Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? ВIДЕО
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Як медіаборделі Медведчука оригінально протестують проти закриття? Хто їх захищає, прикриваючись свободою слова та словом "журналістика"? І до чого тут Нестор Шуфрич? Про це у безкомпромісному і викривальному "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Один чільних членів ОПЗЖ і ексрегіонал Нестор Шуфрич на чолі парламентського комітету з питань свободи слова (нонсенс, еге ж?) захищав російських пропагандистів. Та й взагалі Шуфрич останні сім років без перестанку бреше про "громадянську війну" на Донбасі і, звісно, не визнає Росію агресором!
Хто такий Нестор Шуфрич? Чому він очолює комітет зі свободи слова? Смажені факти, чисті фейки і ще - купа причин, чому він не мав би цього робити, обґрунтовані цитатами самого ж Шуфрича.
Пригадуємо, що казав Нестор Шуфрич про Росію, Україну, війну на Донбасі, як відверто й нахабно брехав у ефірі в російських пропагандистських телеканалів! І шукаємо відповідь на сакральне питання: що він взагалі робить в українському інформаційному просторі? І що нам робити із ним?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.
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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі"
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- Гражданин судья! А он не может сесть!
https://antikor.com.ua/articles/437120-ermak_uznal_o_blokirovke_telekanalov_medvedchuka_za_30_minut_do_nachala
Уті-путі.
Каріна Дячун у липні 2019 року в магазині «Та-Da» непомітно взяла смартфон, вимкнула його та принесла додому. Після увімкнення на телефон подзвонив поліцейський і сказав, що викрадену річ потрібно повернути. Після визнання своєї вини під час судового засідання, Каріна Дячун отримала штраф у сумі 850 грн.
У 2020 році її обрано заступником голови Полтавської райради від «ОПЗЖ».
Михайло Скляр
Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 телеканалов
из списка тех, которые ретранслируются на территории страны.
Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.
РЖАТИ НЕ ПЕРЕРЖАТИ З ЦОГО "ВИМКНЕННЯ" ВАТНИХ КАНАЛІВ ,
знову "многоходовочка" Кремля -
Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины
№43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является
частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре
03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым.
(см. сообщение от 04.01.2021) 07.02.2021