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Білорусь (3872) Тіхановська (371)

Пів року після виборів президента Білорусі: Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Серед кроків до перемоги над режимом Олександра Лукашенка - звільнення політв'язнів і переговори про нові вибори, оголосила Світлана Тіхановська. Опозиція очікує відновлення протестів у березні.

Один із лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська у вівторок, 9 лютого, представила стратегію перемоги білорусів у боротьбі з режимом правлячого в республіці Олександра Лукашенка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Укладачі характеризують повну перемогу як вихід політв'язнів на волю, початок переговорів про проведення нових виборів, проведення голосування за участю міжнародних спостерігачів і розвиток демократичних інститутів у країні.

Серед іншого, автори закликають робітників вступати в незалежні профспілки й організовувати страйки, а також проводити розслідування про проблеми своїх підприємств. Держслужбовцям же слід приєднуватися до так званого італійського страйку (гранично суворе виконання посадових інструкцій, що фактично виливається в саботаж. - Ред.) і "колективно тиснути" на своїх керівників, сказано на сайті стратегії. За версією її авторів, співробітникам сфери освіти в Білорусі необхідно знайомити учнів з темами прав людини і демократичних цінностей, не показувати їм "ідеологічні матеріали", а також виходити з державних профспілок, а лідерам думок і ЗМІ - протистояти пропаганді.

У березні Білорусь побачить нову хвилю вуличних протестів, випливає зі стратегії. За версією її авторів, у квітні прихильники Лукашенка перестануть надавати підтримку його режиму, а в травні демократичні сили і влада республіки сформує переговорні групи.

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Опозиція працює над проєктом нової конституції, який "практично написано" і скоро буде опубліковано для відкритого обговорення, наголошується в стратегії. Автори визнали, що упускали діалог із владою.

Нагадаємо, в Білорусі вже 6 місяців не вщухають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосив Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, однак у підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном.

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Топ коментарі
+10
Квітів, більше квітів!
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09.02.2021 21:21
+9
Ви знаєте, це вже не смішно.
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09.02.2021 21:23
+7
Как так получилось, что целый народ одержим странным, абсолютно необъяснимым психозом преданности неким выдуманным, не имеющим никакого реального наполнения абстракциям?

Вот иду я по своей немецкой деревне. Воскресенье. Немцы сходили в церковь и копаются в саду. Сажают цветы, подрезают какие-то ветки, таскают чернозем…

Ночью была гроза и сильный ливень. А с утра солнце и тепло. Черная, влажная земля парит… На зеленых лугах пасутся коровы, звон их колокольчиков сливается с пением птиц.

Вот это то, что немцы называют Heimat - родная земля.

Родная земля - это для немца (вообще - японца, итальянца и т.д.) не абстракция. Не бестелесный образ живущий исключительно в его мозгу. Это вполне реальный объект. Ее можно взять в руки, потрогать, она имеет форму, запах, ею принято любоваться, украшать, делать лучше…

Для русского человека - Русская земля - это полная, дистиллированная абстракция. Любовь к этой абстракции ни к чему такому его не обязывает. Ни к тому, чтобы она была богаче, ни к тому чтобы она была красивее, ни к тому, чтобы она была хотя бы - банально чище. Нет!

Все засрано, дороги разбиты, подъезды зассаны, земля заброшена, всюду свалки, пустыри, кучи антропогенного мусора и мазутных пятен. Вялые, неухоженные люди в стоптанных тапочках и пузырящихся трениках сидят на корточках в состоянии сосредоточенного оцепенения…

Зато в любую минуту он может вскочить и, объявив себя патриотом, кинуться умирать за родину…

Вот не за эту вполне реальную и осязаемую кучу металлолома и гниющей картошки, а за нигде, никогда им невидимую, абстрактную Россию, которая подвергается некоей перманентной, абстрактной же угрозе…

Или вот такая вещь как «могилы предков». Вот через раз у патриотов проходит мысль, что здесь, мол, могилы его отцов и дедов и он за эту землю умрет не задумываясь…

Вот как эти слова воспринимает немец? Он сразу себе рисует в голове кладбище, на котором похоронен его отец/дед. Ровные ряды скромных гранитных обелисков с именами людей и датами их жизни, подстриженная травка, кусты роз и сирени.

