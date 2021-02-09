Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Російські пожежники виїхали для знищення напису "Навальний", який невідомі зробили на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис початку "спецоперації" опублікувала на своїй сторінці в соцмережі юристка російського "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь.

На записі видно, що екіпаж пожежної машини розгорнув шланги і готується, найімовірніше, змити напис.

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