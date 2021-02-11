УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13123 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
12 612 24
Крим (12752) Путін (21420) Брежнєв (12)

Структури банку "Росія", який формально належить друзям Путіна, подарували президенту РФ "палац Брежнєва" в окупованому Криму, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Структури банку "Росія", який формально належить друзям президента Росії і його колишній коханці, придбали черговий об'єкт елітної нерухомості. Це знаменита дача Леоніда Брежнєва в Криму, володіти якою Володимир Путін хотів не один рік.

Леонід Брежнєв, який керував СРСР з 1964 по 1982 рік, любив відпочивати на держдачі "Гліцинія" в Криму, нагадує російське видання "Проєкт", інформує Цензор.НЕТ. Палац розташовано за 60 кроків від моря в селищі Ореанда неподалік від Ялти. Генсек відвідував дачу практично до останніх днів свого життя. Після його смерті будинок спорожнів, у 1990-х у ньому відкрили пансіонат.

Структури банку Росія, який формально належить друзям Путіна, подарували президенту РФ палац Брежнєва в окупованому Криму, - росЗМІ 01
Структури банку Росія, який формально належить друзям Путіна, подарували президенту РФ палац Брежнєва в окупованому Криму, - росЗМІ 02

"Гліцинія" складається з ділянки площею 26 га, чотирьох корпусів зі спальнями, п'яти басейнів, літнього будиночка, бару й оранжереї. Загальна площа всіх будівель - 14,5 тисячі кв.м.

Структури банку Росія, який формально належить друзям Путіна, подарували президенту РФ палац Брежнєва в окупованому Криму, - росЗМІ 03

Після окупації Криму в 2019 році стало відомо про перехід держдачі в скарбницю держави, а потім - про продаж приватній компанії за 1,2 млрд рублів ($16,36 млн). Тоді назву покупця не розкрили.

Структури банку Росія, який формально належить друзям Путіна, подарували президенту РФ палац Брежнєва в окупованому Криму, - росЗМІ 04

"Проєкт" з'ясував, що колишню держдачу в 2019 році придбала компанія, власником якої на той момент був якийсь Яніс Єрманіс. При цьому, за даними видання, господар фірми виріс в Гольянові (околичний район на сході Москви, вважався кримінально небезпечним), зараз також живе в "депресивному районі на сході Москви", заробляє на життя приватними уроками китайських бойових мистецтв.

З'ясувалося, що ще в 2004 році дачу Брежнєва намагався купити російський банк ВТБ, але в 2005 році планам завадив президент України Віктор Ющенко, який зажадав розірвати контракт із Москвою. Вже тоді не приховувалося, що дача купується як резиденція для Володимира Путіна - про це в той час, нібито, заявляв прокурор Криму (2005-2007) Віктор Шемчук.

Видання з'ясувало, що за фірмою, яка придбала "Гліцинію", стоїть банк "Росія", серед акціонерів якого є і давній друг Путіна Юрій Ковальчук (до цього він фігурував в інших розслідуваннях "Проєкту") і Світлана Кривоногих, якій приписується статус колишньої подруги президента. Дача в Ореанді, пише "Проєкт", можливо, вже 21-ша за рахунком резиденція Володимира Путіна.

За словами місцевих жителів, гостей у "Гліцинії" не було вже п'ять років. Здалеку будівля і територія здаються недоглянутими. Тим часом співробітник розташованого неподалік кремлівського санаторію "Нижня Ореанда", в якому відпочивають пацієнти президентської Центральної клінічної лікарні, льотчики спеціального льотного загону "Росія", судді і рядові пільговики з Москви і регіонів, розповів, що там тривають будівельні роботи. Як зазначають журналісти, за парканом дачі з боку Лівадійського парку справді чути стукіт відбійника і звук пилки.

Структури банку Росія, який формально належить друзям Путіна, подарували президенту РФ палац Брежнєва в окупованому Криму, - росЗМІ 05

Читайте також: Ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму. ВИДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4280
показати весь коментар
10.02.2021 20:38
+11
Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4368
показати весь коментар
10.02.2021 20:37
+7
Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6758
показати весь коментар
10.02.2021 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4368
показати весь коментар
10.02.2021 20:37 Відповісти
Структури банку "Росія", який формально належить друзям Путіна, подарували президенту РФ "палац Брежнєва" в окупованому Криму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 5248
показати весь коментар
10.02.2021 23:38 Відповісти
во "дворце Брежнева" для туПина обнаружили Крым......
показати весь коментар
10.02.2021 20:37 Відповісти
Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4280
показати весь коментар
10.02.2021 20:38 Відповісти
+++
показати весь коментар
10.02.2021 21:24 Відповісти
Сам собі подарував Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2371
показати весь коментар
10.02.2021 20:39 Відповісти
подарили,блеать...а будку коломойского просто отжали...
странно это...где чвк за будку?чы оно просто жлоб?
показати весь коментар
10.02.2021 20:39 Відповісти
Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6758
показати весь коментар
10.02.2021 20:40 Відповісти
ну нормально,прогресс налицо...обрыдло мокшанкам ссать через кольцо в супы женихам...
показати весь коментар
10.02.2021 20:48 Відповісти
да снег еще норм
могли и говно собачье
показати весь коментар
11.02.2021 05:51 Відповісти
Сколько он жить собирается? Зачем???? всё это?
показати весь коментар
10.02.2021 20:41 Відповісти
Ску-ко-та-а-а-а-а!!!
показати весь коментар
10.02.2021 20:43 Відповісти
Как она хвалит Ющенко. Святой человек был, то есть есть.
показати весь коментар
10.02.2021 20:43 Відповісти
Эх, прекрасные времена были при Брежневе.
показати весь коментар
10.02.2021 20:48 Відповісти
Стоял тогда?😂🌷
показати весь коментар
10.02.2021 20:51 Відповісти
Колбаса появилась...2-х сортов. И конфеты шоколадные. Ровно на 7-мь лет. Из 70-ти.
показати весь коментар
10.02.2021 22:24 Відповісти
Жалкая хибара по сравнению с Геленджикской.
показати весь коментар
10.02.2021 20:50 Відповісти
Да, мелочёвка какая то
показати весь коментар
10.02.2021 22:40 Відповісти
Україна -не кацапія.Навіть ЗЄ не будує дачі за держрахунок.
показати весь коментар
10.02.2021 20:56 Відповісти
В уголовном мире урки обычно ворованное дарят своим люмпен-быдлосамкам как их называют марухам, с которыми сожительствуют.
показати весь коментар
10.02.2021 21:11 Відповісти
Фуево гоммунисты жили...
показати весь коментар
10.02.2021 22:22 Відповісти
Стадо наївних дибілів...
показати весь коментар
10.02.2021 23:10 Відповісти
Наверное в детстве в бараке жил. Все никак не угомонится.
показати весь коментар
11.02.2021 07:25 Відповісти
Структури банку "Росія", який формально належить друзям Путіна, подарували президенту РФ "палац Брежнєва" в окупованому Криму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3044
показати весь коментар
11.02.2021 07:38 Відповісти
 
 