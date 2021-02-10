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Дружина Медведчука Марченко зняла фільм про УПЦ МП із собою у головній ролі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

На створення стрічки "Паломниця" її благословив глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.

Тизер фільму опубліковано на каналі Оксани Марченко в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

У 20-секундному ролику Марченко приїжджає в монастир на BMW із номерами "паломниця", заходить у храм і ставить свічку.

"Ці фільми про головне - про любов до ближнього, любов Бога до всіх нас і про те, що ніколи не пізно прийти і поставити свої запитання, і головне - отримати відповіді", - сказано в описі до тизера.

Марченко повідомила у Фейсбуці, що на зйомки її благословив глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.

Фільм мав вийти на телеканалі ZIK, який потрапив під санкції і був закритий. Тепер Марченко стверджує, що її проєкт вийде на іншому майданчику.

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Топ коментарі
+48
Жена Медведчука Марченко сняла фильм об УПЦ МП с собой в главной роли - Цензор.НЕТ 198
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09.02.2021 23:27
+43
Жена Медведчука Марченко сняла фильм об УПЦ МП с собой в главной роли - Цензор.НЕТ 2190
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09.02.2021 23:19
+36
паломніца?
медведчучка??

Жена Медведчука Марченко сняла фильм об УПЦ МП с собой в главной роли - Цензор.НЕТ 2209
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09.02.2021 23:17
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Благословил, даже несколько раз, и с разных сторон.
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10.02.2021 07:46 Відповісти
єпанутим нєт покоя!
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10.02.2021 05:23 Відповісти
Палковница
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10.02.2021 06:04 Відповісти
ПОЛОВНИЦА )))
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10.02.2021 19:36 Відповісти
скоро попи цю плядь кананізірують і буде на церковних календариках моськовскаго пархату "святою аксаною"
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10.02.2021 07:02 Відповісти
Известная история: грехи спасть не дают, надо установить прямую связь с высшими силами. При этом, от них для себя ждут больше, чем они дают "простым смертным". Гордыня!
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10.02.2021 07:37 Відповісти
Это прикол?
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10.02.2021 07:44 Відповісти
Шедевр ЛДНРвуда "Аполченочка" что то вспомнился)))
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10.02.2021 07:53 Відповісти
Это просто очередная схема, где сначала воруют, убивают, а потом идут в церковь или даже строят храмы. Поэтому у нас так много новых церквей, которые , как свидетельства греха их построивших , понатыканы везде. Это вместо больниц, школ, дорог, деньги на которые и были украдены теми, кто решил теперь по схеме 'о душе подумать'. Все общаются с богом в той или иной мере, но вот Оксана фильм про себя сняла любимую , а ведь , если бы она реально любила Бога, то не жила бы с этим упырем, работающим на путина, ради денег, не предавала бы ежесекундно Украину.
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10.02.2021 08:09 Відповісти
Гнида лаптєнога.
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10.02.2021 08:27 Відповісти
"Как не мытьем,так катаньем" Вони готові продати душу ,щоб нас затягти в путінське болото!
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10.02.2021 08:37 Відповісти
зайти під відео й оформити скаргу справа 15 секунд.
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10.02.2021 08:51 Відповісти
30 захоплених коментарів, з них пару живих дегенератів, решта боти з пустими акаунтами. Всі негативні коментарі чистять. Лічильник лайків/дізлайків вимкнули. Ось такі вони, паломники російської церкви.
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10.02.2021 09:19 Відповісти
"Племянница" - будет самое то..
бо хвойда - це якось "по-бандерівськи"
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10.02.2021 09:53 Відповісти
Чому вона і її чоловік, той що підстилки хуііла кремлівського ще не за гратами???
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10.02.2021 10:05 Відповісти
ТУПОРИЛЕ , КУДИ ТИ ЛІЗЕШ, ЦЕ НЕ СІСЬКАМИ І ПІСЄЙ ВИКАБЛУЧИВАТЬСЯ ПЕРЕД СПІВАКАМИ ДОМОРОЩЕННИМИ НА СЦЕНІ А МАТИ ДІЛО З ГЕБНЕЮ В ПОПІВСЬКИХ РАСАХ І ВСІ ЦЕ ЗНАЮТЬ І НАШІ І ВАШІ , ДІЙСНО ГРАЮТЬСЯ ПЕРЕРОБЛЕННОЮ ЛЯЛЬКОЮ ЧАХЛИКА
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10.02.2021 10:10 Відповісти
я думаю ,Бог їх за ці варварства і накажеть.
бабо в тебе чудове Українське прізвище , неси добро від Бога , а не раша-терор . . .
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10.02.2021 10:12 Відповісти
Не МПЦ, а ТРЦ !
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10.02.2021 10:13 Відповісти
Куртизанка РПЦ
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10.02.2021 10:31 Відповісти
лживое и пафосное гуано
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10.02.2021 10:43 Відповісти
Кратко и ёмко сказано, ув. Андрей Михайлович. Респект.
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21.02.2021 05:11 Відповісти
обратите внимание: ка только человеческое существо приобщается к рузкому миру так сразу с ним происходит какая то фигня. боксер проигрывает самолет падает и даже такая хитрая ***** как медведчучка и то начинае выглядеть как пациентка палаты №6
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10.02.2021 10:54 Відповісти
"Паломніца"?... гм... цікаво, а в "постєльних сценах" з "елєктріком слабих токов" (цивільна професія в-миру Ореста Володимировича Березовського, випускника Чернівецького технічного училища), а з серпня 2014р. митрополита "руской православной цєркві в Украінє" Онуфрія вона сама буде зніматися? чи "дубльоршу" найме?
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10.02.2021 11:34 Відповісти
Бороться против своей Родины вместе с ее заклятым кровавым врагом - это большой грех по всем христианским канонам.
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10.02.2021 18:57 Відповісти
ПОЗДНО КАЯТЬСЯ !!! СЛИШКОМ МНОГО ИЗ ЗА СЕМЬИ МАРЧЕНКО МЕДВЕДЧУКА ПОГИБЛО ЛУЧШИХ УКРАИНЦЕВ !!! ЕСЛИ МЕДВЕДЧУКИ НЕ ОТВЕТЯТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ - ОТВЕТЯТ ИХ ДЕТИ И ВНУКИ !!!
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10.02.2021 19:35 Відповісти
Тупая БЛ"дина! Если б не влияние мужа, сосала бы иух в клубах! Смотреть противно!
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10.02.2021 19:39 Відповісти
Типово для скоробагатьок - псевдоеліти...церкви та каплички на території маєтків розміром з Ліхтинштейн, продухтові набори для лохторату, субсидії..і красти, зраджувати, красти...святі люди.
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11.02.2021 18:56 Відповісти
Святая женщина .Не женщина а клад куда б ее закопать и мужа ее чтоб 2раза не копать
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20.02.2021 16:51 Відповісти
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