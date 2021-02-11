Дівчинка повісила на стовпі оголошення з рекламою свого YouTube-каналу. Тепер у неї більш ніж 7,5 тис. підписників. ВIДЕО
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Юна відеоблогерка публікує історії з життя своїх котів, пса, папуги і курей.
Про YouTube-канал "Природа ТВ" більшості його підписників стало відомо з українського сегменту твітера. А у фейсбуці про нього написав Олексій Кондаков, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У твітері одна дівчинка запостила фото оголошення, яке вона побачила десь в українському селі. По ньому видно що дитина (ми поки не розібралися хлопчик чи дівчинка) просить підписатися на її канал у ютубі ПРИРОДА-ТВ. Де вона викладає ЦІКАВІ відео", - написав Кондаков.
За його словами, до того, як фото оголошення потрапило в інтернет, у каналу було лише кілька підписників - найімовірніше, батьки і родичі дитини.
За першу ніч після публікації оголошення канал набрав 1000 підписників. Зараз їх уже 7660, і вони активно коментують відео про котів, курей, собаку і папугу. "Нарешті якісний контент на ютубі", "Ваш канал - саме чудове, що я надибала сьогодні у YouTube", "Дуже гарне та захоплююче відео", - пишуть комментатори.
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ач як, на родний ізиг перейшло, зараз ще й владіміра х#йла славити почнеш
Курке настанет контент в прямом эфире.
Кота можно даже постирать с шампунем.
есть ненормальные идиоты...
но я более чем уверен
если это дитя так стремится
то обязательно получится)))