Недалеко - кирха, звонит колокол, пастор собирает людей на службу, потом звучит орган, ветерок обдувает лицо, ты сидишь на лавочке и думаешь о бренности бытия или вспоминаешь себя маленьким, как отец учил тебя плавать в вашем озере неподалеку…

Но русский человек совсем не это имеет в виду! Он имеет в виду нечто совершенно абстрактное, не имеющее никакого материального наполнения. Он имеет в виду какие-то «духовные» (вот еще одно странное слово!) «могилы предков».

Никакого отношения к реальным русским кладбищам, похожим на скотомогильники, это «могилы предков» не имеют!

Русские кладбища по большей части заброшены, неприглядны и уставлены ржавыми оградками и металлическими пирамидками со звездами и крестами. Они заросли бузиной и крапивой, там, на этих кладбищах, вместе с мертвецами живут бомжи, ворующие с могил печенье и водку…

Это совсем не то, что русских человек вкладывает в понятие «могилы предков».

А спроси его, что он вкладывает в это понятие - он и ответить не сможет… Промычит что-то пафосное, а потом еще на тебя и обидится…

Или вот любовь к народу. Это значит - к своему народу. Такая любовь проявляется, прежде всего, в заботе о слабых: стариках, детях, инвалидах.

Русский человек не может похвастаться хорошими детдомами, пандусами для инвалидных колясок или обеспеченной старостью своих ветеранов. Но он уверен, что он действительно любит свой народ.

Но эта его любовь опять не направлена на какой-то реальный объект. Она абстрактна. Как и все его предыдущие любви. И выражается только лишь в готовности умереть.

Вот скажи ему: зачем мне такая жертва?

Ты просто пойди и убери говно за своей собакой, которое она оставила в соседнем дворе. Нет! Это его унижает!

На это он не готов ради любви. Только смерть. И больше - ничего…

А зачем его родине его смерть? Что в ней толку? Впрочем и в его жизни толку не больше. Раз он даже говно за собой убрать не хочет.

Так и лежит его родина в дерьме и вони, пока он изо всех сил ее любит. Сильно. Сильнее всех на свете. Но абстрактно.

Альфред Кох,
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09.02.2021 21:23
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Квітів, більше квітів!
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09.02.2021 21:21 Відповісти
Да эта долбоновская уже давно у колхозника на зарплате сидит. Или изначально под ним была, чтоб все протесты на ноль умножить
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09.02.2021 21:32 Відповісти
Морда потихоньку толстеет, скоро нашего Зелю догонит.
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09.02.2021 23:48 Відповісти
Ви знаєте, це вже не смішно.
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09.02.2021 21:23 Відповісти
Це з самого початку не було смішно .
Кремлівський сценарій виконується лідерами опозиції бездоганно.
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09.02.2021 21:33 Відповісти
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Цiкава паслухаць якi сцэнар на ваш погляд - "па дэлiгiцiмiзацыi найвялiкшага лiдара *********** i патрыета Беларусi" - Лукашэнкi?!
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09.02.2021 21:54 Відповісти
Как так получилось, что целый народ одержим странным, абсолютно необъяснимым психозом преданности неким выдуманным, не имеющим никакого реального наполнения абстракциям?

Вот иду я по своей немецкой деревне. Воскресенье. Немцы сходили в церковь и копаются в саду. Сажают цветы, подрезают какие-то ветки, таскают чернозем…

Ночью была гроза и сильный ливень. А с утра солнце и тепло. Черная, влажная земля парит… На зеленых лугах пасутся коровы, звон их колокольчиков сливается с пением птиц.

Вот это то, что немцы называют Heimat - родная земля.

Родная земля - это для немца (вообще - японца, итальянца и т.д.) не абстракция. Не бестелесный образ живущий исключительно в его мозгу. Это вполне реальный объект. Ее можно взять в руки, потрогать, она имеет форму, запах, ею принято любоваться, украшать, делать лучше…

Для русского человека - Русская земля - это полная, дистиллированная абстракция. Любовь к этой абстракции ни к чему такому его не обязывает. Ни к тому, чтобы она была богаче, ни к тому чтобы она была красивее, ни к тому, чтобы она была хотя бы - банально чище. Нет!

