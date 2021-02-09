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Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як медіаборделі Медведчука оригінально протестують проти закриття? Хто їх захищає, прикриваючись свободою слова та словом "журналістика"? І до чого тут Нестор Шуфрич? Про це у безкомпромісному і викривальному "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Один чільних членів ОПЗЖ і ексрегіонал Нестор Шуфрич на чолі парламентського комітету з питань свободи слова (нонсенс, еге ж?) захищав російських пропагандистів. Та й взагалі Шуфрич останні сім років без перестанку бреше про "громадянську війну" на Донбасі і, звісно, не визнає Росію агресором!

Хто такий Нестор Шуфрич? Чому він очолює комітет зі свободи слова? Смажені факти, чисті фейки і ще - купа причин, чому він не мав би цього робити, обґрунтовані цитатами самого ж Шуфрича.

Пригадуємо, що казав Нестор Шуфрич про Росію, Україну, війну на Донбасі, як відверто й нахабно брехав у ефірі в російських пропагандистських телеканалів! І шукаємо відповідь на сакральне питання: що він взагалі робить в українському інформаційному просторі? І що нам робити із ним?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі"

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Топ коментарі
+15
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 5855
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09.02.2021 15:42
+14
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 5212
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09.02.2021 15:46
+12
Заглянуть бы ему в глаз кулаком Проект "Без цензуры": Как Нестор Шуфрич спасает инфочертей? - Цензор.НЕТ 6550
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09.02.2021 15:33
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Заглянуть бы ему в глаз кулаком Проект "Без цензуры": Как Нестор Шуфрич спасает инфочертей? - Цензор.НЕТ 6550
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09.02.2021 15:33 Відповісти
Ждет что ему снова "пряников"-мандюлей на "портрет" начнут кидать, не может без них эта гнида прокремлядская.
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09.02.2021 15:35 Відповісти
короче, всё понимают кто гавно, а кто гавно в квадрате.. не куй лепить ярлыки на тех кто и так не скрывают что они в кубе и люди понимают кто есть кто.. откопайте что-нибудь стоящее, а не кичтесь очевидными вещами..
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09.02.2021 15:36 Відповісти
Кто ещё не ****** Шуфу? В очередь! Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 9728
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09.02.2021 15:36 Відповісти
Одесса заждалась героя!
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09.02.2021 15:40 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 5855
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09.02.2021 15:42 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 5212
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09.02.2021 15:46 Відповісти
Dyakuyu za analitiku.
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09.02.2021 15:47 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 2644
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09.02.2021 15:50 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 6181
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09.02.2021 15:54 Відповісти
Билли Бонс---очкастая лошадь!
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09.02.2021 16:28 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 3552
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09.02.2021 15:51 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 7208
- Гражданин судья! А он не может сесть!
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09.02.2021 16:01 Відповісти
Ермак узнал о блокировке телеканалов Медведчука за 30 минут до события», - рассказал источник во власти.
https://antikor.com.ua/articles/437120-ermak_uznal_o_blokirovke_telekanalov_medvedchuka_za_30_minut_do_nachala
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09.02.2021 16:10 Відповісти
колаборант и падло шуфрич все просит и просит... и никак в правильные руки или сапоги не попадет....
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09.02.2021 16:18 Відповісти
Типичная карьера в ОПЗЖ. Профессор тоже с шапок начинал.
Уті-путі.

Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 8628

Каріна Дячун у липні 2019 року в магазині «Та-Da» непомітно взяла смартфон, вимкнула його та принесла додому. Після увімкнення на телефон подзвонив поліцейський і сказав, що викрадену річ потрібно повернути. Після визнання своєї вини під час судового засідання, Каріна Дячун отримала штраф у сумі 850 грн.
У 2020 році її обрано заступником голови Полтавської райради від «ОПЗЖ».
Михайло Скляр
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09.02.2021 16:19 Відповісти
одна школа...
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09.02.2021 16:20 Відповісти
Инетересно как сотрудник позвонил на телефон из магазина, там что сим карта стояла? Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 7115
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09.02.2021 17:02 Відповісти
наверное она свою вставила, там же указано что сотрудник - знакомый ее.
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09.02.2021 20:14 Відповісти
Латвия запретила 16 российских телеканалов.

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 телеканалов
из списка тех, которые ретранслируются на территории страны.
Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.
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09.02.2021 16:38 Відповісти
Как медиа-бордели Медведчука оригинально протестуют против закрытия? Кто их защищает, прикрываясь свободой слова и словом "журналистика"? И при чем тут Нестор Шуфрич? Об этом в бескомпромиссном и разоблачительном "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой. Источник: https://censor.net/ru/v3246888

РЖАТИ НЕ ПЕРЕРЖАТИ З ЦОГО "ВИМКНЕННЯ" ВАТНИХ КАНАЛІВ ,

знову "многоходовочка" Кремля -

Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины
№43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является
частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре
03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым.

(см. сообщение от 04.01.2021) 07.‎02.‎2021

Проєкт "Без цензури": Як Нестор Шуфрич рятує інфочортів? - Цензор.НЕТ 4436
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09.02.2021 17:48 Відповісти
Дарагой шухрич! Чемадан, вакзал, паРаша!
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10.02.2021 11:02 Відповісти
схема оП+Жо нагадує шайку де хтось провокує бійку , а другий тим часом тирить гроші , які потім їдуть в общак , частково на байки про те , які вони гарні хлопці , частково на кришу , частково на об"єднання з усіма шайками світу ! схоже на Сєр Сєр Сєрррр ?
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10.02.2021 11:30 Відповісти
 
 