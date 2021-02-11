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Проєкт "Без цензури": Чи боїться Росія ЗСУ? Все про нове загострення на фронті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Навіщо Росія знову влаштовує загострення на Донбасі? І що каже кремлівська пропаганда про Збройні сили України? Все про ескалацію бойових дій на Сході України – у свіжому "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Буквально за кілька днів лютого маємо вже кілька загиблих на фронті та ще більше – поранених. Навіть Леонід Кравчук змінив свою миролюбну риторику на 180 градусів: обізвав свого багаторічного однопартійця і спонсора Віктора Медведчука і все його кодло ворогами українського народу! А на додачу заявив, що перемир’я вже немає. Ба більше - не можна далі вдавати, що воно є!

Якщо вже навіть Кравчук таке заговорив – це означає, що отримав відповідну рознарядку з Офісу президента. І тут є кілька питань.

Чому це раптом Офіс президента різко став дуже патріотичним (як би дивно не звучало це питання)? Чого хочуть від Володимира Зеленського у Москві та Вашингтоні? І що він із усім цим збирається робити?

Зазираємо у російське телевізійне пекло: що тамтешня російська пропаганда розказує про ЗСУ? Чи бояться росіяни нашу армію? Спойлер – бояться, ще й як бояться. Понад те, ЗСУ у них – вже законні сили. Але правосеками й досі лякають, має ж бути хоч десь стабільність.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Топ коментарі
+6
За два роки свого тупоголового правління, зелений виродок зробив стільки для підриву обороноздатності та бойового духу країни, скільки встиг пєтуховіч на чотири. Так що думаТЄ!
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11.02.2021 10:58
+5
80% арсенала Воздушно-комических сил сына оленевода Сирожи Шойгу обслуживалось специалистами из Украины. ФСБ выслала «биндеровцев» и «кровавую хунту», в статусе «неблагонадёжных», назад, в Днепр, После этого исхода «салоедов», мокшанские ракеты стали взрываться на старте.
С возвращением «крымнаша в родную гавань» у москвитян вообще наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Российские космические специалисты не в состоянии отремонтировать свой сектор на МКС, не могут запустить к нему грузовой корабль. Космонавты голодают и просят печеньки у «пиндосов».
Жители угасающей Империи кичатся своими «Искандерами», «Калибрами» и тем, что Вооруженные православные силы РФ могут в любую минуту превратить в радиоактивный пепел все население США вместе с пятью миллионами своих русскоговорящих собратьев, которые переехали из лаптестана на ПМЖ в США. Это блеф путинской пропаганды. ПВО РФ в лучшем случае (если офицеры, находящиеся на боевом дежурстве будут трезвыми) может защитить от ядерного удара только один город - Москву. Но после приземления самолета немецкого пилота Руста на Красной площади и это утверждение также вызывает сомнение. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
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11.02.2021 11:57
+4
Я не смог досмотреть. Нах...ра мне советская пропаганда?
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11.02.2021 10:54
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Слово Яхве мужик в эфире, а то от голоса .....-...... или как там, мона иногда почувствовать я не мужиком...(в штанах или даже в брюках тесно становится от интонации ведущей)
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11.02.2021 10:34 Відповісти
По Крав-Чухче напомню: этой старой комунячьей содержанке переобуться на ходу - как высморкаться!
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11.02.2021 10:51 Відповісти
80% арсенала Воздушно-комических сил сына оленевода Сирожи Шойгу обслуживалось специалистами из Украины. ФСБ выслала «биндеровцев» и «кровавую хунту», в статусе «неблагонадёжных», назад, в Днепр, После этого исхода «салоедов», мокшанские ракеты стали взрываться на старте.
С возвращением «крымнаша в родную гавань» у москвитян вообще наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Российские космические специалисты не в состоянии отремонтировать свой сектор на МКС, не могут запустить к нему грузовой корабль. Космонавты голодают и просят печеньки у «пиндосов».
Жители угасающей Империи кичатся своими «Искандерами», «Калибрами» и тем, что Вооруженные православные силы РФ могут в любую минуту превратить в радиоактивный пепел все население США вместе с пятью миллионами своих русскоговорящих собратьев, которые переехали из лаптестана на ПМЖ в США. Это блеф путинской пропаганды. ПВО РФ в лучшем случае (если офицеры, находящиеся на боевом дежурстве будут трезвыми) может защитить от ядерного удара только один город - Москву. Но после приземления самолета немецкого пилота Руста на Красной площади и это утверждение также вызывает сомнение. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
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11.02.2021 11:57 Відповісти
несовместима
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11.02.2021 15:11 Відповісти
Более того,если оглянуться назад и уже рассмотреть ситуацию возникновения войны на Донбассе при полученных сейчас открытых данных , стало очевидным - Украину отстояли украинские РАЗНОЯЗЫЧНЫЕ патриоты,остановившие почти-крутые российские "спецназы", заблудившихся псковских десантников и бурятских танкистов...Остановила НЕОРГАНИЗОВАННАЯ стихийная военная сила фермеров и строителей с автоматами 70-х годов и в "картонных" бронежилетах (один на полтора десятка).Временщики Майдана ВООБЩЕ НЕ ДУМАЛИ защищать Украину и НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАЛИ.Они боялись как самого Майдана так и того,что началось. Они шли с майдановцами только для перераспределения денежных потоков с прежней властью.а тут победа Майдана и бегство прежней власти...Приняли меры патриотические движения и волонтёрские организации.Донбасс временщиками-от-власти сдавался так же как и Крым-просто отдавался...Это в Киеве и Днепре "грабили грабителей" (новые старых).