Все засрано, дороги разбиты, подъезды зассаны, земля заброшена, всюду свалки, пустыри, кучи антропогенного мусора и мазутных пятен. Вялые, неухоженные люди в стоптанных тапочках и пузырящихся трениках сидят на корточках в состоянии сосредоточенного оцепенения…

Зато в любую минуту он может вскочить и, объявив себя патриотом, кинуться умирать за родину…

Вот не за эту вполне реальную и осязаемую кучу металлолома и гниющей картошки, а за нигде, никогда им невидимую, абстрактную Россию, которая подвергается некоей перманентной, абстрактной же угрозе…

Или вот такая вещь как «могилы предков». Вот через раз у патриотов проходит мысль, что здесь, мол, могилы его отцов и дедов и он за эту землю умрет не задумываясь…

Вот как эти слова воспринимает немец? Он сразу себе рисует в голове кладбище, на котором похоронен его отец/дед. Ровные ряды скромных гранитных обелисков с именами людей и датами их жизни, подстриженная травка, кусты роз и сирени.

Недалеко - кирха, звонит колокол, пастор собирает людей на службу, потом звучит орган, ветерок обдувает лицо, ты сидишь на лавочке и думаешь о бренности бытия или вспоминаешь себя маленьким, как отец учил тебя плавать в вашем озере неподалеку…

Но русский человек совсем не это имеет в виду! Он имеет в виду нечто совершенно абстрактное, не имеющее никакого материального наполнения. Он имеет в виду какие-то «духовные» (вот еще одно странное слово!) «могилы предков».

Никакого отношения к реальным русским кладбищам, похожим на скотомогильники, это «могилы предков» не имеют!

Русские кладбища по большей части заброшены, неприглядны и уставлены ржавыми оградками и металлическими пирамидками со звездами и крестами. Они заросли бузиной и крапивой, там, на этих кладбищах, вместе с мертвецами живут бомжи, ворующие с могил печенье и водку…

Это совсем не то, что русских человек вкладывает в понятие «могилы предков».

А спроси его, что он вкладывает в это понятие - он и ответить не сможет… Промычит что-то пафосное, а потом еще на тебя и обидится…

Или вот любовь к народу. Это значит - к своему народу. Такая любовь проявляется, прежде всего, в заботе о слабых: стариках, детях, инвалидах.

Русский человек не может похвастаться хорошими детдомами, пандусами для инвалидных колясок или обеспеченной старостью своих ветеранов. Но он уверен, что он действительно любит свой народ.

Но эта его любовь опять не направлена на какой-то реальный объект. Она абстрактна. Как и все его предыдущие любви. И выражается только лишь в готовности умереть.

Вот скажи ему: зачем мне такая жертва?

Ты просто пойди и убери говно за своей собакой, которое она оставила в соседнем дворе. Нет! Это его унижает!

На это он не готов ради любви. Только смерть. И больше - ничего…

А зачем его родине его смерть? Что в ней толку? Впрочем и в его жизни толку не больше. Раз он даже говно за собой убрать не хочет.

Так и лежит его родина в дерьме и вони, пока он изо всех сил ее любит. Сильно. Сильнее всех на свете. Но абстрактно.

