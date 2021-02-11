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Вірастюк (72) Івано-Франківськ (240) Слуга народу (2164) Корнієнко (554)

"СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду в окрузі №87 в Івано-Франківській області. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Слуга народу" на своєму з'їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах на окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив голова партії "СН" Олександр Корнієнко.

Від 87 округу в Івано-Франківській області буде балотуватися спортсмен Василь Вірастюк, від 50 округу в Донецькій області - голова Покровської РДА Андрій Бондаренко.

Корнієнко зазначив, що Бондаренко - людина з команди президента.

"Пишуть, що нічим людина не займалася і не займається і потрібно йти і просидіти штани. Це я не збираюся робити, в разі, якщо мене люди на окрузі оберуть", - сказав кандидат.

Вірастюк додав, що його основна мета і ціль кандидатства в нардепи - це створення реабілітаційних центрів для ветеранів АТО.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вірастюк балотуватиметься від "Слуги народу" у 87 окрузі в Івано-Франківській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дострокові вибори не вигідні для "СН", історія не часто дає такі шанси, - "слуга народу" Кравчук

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Топ коментарі
+40
даааааааааа...всі знали його як найсильнішу людину світу....тепер - як ще одного ідіота від зеленої плісняви
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11.02.2021 15:26
+33
Mykola Nikolaus

5 ч. ·

От і Вася ckypвився.

Піде на вибори у Франківську від Слуги Народу.

"СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 452
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11.02.2021 15:24
+26
Бугая выставили против Маруси Зверобий
"Порошенко призвал демсилы поддержать кандидатуру Звиробий на выборах нардепа в округе №87 в Ивано-Франковской области"

Маруся должна замочить Бугая в глаз, из снайперки, как белку, поскольку

мозги выгрызать у Бугая нечего

Верастюк - #ондон !!!!!!!!!!!!!!
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11.02.2021 15:30
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.....А тепер, пішів наNYй...
(Лесь Поддеревянський)......
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11.02.2021 15:48 Відповісти
Сократ от штанги...ай кью 300 при жиме лежа
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11.02.2021 15:50 Відповісти
Вєрастюк, я тебе, падла продажна, разом із тими, що тобі проплатили, віджала на желєзі!))) Ти стратіл!))) Геть з України, потвори продажні!
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11.02.2021 15:51 Відповісти
Ех, Вася, Вася...
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11.02.2021 15:53 Відповісти
тоже хочет в конвертах получать
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11.02.2021 15:55 Відповісти
Юзик напрягся.
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11.02.2021 15:59 Відповісти
Сумно за людину. Не знайшов себе.
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11.02.2021 16:00 Відповісти
знайшов у клоунадах.
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11.02.2021 18:13 Відповісти
Эх, Вася Вася....
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11.02.2021 16:03 Відповісти
а я думав, нормальна людина була... журба
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12.02.2021 15:38 Відповісти
Схоже, СН хоче підсилити свій "силовий блок" "СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду в окрузі №87 в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 4428
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11.02.2021 16:10 Відповісти
Посмотрели дохляки "СН" как бойцы ОПЗЖ блокируют трибуну в Раде и ... решили усилить свои ряды. Вы хотели спросить: Какое это имеет отношение к законотворчеству и парламентаризму? Увы, но спросить не у кого ...
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11.02.2021 16:13 Відповісти
що чемпіона по боротьбі і качка бородатого не вистачає ?))
Васю використовують бо тільки він зараз має шанси пройти від партії зелена помийка.
а от чи пройде це теж велике питання, від народної любові до ненависті один необачний крок, звісно спорт зали йому не спалять як синку Чорновола, та все ж авторитет свій втратить.
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11.02.2021 16:26 Відповісти
Скоро - досрочные выборы, и вот почему...

Согласно абсолютно всем социологическим исследованиям, в следующий парламент проходят только 4 политсилы: СН, ЕС, ОПЗЖ и БЮТ. И если раньше другие партии были на грани прохода, то сейчас все они безнадёжно отстали.

Что же сейчас происходит в этих партиях, и почему скоро выборы? Идём по порядку.
*** СЛУГА НАРОДА.Начнём с того, что такой партии никогда не было. Был набор лиц, объединённых между собой по кланово-олигархическому принципу с использованием медийной популярности Зеленского, денег Коломойского и случайного тыка их рекрутеров.

Идеологии - никакой, метания от либертарианства до «давайте, наконец, придумаем себе идеологию». Набор свадебных фотографов, собак за коммуналку и дубинско-бужанского сброда.

Спектр избирателей политического Франкенштейна тоже довольно широк: от проевропейского электората, ищущего «новые лица», до откровенной ваты квартального разлива.

И вот этот Франкенштейн начал ожидаемо расползаться по швам. И сколько бы Зеленский ни бегал с иголкой и ниткой от одной его части к другой, к лету моностадо распадётся на четыре части:

* Условно ватная часть, ориентирующаяся на Коломойского.
* Условные центристы, ориентирующиеся на Разумкова.
* Остатки верных Зеленскому во главе со Стефанчуком.
* Бессистемная оппозиция (Лерос, Ясько etc)

В любом случае, монобольшинства скоро не будет, и вопрос о досрочных парламентских выборах станет естественным образом.

