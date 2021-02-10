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Притула Сергій (84) Голос партія (497)

Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Український шоумен, член партії "Голос" Сергій Притула каже, що не збирається йти з політики.

Про це Притула повідомив у відеозверненні у Facebook, коментуючи повідомлення в соцмережах і медіа про те, що він нібито зібрався йти з політики, передає Цензор.НЕТ.

"Суть цих інформаційних потоків та дописів у мережі зводиться до того, що начебто Притулі набридло, він награвся і вирішив піти з політики. Кітики, ну по-перше, не дочекаєтесь. Так, я розумію, що багато кому цього хотілося б. Багато кому я заважаю, плутаю карти. В принципі, можу не подобатися. Але якщо я щось кажу і прикріплюю до цього своє слово, то я його завжди дотримуюсь. Минулого року я прийняв для себе достатньо серйозне та вагоме рішення - не бути байдужим та спробувати щось змінити в країни. Для цього піти в політику достатньо серйозно. Ну принаймні набагато серйозніше, аніж це було до 2020-го", - сказав Притула.

Він зауважив, що з того часу нічого не змінилося.

"Мої плани залишаються стабільними, з амбіціями усе гаразд, з візією так само. Моя мотивація нікуди не зникла, а от коло прихильників та однодумців, навпаки, зросло. Можливо це і є причиною цих вкидів, які почали з’являтися останнім часом у масмедіа. Тому, друзі, якщо вам потрібно джерело - то ось воно. Гравець на полі, Притула в грі, м’яч на моїй стороні, відповідь не забариться. Ну це я тим людям, котрі займаються дурницями", - заявив Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула більше не входить до керівництва партії "Голос", - Юрчишин

Він також пообіцяв "достатньо цікавий та насичений 2021 рік.

Новими заступниками голови партії "Голос" Кіри Рудик стали Інна Совсун, яка буде відповідати за програмне напрямок, Андрій Осадчук, який буде займатися міжнародними питаннями, і Ярослав Железняк, який буде курирувати парламентський напрям.

На рішення партії про виключення Притули з політради активно відреагували соцмережі. Користувачі жартували про те, що Притула пішов слідами Святослава Вакарчука.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 2982
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10.02.2021 15:46
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Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 8338
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10.02.2021 15:45
+16
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 2459
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10.02.2021 15:46
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надо сказать игрок...бесполезный
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10.02.2021 15:41 Відповісти
лавку запасных тоже кто-то должен протирать Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 1800
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10.02.2021 15:43 Відповісти
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 2459
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10.02.2021 15:46 Відповісти
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 3549
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10.02.2021 15:50 Відповісти
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 8338
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10.02.2021 15:45 Відповісти
Сердючки не хватает
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10.02.2021 15:55 Відповісти
Ага, обхохочетесь...
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10.02.2021 17:05 Відповісти
Для оттягивания голосов - самое то.
А это и было основной задачей Голоса с самого момента образования.

Кацапу Фридману и Пинчуку большего в 2019-м от своего проекта и не нужно было.
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10.02.2021 15:52 Відповісти
Чушь и бред.
Голосовал за "Голос". Нет, если бы не было Голоса - за ПЕС не голосовал бы все равно.
Голос как раз предоставил реальную возмоность проголосовать проукраински настроенным украинцам, которых не устраивала партия одного олигарха.
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10.02.2021 16:08 Відповісти
Есть загадка про таких игроков:
Трое в Раде, один из них играет?
- Притула, Вакарчук и магнитофон
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10.02.2021 15:42 Відповісти
Сколько ещё будет этого цирка?Нам нужно всех клоунов трудоустроить?
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10.02.2021 15:43 Відповісти
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 2982
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10.02.2021 15:46 Відповісти
Перетопить.
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10.02.2021 16:43 Відповісти
От на Притулу не треба наїжати. Я б за нього проголосував.
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10.02.2021 17:18 Відповісти
Я думаю, что и этот сгорит, если его к главной кормушке допустят. Все превращаются в нечто, когда туда попадают. Лучше б они и дальше в шоу-бизнесе оставались.
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10.02.2021 15:43 Відповісти
Ему и шыкаладной кормушки хватает
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10.02.2021 15:47 Відповісти
"Игрок на поле" (с)
Хто зверху? Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 6434
Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 8150
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10.02.2021 15:43 Відповісти
Да устройте уже всех комиков, там с них работы и толку нет, только поржать... Есть ещё Comedy Woman, там хоть сиськи есть. Что за мода всех с телевизора в хозяйственники. Страна непуганых долбо@бов
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10.02.2021 15:45 Відповісти
З набутилкіно скалєнаставанії думка Українцям не цікава й немає якого хутлера їм тут робити.
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10.02.2021 16:00 Відповісти
Ойвсьо. Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 6815
"Отсель грозить мы будем шведу" - раздался Голос откуда-то из жопы.
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10.02.2021 15:47 Відповісти
хм.. Игрок !? "Заворотний бек" что ли !? Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 9467
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10.02.2021 15:49 Відповісти
Дрова! Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 2831

Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле" - Цензор.НЕТ 575
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10.02.2021 15:51 Відповісти
Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 5768
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10.02.2021 15:55 Відповісти
А хто там хозяин Нового канала??
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10.02.2021 15:55 Відповісти
Редкий случай совпадения содержания и говорящей фамилии. По русски звучит как "прилипала".
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10.02.2021 15:59 Відповісти
Не звучить. Притулитися - прислониться. Прилипала однаково в обох мовах.
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11.02.2021 08:14 Відповісти
дядя, смысл тот же - надоедливый приставала, не нужно тут объяснять разницу между дыркой и отверстием.
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11.02.2021 10:11 Відповісти
Ага ,свой игрок в чужой команде ... Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 7340
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10.02.2021 15:59 Відповісти
Притула проявив себе нормально, й як волонтер, й як Політик, й як шоумен..
Усі хто тут пишуть погане про нього гадаю або зєлябоби або з набутилкіно-скалєнвставанії.
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10.02.2021 16:03 Відповісти
"Усі хто тут пишуть погане про нього гадаю або зєлябоби або з набутилкіно-скалєнвставанії."

Помиляєтесь - всі, хто про нього тут пишуть погане - 100%ві порохоботи - вони всі тут відомі поіменно.
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10.02.2021 16:10 Відповісти
Напомни пожалуйста основные вехи и достижения этого политика и его партии.

Пустой звиздеж с трибуны и видосики не предлагать.
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10.02.2021 16:14 Відповісти
Достижения этого политика - активное постоянное волонтерство на протяжении 7 лет. Учитывая то, что он никогда еще не занимал никаких должностей и не является мультимиллионером - это вполне достойное достижение.

Достижение его партии - правильная парламентская деятельность: разработка нужных законопроектов, проукраинские голосования и тд - то есть все то, чем и должна заниматься парламентская партия.
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10.02.2021 16:36 Відповісти
Я просил тупой звиздежь не предлагать.
Политик и партия ВР могут гораздо больше, чем голосовать. С этим прекрасно справлялся и Ляшко.

Скольких узников режима ЗЕ Голос взял на поруки?
В скольких акциях протеста Голос и Притула принимали участие с 2019-го года?
Сколько Голос предотвратил антигосударственных действий режима ЗЕ?
Сколько в килограммах, тоннах или сотнях тысяч гривен виртуальный волонтер наволонтерсотвовал?
Сколько оборонных, медицинских и прочих жизненноважных программ Фридман и Пинчук профинансировали от партии Голос?
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10.02.2021 16:44 Відповісти
Тупой звездежь - это все твои вопросы. А термин "режим" по потношению к украинской власти - это и вовсе чисто кацапская риторика.

"Скольких узников ...Голос взял на поруки?"
Достаточно. Например - Стерненко выдали на поруки именно нарпеду от Голоса.

"В скольких акциях протеста "
В акциях протеста кого, против кого и за кого?

"Сколько в килограммах, тоннах или сотнях тысяч гривен виртуальный волонтер наволонтерсотвовал?"

Смотри его отчеты. В отличие от тебя, абсолютно бесполезного виртуального бесполезного мешка с де-ом, Притула регулярно примерно 2 раза в месяц ездит на фронт и выкладывает отчеты о том, кому, куда и на сколько он что привез. В частности - он возит реально дорогие вещи - беспилотники, которыми пользуются наши военные.

" Фридман и Пинчук профинансировали от партии Голос?"
Свои больные фантазии оставь при себе. В отличие от олигархической партии ПЕС, Голос не спонсируется олигархами.
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10.02.2021 16:49 Відповісти
Понятно. Т.е. в сухом остатке у тебя только тупой звиздеж и больше ничего. Никакой конкретики.

