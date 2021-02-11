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Вірастюк (72) Зеленський (10456) Слуга народу (2164)

Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Кандидат від "Слуги народу" в народні депутати на 87-му окрузі Василь Вірастюк каже, що пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента Володимира Зеленського протягом останнього тижня.

Про це він розповів під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це була пропозиція від президента України. Коли є пропозиція, я завжди кажу так, як своїй дружині, - я настільки благодатний слухач, я можу прийти і послухати. Звичайно, я прийшов і послухав, у нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення проблеми, саме та проблема, яку я доніс на самому початку (про створення реабілітаційного центру для ветеранів. - Ред.). Я побачив, що є відгук і пішов приймати рішення. Ось так було", - розповів Вірастюк.

За його словами, пропозиція надійшла від Зеленського протягом останнього тижня.

Також дивіться: "СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду в окрузі №87 в Івано-Франківській області. ВIДЕО

Як повідомлялося, "СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду по округу №87 в Івано-Франківській області.

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Топ коментарі
+35
Сила есть =ума не надо.
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11.02.2021 16:27
+33
інвест няні

Стать кандидатом от "Слуги народа" мне предложил Зеленский, - Вирастюк - Цензор.НЕТ 4620
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11.02.2021 16:30
+33
Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 5861
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11.02.2021 16:37
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Мені Вірастюк нагадує Піддубного Івана - той теж ходив окупованими землями України з орденом червоного прапору срср....
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11.02.2021 17:16 Відповісти
И помер в СССРЕ в нищете. От голода ,почти.
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12.02.2021 08:38 Відповісти
будущая жертва катастрофы, радостно запрыгивая на Титаник поинтересуйся хотя бы прогнозом погоды и обрати внимание на адекватность команды и её the копытана..
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11.02.2021 17:20 Відповісти
Вася, ты парень класный,но Верховна Рада не 95 квортал.А вообщето...........
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11.02.2021 17:21 Відповісти
Так, Василь. Популярність можна довго здобувати, а потім просрати одним своїм рішенням.
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11.02.2021 17:22 Відповісти
Есть и другой путь --ЗДОБУТИ ПОПУЛЯРНIСТЬ НЕАДЕКВАТА Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 7048 Правда платный неадекват ваня?
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11.02.2021 17:31 Відповісти
Как Кива?
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12.02.2021 07:49 Відповісти
Как ваня тут на форуме. Годами гавкает только на Порошенко и всещ безуспешно пытается пристроить старую задницу своей воровки на трон
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12.02.2021 09:54 Відповісти
....один уже такой есть там....нихера не делал...не выступал....не вносил законопроэкты ...и как писал один человек...только пердів...відригував і смердів....
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11.02.2021 17:30 Відповісти
Вася, куди ти прешся?, Маруся з допомогою Федини розвіють тебе по івано-франківським полонинам як суху ватру, розмажуть, як пешокласник зелені соплі під носом...... в сухому залишку матимеш лантух ганьби і мішок позору.
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11.02.2021 17:31 Відповісти
Звіробій - Вищу освіту здобула у сфері журналістики. До Майдану була приватним підприємцем, була власницею вебстудії, викладала дизайн, займалася рекламою. Була учасницею клубу історичної реконструкції. Член Українського геральдичного товариства.

Цього достатньо, щоб зрозуміти, що інетелкт у неї якби вищий, ніж у спортсмена-силача?
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11.02.2021 19:40 Відповісти
а виборці? згадайте як голосували ІФ
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11.02.2021 21:21 Відповісти
Можна (хоч і важко) зрозуміти тих, хто з самого початку приєднався до зе-команди, - були наївні, повірили обіцянкам. Але після постійних зашкварів Зеленського і слуг зовсім не зрозуміло, що збирається робити людина яка презентує себе як патріота, україномовного патріота разом з бужанським, арахамією, портновим, татаровим, єрмаком. А ще більше дивує, як може український патріот зв'язуватись з партією, члени якої за дискримінацію української мови. "Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона. Очевидно, що потерпілий використовує Вірастюка, щоб відтягнути голоси у Марусі Звіробій. Як олігарх Пінчук використав Вакарчука, щоб відтягнути голоси у Порошенка, а Притулу щоб відтягнути голоси у Кличка. Використав і викинув, як одноразовий предмет для контрацепції. Чи розуміє Вірастюк, що його використовують?

