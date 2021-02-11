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Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Німецька медична фірма з керівником-росіянином видала лідеру "Партії Шарія" довідку, згідно з якою Ольга Бондаренко (Шарій) перебувала за кордоном 4 роки, оскільки весь цей час безперервно лікувалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, Ользі не рекомендували подорожувати через хворобу. Сама довідка німецькою мовою з нотаріально завіреним перекладом українською зберігається в редакції "Слідство.Інфо".

У довідці, зокрема, йдеться, що Ольга проходила обстеження у німецькій клініці 11 травня 2015 року і отримала три невтішні діагнози. Серед іншого, у неї виявили проблеми зі спиною, які передбачали суттєві обмеження — наприклад, носіння корсету. Ользі також не рекомендували польоти на літаку або довготривалі подорожі на авто. Лікування тривало понад чотири роки, йдеться у довідці.

У той же час, як свідчать фото із соцмереж Ольги Шарій, протягом чотирьох років лікування вона активно подорожувала. Вона побувала у Москві, Римі, Парижі, Відні, Монако, Мадриді, Амстердамі та у інших містах. Щоправда, фото з України за цей період у Ольги відсутні.

Ця довідка була надана до Центральної виборчої комісії України для реєстрації кандидаткою в народні депутати влітку 2019 року. Нагадаємо, відповідно до закону, кандидат у народні депутати має проживати в Україні щонайменше п’ять років до балотування. Або надати переконливі докази, чому це було неможливо. Наприклад, чоловіка Ольги Анатолія Шарія кандидатом у нардепи не зареєстрували, бо він не проживав в Україні і не зміг обґрунтувати причину.

Також читайте: "Партія Шарія" внесла 1,5 млн застави за підозрювану в адмініструванні контрольованих з РФ Телеграм-каналів

Сайт німецької медичної фірми з Кельну (Німеччина) Medcologne, яка видала Ользі довідку, — російськомовний. Серед її партнерів — декілька установ з Російської Федерації. Наприклад, Російська академія народного господарства та державної служби при президентові російської федерації та Президентська програма підготовки управлінських кадрів. А директор фірми — Михайло Хайтін, випускник Вищого військово-морського училища ім. Фрунзе в Санкт-Петербурзі. Зараз Хайтін — фахівець у сфері медичного туризму і маркетингу.

Журналісти зателефонували директору Medcologne під виглядом клієнтів з України, яким треба терміново заднім числом "закрити" медичною довідкою кількамісячну відсутність на роботі вигаданого посадовця. Михайло Хайтін телефоном переконав, що він "може все" і сказав, що вартість такої довідки від німецької медфірми — 1000 євро.

Сама Ольга Шарій на прямі запитання щодо меддовідки не відповіла. Редакція Слідства.Інфо також очікує відповіді на запит про реєстрацію Ольги Шарій на вибори від Центральної виборчої комісії.

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Топ коментарі
+18
Все нормально. Теперь все стало на места. Обычные пи...оры.
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11.02.2021 11:13
+17
а чего не сидится шариковой в Испании? казна пустеет и пора на заработки в Украину?
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11.02.2021 11:01
+14
Эту ватную тупорылую потаскуху нужно объявить в Украине персоной-нонграта, запретить въезд на территорию Украины и выслать к своему мужу-петуху Шарию в Нидерланды, а их помойки в Ютубе заблокировать.
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11.02.2021 11:02
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не уверен что не фейк, но по теме
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11.02.2021 10:59 Відповісти
Бред какой-то, ее биография есть в свободном доступе...
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11.02.2021 11:09 Відповісти
В порно хабе !
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11.02.2021 12:09 Відповісти
Конечно фейк. Что болела - «В ожидании чуда» - супруга Анатолия Шария Ольга опубликовала «беременное» Или беременность 4 года продолжалась Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями, - СМИ - Цензор.НЕТ 4817 ?фото 20.07.2019 19:06:00
Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями, - СМИ - Цензор.НЕТ 6521
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11.02.2021 11:10 Відповісти
https://ukrmir.info/anatoliy-shariy-zhenat-na-chechentse-transseksuale/
"Супруга украинофоба Анатолия Шария, известного своими пропагандистскими выступлениями в адрес Украины, оказалась транссексуалом. Об этом пишут авторы украинско-нидерландского проекта «Преступления России» в твиттере.
Ольга Бондаренко, настоящее имя Зураб, является уроженцем Чечни и в достаточно юном возрасте была парнем) После знакомства с Шарием, Зураб Бондаренко изменил внешность, и предстал перед публикой в облике Ольги. Также журналисты утверждают, что Ольга (Зураб) с юных лет занимается проституцией, в основном на территории Москвы." Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 2022
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11.02.2021 11:23 Відповісти
Таки, да.
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11.02.2021 15:04 Відповісти
+++
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11.02.2021 11:42 Відповісти
петуШарий сверху или снизу на фото ???
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11.02.2021 12:14 Відповісти
Зураб Бондаренко, партнер Шарія.))))
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11.02.2021 11:11 Відповісти
Все нормально. Теперь все стало на места. Обычные пи...оры.
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11.02.2021 11:13 Відповісти
+++
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11.02.2021 11:43 Відповісти
Будто раньше не ясно было.
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11.02.2021 13:07 Відповісти
Ну слава Господові! А то не знали, що й подумати.
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11.02.2021 15:31 Відповісти
"Ольга проходила обследование в немецкой клинике 11 мая 2015 и получила три неутешительных диагноза ....."

