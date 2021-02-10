Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу". ВIДЕО
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Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан нагадав політикам про лопата-челендж, запущений Володимиром Зеленським у січні 2019 року під час виборчої кампанії.
Про це Богдан написав на своїй сторінці в фейсбуці, коментуючи нинішній сніговий колапс, передає Цензор.НЕТ.
"Підказочка для політиків))) + 5% рейтингу", - нагадав Богдан про "лопата-челендж".
У січні 2019 року під час виборчої кампанії Володимир Зеленський запустив "лопата-челендж". Зеленський закликав людей самостійно почистити країну від снігу. Він розмістив в соцмережі 30-секундне відео, де він разом зі своєю командою взяв у руки лопату і розчищав від снігу проїзд біля свого штабу в центрі Києва. Мовляв, поки кандидати в президенти снідають у засніженому Давосі, в Україні теж є що робити. Зеленський назвав це "лопата-челендж" і закликав людей самостійно почистити країну.
"Упораємося без них. Почистимо країну. Почнемо зі снігу. ... Виходьте на вулиці, почистимо країну, хлопці", - закликав тоді Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Але день з лопатою своє б дав...
Про те кому це потрібно? На який х... кому тепер той рейтинг?) Рейтинг вмер. І відповідно бігати з лопатою не потрібно.
Тут аби електроенергію до 7 гривень за кіловат не підняли.
бо вам впарить можно что угодно по телеку)
бо вам сложно вьехать что очисткой улиц занимаются мэры, а не кандидаты в президенты в полуминутной ролике)
бо вы, ****, верите в "Але день з лопатою своє б дав..." что б дал день с лопатой президенту? тебе нужен самый дорогой в мире уборщик улиц?
с хера ли не поднимать вам тарифы? вам наобещали золотые горы с тарифами около нуля, бо вам обьяснили что вы зубожылые.... после этого вам только тарифы на воду уже 3 раза поднимали, теперь и остальные тарифы...бо на вас имбицилов верящих в волшебника и простого чесного парня не грех и посцать прямо с балкона Банковой... потому что после того как вас обосцать можно спокойно запилить видосик и обьяснить что это не президент обосцал пришедших людей, а окропил святой водицей и пустить это по всем каналам олигархов....знаешь что самое смешное будет? это когда твой сосед посмотрев это по тэлэку начнет тебе доказывать что тебя не обосцали, а освятили...ржака, да?)
и пока вы не поймете, что важны не высокие тарифы а высокий доход... не возможность поумолять власть, а требовать свое согласно законов то так и будете стадом инфантильных имбицилов, которыми каждый новый зеленский будет вертеть как дешевой телкой на трассе за 50грн...
накипело просто немного... обращение не лично к вам, а к таким как вы, увы и ах...
просто мне уже пригорает от этого треша, пригорает что далеко не каждый второй почему то связывает свой выбор правительства страны со своим кошельком по итогу, пригорает от святой веры в ленинское "каждая кухарка может управлять государством"... пригорает от того что далеко даже не каждый второй не задумывался почему весной 2019 все телеканалы дружно топили за любого лишь бы не Петро (даже путин)... пригорало и оттого что почти никому не было интересно кому эти каналы принадлежат и почему весь олигархат так сплоченно против действующего президента и ртами своих говорящих голов обещает таки побороть олигархат, хаха!
ну и да... выбрать шоумена, даже известного в главнокомандующие во время оборонительной войны против свихнувшегося старика с ядерной дубиной это млять победа! еще никто не пробовал заготовленными заранее шуточками выиграть войну на востоке против орков и внутри страны против всем извесных кровосисей...
и тут не надо быть порохоботом что б вьехать что если олигархат и путинские шлюхи топят против то голосовать надо "за" ибо не от хорошей жизни они топят против...а они зло... вроде как...
вибирати між мародерам і квнщиком.
Я вибрав квнщика, і це мій вибір, а мародера підтримують менше ніж зажоп і медведчука. Ви подумайте, як же ж цей мародер дістав народ, що і через два роки при владі Зеленського, у Порошенка менший рейтинг чим у медведчукової банди.
Демократія - демос кратос воля народу.
Народ свій вибір зробив.
Мені особисто, стало краще. Тому я впевнений мій вибір правильний.
У мене в місті все міська рада почистила.
У вас не так?
ДумайТе
Чи за роки 'строчіння' тут на сайті, культура зникає як така.
Азартно? Я тут один день на рік.
А ви тут працюєте і живете.
Вікно відкрийте, сніг на вулиці. Дітей на санки звозіть.
Киснем вдихніть, замість газу пукального.
Підлога світу уже на електрокарах їздять, а вам досі парфуми москалів ввижаються.
Придумайте, щось нове.
Зи си хутін пуй.
Тепер, бачу, зарплатню врізали?)
