїздила якась авто і щось чистила, а такі вулиці як Ольжича, Сирецька, Парково-Сирецька, Василенко, Стражеско, Героїв Севастополя, Донця, Гарматна не то щоб очищувача, даже солепосипалки з учорашнього дня не було. А ось паливо і сольоматеріали списали мабуть з п'ять тисяч тон.
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09.02.2021 12:04 Відповісти
Бажана, саперно-слободская тоже с утра не чищены)
Подъем на пр.Лобановского каша, все прилегающие маленькие улицы вообще не почищены)
И где та техника ездит)))
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09.02.2021 13:18 Відповісти
Около двух чистили Якуба Коласа и возле Колибриса, видел. Часов с 15-00 Лобана почистили, лично видел как трое тракторов в ряд чистили спуск в сторону Совских прудов. За ними ехала полицейская машина, и никого не пускала обгонять трактора. Впрочем, если бы не почистили Лобана в сторону Демеевской площади, там бы уже пару сотен машин было разбито, там же спуск капец какой крутой.

Нечего тут думать, чистить надо. Виталик, пусть чистят всю ночь. Я ехал 22-30 ни одной снегочистильной машины не было, может гугл строит маршрут по уже почищенным улицам? Мост Патона хреново почищен, проспект Соборности кое-как, Березняки, Русановка почищены на отлично, проспект Отрадный и Вацлава Гавела, вообще никакие, хотя видел там трактора и снегоуборочную технику.

Вероятно, некоторые места нужно чистить дважды. И главный вопрос, кто будет чистить дворовые проезды? Там вообще кромешный ад.
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09.02.2021 23:24 Відповісти
Щойно бачив це на власні очі на Троєщині- чистили Радунську. Пройшло 5 машин снігоприбиральних, 6 розсипала сіль. Через 20 хвилин на дорозі вже була вода. А проїзд у дворах- це жах, хоча для пішоходів більш-менш розчищено.
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09.02.2021 13:28 Відповісти
хорошо, молодцы.
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09.02.2021 13:42 Відповісти
В целом дороги для транспорта более менее почистили. Другое дело что за час нападало опять сантиметров 5 сходу. А вот дворы и пешеходные дорожки - даже конь не валялся. Вообще! Так изредка. По дорогам проехать то можно, а вот со двора выехать еще попробуй. Пешком до остановки тоже как по тайге, да и с тралика сразу в сугроб по колено.
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09.02.2021 14:43 Відповісти
Педалик плебеям писяет в уши и глаза.
Или он где-то за границей на курорте, а его намеренно подставляют.
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09.02.2021 16:37 Відповісти
Для выполнения таких сложных работ всегда нужна надёжная спецтехника!
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24.06.2021 16:23 Відповісти
Да, точно! Такие завалы только с помощью мощной спецтехники можно разобрать. Нам тоже аренда экскаватора https://rusavtokrans.ru/catalog/arenda-ekskavatora понадобилась, чтобы привести в порядок дворовую территорию. В Москве оперативно была заключена сделка, техника на участке была в день обращения.
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25.06.2021 10:57 Відповісти
 
 