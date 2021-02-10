Інститут нацпам'яті презентував ролик про "Ханську Україну". ВIДЕО

В Одесі в межах проєкту "Український південь" презентували п'ятий, заключний, ролик із циклу краєзнавчих лекцій, які розповідають історію утворення Ханської України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Українського інституту національної пам’яті (УІНП), цього разу увазі громадськості представили історичний екскурс у "родинний спадок", де було багато національних меншин, зокрема українське козацтво, яке безпосередньо впливало на розвиток півдня України.

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Достатньо сказати, що на території, яка була підконтрольна кримському хану і Османській імперії, ще в XVII столітті між Південним Бугом і Дністром було чотири райони, населених саме українським населенням. Саме тому в ті часи з'явилася назва "Ханська Україна". Все це відбувалося задовго до 1789 року, коли війська Російської імперії за підтримки знову ж таки українського козацтва захопили фортецю Хаджибей. Ролик вчергове скасовує історичний міф про землі, які належали Російській імперії.

"Навіть для нинішніх мешканців Одещини та Миколаївщини правда про Ханську Україну або Ганщину — це майже наукова фантастика, бо про неї ані пари з вуст не було в шкільних підручниках історії, а академічна наука обмежувалася татарською назвою цієї території — Єдисан", - розповідає начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк. - Але дослідження, які провели наші вчені, вчергове підтвердили існування української спадщини на півдні нашої країни".

Ініціатором і координатором інформаційно-просвітницької кампанії виступив Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам'яті. Консультантами в ролику виступили доцент кафедри історії України ОНУ ім. Мечникова Володимир Полторак, доцент Стамбульського і Південноукраїнського педагогічного університетів Олександр Середа, професор кафедри історії України Одеського національного університету імені Мечникова Тарас Гончарук.

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