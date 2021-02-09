"Я не боюся Баканова і його оточення", - обвинувачений у замаху на вбивство ексзаступник глави СБУ Нескоромний погрожує опублікувати компромат на українських високопосадовців. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Колишній заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний заявив про готовність передати європейцям дані про корумпованість українських високопосадовців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Нескоромний, який перебуває в міжнародному розшуку, зробив у відеозверненні на своєму телеграм-каналі.
"Повна інформація про це у мене є. З доказами і документами. Я знайду спосіб її оприлюднити", - каже Нескоромний.
На записі видно, що своє звернення Нескоромний читає.
Водночас у пресслужбі СБУ заявили, що не мають наміру коментувати маніпулятивні заяви Нескоромного.
"СБУ не має наміру коментувати заяви колишнього першого заступника глави СБУ. Тим більше коли він є фігурантом резонансних справ і, як видно з даних ЗМІ, має проросійські і пропутінські погляди. Будь-які заяви необхідно розглядати з урахуванням цих фактів. Водночас звертаємося до всіх громадян України, які мають факти і докази незаконної діяльності СБУ та її співробітників, з проханням повідомляти про це в правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.
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Ахвицер, мля Был внутри перечисленных схем - всё было зашибись, украинскому обществу ничего не нужно было нать. Как токо кышнули - срзу интересами Украины озаботился
tZE inform
@tZEinform
·30 мин
Нескоромный в своей речи упомянул о "выводе денег из банков", в том числе и Приватбанка. Ну это уже прямо и Вове
Нескоромный помахал Зеленскому ручкой из Телеграма и сообщил, что он жив и ведет переговоры с европейскими правоохранительными органами о передаче информации о коррупции в высших эшелонах власти в Украине. В общем опять подтвердилась наша информация.
Ты обнародуй.....
А мы посмотрим
Пока за ...опу не взяли , то тебя все устраивало .
А тут и компромат и документы и "вся правда" . Скоты - одним словом.
Зєлю геть. Дострокові.
Ні, не геть. Рано, ще не усі дебіли зрозуміли, що накоїли на попередніх виборах. А треба, щоби усім дійшло, раз і на завжди. Ми не маємо право повторювати цю помилку.
https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BB-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7.html
t.me/neskoromnyidmytro/21
Бурба під час Революції Гідності, перебуваючи на посаді начальника 2-го управління «К» ГУ СБУ, координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС та судовою владою. За даними ЗМІ, працював із джерелами фінансування «Антимайдану». За даними документів, оприлюднених Геннадієм Москалем, був одним з виконавців планів «Бумеранг» і «Хвиля», якими МВС і СБУ намагалися «зачистити» у лютому 2014 року Євромайдан. Згідно з документами, відповідав за блокування доріг на в'їздах у Київ та забезпечення безперебійного пересування спецтранспорту силовиків у центрі столиці, повинен був забезпечити необхідну кількість нарядів Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у ході операції із зачистки Майдану.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87