среди которых неизлечимый шаризм голового мозга Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 1287 Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 1287



зачем в Раде недееспособные кретины ? Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 3670
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11.02.2021 13:52 Відповісти
ЦИК видно и взятку получил , бо все знают как чиновники упираются из-за запятыхъ
А тут прям бегом . СБУ НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ К РАССЛЕДОВАНИЮ РЕГИСТРАЦИЙ
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11.02.2021 11:01 Відповісти
дедаваєвал???? хочеш щоб тебе як в 45-му пулємьотами гнали на штурм з палкою в руках?
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11.02.2021 13:32 Відповісти
СБУ занято тем, что Арселор-Миттал отжимают, на иное время не осталось.
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11.02.2021 11:16 Відповісти
а чего не сидится шариковой в Испании? казна пустеет и пора на заработки в Украину?
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11.02.2021 11:01 Відповісти
А где она в Испании Заработает ? Испанцы там зарабатывают и к своей кормушке не пускают
А вот украинцы ВСЕХ к кормушке допускают - олигархов, Бень, мам шо любят скорость . Мертветчуков. Дебилов типа КИВЫ, Штепы
Сколько ещё будет это продолжаться?
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11.02.2021 11:06 Відповісти
вічно....
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11.02.2021 13:33 Відповісти
А ему Путлер платит не за то, чтобы он в Испании загорал
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11.02.2021 11:12 Відповісти
Приказ от начальства получила, служивая она.
А то у таких есть выбор.
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11.02.2021 11:17 Відповісти
тут мало закрыть три канала...тут эту сколеновстанную сволочь надо запрещать постоянно.....
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11.02.2021 11:02 Відповісти
Эту ватную тупорылую потаскуху нужно объявить в Украине персоной-нонграта, запретить въезд на территорию Украины и выслать к своему мужу-петуху Шарию в Нидерланды, а их помойки в Ютубе заблокировать.
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11.02.2021 11:02 Відповісти
За, что же на ней Природа так отдохнула? Или это она сама свои губени такими сделала?
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11.02.2021 11:02 Відповісти
то не губы, то - мозоли! Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями - Цензор.НЕТ 998
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11.02.2021 11:06 Відповісти
Незабаром
Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями, - СМИ - Цензор.НЕТ 1418
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11.02.2021 11:15 Відповісти
Спасибо порыгал!!
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11.02.2021 11:24 Відповісти
Терерь у нё 2 пи.ды !!!
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11.02.2021 12:12 Відповісти
И одна с зубами... а может и две
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11.02.2021 13:28 Відповісти
🤣👍👏👏👏👏
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11.02.2021 11:17 Відповісти
Снять с выборов по состоянию здоровья и всех делов Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями - Цензор.НЕТ 5487
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11.02.2021 11:05 Відповісти
Це тільки ізбіратєльная комісія сформована кацапським виплядком зеленським могла зарєструвати пєтушарію партію в Україні. Карл, чувак 10 років не живе в Україні, а в нього своя партія. Це як **** таке може бути?!!! А кузьмін, що 5 років був у бігах по європам, як міг пройти?!
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11.02.2021 11:06 Відповісти
є суд, "найсправедливіший" суд в світі. ну от має право громадянин обирати і бути обраним. а те що він під..ар і ворого, і не жив в країні 5 років- то це нюанси. а є ще дебілоїди, які цих під..арів обирають.
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11.02.2021 13:36 Відповісти
Лошадиная морда оказывается так "болела" что путешествовала где только могла.. ох и ублюдочная семейка иуд
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11.02.2021 11:09 Відповісти
Не повірю ніколи в цю маячню, більше 4 років лікування в німецьких клініках це сотнi тисяч євро, навряд чи той страховий поліс за 5 баксів що вона взяла з собою, покриє хоч тиждень перебування в німецькій клініці
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11.02.2021 11:09 Відповісти
а хто сказав, що справка- це обов'язкове лікування? тим більше видана в кацапських профілакторіях
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11.02.2021 13:37 Відповісти
Я ж про те й кажу що тільки тупі довбнi могли повірити в цю казку і в цю довідку, або вороги народу, коли цю паскуду реєстрували на вибори
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11.02.2021 14:04 Відповісти
то он "может все" и сказал, что стоимость такой справки от немецкой медфирмы - 1000 евро.Источник:https://censor.net/ru/v3247299

