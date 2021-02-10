Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Колишній нардеп-"регіонал" Євген Мураєв, що володіє проросійським телеканалом "Наш", розповів про те, як програв куму Путіна Віктору Медведчуку боротьбу за вплив на проросійські сили в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з поясненнями Мураєва опублікував журналіст Денис Казанський.
"Після того, як на канали Медведчука були накладені санкції, соратники з проросійського табору кинулися ... ні, не підтримувати Медведчука. А радісно штовхати його слідом за Зеленським. Наприклад, Євген Мураєв в ефірі свого телеканалу "Наш" з такої нагоди згадав, як Медведчук із Рабіновичем віджали в нього партію "За життя". Мураєв заявив, що із самого початку був проти співпраці з Медведчуком у будь-якій формі, але Рабінович фактично сфальсифікував статут партії, і Мураєва з неї просто викинули. А після цього Медведчук, користуючись своїми зв'язками з Путіним, умовив свого кума запровадити проти Мураєва санкції, і всі активи і рахунки останнього в Росії були заморожені. Це позбавило Мураєва можливості фінансувати власний політичний проєкт. По суті Мураєв відкрито назвав Медведчука і Рабіновича рейдерами і шахраями, і визнав, що Путін допомагає Медведчуку розправлятися зі своїми політичними опонентами. Також зі слів Мураєва виходить, що і його власна політична кар’єра була можлива лише завдяки грошам з РФ (які Медведчук у результаті заморозив)", - пише Казанський у коментарі до відео.
Будь ласка, зачекайте...
Їх головний - ***** кремлівське, тому зараз почнуть вигадувати нові схеми по дестабілізації ситуації в країні
зєВьісєр москаля...))
Немецкая некоммерческая организация, отстаивающая охрану природы и защиту прав потребителей (Environmental Action Germany (DUH)), заявила, что Германия предлагала администрации президента США Дональда Трампа поддержку в объеме миллиарда евро за отказ от санкций против газопровода Северный поток-2. Об этом пишет Радио Свобода Европа.
Медведчук борется против любой украинской власти, в последнее время - в лице бубочки.
Бубочка его и закрыл.
Мураев борется персонально против Порошенко.
Бубочка его оставил.
жалісна історія...
Он олигарх-миллиардер.
Шо-то мутит, гад
в Украине сплошные рабиновичи
Ну, что ж...
Так и должно быть
Сльози заливають мою клавіатуру і заважають висловити свою стурбованість і глибоке занепокоєння.
Во!
Чтобы зарево от полыхающих ватных срак засияло еще ярче надо сделать следующее:
1. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Ввести персональные санкции против всех депутатов из вражеской про-российской партии опзж.
Найменша підозра про фінансову чи інформаційну підтримку з паРаші - тавро запроданця та ворога України "агент країни-агресора".
Це все ще до всякого рішення суду,за інформацією від СБУ,за фактами фінансування з масквабаду, від гебні чи кремляді...
І нехай тільки попробують виходити в ефір без тавра на пів-екрану "ЗАПРОДАНЕЦЬ. АГЕНТ паРаші."
От чеше язиком .