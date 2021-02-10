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Інтеграція з енергосистемою ЄС дозволить знизити ціни в Україні, - гендиректор ДТЕК Тимченко. ВIДЕО

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Лише застосування європейського досвіду регулювання ринків електроенергії та інтеграція енергосистеми України з ENTSO-E дозволить усунути системні проблеми на енергоринку, посилить конкуренцію і знизить ціни.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко на пресконференції 10 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Усі питання про монополії генеруючих компаній закінчаться в той момент, коли ми будемо синхронізовані, тому що це буде зовсім інший розмір ринку. Я сподіваюся, що європейські регулятори не дадуть можливості тим практикам, які у нас існували тут. Тому це та альтернатива, яку ми вітали всі ці роки, скільки працює ДТЕК", - повідомив Максим Тимченко.

Він підкреслив, що синхронізація з енергосистемою ЄС у 2023 році можлива лише після впровадження в Україні європейських правил роботи ринку.

"Маса спекуляцій, маніпуляцій, обману, політиканства піде, коли ми почнемо працювати за європейськими правилами гри, а без цього ніхто нас там не чекає", - додав гендиректор ДТЕК.

Альтернативою європейської інтеграції є нарощування імпорту з Росії, який руйнує цілісність української енергосистеми.

"Є друга історія - нарощування імпорту з Росії та Білорусі. Сьогодні в Україну йде комерційний імпорт - це не дефіцит потужності, це важливо розуміти. Коли в нас йде імпорт через дефіцит - це аварійна допомога, цю електроенергію закуповує держкомпанія "Укренерго". Сьогодні у нас комерсанти закуповують електроенергію з Росії і Білорусі. І це 3% або 4% - не так важливо, важливо те, що демпінговий імпорт руйнує фінансовий баланс у системі", - зазначив Максим Тимченко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Кому он врет?....Это же неправда.Хотят отсоедениться от дешевой Российской и Белорусской электроэнергии и взвентить цены...Это единственнвая цель....Красть и обворовывать украинцев....
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10.02.2021 14:09
+5
вы уже раз понизили цену на газ и электроэнергию.. помнится мне "когда заработает свободный рынок энергоносителей, будет конкуренция, цены снизятся" результат в корне противоположный вышел.. чет мне кажется и тут будет тоже самое!
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10.02.2021 14:20
+3
Самое страшное, что вы дебилы, и это не лечится вообще , имея 4 АЕС на территории Украины , искать электро энергию в Европе ,в 2012 году вы уже всунули топливо вместо Российских ТВЭЛ на американский Westinghouse,были выявлены поломки в ТВС этой компании и приостановлено их использование на Южно Украинскую АЭС , результат, убытки «Энергоатома» составили минимум 175 млн долларов. Вы дебилы, и это не лечится.
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10.02.2021 14:37
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Кому он врет?....Это же неправда.Хотят отсоедениться от дешевой Российской и Белорусской электроэнергии и взвентить цены...Это единственнвая цель....Красть и обворовывать украинцев....
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10.02.2021 14:09 Відповісти
Горный Олень - только исключительно из за выбора псевдонима)) - иди к скво и быстро ,быстро - ну ты понял ,надеюсь)))
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10.02.2021 14:33 Відповісти
с цапом спорить - ....... - я тебе конкретно написал.куда тебе идти ,хотя вас не поймешь ,может тогда - на бутылку,может ты такой, раз к жене не хочешь - бывает(конкуренция) ну да у вас на цапии - монополии ,по сему не знаешь)))
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10.02.2021 14:46 Відповісти
это тебе в валенсии нашептали голоса? - хорош бредить - когда у цапов было шо то для нас дешевое - ellos no pasarán
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10.02.2021 14:28 Відповісти
Энергосистема ЕС? У ЕвроСолидарности уже есть своя энергосистема? )))
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10.02.2021 14:12 Відповісти
Ніколи в житті не повірю що бандит ахметка українцям буде продавати електроенергію дешевше ніж Європі!!!
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10.02.2021 14:15 Відповісти
вы уже раз понизили цену на газ и электроэнергию.. помнится мне "когда заработает свободный рынок энергоносителей, будет конкуренция, цены снизятся" результат в корне противоположный вышел.. чет мне кажется и тут будет тоже самое!
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10.02.2021 14:20 Відповісти
Самое страшное, что вы дебилы, и это не лечится вообще , имея 4 АЕС на территории Украины , искать электро энергию в Европе ,в 2012 году вы уже всунули топливо вместо Российских ТВЭЛ на американский Westinghouse,были выявлены поломки в ТВС этой компании и приостановлено их использование на Южно Украинскую АЭС , результат, убытки «Энергоатома» составили минимум 175 млн долларов. Вы дебилы, и это не лечится.
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10.02.2021 14:37 Відповісти
Интеграция с энергосистемой ЕС позволит снизить цены в Украине, - гендиректор ДТЭК Тимченко.

В наших реалиях сильно сомневаюсь. Опять монополисты сядут на регулирование закупок и будут нам втирать, что такие цены вся Европа платит, как всегда забывая сказать о зарплатах и социалке, которую ее граждане получают.
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10.02.2021 14:41 Відповісти
они даже цены на ЭЭ в Европе видимо не знают + там плата за доставку ЭЭ еще.
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10.02.2021 16:48 Відповісти
готовимся к новому витку цен на энергетику, живые уже начинают завидовать мертвым
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10.02.2021 15:09 Відповісти
Формально он прав.Но кто вам виноват,что 25 лет вы ничего для этого не сделали.Бурштыну ничего не мещало включится в энергосистему ЕС.Кстати эта станция была включена в систему ещё до Шмыгаля.где он побывал директором.Для интегрирования надо было ДЭЭК вкладывать деньги, для модернизации энергоблоков,чтобы они могли работать по требованиям ЕС.Модернизация на Бурштыне проходила за счёт бюджетных денег,под контролем людей Ахметовка,который до сих пор является монополистом на эл.эн.Интегрирование в систему ЕС говорит об одном.:то для развития капиталу нужно получить новые рынки сбыта.А тарифы,экономическая целесообразность и прочее блма,бла,бла-это лапша на уши потребителям.
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10.02.2021 15:30 Відповісти
після націоналізації дтек подивимося.
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10.02.2021 16:18 Відповісти
НЕ ИГРОКИ РЫНКОВ А ГОНДОНЫ!!!!
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10.02.2021 22:01 Відповісти
 
 