вот и коррупция прибежала из Германии
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11.02.2021 16:43 Відповісти
так вонв ще і хвора....кацапська шльондра
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11.02.2021 11:12 Відповісти
С нетерпением ожидаю реакции нашего ЦИКа. И знаете что? Никакой реакции не будет. Сделают так, как скажут в ОП. Почему? Да потому, что могут. Нет закона, обязывающего ЦИК реагировать на подобные публикации. Почему нет такого закона? Законы пишут депутаты (вернее их карманные якобы юристы). Завтра журналюги что-то накопают на очередного депутата и шо ему, не балотироваться? Пчелы против меда не бывают.
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11.02.2021 11:15 Відповісти
"Ольга проходила обследование в немецкой клинике 11 мая 2015 и получила три неутешительных диагноза. Среди прочего, у нее обнаружили проблемы со спиной, которые предусматривали существенные ограничения - например, ношение корсета. Ольге также не рекомендовали полеты на самолете или долговременные путешествия на авто."
если это правда, то тут вопрос: какого хрена эта развалина прется в депутаты - ей нужно лечиться и лечиться. в больничку!
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11.02.2021 11:16 Відповісти
Четыре года можно лечиться только в психушке. Но там можно и дольше. Может, стОит подыскать мамзели приличную клинику у нас и за госсчет (черт уж с ним!) подлечить эту соску кривоногую еще лет сорок. А?
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11.02.2021 11:18 Відповісти



Олег Леусенко

@leusenko1

·3 мин

Знов суд відмінив перейменування проспекту Московський на імені Бандери. Також відмінили перейменування вул. ката Суворова. Окупаційна ЗЕорда працює.
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11.02.2021 11:25 Відповісти
Я в шоке что творится, какая-то гнида Шарий лезет к влсти его тупую овцу пропускают и мало того находятся те ублюдки которые эту падаль поддерживают. Как, где санитары.
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11.02.2021 11:30 Відповісти
Вместо того, что бы тут сопли лить, идите на канал Петушария и отправляйте жалобы!
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11.02.2021 11:31 Відповісти
Скарги скаргами, але хотілось б, щоб і наші дипломати знайомили європейців із мовою ненависті в роліках толіка і його виступами проти Європи. Може тоді б його позбавили політичного притулку?
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11.02.2021 11:33 Відповісти
Я не розумію, чому наш МЗС ні при Пєті, ні при Зєлі не подає в міграційні органи ЄС матеріали про діяльність пєтушарія? Він ж там і на Європу часто гонить, і критикує суд по МН17 - хіба цього не вистачить, щоб позбавити його політичного притулку???
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11.02.2021 11:31 Відповісти
а ось тут починається сам цікаве: пєтушара втекла ніби як від політичних переслідувань ще в 2012-му. такі нюанси політики в європі. але і тут не все просто. як би це не звучала банально- але все питання в грошах: пітушню просто доять, допоки воти тратять кремлівські бабки на європейських теренах - їх не випруть звідти. онлі бізнес, се ля ві...
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11.02.2021 13:42 Відповісти
* Рейтинги президента падают вниз стремительным домкратом, президенту от этого грустненько и обидненько и настойчиво пахнет концепцией «на мороз без шапки».
Чтобы эффективно работать над выполнением обещаний президента, надо что? «Надо взять на работу стопиццот заправщиков, продавцов белья, грумеров и прочих арестовичей, а потом маневрировать и перегруппировывать их!», подумали уЗеленского и нашли выход.
Всех этих ********* они разбили на тройки, каждая из которых будет сказку делать былью, т.е. превращать президентские обещания в законопроекты. Тогда у Зеленского перестанет падать и начнёт подымацца по любому поводу, как в 15 лет.
Я считаю, что это глупая трата человекочасов. Всё придумано до нас - революционные тройки НКВД стимулировали невероятный рейтинговый прирост на 286%. В неделю!

