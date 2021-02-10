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Медведчук (1011) Росія (26587) Мураєв (97)

Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Колишній нардеп-"регіонал" Євген Мураєв, що володіє проросійським телеканалом "Наш", розповів про те, як програв куму Путіна Віктору Медведчуку боротьбу за вплив на проросійські сили в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з поясненнями Мураєва опублікував журналіст Денис Казанський.

"Після того, як на канали Медведчука були накладені санкції, соратники з проросійського табору кинулися ... ні, не підтримувати Медведчука. А радісно штовхати його слідом за Зеленським. Наприклад, Євген Мураєв в ефірі свого телеканалу "Наш" з такої нагоди згадав, як Медведчук із Рабіновичем віджали в нього партію "За життя". Мураєв заявив, що із самого початку був проти співпраці з Медведчуком у будь-якій формі, але Рабінович фактично сфальсифікував статут партії, і Мураєва з неї просто викинули. А після цього Медведчук, користуючись своїми зв'язками з Путіним, умовив свого кума запровадити проти Мураєва санкції, і всі активи і рахунки останнього в Росії були заморожені. Це позбавило Мураєва можливості фінансувати власний політичний проєкт. По суті Мураєв відкрито назвав Медведчука і Рабіновича рейдерами і шахраями, і визнав, що Путін допомагає Медведчуку розправлятися зі своїми політичними опонентами. Також зі слів Мураєва виходить, що і його власна політична кар’єра була можлива лише завдяки грошам з РФ (які Медведчук у результаті заморозив)", - пише Казанський у коментарі до відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власник телеканалу "Наш" Мураєв захистив "Л/ДНР": Вони не терористи, Мірошник не ватажок, а його поява в ефірі нічого не порушує

