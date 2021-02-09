Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? ВIДЕО

Як медіаборделі Медведчука оригінально протестують проти закриття? Хто їх захищає, прикриваючись свободою слова та словом "журналістика"? І до чого тут Нестор Шуфрич? Про це у безкомпромісному і викривальному "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Один чільних членів ОПЗЖ і ексрегіонал Нестор Шуфрич на чолі парламентського комітету з питань свободи слова (нонсенс, еге ж?) захищав російських пропагандистів. Та й взагалі Шуфрич останні сім років без перестанку бреше про "громадянську війну" на Донбасі і, звісно, не визнає Росію агресором!

Хто такий Нестор Шуфрич? Чому він очолює комітет зі свободи слова? Смажені факти, чисті фейки і ще - купа причин, чому він не мав би цього робити, обґрунтовані цитатами самого ж Шуфрича.

Пригадуємо, що казав Нестор Шуфрич про Росію, Україну, війну на Донбасі, як відверто й нахабно брехав у ефірі в російських пропагандистських телеканалів! І шукаємо відповідь на сакральне питання: що він взагалі робить в українському інформаційному просторі? І що нам робити із ним?

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі"