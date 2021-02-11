Ольгу Шарій зареєстрували на вибори за сумнівною довідкою від медустанови з російським корінням. ВIДЕО

Німецька медична фірма з керівником-росіянином видала лідеру "Партії Шарія" довідку, згідно з якою Ольга Бондаренко (Шарій) перебувала за кордоном 4 роки, оскільки весь цей час безперервно лікувалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, Ользі не рекомендували подорожувати через хворобу. Сама довідка німецькою мовою з нотаріально завіреним перекладом українською зберігається в редакції "Слідство.Інфо".

У довідці, зокрема, йдеться, що Ольга проходила обстеження у німецькій клініці 11 травня 2015 року і отримала три невтішні діагнози. Серед іншого, у неї виявили проблеми зі спиною, які передбачали суттєві обмеження — наприклад, носіння корсету. Ользі також не рекомендували польоти на літаку або довготривалі подорожі на авто. Лікування тривало понад чотири роки, йдеться у довідці.

У той же час, як свідчать фото із соцмереж Ольги Шарій, протягом чотирьох років лікування вона активно подорожувала. Вона побувала у Москві, Римі, Парижі, Відні, Монако, Мадриді, Амстердамі та у інших містах. Щоправда, фото з України за цей період у Ольги відсутні.

Ця довідка була надана до Центральної виборчої комісії України для реєстрації кандидаткою в народні депутати влітку 2019 року. Нагадаємо, відповідно до закону, кандидат у народні депутати має проживати в Україні щонайменше п’ять років до балотування. Або надати переконливі докази, чому це було неможливо. Наприклад, чоловіка Ольги Анатолія Шарія кандидатом у нардепи не зареєстрували, бо він не проживав в Україні і не зміг обґрунтувати причину.

Також читайте: "Партія Шарія" внесла 1,5 млн застави за підозрювану в адмініструванні контрольованих з РФ Телеграм-каналів

Сайт німецької медичної фірми з Кельну (Німеччина) Medcologne, яка видала Ользі довідку, — російськомовний. Серед її партнерів — декілька установ з Російської Федерації. Наприклад, Російська академія народного господарства та державної служби при президентові російської федерації та Президентська програма підготовки управлінських кадрів. А директор фірми — Михайло Хайтін, випускник Вищого військово-морського училища ім. Фрунзе в Санкт-Петербурзі. Зараз Хайтін — фахівець у сфері медичного туризму і маркетингу.

Журналісти зателефонували директору Medcologne під виглядом клієнтів з України, яким треба терміново заднім числом "закрити" медичною довідкою кількамісячну відсутність на роботі вигаданого посадовця. Михайло Хайтін телефоном переконав, що він "може все" і сказав, що вартість такої довідки від німецької медфірми — 1000 євро.

Сама Ольга Шарій на прямі запитання щодо меддовідки не відповіла. Редакція Слідства.Інфо також очікує відповіді на запит про реєстрацію Ольги Шарій на вибори від Центральної виборчої комісії.