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Топ коментарі
+65
Мураев рассказал как боролся с Медведчуком за финансирование Кремля для ведения пророссийской политики в Украине - Цензор.НЕТ 140
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10.02.2021 10:25
+34
Мураев рассказал как боролся с Медведчуком за финансирование Кремля для ведения пророссийской политики в Украине - Цензор.НЕТ 3556
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10.02.2021 10:27
+25
Как ловко Байден вбил клин в, как казалось, стройные ряды кремлевских агитаторов. Оказалось, достаточно припугнуть всего лишь одного х#@вого пианиста...
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10.02.2021 10:29
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обиженный на медведчука мураев стал центристом-
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10.02.2021 10:25 Відповісти
Удаваним.
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10.02.2021 10:38 Відповісти
центровим питарасом!
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10.02.2021 12:08 Відповісти
Петирасды они там все. Мало того, все дерьмо, которое лилось с четырёх КГБистских каналов сейчас потекло с одного, Мураевского. С утра и до вечера там одна риторика МЫ, ОНИ, ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОРОХ. Наняли каких то *********,те пришли к ним под канал заплатили им, и льют на них дерьмо. В какой сртане такое возможно?
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10.02.2021 17:57 Відповісти
Мураев рассказал как боролся с Медведчуком за финансирование Кремля для ведения пророссийской политики в Украине - Цензор.НЕТ 140
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10.02.2021 10:25 Відповісти
Явка з повинною??
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10.02.2021 10:25 Відповісти
Угу, явно болтнул лишнего. Теперь буду искать кацапский след в финансировании ОПЗЖ.
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10.02.2021 10:33 Відповісти
А що там шукати? Як каже моя мама,в любому місці вдома нагинайся, там робота знайдеться.
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10.02.2021 10:49 Відповісти
Мураев рассказал как боролся с Медведчуком за финансирование Кремля для ведения пророссийской политики в Украине - Цензор.НЕТ 3556
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10.02.2021 10:27 Відповісти
Как ловко Байден вбил клин в, как казалось, стройные ряды кремлевских агитаторов. Оказалось, достаточно припугнуть всего лишь одного х#@вого пианиста...
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10.02.2021 10:29 Відповісти
не треба недооцінювати тих потвор.
Їх головний - ***** кремлівське, тому зараз почнуть вигадувати нові схеми по дестабілізації ситуації в країні
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10.02.2021 10:31 Відповісти
Там уже полным ходом идет операция "преемник", по замене х-йла на небудетброд. Прроблема не в персональном х-йле, а коллективном.
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10.02.2021 10:32 Відповісти
у них там давно междуособная борьба бойко, левочкин, фирташ против рабиновича и медведчука, мураев против их всех
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10.02.2021 10:34 Відповісти
лохтората на всех не хватает...
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10.02.2021 10:47 Відповісти
а как Шуфрич закивал когда за 5млн. своих душ Мураев сказал?)))
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10.02.2021 12:13 Відповісти
Наблюдаю полный застой в украинском политикуме. Шуфричу давно не чистили рыло Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 2459
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10.02.2021 21:51 Відповісти
😂
зєВьісєр москаля...))
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10.02.2021 10:30 Відповісти
Ти ба яка ************* курва. Мураев рассказал, как боролся с Медведчуком за финансирование Кремлем для ведения пророссийской политики в Украине - Цензор.НЕТ 2555
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10.02.2021 10:30 Відповісти
Берлин предлагал администрации Трампа поддержку в миллиард евро за отказ от использования санкций.
Немецкая некоммерческая организация, отстаивающая охрану природы и защиту прав потребителей (Environmental Action Germany (DUH)), заявила, что Германия предлагала администрации президента США Дональда Трампа поддержку в объеме миллиарда евро за отказ от санкций против газопровода Северный поток-2. Об этом пишет Радио Свобода Европа.
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10.02.2021 10:31 Відповісти
Трамп может бабло и взял бы, но санкции против СП-2 ввел американский конгресс и только конгресс может их отменить.
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10.02.2021 10:43 Відповісти
жаба и гадюка
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10.02.2021 10:32 Відповісти
Мураев рассказал, как боролся с Медведчуком за финансирование Кремлем для ведения пророссийской политики в Украине - Цензор.НЕТ 8970
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10.02.2021 10:33 Відповісти
Я так зрозумів він спочатку каже пида... а потім раси. Але що за слово? )))
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10.02.2021 10:36 Відповісти
Він просто правильно вимовляє слово Наш. Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 1050
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10.02.2021 10:41 Відповісти
Комаров из масок еще тот ватный сепарок
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10.02.2021 16:21 Відповісти
Проаналізуйте монолог. Все я да я, я і влада. А де народ ? Де Україна, де її конкурентоспроможність з іншими країнами, де проблема подолання бідності і створення робочих місць ? Ось на цьому і закінчується вся українська політика, особисті інтереси вищі за національні.
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10.02.2021 10:35 Відповісти
мураєв - ідійот, пройдисвіт рабінович уже працює над тим як віджати для мертвечука канал "наш".
