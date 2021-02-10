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Дніпро місто (1107) звільнення (763) Філатов (238)

На міськраді Дніпра за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Засідання зайняло 9 хвилин, включно з дворазовим виконанням гімну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням фейсбук-сторінку мера Дніпра, сьогодні місцева міськрада скоротила 655 співробітників районних адміністрацій і департаментів.

На міськраді Дніпра за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії 01

Мер міста заявив, що скорочення пов'язані з тим, що десь об'єднують комунальні підприємства, десь скорочують "зайвий адміністративний персонал", прибирають задвоєння функціонал, а десь замінюють "перекладання паперів цифровими технологіями".

Найбільше "втрат" відчують штати районних адміністрацій - 36 осіб в Новокодакському, 35 ​​- в Соборному, 33 - в Шевченківському, 31 - у АНД районах.

Філатов пообіцяв надати "всі вичерпні пояснення щодо кожного конкретного випадку", а звільненим людям, за можливості, - альтернативи працевлаштування та дотримання їхніх трудових і соціальних прав.

Також читайте: Дніпро отримає 5,5 млн євро на програми енергоефективності, це перший подібний проєкт у країнах Східної Європи, - мер Філатов

Мер Дніпра підкреслив, що вжиті заходи дозволять міському бюджету заощадити "десятки, якщо не сотні мільйонів гривень, які будуть спрямовані на розвиток міської інфраструктури", і зроблять місто ще більш зручним для життя.

Крім того, на засіданні депутати затвердили заступників мера Дніпра - всього їх у Філатова буде вісім.

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Топ коментарі
+49
Филатов - МОЛОДЕЦ!!!!
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10.02.2021 12:52
+33
Ну вот хоть у кого-то из власти в Украине есть ЯЙЦА....
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10.02.2021 12:53
+31
Я извиняюсь но таки вы уточните, когда Порошенко был мэром города Днепр. На горсовете Днепра за 5 минут уволили 655 чиновников и работников мэрии - Цензор.НЕТ 7210
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10.02.2021 12:57
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КОРРУПЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО РАССТРЕЛИВАТЬ !!!
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10.02.2021 19:03 Відповісти
Війна ж ще іде, бережіть патрони! Можна ж іншим способом.
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11.02.2021 07:19 Відповісти
655 помножити мінімум на 7 - 8 тис. гривень зарплатні чиновника і виходить що бюджет Дніпра з економив мінімум 5 млн.240 тис. грн в місяць, а зарплатня у чиновників може бути і 10 - 12 тис., тому цифра може бути і вище - до 10 млн гривень з економлених бюджетних коштів На міськраді Дніпра за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії - Цензор.НЕТ 8482
Ну а те що тих чиновників можуть знову взяти на роботу, дипломатично не повідомляється ...
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11.02.2021 04:35 Відповісти
Якщо десь відбуває, то десь прибуває.
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11.02.2021 07:16 Відповісти
Тож самое сделал Фургал в Хабаровском крае... На міськраді Дніпра за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії - Цензор.НЕТ 8833
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11.02.2021 07:26 Відповісти
Не умеешь,пшол вон... На міськраді Дніпра за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії - Цензор.НЕТ 1586
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11.02.2021 07:27 Відповісти
утверждаю с вероятностью 99%, из уволенных, 98% на выборах голосовало по-приколу... вот теперь вам прикол малята...
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11.02.2021 10:03 Відповісти
развел как лохов на минималках-сначала гимн а потом идите в атб работать))
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11.02.2021 10:26 Відповісти
При Порошенко такого не было, не допустил бы такого беспредела
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11.02.2021 10:59 Відповісти
На міськраді Дніпра за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії - Цензор.НЕТ 4038 иди учи уроки. мэр - выборная должность и твоему зелёному *********** не подчиняется.
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11.02.2021 11:28 Відповісти
Как бывший медийщик и типа "журналист", Филатов знает как важно время от времени кидать "кость электорату" (в данном случае горожанам). Важно чтобы "кость" была яркой, вкусной и PR привлекательной. А то что при этом происходит с городом и городским хозяйством ... ну то такое. Боре очень сильно мешают все контролирующие органы у которых масса вопросов по тратам 15-и млрд. бюджета города.
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11.02.2021 12:24 Відповісти
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