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11.02.2021 18:03 Відповісти
Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 6659 Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 7536
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11.02.2021 19:43 Відповісти
все воно розуміє! людина у 2019 році казала, що зєлєнскій "порядниа людина!" ...
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11.02.2021 23:01 Відповісти
"Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський" А ще поцмокати йому запропонував! Ще один ЗЕбіл!
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11.02.2021 18:07 Відповісти
Був шанований силач, став просто лайно Бог надав силу, але не дав розуму.
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11.02.2021 18:10 Відповісти
Не Аллах дал, а генетика, Аллаха нет!
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12.02.2021 07:30 Відповісти
У Василя натоптана, вгодована і м'язиста срака. Тій сраці відхопити на виборах пенделя, що школяреві висякатися, - Василь мо навіть і не відчує. Та чи варто бруднитися у ЗЕлене гівно? Так зате ж, як вигорить, - це ж справжній-справжнісінький депутатський мандат! Он як Яйценюк за мандатом тільки те й робить, що скіглить, а ніхто ж не дає. Та ще ж й цікавинка намічається - як воно буде кандидатам у депутати Василю Вірастюку і Марусі Звіробій сраками штовхатися?
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11.02.2021 18:14 Відповісти
"Понять и простить" - бабло перемогло добро.
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11.02.2021 18:19 Відповісти
Там ще десь Каськів проживав. Чому не він?
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11.02.2021 18:21 Відповісти
Вася - не надо))) Вы с Юзиком и младшим братом Колывана если присядете, втроем развалите весь ряд на галерке в ВР)))
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11.02.2021 18:26 Відповісти
Так а шо такое? Клоуны закончились -начались силачи?
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11.02.2021 18:35 Відповісти
И что ты будешь делать там... в носу ковырять??? Ещё один дебил добавится в команду клоуна.
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11.02.2021 18:36 Відповісти
Вася, не вступай в эту зеленую кучу гов...а....не пятнай себя. Они уже сливаются и не знают где бы пиар огрести, ты им нужен только для этого.
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11.02.2021 18:43 Відповісти
Кандидат от "Слуги народа" в народные депутаты на 87-м округе Василий Вирастюк говорит, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского в течение последней недели. Источник: https://censor.net/ru/v3247401

ЩЕ ОДНУ ЛЕГЕНДУ ХОЧУТЬ ЛАЙНОМ ВИМАЗАТИ НА ВСЕ ЖИТТЯ Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 6597
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11.02.2021 18:44 Відповісти
Был уважаемым человеком,стал зедебилом.Надеюсь ,избиратели примут правильное решение.Оставят его зубами,вагоны тоскать.
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11.02.2021 18:51 Відповісти
Фу *** какой стыд .нетмоется уже
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11.02.2021 18:54 Відповісти
Вирастюк, только не опозорься.
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11.02.2021 18:54 Відповісти
Уже!
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12.02.2021 07:50 Відповісти
Чоловіче, чи в тебе свого розуму немає?
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11.02.2021 18:55 Відповісти
До зашкварного списку його, разом з усіками притуленими.
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11.02.2021 19:05 Відповісти
Ещё один решил вляпаться в гавно..
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11.02.2021 19:09 Відповісти
Саме розміри Вірастюка дозволяють прикрити зализану Зебілами дупу Сцикуна від підсрачника Марусі Звіробій. А Вірастюк і розуміє, що його призначенння прикрити "потерпевшего", але гроші не пахнуть.
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11.02.2021 19:14 Відповісти
Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 783 Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 7643 Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 4271
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11.02.2021 19:40 Відповісти
ну это уже все было - и боксеры и певцы и дрочеры и дебилы и просто откровенные б л я ди с огромными губами и сиськами....Вирастюк , вот оно тебе надо? хочешь чтобы смеялись с тебя? ну ты прикинь реально какую пользу иткому ты принесешь в этом парламенте? или ты зарплату хочешь?
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11.02.2021 19:47 Відповісти
Вірастюк і АТОшникам допомагав, і Майдан підтримував, але одного крока достатньо, щоб перекреслити репутацію. Чудовий приклад - Кузьма Скрябін, який у 2004 почав топить за Яника, бо грошей захотів. Потім шкодував про це до кінця життя!
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11.02.2021 19:59 Відповісти
пока вирастюк "помогал" атошникам. Оба его конкурента на выборах - и Кошулинский, и Звиробой воевали. Не будучи такими такими мачо-силачами. В общем, говном оказался этот "самый сильный человек"
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11.02.2021 21:44 Відповісти
Кошулынськый будет отрабатывать партийное финансирование Свободы маланским олигархом. Согласился баллотироваться под давлением Тягнибока. Не исключено, что снимет свою кандидатуру в поддержку Звиробий
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11.02.2021 21:52 Відповісти
ще один гігант з однією мозковою звивиною.... буде з юзіком напару просувати закон про схрещення Олімпіади з КВНом Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 1636
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11.02.2021 20:50 Відповісти
Пане Василю, нащо так ганебно портити свою репутацію? Ви ж все життя працювали на це...
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11.02.2021 20:54 Відповісти
И че?... Туда дальше, к выборам, просто сними кандидатуру в пользу Маруси, и будет тебе счастье.
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11.02.2021 21:00 Відповісти
він ніби розумний і мав би розуміти що його використовують. вася забере частину голосів у звіробій і не пройде ні він, ні вона, а пройде підлабузник коломойського шевченко
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11.02.2021 21:08 Відповісти
Був Василь Вірастюк, а стане просто Вася.
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11.02.2021 21:19 Відповісти








