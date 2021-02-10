На міськраді Дніпра за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Засідання зайняло 9 хвилин, включно з дворазовим виконанням гімну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням фейсбук-сторінку мера Дніпра, сьогодні місцева міськрада скоротила 655 співробітників районних адміністрацій і департаментів.
Мер міста заявив, що скорочення пов'язані з тим, що десь об'єднують комунальні підприємства, десь скорочують "зайвий адміністративний персонал", прибирають задвоєння функціонал, а десь замінюють "перекладання паперів цифровими технологіями".
Найбільше "втрат" відчують штати районних адміністрацій - 36 осіб в Новокодакському, 35 - в Соборному, 33 - в Шевченківському, 31 - у АНД районах.
Філатов пообіцяв надати "всі вичерпні пояснення щодо кожного конкретного випадку", а звільненим людям, за можливості, - альтернативи працевлаштування та дотримання їхніх трудових і соціальних прав.
Мер Дніпра підкреслив, що вжиті заходи дозволять міському бюджету заощадити "десятки, якщо не сотні мільйонів гривень, які будуть спрямовані на розвиток міської інфраструктури", і зроблять місто ще більш зручним для життя.
Крім того, на засіданні депутати затвердили заступників мера Дніпра - всього їх у Філатова буде вісім.
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Ну а те що тих чиновників можуть знову взяти на роботу, дипломатично не повідомляється ...