Бос в Данії шоколадні фабрики будує, на тролів не вистачає?) Чи він в кінці кінців зрозумів, те, що я писав в 2017-18?)
Якщо вам погано, терпіть. Пам'ятаєте, що говорив старий мудрий Єврей?) Нагадаю: Завжди так не буде.
Влада, це така штука, вчора ви біля корита, сьогодні я.
І це, мать його, не тільки у нас, але й усюди.
був пєтя, я їв капусту, тепер бачу, ваша черга.
Але в середньому, ми і далі їмо м'ясо.
Тарифи підняли! При тому ви замовчуєте, що нас ще з епохи януковича і Порошенка зеленим тарифом в кабалу загнали.
Тарифи виросли. Але й зарплати виросли, при чому, на порядок.
Тому, не все так погано як ви тут розповідаєте.
Нагадаю вам, Луценко з сім'єю живе то в Великобританії то в Угорщині, Грановський швиденько втік в Ізраїль. Демчина хз де. Пісний - помер, Довго лікувався за кордоном. Аваков - був і є.
Це було пару слів на випередження.
А по іншому не було ніколи, всі крали, всі до одного, вивозили гроші в офшори, сім'ї в Європу, США і Ізраїль. Там і живуть.
І в задниці вони все мали. Зараз мене одне радує, що кредитів не дають.
Між клоуном і мародером, я завжди виберу клоуна.
Знаєте чому? Бо третього варіанта нема. А мародер він при всіх владах сидів при владі. І при янику, і при Ющенка, і при кучмі і мільярдером став офіційним... Не міг, але став, порушень не виявлено так сказати... Ось це називається сцяти в очі.
даже ручные суды портнова по всем вопросам не могут найти что то ради хотелки зелечки)
никто так бы не отмазал от говна Петра как клоунские суды... но млять секта свидетелей мародера жива)... и будет жить пока г+г, наш, стб, украина, интер и остальных будут вещать об этом.... и вас жаба душит, что он милиардер, вам срать даже что его бизнес реален и законен...но он миллиардер)))) вам срать на то что он политик и дипломат, что имеет авторитет на западе, имеет там признание и уважение даже сейчас...просто он официально миллиардер...потому голосовать будем за бениного холуя....что б он боролся с олигархами, ахах) а потом вы обижаетесь еще на мои слова?) я очень мягко высказался еще, но даже так к вам не дошло, что банда бени и боголюбова, виновная в просто катастрофических масштабов обворовывании украинского государства обвинила в воровстве предыдущего президента, голословно и бездоказательно...и вы поддержали это и поддерживаете и дальше...потому что вам все равно, вам не интересно что там на самом деле, вам достаточно просто верить телевизору... мне нельзя в политику, я бы такое стадо плебса таки обосцал бы...потому что нет смысла что то дергаться и делать для неблагодарного быдла, которому можно вбить в голову любую правду если содержать за пару миллионов доларов телеканал) и зеля не будет) он как никто знает как развел плебс)
кстати правда потом вскроется...благодаря белому дому...после того как наш солнцеликий и молодой "политик" потеряет неприкосновенность)
Реальний бізнес?) В державі де без хабара кроку не ступиш! Де відкрив кафе і до тебе прийшли бандити і податківці і обом треба дати. Де у арцелор мітал два рази офіційно куплений завод криворіж сталь відбирали!!!
Чесно стати мільярдером???? Тоді і Ахметов і Пінчук теж чесні. І з Януковича ЄС санкції знімає - пишуть доказів нема.
Я ще раз вам пишу. Ви говорите не помилились стосовно мене. Можливо, а поки їжте капусту і чекайте свій час. Хоча, скоріш за все, він настане, якщо настане, лише після зажопа... Бо у них вищий рейтинг ніж у Порошенка. А за жоп Петра точно посадить, якщо той не втече. Як можна було бути 5 років президентом патріотом і мати нижчий рейтинг чим московський холуй юрій бойко??? Як б..ть??? Може досить у всьому винити дебільний народ і телебачення?! Можливо варто сісти всім до купи і подумати про свої поступки і своє оточення??
Можливо, знаючи що Петро токсичний, варто було підготувати наступника? Щоб Українці мали за кого голосувати? Питання риторичне... Відповідь на нього в рейтингах. Звинувачуйте далі дурний народ і мас-медіа в своїй поразці, і в тому, що в України немає Майбутнього. Влада як дракон з казки.
Зи си. Законні бізнеси в управління ротшильдам не віддають. Вони Проценти просять завеликі.
Враховуючи що саме ви його вважаєте, віссю зла, так можливо в очі вже насцяли вам?)
Приват Банк це реальний бізнес?
Різниця лише в тому, що приват відібрали (націоналізували), а Рошен ні.
І тут не треба про ручні суди... Якби ці суди були ручними, то відібрали б Рошен, а приват би повернули.
Що змінилось в гіршу сторону?
