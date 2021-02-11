Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Кандидат від "Слуги народу" в народні депутати на 87-му окрузі Василь Вірастюк каже, що пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента Володимира Зеленського протягом останнього тижня.
Про це він розповів під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це була пропозиція від президента України. Коли є пропозиція, я завжди кажу так, як своїй дружині, - я настільки благодатний слухач, я можу прийти і послухати. Звичайно, я прийшов і послухав, у нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення проблеми, саме та проблема, яку я доніс на самому початку (про створення реабілітаційного центру для ветеранів. - Ред.). Я побачив, що є відгук і пішов приймати рішення. Ось так було", - розповів Вірастюк.
За його словами, пропозиція надійшла від Зеленського протягом останнього тижня.
Як повідомлялося, "СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду по округу №87 в Івано-Франківській області.
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Цього достатньо, щоб зрозуміти, що інетелкт у неї якби вищий, ніж у спортсмена-силача?
ЩЕ ОДНУ ЛЕГЕНДУ ХОЧУТЬ ЛАЙНОМ ВИМАЗАТИ НА ВСЕ ЖИТТЯ
MADSTREKOZA
@madstrekoza
·4 ч
Гроші не пахнуть? Гидко
Тебе придбали.
Ні за гріш.
Твоя ціна.
Ти став супроти жінки-Українки!
Ти подоба чоловіка, пуста...
Опудало невдале ти,
А не Захисник.
Такий кремезний чоловік і така гнила душонка...
Я понимаю, работы нет, кушать надо, а там зп в конвертах и не в грн регулярная. 3 года можно тепленько устроиться. Если не ты, то кто то точно будет эти конверты получать.
В общем, есть о чем подумать.
Ну тогда конечно, если сам предложил........