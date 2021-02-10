Інтеграція з енергосистемою ЄС дозволить знизити ціни в Україні, - гендиректор ДТЕК Тимченко. ВIДЕО

Лише застосування європейського досвіду регулювання ринків електроенергії та інтеграція енергосистеми України з ENTSO-E дозволить усунути системні проблеми на енергоринку, посилить конкуренцію і знизить ціни.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко на пресконференції 10 лютого, передає Цензор.НЕТ.

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"Усі питання про монополії генеруючих компаній закінчаться в той момент, коли ми будемо синхронізовані, тому що це буде зовсім інший розмір ринку. Я сподіваюся, що європейські регулятори не дадуть можливості тим практикам, які у нас існували тут. Тому це та альтернатива, яку ми вітали всі ці роки, скільки працює ДТЕК", - повідомив Максим Тимченко.

Він підкреслив, що синхронізація з енергосистемою ЄС у 2023 році можлива лише після впровадження в Україні європейських правил роботи ринку.

"Маса спекуляцій, маніпуляцій, обману, політиканства піде, коли ми почнемо працювати за європейськими правилами гри, а без цього ніхто нас там не чекає", - додав гендиректор ДТЕК.

Альтернативою європейської інтеграції є нарощування імпорту з Росії, який руйнує цілісність української енергосистеми.

"Є друга історія - нарощування імпорту з Росії та Білорусі. Сьогодні в Україну йде комерційний імпорт - це не дефіцит потужності, це важливо розуміти. Коли в нас йде імпорт через дефіцит - це аварійна допомога, цю електроенергію закуповує держкомпанія "Укренерго". Сьогодні у нас комерсанти закуповують електроенергію з Росії і Білорусі. І це 3% або 4% - не так важливо, важливо те, що демпінговий імпорт руйнує фінансовий баланс у системі", - зазначив Максим Тимченко.