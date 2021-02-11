Проєкт "Без цензури": Чи боїться Росія ЗСУ? Все про нове загострення на фронті. ВIДЕО

Навіщо Росія знову влаштовує загострення на Донбасі? І що каже кремлівська пропаганда про Збройні сили України? Все про ескалацію бойових дій на Сході України – у свіжому "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Буквально за кілька днів лютого маємо вже кілька загиблих на фронті та ще більше – поранених. Навіть Леонід Кравчук змінив свою миролюбну риторику на 180 градусів: обізвав свого багаторічного однопартійця і спонсора Віктора Медведчука і все його кодло ворогами українського народу! А на додачу заявив, що перемир’я вже немає. Ба більше - не можна далі вдавати, що воно є!

Якщо вже навіть Кравчук таке заговорив – це означає, що отримав відповідну рознарядку з Офісу президента. І тут є кілька питань.

Чому це раптом Офіс президента різко став дуже патріотичним (як би дивно не звучало це питання)? Чого хочуть від Володимира Зеленського у Москві та Вашингтоні? І що він із усім цим збирається робити?

Зазираємо у російське телевізійне пекло: що тамтешня російська пропаганда розказує про ЗСУ? Чи бояться росіяни нашу армію? Спойлер – бояться, ще й як бояться. Понад те, ЗСУ у них – вже законні сили. Але правосеками й досі лякають, має ж бути хоч десь стабільність.

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