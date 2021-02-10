УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13118 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниСуспільство Окуповані території - Крим і Донбас
3 460 23
вакцина (3528) Крим (12752) Кориневич Антон (88) COVID-19 (18064)

Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Росія почала обов'язкову масову вакцинацію в Криму вакциною "Спутник V".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Україна 24" сказав постійний представник президента в Криму Антон Кориневич.

"Нас насамперед турбує, що російська вакцина не протестована належним чином, ми не знаємо, які вона може мати ефекти, наслідки для наших громадян. А всі кримчани, які були в Криму на 2014 рік, залишаються нашими громадянами. Безумовно, ми стежимо за цією ситуацією", - сказав чиновник.

Кориневич розповів, що в обов'язковому порядку почали вакцинувати військових.

"Дійсно, вакцинація в Криму почалася, зокрема, серед військовослужбовців, строковиків, а це кримчани, які призиваються в збройні сили Російської Федерації в порушення міжнародного права. До речі, цей незаконний призов триває під час пандемії, хоча очевидно повинні були бути зміни. Серед військових процедура вакцинації є обов'язковою, вакцинуються військові різних частин, об'єднань. Є інформація про негативні наслідки для здоров'я, відчувається головний біль, температура, слабкість", - сказав Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія тестує вакцину "Супутник V" на бюджетниках в окупованому Криму, - Кориневич

Також, за словами представника президента, в обов'язковому порядку вакцинуються медики, студенти, школярі й, таким чином, Крим є майданчиком для випробування вакцини.

"Це масово серед військових з початку січня, початок процесу серед бюджетників, це медпрацівники. У нас немає доступу до окупованого Криму, і ми не можемо вірити будь-яким офіційним даним держави-окупанта. Але медпрацівники вакцинуються під приводом того, що якщо відмовляться, то будуть звільнені. Також ведуться розмови, що буде обов'язкова вакцинація серед студентів і школярів. Держава-окупант дуже серйозно взялася за вакцинацію саме в Криму. І з огляду на те, що вакцина не протестована, нас турбує, що по суті Крим є полігоном для тестування вакцини", - сказав Кориневич.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ведучої каналу "Україна" Анни Панової під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", сказав, що українців не будуть вакцинувати проти коронавірусу російською вакциною "Спутник V".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 8750
показати весь коментар
10.02.2021 14:47
+3
"Наши граждане", это те, кто оказался предателем? Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 604. Особенно вояки. Ну и хрен с ними, пусть там дуба дадут
показати весь коментар
10.02.2021 14:46
+3
Чипируют, зомбируют - все по Михалкову Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 9563
показати весь коментар
10.02.2021 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Наши граждане", это те, кто оказался предателем? Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 604. Особенно вояки. Ну и хрен с ними, пусть там дуба дадут
показати весь коментар
10.02.2021 14:46 Відповісти
Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 8750
показати весь коментар
10.02.2021 14:47 Відповісти
Чипируют, зомбируют - все по Михалкову Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 9563
показати весь коментар
10.02.2021 14:48 Відповісти
тільки матеріали з цього тестування не мають права бути доказом ніби-то успішного тестування для ВООЗу
показати весь коментар
10.02.2021 14:49 Відповісти
Да, предательство нельзя ни забыть, ни простить и для этого нет никакого срока давности!
показати весь коментар
10.02.2021 14:50 Відповісти
каждый сделал - ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ - выбор - для себя и будущих своих детей и внуков - кто им доктор - все
показати весь коментар
10.02.2021 14:51 Відповісти
камни оттестили, воду тоже. теперь вакцину. в планах тестонуть большое крымское землетрясение. ну и потом - умножение крыма со всем его гамузом на 0. глянуть, шо получится в результате ))
показати весь коментар
10.02.2021 14:52 Відповісти
Армия Вихтара Индюковича "защитила" Крым...типа Березовского и прочих крыс Путлера..любит РАБссия предателей Оккупированный РФ Крым стал полигоном для тестирования вакцины "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 1511
показати весь коментар
10.02.2021 14:52 Відповісти
Зато бандеровцев не пустили и зарплаты с пенсиями как в Мацкве!!!!! Какой то там Спутник, да хоть камни с неба!
показати весь коментар
10.02.2021 15:00 Відповісти
Путлер поднял пенсии РАБссиянскому быдлу до 30 000 ржублей,теперь все махнут Чемодан-вокзал-солнечный-Магадан... Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 2186 Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 2186
показати весь коментар
10.02.2021 15:04 Відповісти
В Зауралье жителей на 1 000 кв.км всего 0,7 человека.. Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 2863Дамбацских чуваков расселят с новыми РАБссиянскими ксивами комфортно и тепло... Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 2346Добро пожаловать в концлагерь Путлера...
показати весь коментар
10.02.2021 15:09 Відповісти
Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 3655 Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич - Цензор.НЕТ 5776
показати весь коментар
10.02.2021 15:10 Відповісти
Чего переживать украинцы Крыма которые действительно хотели уехали на материк,остались хохлы и вата а что может быть хуже для ваты? Я думаю "хуженебудет"
показати весь коментар
10.02.2021 15:13 Відповісти
Украинцев в крыму 19% по переписи 2014, сейчас конечно больше.
показати весь коментар
10.02.2021 16:35 Відповісти
ну в росию куда уехали миллионы в основном с донбасса тоже федеральные сми называют украинцами но на на самом деле они хохлы или ватники так как украинец не уедет в Мордор он уедет в Польшу или Италию но не в россию ,формально по паспорту да они украинцы но по жизни мировозрению ватники и хохлы а кацапы не розличают разницу украинец и хохол когда называют что украинцы переезжают к ним и получают гражданство дай Бог чтоб такой естественный фильтр продолжился и вата отсеевалась и ехала туда где она близка с подобными терпилами
показати весь коментар
10.02.2021 19:43 Відповісти
Крым предавали и менты и СБУшники времен Индюковича,фамилии многих из низ я знаю...
показати весь коментар
10.02.2021 15:16 Відповісти
главное что бы не Кримских Татар ... а так - нехай щастить )))....RiP
показати весь коментар
10.02.2021 15:47 Відповісти
Ну, гарний привід для шкандалю- Мордор використовує окуповані території для медичних дослідів.
показати весь коментар
10.02.2021 16:56 Відповісти
Почему так много идиотов в Украине?
показати весь коментар
10.02.2021 17:02 Відповісти
А есть рецептура по излечению ?
показати весь коментар
10.02.2021 18:48 Відповісти
есть, спутничок
показати весь коментар
11.02.2021 10:02 Відповісти
 
 