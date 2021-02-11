Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк. ВIДЕО

Кандидат від "Слуги народу" в народні депутати на 87-му окрузі Василь Вірастюк каже, що пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента Володимира Зеленського протягом останнього тижня.

Про це він розповів під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Це була пропозиція від президента України. Коли є пропозиція, я завжди кажу так, як своїй дружині, - я настільки благодатний слухач, я можу прийти і послухати. Звичайно, я прийшов і послухав, у нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення проблеми, саме та проблема, яку я доніс на самому початку (про створення реабілітаційного центру для ветеранів. - Ред.). Я побачив, що є відгук і пішов приймати рішення. Ось так було", - розповів Вірастюк.

За його словами, пропозиція надійшла від Зеленського протягом останнього тижня.

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