* НАБУ открыло уголовное дело на Степанова, который всех ******, даже НАБУ.
В двух словах: сначала нам предлагали вакцину за 3 бакса. Но Степанов остановил переговоры на финальном этапе и поручил начать переговоры о закупке китайской вакцины Sinovac Biotech. В итоге, цена вакцины, с эффективностью аж в 50,38%, стала для нас чуть ли не самой высокой в МИРЕ.
Вот тут должен вступить хор «А что ваш Порошенко лучше был?!», потому что хор «Зато они не воруют!» не получил зарплату за сентябрь и зловеще молчит.

* Мураев с Медведчуком и Рабиновичем соревнуются, кто из них лучше сосёт у Путина зачеркнуто выражает интересы пророссийского электората ОПЗЖ.
Мураев говорит, что Медведчук рожей своей неприятной портит им всю малину и не даёт объединиться единым фронтом. И вообще он вместе с Рабиновичем ОПЗЖ у Мураева отжал и российские бабки для оного заморозил.
Я щетаю, что милые бранятся - только тешатся, но смотреть на зарубу говноедов под озорные трели балалайки - весьма забавно.

* Рифа опять оставили за решеткой. Несмотря на полное отсутствие прямых доказательств вины. Несмотря на подорванное здоровье. Без цели, без выгоды - просто какая-то абсолютно тупая и бессмысленная расправа.

* Горсовет Днепра передаёт:
«Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, включая два раза исполнение Гимна. Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы. Двигаемся дальше»
Я не понимаю, они там лишние были и тупо жрали наши налоги, или Филатов просто меняет расходники? Будем наблюдать.

* Из-за пандемии, британцы стали меньше бухать. Выручка пабов упала в абсолютный минимум. Патамушта они научились бухать дома, как все приличные люди, то есть мы.
И Притула опять отличился, но за него я отдельно полыхну. Развёрнуто.
В целом - живём, не всираемся, надеемся на то, что говно тоже не бесконечно. Но нервы, конечно, ни к черту… Доброго утра всем и хорошего дня!
А що там у ПП
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11.02.2021 11:40 Відповісти
справку отправить в полицию Германии
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11.02.2021 11:47 Відповісти
Найманий провокатор Шарій і його половина так саме легко купують собі посади, як Рабинович, Шуфрич чи Ківа. Цим особам нема чого робити на державні службі.
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11.02.2021 12:07 Відповісти
препрошую, а можна детальніше, яку посаду і хто конкретно купив? чи у вас до сих пір тупориле мишлення "вони самі себе вибирають"? найманий провокатор? а хто йому платить? і відкоили це в переліку держсужби є така посада.
P.S. "ідіот"- особа, яка не ціакавиться і не розуміється в суспільно-політичному житті. це так, для загального розвитку.
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11.02.2021 13:48 Відповісти
Сообщить немецким властям об этом религия не позволяет? Они то быстро разберутся...
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11.02.2021 12:17 Відповісти
Ну це просто пдц...
Вже їм ГРУ генштабу кацапів документи готують і не ховаються.
Хоча, якщо Портнову можна то чого іншим ні?
От для чого їм закон про подвійне громадянство потрібний щоб всіх тих шмар, що по кацапіх ховаються до влади привести.
Скоро кіля азіров з овочем повернеться.
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11.02.2021 12:25 Відповісти
для шаріяки збрехати - шо в туалет сходити
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11.02.2021 12:27 Відповісти
Ну, є факт підробки офіційного документу. І я не про саму справку, лікар скаже що, ми їй так рекомендували... Факт в тому що вона за допомогою справки стверджувала що, перебувала на лікуванні, а по факту лікування не проходила.
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11.02.2021 12:46 Відповісти
Игроман решил в справку сыграть .
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11.02.2021 15:08 Відповісти
Уж что только эта парочка аферистов уже не на придумывала. И партию как-то полевому зарегистрировала, через однофамильца. Сейчас какие-то справки, чтобы обойти закон о обязательности нахождения в стране при баллотировании. Постоянно что-то мутят и обманывают. Аферисты и мошенники, следующий раз что придумаете? Записку от родителей?
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11.02.2021 16:24 Відповісти
уберите этого петуха с портала - не могу смотреть на это гавно.
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11.02.2021 16:34 Відповісти
Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 9790
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11.02.2021 18:54 Відповісти
да в расход давно пора
и справку поверх одеяла приложить
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11.02.2021 21:31 Відповісти
Ахахаха перднули в калюжу як завжди і калюжа забулькала)))) Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 7474
Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 2148
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11.02.2021 22:04 Відповісти
Элементарно проверить. Должны быть поступления за лечение в эту клинику от нее за 4 года. На разумные суммы, а не на 1000 ойро.
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11.02.2021 22:24 Відповісти
Солодка парочка пацюків
Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням - Цензор.НЕТ 7442
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11.02.2021 22:45 Відповісти
 
 