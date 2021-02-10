"Окопна війна": Не вистачало людей, стрес, недосипання. Це були ближні бої з російським агресором, підходили до нас з усіх боків, - воїн ЗСУ Олег Посохов про бої в ДАП. ВIДЕО

Цього разу в рубриці "Окопна війна" ми поговоримо про харківських патріотів, які розкажуть нам про бої з російськими окупантами в ДАП.

Олег Посохов, псевдонім Японець, до Революції Гідності жив у Харкові, ходив на роботу. Як тільки розпочалися протести в центрі Києва, він не підтримав їх, не розумів для чого виходити на Майдан. Все тривало до того моменту, аж поки він сам не відвідав Київ. Зустріч з десятками тисяч людей, які кинули виклик злочинному режиму Януковича, назавжди змінила Олега, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

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- Харків – це місто, де не кожен піде воювати за свою країну. Що змусило тебе піти на фронт?

- Так. Місто в нас проросійське. І я раніше про це не задумувався, жив, працював, а потім ці події на Майдані у 2014 році. Чи то вже вік, а може свідомість, проте захотілося самому подивитися на все, не по телебаченні. Купив квиток Харків-Київ і поїхав. Коли приїхав на Майдан, пожив там, познайомився з людьми, подивився, хто чим дихає. Всі ці події дуже на мене вплинули і я повернувся звідти вже іншою людиною.

- Що саме тебе вразило під час Революції Гідності?

- Боротьба цілком різних людей: токарів, слюсарів, підприємців, вчителів з цією екіпірованою і озброєною до зубів злочинною системою. Ось це дуже сильно на мене вплинуло!

- Приїхавши додому чи розповідав ти своєму оточенню про події на Майдані?

- Звісно. Цим самим, я нажив я цим собі на роботі ненависників. Тяжко було людям щось доказувати. Колектив в нас був непатріотичний, який розказував, що в столиці понаїхали: бандерівці, правосекторівці. Інформаційна блокада давалась в знаки. Плюс старше покоління на роботі давило авторитетом: "А при союзі.."! Тяжко було спілкуватись, повне нерозуміння.

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- Події в Києві стали поштовхом до того, що ти пішов воювати?

- Однозначно! 100 відсотків.

- Як родина сприйняла те що ти пішов на війну?

- Як повернувся з Майдану, було відчуття що все так не закінчиться. І став батьків помаленьку готувати до цього. Ми живемо окремо. Я телефонував їм, говорив, що мені пропонують роботу хорошу по своїй професії в Києві. Буду там працювати. А сам пішов у військкомат служити. Прослужив там місяці три. Почав писати рапорт про перехід до бойової частини. Нас таких назбиралося чоловік тридцять з всього Харківського обласного та районних військкоматів. Ми попали в 93 бригаду і нам дуже пощастило перебувати під командування тоді ще підполковника Дмитра Валерійовича Кащенка.

- Які були перші бої? Що пригадуєш?

- Це було 21 липня 2014 року. Бій за селище Піски. Вранці вистроїлися в колону і висунулися в місто, там розділилися на дві групи. Одна під командуванням Олександра Лавренка, інша під командуванням Дмитра Кащенка. Я попав в групу Кащенка. Ми пішли під міст. Далі повної картини не можу пригадати, як уривки з фільму… Шквал вогню, перший поранений, перший вбитий. Ніхто до цього не готовий був морально.

Був з нами один "афганець", який мав загальне уявлення про війну, за це велике йому дякую. Перший бій для мене закінчився в госпіталі. Попала куля в бронежилет, пробила мене на виліт. В цьому бою отримав важке поранення і мій командир, куля пройшла через дві ноги.

- Це важке поранення тебе загартувало до труднощів? Чи, навпаки, додало страху?

- Навзамін страху, прийшла злість, яка змусила мене швидше видужувати і повертатися на війну. На той момент, мій підрозділ вів бій в Донецькому аеропорту, тому повертатися чи ні, такого питання не стояло. Видужавши, я повернувся в ДАП. Маленькою колоною ми туди зайшли, я безпосередньо обороняв позицію "Єнот", це кінець серпня і початок вересня 2014 року.

- Що відбувалося в ці дні, в Донецькому аеропорту?