Что и требовалось доказать.
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10.02.2021 16:52 Відповісти
В сухом остатке - это ты ничего кроме тупого звездежа выдать не способен. А я даже на твой звездешь ответил по существу. Что и требовалось доказать. Крыть тебе нечем, ибо правда не на твоей стороне.
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10.02.2021 16:54 Відповісти
Tierre,zgoden na vsi 100 !
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10.02.2021 18:37 Відповісти
Розмовляй зі мною нормальною мовою а не язиком свинорюсскіх шакалів.
Для початку.
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10.02.2021 20:19 Відповісти
Сейчас мантра "волонтер" очень распостранённая. Такой себе карьерный лифт. Загаженный с вечера.
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10.02.2021 16:15 Відповісти
Это не мантра. Притула - настоящий волонтер, который реально занимается этим уже 7 лет, без хайпа, вкладывает в это свои собственные деньги и которого очень хорошо знают в ВСУ.
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10.02.2021 16:37 Відповісти
Из нот матра. Притула рили украинский волонтёр, бикоз хи мейк овер дофига лет, нот реклама, хим вери ноу ин зе всу. Ты это хотел сайд, пэтриот херов?
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10.02.2021 17:23 Відповісти
Не срача ради, но таки спрошу. К Притуле-волонтёру вопросов нет. Но где он успел проявить себя как политик?
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10.02.2021 16:30 Відповісти
Дивлячись на мову коментарів та риторику, припускаю що пишуть 73 % більшості.
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10.02.2021 16:05 Відповісти
Помиляєтесь. Ці дописувачі (Роман з Камнем, Герхард і тд) - відомі порохоботи. Саме вони ненавидять Голос найбільше.
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10.02.2021 16:11 Відповісти
Если человек знает Притулу как человека и общественного деятеля, он никогда не напишет о нем плохо... Обливают его гавном только кацапы и люди, которые понятия не имеют о его деятельности...
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10.02.2021 16:21 Відповісти
В чем конкретно проявлялась его "деятельность"?
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10.02.2021 16:25 Відповісти
Поинтересуйтесь его волонтерской деятельностью и сколько он сделал для армии. Еще попробуйте узнать что о нем говорят солдаты... Именно поэтому его не любят кацапы, многие из которых высказались тут в комментариях.
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10.02.2021 16:27 Відповісти
Сколько?
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10.02.2021 16:46 Відповісти
Видите, я не ошибся... Либо кацапы, либо те кто не знает...
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10.02.2021 16:53 Відповісти
Много.
Более чем на 45 миллионов.
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10.02.2021 16:56 Відповісти
И пруф найдется?
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10.02.2021 16:58 Відповісти
Своє волонтерство Сергій почав ще з часів Майдану, як сам каже, «коли побили дітей» - тоді з колегами з «Вар'яти шоу» допомагав активістам спершу транспортом, а в активній фазі Революції Гідності бронежилетами тощо.

Странно, что не Джавелинами. На кого это вранье расчитано? На таких, как ты, телепузиков, которые Майдан видели только у голубого экрана.
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10.02.2021 17:03 Відповісти
Ну ты точно не относишься к тем кто не знает...
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10.02.2021 17:05 Відповісти
Угу. Поэтому Притула с брониками на Майдане меня очень порадовал.

Учитывая, что моя одногруппница даже в сентябре 2014-го не могла ввезти из Канады даже каски, за которые мы уже заплатили, рассказы Притулы про бронежилеты на Майдане - это просто песня.
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10.02.2021 17:07 Відповісти
А это он тебе лично рассказал или ты где то нашел на просторах Интернета? Хреново значит твоя одногруппница хотела завести или зря вы ей заплатали. Весь 2014 год завозились и леворульные внедорожники и скорые и броники, каски и тепловизоры. Были моменты когда таможенники пытались быковать и вспоминали про законы, но эти ситуации решались в том числе придавая огласке в СМИ. Просто для того что бы не было проблем, нужно не заплатить деньги и ждать когда оно приедет, а ехать на границу когда возникают проблемы.
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10.02.2021 17:24 Відповісти
Понятно. Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 8374

Ваши доказательства - не доказательства. Знакомо.
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10.02.2021 17:30 Відповісти
А "моя одногрупница сказала" - это для кого-то должно служить доказательством?

Для тебя, дурачка соевого - видеопруфы с канала Притулы, где он передает волонтерскую помощь нашим бойцам - это "не доказательства", а слова какой-то там безымянной однокласницы, да еще и перевранные безымянным и неоднократно уличенным во лжи тобой - это оказывается "доказательства".
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11.02.2021 03:58 Відповісти
Моя одногруппница везла эти шлемы из Канады. Она гражданка Канады.

Это реальное волонтерство в 2014-м году, а не бла-бла-бла для лохов, которые про волонтерство только по наслышке знают.
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10.02.2021 17:32 Відповісти
Ну никто же не спорит что Притула лох а на вашей одногруппнице держится все волонтерское движение!
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10.02.2021 17:36 Відповісти
"Моя одногруппница везла эти шлемы из Канады."

Это и есть бла-бла для лохов. Любой твой пост является именно "бла-бла" и ничем более.
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11.02.2021 03:59 Відповісти
Вопрос лично к тебе.

