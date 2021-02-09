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Росія (28488) Навальний (508)

Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Російські пожежники виїхали для знищення напису "Навальний", який невідомі зробили на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис початку "спецоперації" опублікувала на своїй сторінці в соцмережі юристка російського "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь.

На записі видно, що екіпаж пожежної машини розгорнув шланги і готується, найімовірніше, змити напис.

Також дивіться: Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального. ВІДЕО

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Топ коментарі
+25
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебили,б###ь!"
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09.02.2021 16:41
+15
Зимняя развлекуха в лапотном сцарстве.
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09.02.2021 16:42
+13
Ну, что же, вот и рождается Сим Симыч Карнавалов. Про того тоже то тут то там надписи появлялись. А вы говорите, что москва 2042 - это фантазия Войновича. Нет, он таки был прав ...
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09.02.2021 16:41
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А ОМОН своими гидрантами не справился?! Слабаки!
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09.02.2021 16:39 Відповісти
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебили,б###ь!"
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09.02.2021 16:41 Відповісти
Причем, все.
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09.02.2021 17:08 Відповісти
Ну, что же, вот и рождается Сим Симыч Карнавалов. Про того тоже то тут то там надписи появлялись. А вы говорите, что москва 2042 - это фантазия Войновича. Нет, он таки был прав ...
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09.02.2021 16:41 Відповісти
написали б краще срака, ефект той самий)
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09.02.2021 16:41 Відповісти
Российские пожарные приехали уничтожить надпись "Навальный", сделанную на льду речки

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а если бы кацапы написали "путин-)(уйло !" то что-не приехали бы? Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 8710
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09.02.2021 17:09 Відповісти
Тю. Надо было писать "НЕБУТЕРБРОД"
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09.02.2021 16:42 Відповісти
Я думаю, що зиму на рф офіційно заборонять, бо вона є способом західної пропаганди.
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09.02.2021 16:42 Відповісти
Зимняя развлекуха в лапотном сцарстве.
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09.02.2021 16:42 Відповісти
Надпись огнеопасная.
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09.02.2021 16:44 Відповісти
Не, ну они там все долбанутые!!!
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09.02.2021 16:44 Відповісти
дітки просили залити каток, от якийсь добродій і знайшов вихід.
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09.02.2021 16:45 Відповісти
мене завжди дуже цікавило питання: от цим пожежникам самим не гидко? виконувати такі накази не гидко?
чмирі
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09.02.2021 16:46 Відповісти
Из серии "Тупой и еще тупее"
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09.02.2021 16:48 Відповісти
Помню, году в 2012 когда Тимошенко сидела, на льду Днепра в написали "Свободу Тимошенко". Прошел лекодольчик, всё снёс.
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09.02.2021 16:48 Відповісти
Завгар мавпував ***** во всем.
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09.02.2021 16:52 Відповісти
Мені новини з мокшандії замість КВНу й 95го кварталу.
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09.02.2021 16:50 Відповісти
Там актеры проживают роль и это видно. А кварталовцы кривляются...
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09.02.2021 17:10 Відповісти
Нічого дивного. Це країна тотального непотребу, яким керує інший непотріб.
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09.02.2021 16:53 Відповісти
Не поняв?! А чого не снарядами? Кацапам же не привикати, зах**чили пару снарядів в пАрАдок... Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 1340
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09.02.2021 16:59 Відповісти
Как вариант надпись могли и навозом выложить. И вообще, скульптуру в массы. Гавномесных дел мастера имеются. Даёшь Навального из говна сотворить раз народу так нужен. Эх, нехватает у диктаторов креатива...
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09.02.2021 17:15 Відповісти
Что же это за "великая держава" в которой бояться какого то задохлика, которого вдобавок и в каталажку упекли?! А как же "смеються наши Искандеры"? А как же "вставание с колен"?
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09.02.2021 17:14 Відповісти
Ледокол надо вызывать!
"Ну, дебилы, б*ля!" (с)
)))))
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09.02.2021 17:32 Відповісти
Та пішла та Рацєя разом з новинами про неї Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 9343 Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 4413
Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 6941
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09.02.2021 17:54 Відповісти
А написали Путин, поставили бы омон охранять надпись)) Ссытся плешивый ппц)) А вот навальный может в той тюрьме остаться без здоровья.
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09.02.2021 17:54 Відповісти
Вот такая свобода слова даже на снегу,ещё кацапы будут указывать нам за каналы,и свободу слова,если б у них были такие анти каналы то всех журналистов и их покровителя отправили за решётку,и сказали бы как они всем говорят,что это внутренее дело,не понимаю почему Мертвечук ещё на воле
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09.02.2021 18:02 Відповісти
ватный мир нанорейха в немецкой и итальянской архитектуре..
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09.02.2021 18:23 Відповісти
А надо было написать Леха Небутербродович, шоб никто не догадался
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09.02.2021 18:50 Відповісти
Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 2302
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09.02.2021 19:43 Відповісти
Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 6851
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09.02.2021 20:27 Відповісти
Их нравы..
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09.02.2021 20:57 Відповісти
Клиника
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09.02.2021 22:50 Відповісти
 
 