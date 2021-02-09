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Кива (301) Опозиційна платформа - За життя (339)

Моя секретарка мала судимість? Так, бл#дь, ну і що ?! Я запропонував їй стати депутаткою, - Ківа. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа з використанням нецензурної лексики прокоментував скандал із судимістю його колишньої секретарки Карини Дячун.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ківа пояснив своє бачення ситуації у спеціальному відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Ну, і що? Так, бл#дь, недавно президент України мав дві судимості! Генеральний прокурор мав судимість! Керівники фракції мали судимості. Чи ви ніхто в житті не робив помилок? .. У мене як у керівника не було до неї нарікань, ні. Тому я їй запропонував взяти участь у виборах і стати депутаткою районної ради. І я щасливий, що у дівчинки все виходить. Ось і все. А все ось ці крикливі, #бані брудні роти - то за своїми життями дивіться", - заявив народний депутат.

Увага! Нецензурна лексика!

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Топ коментарі
+71
дебил...
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09.02.2021 18:14
+60
Это пиз....ец товарищи. Какое же необразованное и безмозглое гавно сегодня сидит у власти. Еще и законы принимает.
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09.02.2021 18:23
+59
Вот сразу видно интеллигентного носителя культурного наследия Тютчева и Фета
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09.02.2021 18:14
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Фу...какая отвратительная рожа...
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10.02.2021 15:24 Відповісти
I ми , бажаемо побудовати эвропейску державу з такими депутатами?
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10.02.2021 21:13 Відповісти
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