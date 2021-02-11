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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

"БЕЗ ЦЕНЗУРИ" у прямому ефірі: "борделі" протестують, Коломойський атакує США, рейтинги атакують Зе, знову війна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Російські "борделі" - проти здорового глузду, Коломойський - проти Сполучених Штатів, рейтинги - проти Володимира Зеленського. І головне - загострення на фронті на тлі всього цього. Як завжди гострий стрім "БЕЗ ЦЕНЗУРИ" приготував для вас інформаційну смакоту!

Сьогодні о 20.45 Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич говорять про таке:

- "Борделі" протестують, або Найкращі пів години ефіру 112, Zik і NewsOne. Як підсанкційні медіа-борделі Віктора Медведчука протестують проти закриття? Хто захищає їх, прикриваючись свободою слова? Чи є перспективи у судових позовів проросійських пропагандистів?

- Коломойський атакує США. Американська компанія Optima Ventures, зареєстрована в штаті Делавер, і її дочірня компанія, що належать колишнім власникам "ПриватБанку" Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, подають позов проти США з вимогою про відшкодування $23 млн у відповідь на позови від Мін'юсту США про конфіскацію нерухомості олігархів. Що взагалі відбувається і чому нам важливо про це знати? Пояснимо просто, доступно і недипломатично.


- Рейтинг атакує Зе. Останні дослідження громадської думки про те, кому більше довіряють українці, що думають про закриття каналів Медведчука, санкції і вакцинації? Розбираємо результати опитувань "Рейтингу" і Центру Разумкова.

- Знову війна. Чому знову різко загострилася ситуація на Донбасі? Як це пов'язано з закриттям проросійських медіа-смітників в Україні? Чого зараз хочуть росіяни і якою ціною готові досягати своїх цілей?

- І на десерт: кому вигідний експорт електрики з Росії, при чому тут Дубінський (куди ж без нього), чи вийде завалити Олега Татарова - заступника глави ОП Єрмака - в політичному сенсі цього слова?

Приєднуйтесь до посиденьок "БЕЗ ЦЕНЗУРИ" в прямому ефірі!
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"БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" в прямом эфире: "бордели" протестуют, Коломойский атакует США, рейтинги атакуют Зе, опять война - Цензор.НЕТ 9497
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10.02.2021 20:47 Відповісти
"БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" в прямом эфире: "бордели" протестуют, Коломойский атакует США, рейтинги атакуют Зе, опять война - Цензор.НЕТ 779
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10.02.2021 20:48 Відповісти
Хвойдарні "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" в прямом эфире: "бордели" протестуют, Коломойский атакует США, рейтинги атакуют Зе, опять война - Цензор.НЕТ 9584
це три медвечуківські анали )))
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10.02.2021 20:49 Відповісти
"БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" в прямом эфире: "бордели" протестуют, Коломойский атакует США, рейтинги атакуют Зе, опять война - Цензор.НЕТ 5524
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10.02.2021 20:50 Відповісти
Відбій! "Озброєний переворот" відкладається... "БЕЗ ЦЕНЗУРИ" у прямому ефірі: "борделі" протестують, Коломойський атакує США, рейтинги атакують Зе, знову війна - Цензор.НЕТ 8909
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10.02.2021 21:02 Відповісти
 
 