Притула заявив, що не збирається йти з політики: "Не дочекаєтеся. Гравець на полі". ВIДЕО

Український шоумен, член партії "Голос" Сергій Притула каже, що не збирається йти з політики.

Про це Притула повідомив у відеозверненні у Facebook, коментуючи повідомлення в соцмережах і медіа про те, що він нібито зібрався йти з політики, передає Цензор.НЕТ.

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"Суть цих інформаційних потоків та дописів у мережі зводиться до того, що начебто Притулі набридло, він награвся і вирішив піти з політики. Кітики, ну по-перше, не дочекаєтесь. Так, я розумію, що багато кому цього хотілося б. Багато кому я заважаю, плутаю карти. В принципі, можу не подобатися. Але якщо я щось кажу і прикріплюю до цього своє слово, то я його завжди дотримуюсь. Минулого року я прийняв для себе достатньо серйозне та вагоме рішення - не бути байдужим та спробувати щось змінити в країни. Для цього піти в політику достатньо серйозно. Ну принаймні набагато серйозніше, аніж це було до 2020-го", - сказав Притула.

Він зауважив, що з того часу нічого не змінилося.

"Мої плани залишаються стабільними, з амбіціями усе гаразд, з візією так само. Моя мотивація нікуди не зникла, а от коло прихильників та однодумців, навпаки, зросло. Можливо це і є причиною цих вкидів, які почали з’являтися останнім часом у масмедіа. Тому, друзі, якщо вам потрібно джерело - то ось воно. Гравець на полі, Притула в грі, м’яч на моїй стороні, відповідь не забариться. Ну це я тим людям, котрі займаються дурницями", - заявив Притула.

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Він також пообіцяв "достатньо цікавий та насичений 2021 рік.

Новими заступниками голови партії "Голос" Кіри Рудик стали Інна Совсун, яка буде відповідати за програмне напрямок, Андрій Осадчук, який буде займатися міжнародними питаннями, і Ярослав Железняк, який буде курирувати парламентський напрям.

На рішення партії про виключення Притули з політради активно відреагували соцмережі. Користувачі жартували про те, що Притула пішов слідами Святослава Вакарчука.