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10.02.2021 10:36 Відповісти
Тоже помойку эту надо прикрывать. Пусть валят в московию и свою херню вещают ватникам.
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10.02.2021 10:38 Відповісти
Че там бороться.
Медведчук борется против любой украинской власти, в последнее время - в лице бубочки.
Бубочка его и закрыл.
Мураев борется персонально против Порошенко.
Бубочка его оставил.
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10.02.2021 10:39 Відповісти
Ну тогда все понятно. Эти все мансы с каналами - чтобы задавить Медведчука-конкурента в конкуренции за финансирование Россией. Вот и причина найдена - все из-за российских денег.
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10.02.2021 10:40 Відповісти
Глупо полагать, что антиукраинские силы монолитны. Среди них есть несколько крупных центров притяжения, которые борются за умы ватного электората. Да и сама вата так же неоднородна. Есть ортодоксальная, едрёная вата, которая мечтает о полном упразднении украинской государственности, а есть вата лайт-версии, которая просто хочет чуть менее украинскую Украину.)) Медведчуку удалось откусить львиную долю этого пирога. Мураев закономерно сердиццо.))
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10.02.2021 10:41 Відповісти
Хай зригаються один на одного жовчю та перегризуть горлянки, колоради кляті.
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10.02.2021 10:42 Відповісти
муратов мужньо боровся за право припасти губами до сісі путєна
жалісна історія...
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10.02.2021 10:46 Відповісти
"Оценітє красоту ігри. Развєлі как катят"
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10.02.2021 10:47 Відповісти
Ылітні бюджетники з ОЗГ баклановського СБУ продовжує колупатися у носі.. - замовлення і траншу від кремля на "Нашого" Мураєва не було..
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10.02.2021 10:50 Відповісти
вот же сцуки... их нельзя вешать... их нужно арестовать, довести до суда и приговорить к смертной казни...
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10.02.2021 10:55 Відповісти
Черв'яки починають гризти один одного. Це добре...Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 8914
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10.02.2021 11:03 Відповісти
Гнили , яких потрібно терміново давити заради майбутнього вже наших дітей.
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10.02.2021 11:05 Відповісти
это видео подходит как чистосердечное признание Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 871
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10.02.2021 11:06 Відповісти
Зачем Медведчуку какое то финансирование?
Он олигарх-миллиардер.
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10.02.2021 11:06 Відповісти
А він не плутає свою вовну з дежавною.
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10.02.2021 12:17 Відповісти
Два дерьма борятся между собою, чтобы доказать свою преданность кремлевскому сверхдерьму, и показать ему кто из них самый дерьмовый в Украине..
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10.02.2021 11:14 Відповісти
..вообще когда Рабинович возглавляет пророссийские силы в Украине это уже анекдот Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 9899
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10.02.2021 11:18 Відповісти
ага...
Шо-то мутит, гад Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 744
в Украине сплошные рабиновичи
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10.02.2021 11:30 Відповісти
Це коли йдеться про притомного Рабіновича, а не ведмедчукового.
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10.02.2021 12:04 Відповісти
слезы мешают мне гаварить
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10.02.2021 11:23 Відповісти
А Нестор - просто красссава! Сидит и поддакивает Жене, а ведь Нестор - активный "штык" именно "кума"!
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10.02.2021 11:26 Відповісти
еврей рабинович швыранул кацапа мураева.
Ну, что ж...
Так и должно быть Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 6221
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10.02.2021 11:28 Відповісти
Шуфрич злой сидит. Давно его в Одессе никто не бил.
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10.02.2021 11:32 Відповісти
Ти ба, як вирулює..
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10.02.2021 11:43 Відповісти
Главное-вовремя переобуться. Обезкровливать их надо,а кровь их - деньги. Вот за это я Порошенко и считаю барыгой. Он был,есть и будет только барыгой.
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10.02.2021 11:50 Відповісти
Не забуваймо, що Мураєв - союзник рижої мразі і його "опоблоку". Короче: ще та шайка-лейка колишніх ригів.
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10.02.2021 11:51 Відповісти
І що? Тепер нам усім тре' хором пожаліти бєдного-ніщасного-почті-сіроту мурляєва? Спробую.
Сльози заливають мою клавіатуру і заважають висловити свою стурбованість і глибоке занепокоєння.
Во!
Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 3314
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10.02.2021 12:01 Відповісти
Закрытие только медведчуковских каналов свидетельствует о том, что нет никакой борьбы против коллаборации и предательства. Это личная обидка зеленого скомороха. Нет системности, нет стержня, нет ничего, что могло бы указывать на борьбу государства против рашистской чумы.
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10.02.2021 12:16 Відповісти
Як українська земля цю гидоту носить? Повбивала би! Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 1075
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10.02.2021 12:17 Відповісти
Редкостный мерзавец.
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10.02.2021 12:20 Відповісти
Сепары с малоросами рвут друг дружке волосы на жопе - это хорошо!