Как ты относишься к тому, что Голос срачами погнал Притулу из партии? Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 9000

Вот такие патриоты и молодцы партии Голос вот просто сцаными тряпками без всякой возможности сохранить лицо такого молодца и патриота Притулу погнали.
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10.02.2021 17:35 Відповісти
Кацапчик, иди в сраку!
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10.02.2021 17:37 Відповісти
Т.е. ты затрудняешься ответить, как же так вышло, что Пинчуковско-Фридмановский Голос красивые вывески меняет чаще, чем некоторые носки. Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 7846
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10.02.2021 17:43 Відповісти
Ты даже не понимаешь что говоря по скриптам которые не обновлялись более трех лет, ты сразу палишься....
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10.02.2021 17:47 Відповісти
Так Голос не выпер Притулу? Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 4689
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10.02.2021 17:55 Відповісти
Или Голос выпер Притулу 3 года назад?

Или Голос не выпер Вакарчука чуть ранее?

Или Фриндман и Пинчук не финасируют Голос?
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10.02.2021 17:57 Відповісти
Не забудьте добавить "и порохоботы". Ибо по факту тут против Притулы именно они топят - ну ненавидят они Голос и все тут.
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10.02.2021 16:38 Відповісти
Логіка якась лишньохромосомна. "Если человек знает Притулу как человека" - а які ще є варіанти знати Притулу? Як шимпанзе?
Були у нас "волонтери", які їздили по військових частинах з печивком і розповідали про "ворог в Києві", були редутники чи т.з. "патріоти", які перекривали дороги щоб не дати "торгувати на крові", або кидали гранати в нацгвардію під ВР, з абсолютно патріотичними гаслами. Що заважає людині Притулі допомагати армії і водночас вести деструктивну діяльність на політичному фронті?
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10.02.2021 16:40 Відповісти
Я же и пишу что именно за это его не любит кацапня!
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10.02.2021 16:44 Відповісти
Ну вам то видніше)
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10.02.2021 16:46 Відповісти
Совершенно верно.
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10.02.2021 16:54 Відповісти
Притула единственный достойный кандидат на мера Киева. А Виталя "пролез" в меры благодаря тому сговору в который вступил с порохом, а мер это избираемая должность. Сами понимаете как мог порох протянуть виталю.
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10.02.2021 17:33 Відповісти
Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі" - Цензор.НЕТ 1040

Дивно не те, що Притулу поперли з Голосу.
Дивно, що йому не дали зберегти обличчя і поперли рішенням партії. Зазвичай у таких випадках розкрученій зірці надають можливість вийти на прес-конференцію, подякувати за чудовий час і фантастичних людей, бла-бла-бла. Потім зірка каже, що втомилася, хоче більше бути із сім'єю, починає новий проєкт, спасає бобрів на Сулі та інше і йде у відставку. Все красіво, всі довольні. Але в Голосі вирішили піти іншим шляхом і тепер Сергій Притула виглядає кинутим.
До речі, про кинутих. Цікаво, а як тепер себе почувають виборці Голосу в Києві, що голосували за Притулу?
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10.02.2021 17:33 Відповісти
Я так себе думаю что к власти рвутся уроды. Хороший человек власти над людьми не алчет.
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10.02.2021 17:42 Відповісти
Я думаю краще Притула , аніж ватні прихлєбніки.
ПроУкраїнська ЄС повинна обєднатися з проУкраїнькими слугами народу + інші проУкраїнські сили і подбати врешті -решт за свій народ, інакше буде туго. . .
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10.02.2021 17:58 Відповісти
У ПРИТУЛЫ ЕСТЬ ДОСТУП К ГЛАВНЫМ КОРРУПЦИОНЕРАМ СТРАНЫ И ОН МОЖЕТ ИХ УБИТЬ !!! ВОТ ГЛАВНАЯ ЕГО МИССИЯ !!! ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ФИГНЯ !!!
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10.02.2021 18:21 Відповісти
Prituli - povaga !
"GOLOS"-molodci !
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10.02.2021 18:29 Відповісти
Забери цього телепня собi в Нiмеччину,у Вас буде гарний дуэт...
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11.02.2021 04:55 Відповісти
Обов'язкова хiмiчна( припускаю фiзичну) кастрацiя,досить в Украiнi плодити дебiлов,вiдсоток блазнiв та пройдисвiтiв в державi зашкалюэ.Украiнi потрiбен економiчний рiст,на першому мiсцi повинна бути людина ПРАЦI,продукт якоi можна помацати руками та побачити очима.Ну а посмiятися можна буде тодi, коли ВЕСЕЛО БУДЕ ПЕНСiОНЕРАМ та ДiТЯМ...
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11.02.2021 04:52 Відповісти
 
 