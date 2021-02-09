Пів року після виборів президента Білорусі: Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Серед кроків до перемоги над режимом Олександра Лукашенка - звільнення політв'язнів і переговори про нові вибори, оголосила Світлана Тіхановська. Опозиція очікує відновлення протестів у березні.
Один із лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська у вівторок, 9 лютого, представила стратегію перемоги білорусів у боротьбі з режимом правлячого в республіці Олександра Лукашенка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Укладачі характеризують повну перемогу як вихід політв'язнів на волю, початок переговорів про проведення нових виборів, проведення голосування за участю міжнародних спостерігачів і розвиток демократичних інститутів у країні.
Серед іншого, автори закликають робітників вступати в незалежні профспілки й організовувати страйки, а також проводити розслідування про проблеми своїх підприємств. Держслужбовцям же слід приєднуватися до так званого італійського страйку (гранично суворе виконання посадових інструкцій, що фактично виливається в саботаж. - Ред.) і "колективно тиснути" на своїх керівників, сказано на сайті стратегії. За версією її авторів, співробітникам сфери освіти в Білорусі необхідно знайомити учнів з темами прав людини і демократичних цінностей, не показувати їм "ідеологічні матеріали", а також виходити з державних профспілок, а лідерам думок і ЗМІ - протистояти пропаганді.
У березні Білорусь побачить нову хвилю вуличних протестів, випливає зі стратегії. За версією її авторів, у квітні прихильники Лукашенка перестануть надавати підтримку його режиму, а в травні демократичні сили і влада республіки сформує переговорні групи.
Опозиція працює над проєктом нової конституції, який "практично написано" і скоро буде опубліковано для відкритого обговорення, наголошується в стратегії. Автори визнали, що упускали діалог із владою.
Нагадаємо, в Білорусі вже 6 місяців не вщухають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосив Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.
Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, однак у підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Кремлівський сценарій виконується лідерами опозиції бездоганно.
Вот иду я по своей немецкой деревне. Воскресенье. Немцы сходили в церковь и копаются в саду. Сажают цветы, подрезают какие-то ветки, таскают чернозем…
Ночью была гроза и сильный ливень. А с утра солнце и тепло. Черная, влажная земля парит… На зеленых лугах пасутся коровы, звон их колокольчиков сливается с пением птиц.
Вот это то, что немцы называют Heimat - родная земля.
Родная земля - это для немца (вообще - японца, итальянца и т.д.) не абстракция. Не бестелесный образ живущий исключительно в его мозгу. Это вполне реальный объект. Ее можно взять в руки, потрогать, она имеет форму, запах, ею принято любоваться, украшать, делать лучше…
Для русского человека - Русская земля - это полная, дистиллированная абстракция. Любовь к этой абстракции ни к чему такому его не обязывает. Ни к тому, чтобы она была богаче, ни к тому чтобы она была красивее, ни к тому, чтобы она была хотя бы - банально чище. Нет!
Все засрано, дороги разбиты, подъезды зассаны, земля заброшена, всюду свалки, пустыри, кучи антропогенного мусора и мазутных пятен. Вялые, неухоженные люди в стоптанных тапочках и пузырящихся трениках сидят на корточках в состоянии сосредоточенного оцепенения…
Зато в любую минуту он может вскочить и, объявив себя патриотом, кинуться умирать за родину…
Вот не за эту вполне реальную и осязаемую кучу металлолома и гниющей картошки, а за нигде, никогда им невидимую, абстрактную Россию, которая подвергается некоей перманентной, абстрактной же угрозе…
Или вот такая вещь как «могилы предков». Вот через раз у патриотов проходит мысль, что здесь, мол, могилы его отцов и дедов и он за эту землю умрет не задумываясь…
Вот как эти слова воспринимает немец? Он сразу себе рисует в голове кладбище, на котором похоронен его отец/дед. Ровные ряды скромных гранитных обелисков с именами людей и датами их жизни, подстриженная травка, кусты роз и сирени.
Недалеко - кирха, звонит колокол, пастор собирает людей на службу, потом звучит орган, ветерок обдувает лицо, ты сидишь на лавочке и думаешь о бренности бытия или вспоминаешь себя маленьким, как отец учил тебя плавать в вашем озере неподалеку…
Но русский человек совсем не это имеет в виду! Он имеет в виду нечто совершенно абстрактное, не имеющее никакого материального наполнения. Он имеет в виду какие-то «духовные» (вот еще одно странное слово!) «могилы предков».
Никакого отношения к реальным русским кладбищам, похожим на скотомогильники, это «могилы предков» не имеют!
Русские кладбища по большей части заброшены, неприглядны и уставлены ржавыми оградками и металлическими пирамидками со звездами и крестами. Они заросли бузиной и крапивой, там, на этих кладбищах, вместе с мертвецами живут бомжи, ворующие с могил печенье и водку…
Это совсем не то, что русских человек вкладывает в понятие «могилы предков».
А спроси его, что он вкладывает в это понятие - он и ответить не сможет… Промычит что-то пафосное, а потом еще на тебя и обидится…
Или вот любовь к народу. Это значит - к своему народу. Такая любовь проявляется, прежде всего, в заботе о слабых: стариках, детях, инвалидах.
Русский человек не может похвастаться хорошими детдомами, пандусами для инвалидных колясок или обеспеченной старостью своих ветеранов. Но он уверен, что он действительно любит свой народ.
Но эта его любовь опять не направлена на какой-то реальный объект. Она абстрактна. Как и все его предыдущие любви. И выражается только лишь в готовности умереть.
Вот скажи ему: зачем мне такая жертва?
Ты просто пойди и убери говно за своей собакой, которое она оставила в соседнем дворе. Нет! Это его унижает!
На это он не готов ради любви. Только смерть. И больше - ничего…
А зачем его родине его смерть? Что в ней толку? Впрочем и в его жизни толку не больше. Раз он даже говно за собой убрать не хочет.
Так и лежит его родина в дерьме и вони, пока он изо всех сил ее любит. Сильно. Сильнее всех на свете. Но абстрактно.
Альфред Кох,
https://www.youtube.com/watch?v=F1n2Dk0XlQ0
а коли тільки квіти - то революція не справжня
нам хоч трішки пощастило на "навіжених" патріотів...
Фігура тела!
Хімка дура...