Чтобы зарево от полыхающих ватных срак засияло еще ярче надо сделать следующее:

1. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Ввести персональные санкции против всех депутатов из вражеской про-российской партии опзж.
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10.02.2021 12:23 Відповісти
Треба щоб Бубочка заборонив РПЦ і її філіали в Україні.
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10.02.2021 15:17 Відповісти
що, медальку треба від квартального піаніста бо так боровся, ЩО ТРОХИ НЕ ВСРАВСЯ7
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10.02.2021 12:29 Відповісти
Йому ще повезло, боротьба за кремлівські ресурси дуже жорстока і Калашніков з Бузиною тому свідки. То ж, Мураєв має радіти що, обійшлося тільки втратою грошей, а могли щей сакральною жертвою призначити.
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10.02.2021 12:47 Відповісти
Время покажет або ще не ранок Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 3714
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11.02.2021 08:59 Відповісти
Годами в Украине работают кремлевские агенты, между ними даже происходит конкуренция "кто лучше предаст", порядка 20% избирателей хотят прихода Мордора к себе в дом, меняющиеся у "кормушки власти" персонажи продолжают плодотворно сотрудничать с олигархами, которые в свою очередь также не прочь от сотрудничества с бензоколонкой-террористом .... когда уже эта планета налетит на Небесную Ось ?
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10.02.2021 13:01 Відповісти
СБУ, включайте мізки, негайно ініціюйте закон про агентів країни-агресора азіопської паРаші.

Найменша підозра про фінансову чи інформаційну підтримку з паРаші - тавро запроданця та ворога України "агент країни-агресора".
Це все ще до всякого рішення суду,за інформацією від СБУ,за фактами фінансування з масквабаду, від гебні чи кремляді...
І нехай тільки попробують виходити в ефір без тавра на пів-екрану "ЗАПРОДАНЕЦЬ. АГЕНТ паРаші."
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10.02.2021 13:09 Відповісти
Не вижу разницы между кумом ***** и этим выродком. Обое рябое. В чем разница между кремлядем и ватником?
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10.02.2021 15:33 Відповісти
Мураєв , як і Мертвечук- сепари , бо заперечують факти агресії РФ проти України.
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10.02.2021 16:58 Відповісти
Ця боротьба Мураєва, Рабиновича і Медведчука не що інше, як боротьба трьох гомосеков в душовій.
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10.02.2021 17:15 Відповісти
Пора СБУ братись за цього сєпара мураєва, який хитає Україну!
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10.02.2021 18:40 Відповісти
Значит вся антиукраинская мразь кормится из рук Путина, т.е. их деятельность финансируется агрессором РФ и без этих денег они никто. Вопрос другой: почему же тогда у них еще есть телеканалы и места "народных депутатов" в ВР?
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10.02.2021 18:47 Відповісти
Забегало *******, защебетало, заскулило убогое---жареным крепко запахло! Усрался сучёк? Толпа не зря приходила в контору скотскую. Умняка корчит, с понтом центриста-ананиста! Раньше надо было, сразу с апреля 19г. Может бы и дали охранную грамоту, индульгенцию бы отлистали. А так хотелось чтоб первым закрыли!
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10.02.2021 18:53 Відповісти
ЖИВЕ БІЛОРУСЬ, СЛАВА УКРАЇНІ.
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10.02.2021 19:20 Відповісти
Так риторика канала "НАШ" точь в точь как у Медведчуковских каналов.
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10.02.2021 19:22 Відповісти
бо вони однакові.
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10.02.2021 20:42 Відповісти
В цього покидька забрали гроші, тому він пішов в політику ніби для захисту людей . Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 4859
От чеше язиком .
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10.02.2021 20:42 Відповісти
всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам урод... Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні - Цензор.НЕТ 7779 нужно быстро и однозначно, пожизненно запретить ВСЕ прорашистские информационные помойки, включая НАШ, ИНТЕР, все прорашистские интернет-Аналы, иначе потомки нам малодушия никогда не простят...
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10.02.2021 21:10 Відповісти
ой к и з д и т!!! такая же прорашисткая гнида как все зажопа!!!
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10.02.2021 22:44 Відповісти
а какие расценки у киллеров на утилизацию рашистского лайна --- или может борулька упадет на голову этой ********** мрази
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11.02.2021 06:48 Відповісти
Боротьба мураєва і мертвечука.
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11.02.2021 09:07 Відповісти
 
 