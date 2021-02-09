14563 33
Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Російські пожежники виїхали для знищення напису "Навальний", який невідомі зробили на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис початку "спецоперації" опублікувала на своїй сторінці в соцмережі юристка російського "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь.
На записі видно, що екіпаж пожежної машини розгорнув шланги і готується, найімовірніше, змити напис.
Топ коментарі
+25 Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар09.02.2021 16:41
+15 алексей свиридов 2ed6a76c
показати весь коментар09.02.2021 16:42
+13 Харьковский украинец
показати весь коментар09.02.2021 16:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
=========================================
а если бы кацапы написали "путин-)(уйло !" то что-не приехали бы?
чмирі
"Ну, дебилы, б*ля!" (с)
)))))