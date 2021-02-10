На міськраді Дніпра за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії. ВIДЕО

Засідання зайняло 9 хвилин, включно з дворазовим виконанням гімну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням фейсбук-сторінку мера Дніпра, сьогодні місцева міськрада скоротила 655 співробітників районних адміністрацій і департаментів.

Мер міста заявив, що скорочення пов'язані з тим, що десь об'єднують комунальні підприємства, десь скорочують "зайвий адміністративний персонал", прибирають задвоєння функціонал, а десь замінюють "перекладання паперів цифровими технологіями".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Найбільше "втрат" відчують штати районних адміністрацій - 36 осіб в Новокодакському, 35 ​​- в Соборному, 33 - в Шевченківському, 31 - у АНД районах.

Філатов пообіцяв надати "всі вичерпні пояснення щодо кожного конкретного випадку", а звільненим людям, за можливості, - альтернативи працевлаштування та дотримання їхніх трудових і соціальних прав.

Також читайте: Дніпро отримає 5,5 млн євро на програми енергоефективності, це перший подібний проєкт у країнах Східної Європи, - мер Філатов

Мер Дніпра підкреслив, що вжиті заходи дозволять міському бюджету заощадити "десятки, якщо не сотні мільйонів гривень, які будуть спрямовані на розвиток міської інфраструктури", і зроблять місто ще більш зручним для життя.

Крім того, на засіданні депутати затвердили заступників мера Дніпра - всього їх у Філатова буде вісім.