Только благодаря содействию Канады,Британии, Израиля в Украине вернулись к вопросу пересоздания армии .Разворовываших армию клоунов в генеральских погонах вывели и ввели подготовленных инструкторов.Далее от трусливого Обамы до нынешнего Байдена прошла градация помощи летальным оружием.На смену "Джевелинам" при Обаме,годным лишь для защиты села в условиях местного боя, пришло хорошее вооружение Армия Украины теперь возродилась и стала самой опытной в войне на территории современной Еврпопы (Россия таки не Европа).Появление армии в Украине заставило кремлёвского недонаполеончика сменить тактику и уже начать только перестрелками кошмарить Украину и включить все свои "евробляхи" для политического принуждения Украины.Вопрос применения Россией военной силы остался только понтами..
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12.02.2021 08:03 Відповісти
Я не смог досмотреть. Нах...ра мне советская пропаганда?
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11.02.2021 10:54 Відповісти
За два роки свого тупоголового правління, зелений виродок зробив стільки для підриву обороноздатності та бойового духу країни, скільки встиг пєтуховіч на чотири. Так що думаТЄ!
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11.02.2021 10:58 Відповісти
судячи з самого матеріалу то бояться вони не ЗСУ, а окремі підрозділи "хвашистов".
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11.02.2021 11:00 Відповісти
С холодных окопов пишите "фельдмаршал"? Похоже что с залесских "***-ней", все дрочите о великой победе над биндерами.
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11.02.2021 12:38 Відповісти
Свинособаки в свое время разбомбили Грозный и убили 50 тысяч чеченских детей. Украинцы в отличие от вас уродов, свои города не бомбят и они стоят целые. Некоторые правда мокшане засрали, но это поправимо.
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11.02.2021 15:07 Відповісти
По делу свинособакам ответить нечего, приходится увиливать. Но это вряд ли им поможет, когда начнется заключительный этап распада их ымперии. Вырезать мерзких свинособак будут все.
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11.02.2021 15:20 Відповісти
Ну, слава Богу що, ви не генерал. Чи я помилився?
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11.02.2021 13:29 Відповісти
Аби багато не патякати, рекомендую вам дуже уважно прочитати "Мистетство війни" Сунь цзи, великого китайського автора. Найкращою перемогою він вважає ту, яка дісталася без втрат. Чим більше втрати, тим менше шани полководцю. А наша війна на десятиліття і потрібно дуже обачно витрачати ресурси, особливо людські.
Краще підірвати економіку ерефії, ніж розбомбити якесь місто. Свої міста хай вони вони роздовбають самі.
Читайте уважно Сунь цзи і ви побачите наскільки підло і підступно веде себе Московія. Вони цю книжку читали дуже уважно.
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11.02.2021 14:00 Відповісти
Была. Когда-то.
Основные ЕС и Китай.
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11.02.2021 14:33 Відповісти
Ну, для початку могла б заборонити імпорт хоча б деяких товарів, які можна купляти напряму. У нас навіть чай та кава сьогодні постачаються через ерефію у великій кількості. Для цього не потрібно ні великого ума, ні великих ресурсів. Просто хтось має на пряму заключити контракти з Індією, Цейлоном, Китаєм, Гондурасом... Щонайменше це, виключить маржу російських компаній. Багато речей, які закуповуються на ерефії взагалі не мають ніякого стратегічного значення і є, сугубо декоративними, делікатесними чи косметичними але на них витрачається вільно конвертована валюта. Багато є такого що, продається на ерефію і тут же завозиться з ерефії. Багато товарів, які московія взагалі нікуди більше продати не може. Скільки в Україні продається електротоварів, які китайці виготовили на замовлення ерефії, навіть з надрукованими в Китаї з етикетками "Сделана в Рассии".
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11.02.2021 14:53 Відповісти
А почему рэфия не обьявляет войну Украине? Боиться!
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11.02.2021 13:51 Відповісти
Но у остального мира другая позиция.
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11.02.2021 14:09 Відповісти
И не даст! Их просто НЕ пускают,где есть присутствие. Замена паспортов вскрываеться только при попадании в плен. Это практиковалось еще в ссср.
Но есть резолюция ООН.Есть дела в судах,и много других фактов оккупации ВС РФ территорий Украины,Грузии,Молдовы.