MADSTREKOZA


@madstrekoza

·4 ч

Гроші не пахнуть? Гидко
Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 2343
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11.02.2021 21:29 Відповісти
это туловище идет конкурировать с Кошулинским, бывшим вице-спикером рады, который пошел на фронт простым солдатом? в то время, как "самый сильный человек мира" ходил по телешоу ?
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11.02.2021 21:33 Відповісти
Несподіваний камінг-аут від Вірастюка.
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11.02.2021 21:38 Відповісти
нужно потестировать потенциальную возможность Кличко стать президентом, и в этом плане и выигрыш и проиграш Вирастюка выгоден Банковой. Но выиграть должна Маруся Зверобой, это единственный вариант, от которого Банковая описается.
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11.02.2021 21:50 Відповісти
Кунсткамера уродов
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11.02.2021 21:58 Відповісти
Тут для нешановного вже качка васі пргиготоване місце корисного ідіота, який має відібрати частину голосів у Марусі. Тоді більше шансів з"явиться у Кошулинського. Зешмаркаля замутив гешефт лиш би не обрали Звіробій. На виборах побачимо, як прикарпатці розберуться в цих мутняках.
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11.02.2021 22:03 Відповісти
ставлю на Марусю!.. Зебилов на помойку!
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11.02.2021 22:12 Відповісти
Вася преться на Голгофу.... але його там чекає не святість а ганьба і позор.
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11.02.2021 22:23 Відповісти
а шо в своре народных артистов достойных не нашлось? Полякова рвалась
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11.02.2021 22:28 Відповісти
Всі продаються. Ти теж. Питання тільки в ціні
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11.02.2021 22:56 Відповісти
таке ж лайно як і федецький - контрацептиви використані(((
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11.02.2021 23:03 Відповісти
Министром спорта его как штиблета министром образования. Та и то, от Васяна хотя бы не несет вонью рыгов. Ну спаскудится как все, что тут поделать.
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11.02.2021 23:05 Відповісти
Всё покупается и продается.
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11.02.2021 23:22 Відповісти
Вірастюче...
Тебе придбали.
Ні за гріш.
Твоя ціна.
Ти став супроти жінки-Українки!
Ти подоба чоловіка, пуста...
Опудало невдале ти,
А не Захисник.
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11.02.2021 23:37 Відповісти
Вася, с кем ти связался.
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12.02.2021 00:51 Відповісти
і скільки забашляв, за віттягування голосів від Марусі Звіробій???
Такий кремезний чоловік і така гнила душонка...
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12.02.2021 01:29 Відповісти
Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 1127
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12.02.2021 02:56 Відповісти
Иди в хирурги, Вирастюк. Там ты убьешь одного-двух людей, а зачем идти в депутаты, убивать своими законами будущее страны, будущее наших детей?!
Я понимаю, работы нет, кушать надо, а там зп в конвертах и не в грн регулярная. 3 года можно тепленько устроиться. Если не ты, то кто то точно будет эти конверты получать.
В общем, есть о чем подумать.
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12.02.2021 09:37 Відповісти
Зеля очканул что Маруся победит
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12.02.2021 09:47 Відповісти
Гора м"яса на стероїдах ніколи і нікому розуму ще не додала...
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12.02.2021 14:07 Відповісти
Стать кандидатом от "Слуги народа" мне предложил Зеленский, - Вирастюк.

Ну тогда конечно, если сам предложил........ Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 7090

Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 6921
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12.02.2021 15:18 Відповісти
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