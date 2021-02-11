Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Німецька медична фірма з керівником-росіянином видала лідеру "Партії Шарія" довідку, згідно з якою Ольга Бондаренко (Шарій) перебувала за кордоном 4 роки, оскільки весь цей час безперервно лікувалася.
Як інформує Цензор.НЕТ, Ользі не рекомендували подорожувати через хворобу. Сама довідка німецькою мовою з нотаріально завіреним перекладом українською зберігається в редакції "Слідство.Інфо".
У довідці, зокрема, йдеться, що Ольга проходила обстеження у німецькій клініці 11 травня 2015 року і отримала три невтішні діагнози. Серед іншого, у неї виявили проблеми зі спиною, які передбачали суттєві обмеження — наприклад, носіння корсету. Ользі також не рекомендували польоти на літаку або довготривалі подорожі на авто. Лікування тривало понад чотири роки, йдеться у довідці.
У той же час, як свідчать фото із соцмереж Ольги Шарій, протягом чотирьох років лікування вона активно подорожувала. Вона побувала у Москві, Римі, Парижі, Відні, Монако, Мадриді, Амстердамі та у інших містах. Щоправда, фото з України за цей період у Ольги відсутні.
Ця довідка була надана до Центральної виборчої комісії України для реєстрації кандидаткою в народні депутати влітку 2019 року. Нагадаємо, відповідно до закону, кандидат у народні депутати має проживати в Україні щонайменше п’ять років до балотування. Або надати переконливі докази, чому це було неможливо. Наприклад, чоловіка Ольги Анатолія Шарія кандидатом у нардепи не зареєстрували, бо він не проживав в Україні і не зміг обґрунтувати причину.
Сайт німецької медичної фірми з Кельну (Німеччина) Medcologne, яка видала Ользі довідку, — російськомовний. Серед її партнерів — декілька установ з Російської Федерації. Наприклад, Російська академія народного господарства та державної служби при президентові російської федерації та Президентська програма підготовки управлінських кадрів. А директор фірми — Михайло Хайтін, випускник Вищого військово-морського училища ім. Фрунзе в Санкт-Петербурзі. Зараз Хайтін — фахівець у сфері медичного туризму і маркетингу.
Журналісти зателефонували директору Medcologne під виглядом клієнтів з України, яким треба терміново заднім числом "закрити" медичною довідкою кількамісячну відсутність на роботі вигаданого посадовця. Михайло Хайтін телефоном переконав, що він "може все" і сказав, що вартість такої довідки від німецької медфірми — 1000 євро.
Сама Ольга Шарій на прямі запитання щодо меддовідки не відповіла. Редакція Слідства.Інфо також очікує відповіді на запит про реєстрацію Ольги Шарій на вибори від Центральної виборчої комісії.
Будь ласка, зачекайте...
"Супруга украинофоба Анатолия Шария, известного своими пропагандистскими выступлениями в адрес Украины, оказалась транссексуалом. Об этом пишут авторы украинско-нидерландского проекта «Преступления России» в твиттере.
Ольга Бондаренко, настоящее имя Зураб, является уроженцем Чечни и в достаточно юном возрасте была парнем) После знакомства с Шарием, Зураб Бондаренко изменил внешность, и предстал перед публикой в облике Ольги. Также журналисты утверждают, что Ольга (Зураб) с юных лет занимается проституцией, в основном на территории Москвы."
среди которых неизлечимый шаризм голового мозга
зачем в Раде недееспособные кретины ?
А тут прям бегом . СБУ НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ К РАССЛЕДОВАНИЮ РЕГИСТРАЦИЙ
А вот украинцы ВСЕХ к кормушке допускают - олигархов, Бень, мам шо любят скорость . Мертветчуков. Дебилов типа КИВЫ, Штепы
Сколько ещё будет это продолжаться?
А то у таких есть выбор.
вот и коррупция прибежала из Германии
если это правда, то тут вопрос: какого хрена эта развалина прется в депутаты - ей нужно лечиться и лечиться. в больничку!
Олег Леусенко
@leusenko1
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Знов суд відмінив перейменування проспекту Московський на імені Бандери. Також відмінили перейменування вул. ката Суворова. Окупаційна ЗЕорда працює.
Чтобы эффективно работать над выполнением обещаний президента, надо что? «Надо взять на работу стопиццот заправщиков, продавцов белья, грумеров и прочих арестовичей, а потом маневрировать и перегруппировывать их!», подумали уЗеленского и нашли выход.
Всех этих ********* они разбили на тройки, каждая из которых будет сказку делать былью, т.е. превращать президентские обещания в законопроекты. Тогда у Зеленского перестанет падать и начнёт подымацца по любому поводу, как в 15 лет.
Я считаю, что это глупая трата человекочасов. Всё придумано до нас - революционные тройки НКВД стимулировали невероятный рейтинговый прирост на 286%. В неделю!
* НАБУ открыло уголовное дело на Степанова, который всех ******, даже НАБУ.
В двух словах: сначала нам предлагали вакцину за 3 бакса. Но Степанов остановил переговоры на финальном этапе и поручил начать переговоры о закупке китайской вакцины Sinovac Biotech. В итоге, цена вакцины, с эффективностью аж в 50,38%, стала для нас чуть ли не самой высокой в МИРЕ.
Вот тут должен вступить хор «А что ваш Порошенко лучше был?!», потому что хор «Зато они не воруют!» не получил зарплату за сентябрь и зловеще молчит.
* Мураев с Медведчуком и Рабиновичем соревнуются, кто из них лучше сосёт у Путина зачеркнуто выражает интересы пророссийского электората ОПЗЖ.
Мураев говорит, что Медведчук рожей своей неприятной портит им всю малину и не даёт объединиться единым фронтом. И вообще он вместе с Рабиновичем ОПЗЖ у Мураева отжал и российские бабки для оного заморозил.
Я щетаю, что милые бранятся - только тешатся, но смотреть на зарубу говноедов под озорные трели балалайки - весьма забавно.
* Рифа опять оставили за решеткой. Несмотря на полное отсутствие прямых доказательств вины. Несмотря на подорванное здоровье. Без цели, без выгоды - просто какая-то абсолютно тупая и бессмысленная расправа.
* Горсовет Днепра передаёт:
«Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, включая два раза исполнение Гимна. Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы. Двигаемся дальше»
Я не понимаю, они там лишние были и тупо жрали наши налоги, или Филатов просто меняет расходники? Будем наблюдать.
* Из-за пандемии, британцы стали меньше бухать. Выручка пабов упала в абсолютный минимум. Патамушта они научились бухать дома, как все приличные люди, то есть мы.
И Притула опять отличился, но за него я отдельно полыхну. Развёрнуто.
В целом - живём, не всираемся, надеемся на то, что говно тоже не бесконечно. Но нервы, конечно, ни к черту… Доброго утра всем и хорошего дня!
А що там у ПП
P.S. "ідіот"- особа, яка не ціакавиться і не розуміється в суспільно-політичному житті. це так, для загального розвитку.
Вже їм ГРУ генштабу кацапів документи готують і не ховаються.
Хоча, якщо Портнову можна то чого іншим ні?
От для чого їм закон про подвійне громадянство потрібний щоб всіх тих шмар, що по кацапіх ховаються до влади привести.
Скоро кіля азіров з овочем повернеться.
и справку поверх одеяла приложить