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11.02.2021 14:31 Відповісти
По-новомодному це, зветься проксі-війна, коли ворог напряму не приймає участі аби зберегти свої ресурси і авторитет у світі, а використовує місцеву наволоч і своїх дебілів. Користь ерефії в тому що, ніхто не прийме зовнішню окупацію, а ось потім сказати що, то все місцеві так вирішили і зробили, набагато легше. Легше поневолити народ, якщо ти маєш місцевого сцарька, якого ти начебто просто захищаєш.
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11.02.2021 14:06 Відповісти
Все зрозуміло! Там є і військовослужбовці ЗС РФ і багато інших громадян рефії!
В ********* світі країна,яка офіційно оголосить війну,буде повністю ізольована від іншого світу. Повне ембарго на будь- яку торгівлю/постачая/закупівлю.
Це обов'язок задекларований не тільки в ООН. І це буде зроблено. Звісно ОДКБ буде щось робити,а от офіційно вони не можуть підтримувати навіть своіх члєнів,які ОГОЛОШУЮТЬ ВІЙНУ,а не є жертвою аргесії/нападу.
От такий він - ******** світ!
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11.02.2021 14:24 Відповісти
Ну, так було завжди. Одна справа, коли воює Мухосранськ з Зажопинськом, а інша коли війну ведуть Рим з Персією. Тай в давнину монголи захопили Суздаль і роздали трофеї татарам чи булгарам, а суздальців погнали на Володимир, потім володимирців сколотили в колону і поперли на Чернігів. Нічого нового.
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11.02.2021 14:40 Відповісти
Толстый ведущий так хорошо разбирается в военном деле! Интересно, он в армии служил хотя бы писарем?
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11.02.2021 12:51 Відповісти
A tebe tilki ce zacikavilo?
Butkevi4 ROBE svoyu spravu na "vidminno" !!!
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11.02.2021 13:42 Відповісти
Dyakuyu Bogdanu za analitiku !
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11.02.2021 13:38 Відповісти
5 лет назад ВСУ воевала оружием 50-60 годов, за прошедшие годы ничего не изменилось... Окопной войны против современной российской армии не будет, то есть реального опыта ведения современной войны у нас нету, нас защищает только пропаганда и надежда на санкции и то что мы просто не нужны РФ... Ведь если убрать пропаганду то не Вьетнам, не Ирак, не Афганистан в реальности войну не выиграли, просто сменился политическая воля в странах агрессорах... Вот и наша надежда на то что сменится политический дискурс в РФ и они откажутся от агрессии...
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11.02.2021 14:22 Відповісти
Я би не казав що, так вже кремлядь боїться ЗСУ і не бачу я тут страху. Йде програма розчоловічення ворога, кожен кадр і кожне слово побудовано так аби створити картинку в головах глядачів картинку нелюдей-фашистів, які вбивають мирне населення на опорних пунктах жітєлєй Данбасса. Тут тобі камера на максимальному зумі знімає жіночок, які йдуть краєм поля, а потім кадри керованої ракети, яка вражає ціль на краю села. Днями на телеканалі "Дождь" ліберали розповідали, які мирні московські поліцаї, і як звіряче луплять москвичів "космонавти", котрі говорять з українським акцентом. Залишається тільки дати зброю і сказати: "Страшно? А дєдиваєвалі! За что убівать? Так ета же правасєкі крававиє!" І у простого Ваняткі не залишається ні тіні сумління, він готовий різати кожного, кого назвали біндєрай. Патамуша, ані масквічєй жестока ізбівалі на мірних дєманстраціях за Навальнава. Патамуша дєдиваєвалам в спіну стрєлялі і па мірним жєнщінам с ПТУРа.
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11.02.2021 14:32 Відповісти
Панове! Видавати бажане за дійсне, брехати народу й тішити себе іллюзіями - це зовсім не прояви патріотизму. Ви так розвалили й продовжуєте розвалювати армію, не забуваючи про свої власні статки, що говорити про можливість реального протистояння з набагато численнішим ворогом можна тільки зарані плануючи капітуляцію під благовидним приводом. Й "перемоги" в пісочниці, як показв досвід минулої війни, зовсім не означають перемоги на полі бою.
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11.02.2021 14:38 Відповісти
Зєгенералісімус казав же нам, що якби він був президентом, то ми би померли, а Крим не здали... А те що в нас армія була на бумазі і не була готова виконувати відразу боєві завдання він того не розімує, думає мабуть я наказ віддам і от браві, ніхто не знає хто, вирішать усі проблеми...
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11.02.2021 15:07 Відповісти
Кривавий 2014 нічого не навчив? Ай я забув, тих, хто засвоїв урок поперли в 2019 мутрий наріт...
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11.02.2021 18:07 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чи боїться Росія ЗСУ? Все про нове загострення на фронті - Цензор.НЕТ 2042
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11.02.2021 18:48 Відповісти
"Боится ли Россия ВСУ?" - глупый вопрос...
Конечно боится! Если бы не боялась, то на курантах торчал бы не сатанинская звизда, а Украинский Тризуб!
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12.02.2021 09:50 Відповісти
 
 