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Обледенілі дороги в Росії посипають миш'яком і свинцем. ВIДЕО

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Замість реагентів у російській Воркуті дороги посипають шлаком котелень. Через це миш'яку в ґрунті в місті в 4,4-6 разів більше, ніж допускають нормативи. Також земля там забруднена свинцем, міддю і нікелем.

Про це повідомляє російське інтернет-видання Mash, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцеві активісти провели дослідження: взяли проби ґрунту і відходів ТЕЦ-2, які звозять на зберігання до шахти "Воркутинська". Знайшли в них сильне забруднення важкими металами. Але це пів біди, гірше те, що цими шлаками в місті покривають дороги. Машини їздять по них і перетворюють на пил – як наслідок, над Воркутою стоїть токсичний зміг. Коли все тане - залишки зі снігом розносяться по місту і потрапляють в річки", - пише видання.

Активіст Едуард Петров розповів, що вміст миш'яку в ґрунті у Воркуті перевищує норму в 4,4-6 разів, вміст свинцю, нікелю та міді - на верхній межі норми.

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"Фахівці кажуть, що все це загрожує хворобами лор-групи й онкологією. Але муніципалітет стверджує, що шлаки належать до п'ятого (найнижчого) класу небезпеки. Тому змінювати реагент на безпечний ніхто не буде. Заяви активістів залишаються в ігнорі. Кров'ю кашляти почнете - тоді і приходьте", - зазначає Mash.

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Топ коментарі
+46
почувствуйте разницу )))))
Обледеневшие дороги в России посыпают мышьяком и свинцом - Цензор.НЕТ 3432

Во Львове начали бороться с гололедом с помощью кофейной гущи.
В рамках первого эксперимента пилотного проекта в парке Львова посыпали около 200 метров дорожек. Кофейная гуща полезна для зеленых насаждений и не требует сбора после использования. Более того, кафе и кофейни с удовольствием делятся этой "посыпкой"
Об этом сообщает Львовский городской совет.
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09.02.2021 17:11
+27
Новичком поливайте!
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09.02.2021 17:01
+25
Обледеневшие дороги в России посыпают мышьяком и свинцом - Цензор.НЕТ 3519
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09.02.2021 17:05
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Как раз то шо надо для колорадских ******
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09.02.2021 18:44 Відповісти
От і пояснення як у росіян зявилась лишня пара хромосом.
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09.02.2021 18:45 Відповісти
Один мінус: окрім кацапів, там ще й котики живуть.
А вони мають звичку старанно вилизуватися... Обледенілі дороги в Росії посипають миш'яком і свинцем - Цензор.НЕТ 1614
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09.02.2021 19:02 Відповісти
автор україномовного варіанту не мав часу заглянути у словник, щоб правильно перекласти з узкого язьіка слово "обледенельій"? - зледенілі дороги.
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09.02.2021 19:10 Відповісти
Можна подумати, що у нас шлак нікуди не всовують!
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09.02.2021 19:17 Відповісти
...больше видать обсуждать нечего .., пипцц !!?
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09.02.2021 20:13 Відповісти
Еще пару ингредиентов и получится рашкавакцина СПУТНИК
Обледенілі дороги в Росії посипають миш'яком і свинцем - Цензор.НЕТ 7503
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09.02.2021 20:28 Відповісти
"Токсичний зміг", пилять... :-/
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09.02.2021 22:38 Відповісти
зато солдаты НАТЫ тудый не прайдут!
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09.02.2021 23:06 Відповісти
гребаный стыд зачтодедываевалитраливали ! Обледенілі дороги в Росії посипають миш'яком і свинцем - Цензор.НЕТ 2650
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10.02.2021 09:33 Відповісти
Эй !!Вы !!Козлы из ЦЕНЗОР.НЕТ!!! А,что вы не знали , что большая часть дорог построенных в прошлом году Зеленским, в качестве наполнителя, (вместо Щебня ), брали такой же шлак с котельных и с матреновских печей, где содержания свинца. мышьяка, смертельной радиации и прочей гадости ничуть не меньше, чем в Норильске!! Токсичность этих шлаков, во все времена зашкаливала за пределы нормального! Почему , же вы об этом не писали, не пишите и не возмущаетесь!??! Или вам здоровье населения Украины до ФЕНИ! Или вы работаете только по заказу?? Мало того Зеленсский и его банда, ещё и выплатила некоторым сомнительным (ПСЕВДО-профессорам))Огромные вознаграждения, за рацпредложения!! хотя их всех, СКОПОМ,( и профессоров и строителей и банду зеленского ) надо посадить за решётку!!!!...
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10.02.2021 14:33 Відповісти
СКРЕПНО !)
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10.02.2021 19:31 Відповісти
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