Альфред Кох,
показати весь коментар
09.02.2021 21:23 Відповісти
Полгода после выборов президента Беларуси: Тихановская представила "стратегию победы белорусов" - Цензор.НЕТ 2818
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09.02.2021 21:25 Відповісти
Нехай боряться. Прапор їм у руки.І ми боролися.. і отримали бонрус негідників типку Сєньки, які отримали вигоду від нашої боротьби.
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09.02.2021 21:27 Відповісти
Странно, вроде бы уже победили неоднократно Бацьку, с землей смешали. Вон всеобщая забастовка в Беларуси уже пол года как идет, да и от Ковида все там вымерли, обратно же Бацька парады проводил и в церковь на Пасху всех пускал. О чем эта женщина? Все уже, победили, расходимся по домам.
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09.02.2021 21:28 Відповісти
Зато все при деле.
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09.02.2021 21:30 Відповісти
А откуда вещает говорящая голова?
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09.02.2021 21:30 Відповісти
Из Минска, из Президентского Дворца. Это же очевидно! Сорос не даст соврать....
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09.02.2021 21:38 Відповісти
Герой Украины сейчас в прямом эфире, смотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=F1n2Dk0XlQ0
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09.02.2021 21:32 Відповісти
коли відбувається справжня революція, то є там і квіти і бур'яни
а коли тільки квіти - то революція не справжня
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09.02.2021 21:45 Відповісти
больше вайфая, больше бородатых молокососов, больше тик тока и телеграма, поколение сцикунов!
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09.02.2021 21:44 Відповісти
Мажу маслом бутерброт сразу мысль как народ, и коньяк не лезет в горло и икра не льется врот.
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09.02.2021 21:35 Відповісти
Она видит ,что кончается шампанское, а я вот не вижу с ее программы ,вырастет моя пенсия или упадет. Коммуналка вырастет, или упадет. Может на пакет молока не хватит, не то что на шампанское.
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09.02.2021 21:39 Відповісти
Терпилы, бульбу вам у дупу! Революция не бывает без жертв и потерь!
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09.02.2021 21:42 Відповісти
Смотрю на Тихановскую-вспоминается Тимошенчиха. Ухххх!
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09.02.2021 21:56 Відповісти
коментар відмічено як спам
Вот этО тихановская уже даже ни разу не то, что не смешно, а даже, как бы за нее стыдно. О чем оно вещает, сидя за границей Беларуси и призывая своих соотечественников? Это что? Кобыла (сорри) безмоглая? Каким своим примером оно может поднять Беларусь? Это "позор какой то". Не сторонник стереотипов, но... агент) сами знаете кого..
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09.02.2021 21:50 Відповісти
Интересно а шо там ее блогер-муженек, кот. в попу целовал Хутина. Ниче ни чуть, похоже выкинули его москали из проекта за ненадобностью.
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09.02.2021 21:51 Відповісти
Ей думать противопоказано ФСБ.
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09.02.2021 21:59 Відповісти
Меле,шо попало.До речі,а якого чорта ця дамочка звертається до своїх співвітчизників на кацапській мові?
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09.02.2021 22:00 Відповісти
А того що білоруси свою мову забули...
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09.02.2021 23:08 Відповісти
Во-первых нужно пожарить котлеты...
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09.02.2021 22:04 Відповісти
Жанна Дарк єту домохозяйку просто отмудохала би нагайкой и вигнала за поребрик.
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09.02.2021 22:09 Відповісти
до тіхановскай всі ті декларації... суспільство деградувало після певної активізації внаслідок отриманої Білоруссю незалежності (принаймні часткової)...
нам хоч трішки пощастило на "навіжених" патріотів...
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09.02.2021 22:14 Відповісти
Страйки та саботаж. Ця домогосподарка закликає розвалити економіку Білорусі. Цікаво, на кого вона працює? Не на Білорусь, це точно.
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09.02.2021 22:20 Відповісти
Ну, ти підтримай бяларускаю економіку: піва, молочка, бензин - усе зі знаком якості СССР.
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09.02.2021 22:24 Відповісти
Узбагойтесь, бацька тільки ногами вперед винесете.
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09.02.2021 22:22 Відповісти
Центр тяжести!
Фігура тела!
Хімка дура...
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09.02.2021 22:23 Відповісти
А всё уже, всё...
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09.02.2021 22:46 Відповісти
Судячи по формі пики, їй "празднік нєпослушанія" пішов на користь... Прямо як ВАНОЙ у Качанівці - "морда, хоч пацюків бий...", округлилася...
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09.02.2021 23:07 Відповісти
Пів року після виборів президента Білорусі: Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів" - Цензор.НЕТ 4001
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09.02.2021 23:14 Відповісти
Чому вуса не поголила? Пів року після виборів президента Білорусі: Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів" - Цензор.НЕТ 7646
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09.02.2021 23:16 Відповісти
Даже по тому как она говорит видно что она очень тупая.
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09.02.2021 23:38 Відповісти
 
 