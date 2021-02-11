УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
49962 відвідувача онлайн
Відео Політика України
10015 15
Радбез ООН (255) Арестович Олексій (239)

Демарш Росії щодо Донбасу в Радбезі ООН провалиться, - Арестович. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович вважає, що Росія використовує засідання Ради Безпеки ООН для звинувачення України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.юа, про це спікер української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Засідання Ради Безпеки було ініційовано Росією, воно має відбутися сьогодні у відкритому форматі за допомогою відеозв'язку.

Він вважає, що Росія спробує використовувати засідання Ради Безпеки ООН для звинувачення України в невиконанні Мінських угод.

"Швидше за все, РФ використовує його для демаршу, звинувачення України, Франції, Німеччини, можливо, ОБСЄ, в тому, що ми не виконуємо Мінські угоди, не йдемо на поступки тощо", - зазначив Арестович.

Він сказав, що Україна не може ні уникнути засідання, ні змінити порядок денний, бо Росія користується правом постійного члена Ради безпеки ООН.

"Ми можемо впливати на позицію держав, які братимуть участь у цьому засіданні. Я думаю, що результати цього засідання будуть очікувані - російський демарш провалиться, але інфопривід вони з цього намагатимуться зробити, безумовно", - підкреслив Арестович.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+12
опа!.. Арестович одним твиттом пАбидил Рашку в Собезе ООН!..
это уже 34 или 35 "боевой выход" Арестовича в Фейсбучике, или я сбился со счёта?..
показати весь коментар
11.02.2021 12:50
+8
От чё так тошнит от этого штриха? Демарш России по Донбассу в Совбезе ООН провалится, - Арестович - Цензор.НЕТ 19
показати весь коментар
11.02.2021 12:53
+6
люська,провались вместе с ними,простигоспади хреновый...
показати весь коментар
11.02.2021 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опа!.. Арестович одним твиттом пАбидил Рашку в Собезе ООН!..
это уже 34 или 35 "боевой выход" Арестовича в Фейсбучике, или я сбился со счёта?..
показати весь коментар
11.02.2021 12:50 Відповісти
Да что там говорить, если и сам арестович провалился...
показати весь коментар
11.02.2021 12:52 Відповісти
От чё так тошнит от этого штриха? Демарш России по Донбассу в Совбезе ООН провалится, - Арестович - Цензор.НЕТ 19
показати весь коментар
11.02.2021 12:53 Відповісти
люська,провались вместе с ними,простигоспади хреновый...
показати весь коментар
11.02.2021 12:55 Відповісти
Демарш Росії щодо Донбасу в Радбезі ООН провалиться, - Арестович - Цензор.НЕТ 6406
показати весь коментар
11.02.2021 14:03 Відповісти
Посмотрел ради интереса последние люськины разговоры в ютуб. Надо полагать в ОП что-то изменилось. Потому что "расея-агрессор..режим прекращения почти закончен"..и чуть ли не "кацапов к ногтю". А что изменилось? Да Байден -президент США.
показати весь коментар
11.02.2021 13:00 Відповісти
Арестович говорит что полшестой сам дозрел и превратился в медведя Демарш Росії щодо Донбасу в Радбезі ООН провалиться, - Арестович - Цензор.НЕТ 4041.Интересно весь,или голова ослиная осталась?
показати весь коментар
11.02.2021 13:20 Відповісти
"Віслюк лишиться віслюком, хоч ти обсип його зірками"
показати весь коментар
11.02.2021 13:40 Відповісти
Арестович уже в двух видео пытается героизировать нынешнего своего шефа. Выглядит очень смешно и глупо. Но его попытки обвинить во всех провалах зеленой власти ,,парахаботов так называемых патриотов,, повторяются все чаще. Даже ,,войну,, обьявил. Главная проблема Украины по арестовичу.Я понимаю,что он там просто новый жополиз и никто, но желание быстро выслужиться становится столь очевидным и неприкрытым что выливается в откровенный черный пиар.
показати весь коментар
11.02.2021 14:19 Відповісти
Много десятилетий в воздухе висит вопрос: "Что делать, если агрессором является член Совбеза ООН?". И что же на это отвечает ООН? Н И Ч Е Г О! Это все что нужно знать про ООН.
показати весь коментар
11.02.2021 13:24 Відповісти
aferistovi4! PNX !
показати весь коментар
11.02.2021 13:50 Відповісти
Давно уже надо гнать рашку из ООН, как некогда из Лиги Наций был изгнан ссср.
показати весь коментар
11.02.2021 14:13 Відповісти
Люся , а шо такое де твоя друга посада, чому її не назвали - САВЕТНІК КОЗИРЯ?
показати весь коментар
11.02.2021 14:32 Відповісти
Що Україні дає членство в ООН ?
показати весь коментар
11.02.2021 14:36 Відповісти
Арестовичу допомагає відмиватись від праці на Кремль з Козирем.
показати весь коментар
11.02.2021 14:47 Відповісти
 
 