Армія, віра, мова є?) Є. Можливо територію росії віддали? Ні. Генерали Порошенка хомчак і таран як керували, так і керують.
Закон про статус Української мови відмінили? Ні. В сторону росії повернули? Також ні.
Яких вам б...ть реформ не вистачає?? По декілька раз кожне відомство реорганізували.
Усного вам хочеться!!! І скільки процентів усний набере без телевізора? 3-5%. І не більше. В США теж усний до влади не прийде... В нас він хоть висунути свою кандидатуру може. А там ніяк. Тільки через партію.
Тому нема чого з пустого в порожнє лити. Не буде по іншому. Глобалізм і капіталізм правлять світом. Не я це придумав і з вітряками явно боротись не піду.
ми перестали реформувати армію до стандартів нато, а просто замовляем кореспондента відомого американського видання і через нього питаємо у Байдена чому ми не в нато) ми одна с декількох країн в світі які ще не почали вакцинацію, вау) (це успіх), одні з найгірших показників падіння економіки під час пандемії, та *** вашу мать в нас навіть тестів на 40 мілліонів в день можуть робити лише 10-20 тис, а потім переможно звітувати що хворих мало)))) та з нами навіть МВФ відмовився вже працювати бо немає сенсу віддавати банді гроші, а там повірте вони знают кто така банда по іменно... держ борг за неповні 2 роки зріс до нових рекордів, а при баризі ми поступово віддавали борги, багато чого змінилося... завжди при владних командах були пристосуванці і сволота...цього не позбутися на данному етапі розвитку нашої держави, але щоб щодня зашквари, клоунада і таке позорище у зовнішній політиці...але якщо вам "какая разница" мочі напитися чи моршинської то максимум що можу це висловити вам свої співчуття...
до речі...на останок...я більше довіряю західним спецслужбам ніж нашим лєщенкам, бігусам і мосійчучкам з шустерами... і якщо Майк Помпео каже що історія запам'ятає Порошенко як людину що врятувала країну в 14-15 роках то певен, що держсекретар трохи знає данні від розвідки США, а не г+г, бо з мародерами ніхто ручкатися не хоче, щоб не заплямовувати свою репутацію, а це в політиці одне з головних... тим більше хвалити їх після того я к вони втратили владу.... те саме стосується і бурхливих оплесків в европарламенті після програнних виборів...евродепутати виявилось теж з повагою до нього були... не хочу здатися забитим сектантом Пороха, але поваги до нього набагато більше ніж до юзіків, баканових та інших "професіоналів" імені Коломойського, Ахметова і Фірташа...
на цьому все... і так багато вам приділив як для зефаната звичайного....
Слава Україні!
тільки порошенко підерас. І як в 14 році його з трактора на майдані здерли ніколи не забуду, шкода лома не було в руках, прибив би.
І Зеленський і Вакарчук - це тому, що третього не дано. Не можна з поміж них вибрати Патріота з Передової бо його немає в виборчому списку.
А все кіно і шоу від Олексійович тому що бізнес його в руках ротшильдів, а заводи в Європі будуються. Він їхнє вигідне капіталовкладення.
Страхатись з порошенком, це якось фу, навіть уявити собі не можу.
До речі чого його боятись? У нього рейтинг гірший ніж у Юрія Бойко. При цьому ферми Бойко ботів нема. А ферма порохоботів є.
https://bykvu.com/ua/bukvy/opora-vyiavyla-merezhi-storinok-ta-botiv-iaki-prosuvaiut-konkretnykh-politykiv/
А ще скинув посилання і перевів стрілки на медведчука, якого походу списали і свої і чужі і ти знову, ще правіший став.
Молодець.
Посилань скидати не буду. І переконувати також. Немає сенсу з посиланнями спілкуватись, це чужі думки, не ваші. І на істину вони мало схожі.
И для не умеющего читать, а только тут гадить -- тебе скинули ссылку на реальное исследование ботоферм Мертветчука, ОПЗЖ, СН и Зели. А не твои тупые фантазии. Кидай свои фекалии дальше. Do You Understand?
хоча би роблять вигляд, щопрацюють, а віслючок тільки триндить
.
- А где вы видели сапку с моторчиком?..
- А где вы видели евгея с сапкой?!..
А в другой стае обезьяна научилась мыть фрукты в ручье, и на следующий день это делала вся стая. В чем разница между двумя стаями? Очень просто: вторая обезьяна, с которой все обезьянничали, она была альфа-самцом. Это всегда так: если альфа-самец делает то и то, то все общество повторяет." Нынешний Top management-о так поступать не привык! Не умеет сам - потому не может быть примером, - потому прячется! И гонорово-дикое, как девка с хутора - как всякий тупой и не настоящий Top management-о, - считает ниже своего достоинства, - не царское это дело. Ленивое мурло это нынешнее Top management-о.