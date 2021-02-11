"Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США". ВIДЕО

Народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Ківа заявив про "колонізацію" України "посольством США" в ефірі пропагандистів росТБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ківа розповів про нібито неспроможність державних структур.

"Уряд і влада в Україні не самостійні. Вони всіляко заграють перед американським посольством, перед Держдепом. Так влаштований світ - раби заграють перед своїми господарями...", - сказав Ківа в прямому ефірі росТБ кремлівським пропагандистам.

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