- Дуже тяжко було тоді, воювали на максимумі, в день і ночі. Не вистачало людей, стрес, недосип. Це були ближні бої з російським агресором на відстані: 25, 50, 200 метрів, який підходив до нас з усіх боків..

- Знаю, що ти разом з побратимами взяв в полон російських терористів. Як це сталося?

Це було 6 вересня. Нічого не передвіщало біди, рідке затишшя. І тут роздався звук техніки, чогось важкого. Заїжджає грузовик Урал, прямо перед нашою позицією розвертається і збирається від’їжджати. Я з побратимом відкрили вогонь, машина зупинилась. З кузова і кабіни повистрибували люди і поховалися.

Ми намагалися зв’язатися з "Редутом", командував на той момент в ДАП, щоб вияснити, що це за люди без розпізнавальних знаків. Тут вийшов їхній старший і каже в матюкливій формі: "Не стріляйте по нас, краще мочіть укропів". Зрозумівши, хто перед нами, ми своїми силами заставили їх скласти зброю і здатись. Серед групи противника, яка налічувала шість людей, троє з них були громадяни Росії і три – наші співвітчизники. Найбільше вразив їхній "старший" і самий молодший, який недавно закінчив "Воронізьку учебку".

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- Що змусило молодого росіянина йти воювати проти України? Він хоч розумів, де перебуває?

- Ніхто з ним таку задушевну розмову не проводив. Знаю, що весною він тільки пішов на "дембель" після строкової служби в армії рф, а вже у вересні попав в полон. Він був молодим, рижим, зляканим хлопчиною, руки якого були розмальовані фломастером ( якісь координати) і належав до артилеристів. Старший представився капітаном "совєцкої армії". Цей був чоловіком із стержнем. Зброю здавати відмовлявся до останнього, (мотивував це тим, що пістолетом його Гіркін (ватажок російських окупантів) нагородив).

- А чому вони потрапили до вас?

- Окупанти їхали розглядати позицію, з якої можна буде стріляти через аеропорт по Пісках. В їхньому "Уралі" був артилерійський інвентар, снаряди..

- До того, як ти побачив перед собою росіян, ти вірив в те, що вони воюють проти нас?

- Я чув про них, знав, що вони є, але зустріч з ними стала черговим доказом агресії Росії проти нашої країни.

- Будучи в госпіталі і приїжджаючи додому, ти розповідав своїм знайомим, що проти нас воюють росіяни?

- Звісно розповідав, друзям, знайомим. У відповідь чув: "А чому їх по телевізорі не показують, якщо вони там є?" "Якщо ви їх берете в полон, чому це не показують по телебаченні?". Віра в телевізор була більша, ніж до учасника подій.

- Як закінчилась твоя ротація в Донецькому аеропорту?

- Госпіталем! Після того, як ми взяли в полон російських окупантів, їхній "старший" артилерист сказав цікаву фразу: "10 числа приїжджає Томський спецназ. В них по дві, три війни за плечами. В них команда - брати аеропорт. Я тобі синок раджу втікати звідси. Вони полонених брати не будуть". Ми 10 –го числа готовилися, та нікого не було. 11-го, в темноті вони дуже близько підійшли, але отримали добрячої прочуханки.

- Це був той самий "томський спецназ"?

- Я не можу відповісти на це питання, не володію інформацією. Вони підійшли дуже близько і ми їх побачили випадково. Окупанти були професійно підготовлені, сміливі, з ними важко було воювати. Приходилося виходити з під укриття, ризикувати і в цей момент, постріл з РПГ попав в холодильник за яким я знаходився. Мене добряче зачепило, контузило, побратим затягнув в середину, посадив на крісло. Дрібні осколки дуже ранили обличчя та голову. На деякий час я втратив зір. Потім відвезли мене на новий термінал, де медики надали першу допомогу. Оскільки ми знаходилися в "кільці", тому колона не могла виїхати з аеропорту. І тільки через три дні, я попав в госпіталь.

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- З цих подій минуло шість років, ти досі в строю, воюєш. Що веде тебе цим шляхом?

- У мене був деякий час перерив, я демобілізувався. Сім’я, хороша робота, народилась друга дитина, нічого не віщувало біди. Проте не відпускають спогади і розмови з тими, хто лишився воювати. Я почувався їхнім боржником, тому знову пішов воювати..

- Як вважаєш, чим має це все закінчитися?

- Однозначно – нашою перемогою і виходом українських військ на кордон!