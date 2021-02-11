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"Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Ківа заявив про "колонізацію" України "посольством США" в ефірі пропагандистів росТБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ківа розповів про нібито неспроможність державних структур.
"Уряд і влада в Україні не самостійні. Вони всіляко заграють перед американським посольством, перед Держдепом. Так влаштований світ - раби заграють перед своїми господарями...", - сказав Ківа в прямому ефірі росТБ кремлівським пропагандистам.
Топ коментарі
+78 Вадим Гаврильчик
показати весь коментар11.02.2021 14:24
+62 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.02.2021 14:28
+51 Lyk Omore
показати весь коментар11.02.2021 14:46
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Будь ласка, зачекайте...
Це оцінили навіть тупі Зе і Лисий:
Похоже в Украине вся энергия населения направлена на борьбу с "проклятыми трампистами" и лобызанием Байдена. А всякие кивы при этом спокойно работают на паРашу, не боясь абсолютно ничего.
и товарооборот с Московией растёт.
Слушайте дальше, что расскажет нехолуй Медведчука дрочливый пацан Кива
Это факт.
при IQ 60 наркотики не нужны
отети все медведчуки, рабиновичи с бойками придя к власти не будут тихо лежать под москвой и делать, что она прикажет? как это было до 14го года?
да они сей час летают периодичиски в мордор и вещают бред кремлёвский. то есть явно видно рука кремля, торчащая из жопы опзж...
и кто чьи рабы и перед кем заигрывает? кто в москву летает толстолобик ты тупой?
кепец... и откуда в правительстве такие тупорылые? там наверно отбор какой то специальный - набирают самых ,,одарённых,, ...
Про яйця ще можна казати більш-менш впевнено, бо ж це їх це опудало відверто чухало у залі засідань Верховної Ради.
Не может же человек в самом деле быть таким долбо%%%м. Или может?