Альтернативой этому может служить создание коалиции "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины".

Но у "Голоса" четкой позиции нет. Часть депутатов в коалицию не хотят. Поддерживает единение Кира Рудык. Она думает, что такой вариант- один из немногих шансов спасти политическое будущее. Проблема в том, что многие депутаты "Голоса" видят токсичность бренда "Слуга народа". И эта токсичность, по их мнению, может окончательно добить и без того слабую фракцию "Голос".

Тимошенко поймала кураж и просит за партнерство контроль над "Нафтогазом" и влияние на Кабмин. Зермак понимает аппетиты украинской леди Винтер и никчемность «Голоса», а потому сто раз подумает перед тем, как исполнительную власть полностью узурпирует политическая самка богомола.

В этой связи, ряд олигархов начал работать на медийную прокачку Разумкова. Всё более частое появление его персоны на каналах Ахметова, а также рекламные ролики о нём и выкладки центра Разумкова говорят сами за себя. Спикер ВР - скользкий, беспринципный, но, в отличие от Зеленского, умный и расчётливый персонаж. Он будет «продавать» себя медленно, но скрупулёзно. Думаю, именно он - будущий правонаследник и бенефициар наиболее крупного осколка монобольшинства.
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11.02.2021 16:15 Відповісти
*** ОПЗЖ
Вот где развернулась нешуточная борьба!

Ряд источников (Печерский холм, Виктор Аросев и др) сообщают, что Москве надоела размытая часть украинского олигархата, которая, с одной стороны, ориентируется на Россию, а с другой - ни на сантиметр не хочет уступать Москве свои политические, а, главное, экономические активы. Поэтому в формате ОПЗЖ Москва попыталась сформировать четко пророссийскую силу во главе с Медведчуком. И Медведчук взялся такую политсилу формировать методом кнута и пряника - все, кто присоединялись к нему, имели политическое будущее, все кто не присоединялись - попадали под санкции России и получали арест своих российских активов.

Но Медведчука губит самовлюблённость. Он постоянно пытается быть в своей партии царем, а прочие лидеры партии хотят сотрудничества и равноправия. В результате, чтобы не нарываться на проблемы с Москвой, партийные лидеры ОПЗЖ не рвали с Медведчуком - они загнали его в глухой угол, лишив всего влияния внутри партии. И я думаю, что запрет его каналов и «наезд» на Козака - сговор ОПУ не с Медведчуком, а Зермака с группой Лёвочкина против путинского кума.

Какова плата за такой шаг со стороны Лёвочкина-Бойко? Всё просто: коалиция. Зермаку не нужны выборы, как не нужна коалиция с непредсказуемой БЮТ и ничтожным «Голосом». Ему нужна коалиция с «твёрдыми хозяйственниками», имеющими высокий рейтинг. Но без тотального влияния Медведчука. Который зарвался и стал неугоден всем.

Всем, кроме Москвы. Которая столько денег вбухала в этот проект, что просто так сдаваться не собирается. А потому сейчас будет и обострение на фронте, и новые санкции против бизнеса опальной части ОПЗЖ, и титушки Кивы, и многое другое.

А потому - досрочные парламентские выборы осенью практически неизбежны. На фоне битвы пауков в банке, которую я описал выше, появляется шанс у наиболее патриотической и прозападной силы - «Европейской Солидарности». И её лидер, Пётр Порошенко, это прекрасно понял - вчера (именно вчера) началось наступление со стратегическим прицелом. Если вы читали интервью Турчинова, смотрели Порошенко на Прямом, а также наслышаны о законопроекте про коллаборационизм, вы сделаете соответствующие выводы.

Завтра расскажу о тактике и шансах «Европейской Солидарности», БЮТ и более мелких партий. Хорошего всем дня!
Helgi Sharp
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11.02.2021 16:16 Відповісти
Массой хотят взять. Мозгами не получается.
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11.02.2021 16:18 Відповісти
..таке враження що Василя Вирастюка ВИКОРИСТОВУЮТЬ... втемну ..після серйозного захворювання .. в любому випадку - ГАНЬБА
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11.02.2021 16:21 Відповісти
перед різдвом чи новим роком ненароком наштовхнувся на Г+Г на "комедію" в якій грав роль Вася, ну думаю всьо, а колись поважав цього дужого парубка.
балотування від СН це ще один цвях у карму.
Не навчила їх слава Шеви в політиці, якби не успіхи зі збірною то й досі б асоціювався з тим болотом яке має мрію.
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11.02.2021 16:22 Відповісти
Фся власть 95кв. та дізель-шоу!
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11.02.2021 18:07 Відповісти
Василю! Мускули на руках це не ІЗВІЛІНИ в мізках. Навіщо це тобі?
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11.02.2021 22:50 Відповісти
... любят оне ваенных красивых и здоровенных...
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12.02.2021 08:50 Відповісти
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