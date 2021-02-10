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На одному з полігонів Херсонщини екіпажі армійської авіації відпрацювали елементи взаємодії з тактичним повітряним десантом. ВIДЕО

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На одному з полігонів бойової підготовки Херсонщини екіпажі армійської авіації, підпорядковані командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали елементи взаємодії з тактичним повітряним десантом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування ОС в Facebook.

Основними цілями навчання було вдосконалення льотної підготовки екіпажів вертольотів, способів бойового застосування армійської авіації при висадці повітряного десанту, а також взаємодії командирів десантно-штурмових підрозділів та екіпажів армійської авіації.

"Під час навчання екіпажам належало висадити розвідувальні групи в район ведення бойових дій, надати їм вогневу підтримку та евакуювати з місця виконання поставлених завдань", - зазначив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, десантні загони здійснили висадку посадочним способом. Після цього вийшли до вказаного району, взявши під контроль панівні висоти та рубежі.

"Воїни-десантники та вертолітники, що залучені до оборони півдня України, продемонстрували чіткі та злагоджені дії, хорошу роботу та високі результати", – відзначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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На одному з полігонів Херсонщини екіпажі армійської авіації відпрацювали елементи взаємодії з тактичним повітряним десантом 01

Автор: Анастасія Потіха
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На одному з полігонів Херсонщини екіпажі армійської авіації відпрацювали елементи взаємодії з тактичним повітряним десантом - Цензор.НЕТ 3379 На одному з полігонів Херсонщини екіпажі армійської авіації відпрацювали елементи взаємодії з тактичним повітряним десантом - Цензор.НЕТ 2717
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10.02.2021 10:00 Відповісти
Как показал недавний опыт, с тактическим десантом лучше всего взаимодействуют IAI Harop и Bayraktar.
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10.02.2021 10:44 Відповісти
Какой смысл таких "отработок", если полеты боевой авиации в небе над оккупированной частью Донбасса категорически запрещены?
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10.02.2021 11:15 Відповісти
Во Второй Мировой СССР сделал множество высадок с воздуха - очень много десантных операций...самоя большая в Керчи - сразу высадили около 2 тысяч с воздуха....Все они были провальные и десантники не продержались и несколько ЧАСОВ....Пиар сделал с десантников ЛЕГЕНДУ.....а в реалии самые бесполезные войска....Да сейчас есть вертолеты и самолеты большего размера...Но я не вижу большого различия...Уверен что нынешнеми средствами выявления и слежки - это все пушечное мясо...Высадить их в тыл - не реально...А так как поступили с генералом Назаровым ....мало кто теперь с генералов даст команду на переброску десантников воздухом...Так что их будут использовать как пехоту....
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10.02.2021 11:25 Відповісти
 
 