Проєкт "Без цензури": Чи боїться Росія ЗСУ? Все про нове загострення на фронті. ВIДЕО
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Навіщо Росія знову влаштовує загострення на Донбасі? І що каже кремлівська пропаганда про Збройні сили України? Все про ескалацію бойових дій на Сході України – у свіжому "Без цензури" із Богданом Буткевичем.
Буквально за кілька днів лютого маємо вже кілька загиблих на фронті та ще більше – поранених. Навіть Леонід Кравчук змінив свою миролюбну риторику на 180 градусів: обізвав свого багаторічного однопартійця і спонсора Віктора Медведчука і все його кодло ворогами українського народу! А на додачу заявив, що перемир’я вже немає. Ба більше - не можна далі вдавати, що воно є!
Якщо вже навіть Кравчук таке заговорив – це означає, що отримав відповідну рознарядку з Офісу президента. І тут є кілька питань.
Чому це раптом Офіс президента різко став дуже патріотичним (як би дивно не звучало це питання)? Чого хочуть від Володимира Зеленського у Москві та Вашингтоні? І що він із усім цим збирається робити?
Зазираємо у російське телевізійне пекло: що тамтешня російська пропаганда розказує про ЗСУ? Чи бояться росіяни нашу армію? Спойлер – бояться, ще й як бояться. Понад те, ЗСУ у них – вже законні сили. Але правосеками й досі лякають, має ж бути хоч десь стабільність.
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С возвращением «крымнаша в родную гавань» у москвитян вообще наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Российские космические специалисты не в состоянии отремонтировать свой сектор на МКС, не могут запустить к нему грузовой корабль. Космонавты голодают и просят печеньки у «пиндосов».
Жители угасающей Империи кичатся своими «Искандерами», «Калибрами» и тем, что Вооруженные православные силы РФ могут в любую минуту превратить в радиоактивный пепел все население США вместе с пятью миллионами своих русскоговорящих собратьев, которые переехали из лаптестана на ПМЖ в США. Это блеф путинской пропаганды. ПВО РФ в лучшем случае (если офицеры, находящиеся на боевом дежурстве будут трезвыми) может защитить от ядерного удара только один город - Москву. Но после приземления самолета немецкого пилота Руста на Красной площади и это утверждение также вызывает сомнение. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
Только благодаря содействию Канады,Британии, Израиля в Украине вернулись к вопросу пересоздания армии .Разворовываших армию клоунов в генеральских погонах вывели и ввели подготовленных инструкторов.Далее от трусливого Обамы до нынешнего Байдена прошла градация помощи летальным оружием.На смену "Джевелинам" при Обаме,годным лишь для защиты села в условиях местного боя, пришло хорошее вооружение Армия Украины теперь возродилась и стала самой опытной в войне на территории современной Еврпопы (Россия таки не Европа).Появление армии в Украине заставило кремлёвского недонаполеончика сменить тактику и уже начать только перестрелками кошмарить Украину и включить все свои "евробляхи" для политического принуждения Украины.Вопрос применения Россией военной силы остался только понтами..
Краще підірвати економіку ерефії, ніж розбомбити якесь місто. Свої міста хай вони вони роздовбають самі.
Читайте уважно Сунь цзи і ви побачите наскільки підло і підступно веде себе Московія. Вони цю книжку читали дуже уважно.
Основные ЕС и Китай.
Но есть резолюция ООН.Есть дела в судах,и много других фактов оккупации ВС РФ территорий Украины,Грузии,Молдовы.
В ********* світі країна,яка офіційно оголосить війну,буде повністю ізольована від іншого світу. Повне ембарго на будь- яку торгівлю/постачая/закупівлю.
Це обов'язок задекларований не тільки в ООН. І це буде зроблено. Звісно ОДКБ буде щось робити,а от офіційно вони не можуть підтримувати навіть своіх члєнів,які ОГОЛОШУЮТЬ ВІЙНУ,а не є жертвою аргесії/нападу.
От такий він - ******** світ!
Butkevi4 ROBE svoyu spravu na "vidminno" !!!
Конечно боится! Если бы не боялась, то на курантах торчал бы не сатанинская звизда, а Украинский Тризуб!