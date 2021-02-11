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ВР (8166) Вітренко Юрій (308) Слуга народу (2164) Корнієнко (554)

Призначення Вітренка міністром енергетики винесуть на голосування ВР втретє, якщо так вирішить фракція, - Корнієнко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У фракції "Слуга народу" зараз обговорюють можливість винесення втретє на голосування в парламенті призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єр - міністром енергетики.

Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо фракція вирішить - будемо виносити. Це рішення фракції ... Це ще обговорюється", - розповів Корнієнко.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. Зазначимо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався під час голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра енергетики.

Також читайте: Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський

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Топ коментарі
+7
И шо так будут выносить пока ногами вперёд не вынесут их всех оттуда?
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11.02.2021 17:08
+7
Плейшнер 5-й раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал... (с)
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11.02.2021 17:09
+6
"Ты их в дверь - они в окно". (с)
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11.02.2021 17:12
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Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит Ахметов...
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11.02.2021 17:07 Відповісти
И шо так будут выносить пока ногами вперёд не вынесут их всех оттуда?
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11.02.2021 17:08 Відповісти
А цього разу з милом будуть голосувати чи якимось ГММ? Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко - Цензор.НЕТ 630
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11.02.2021 17:08 Відповісти
Плейшнер 5-й раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал... (с)
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11.02.2021 17:09 Відповісти
коментар відмічено як спам
бо так хочет америка?
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11.02.2021 17:10 Відповісти
Та що там 3-й раз, хоч раз 10...
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11.02.2021 17:11 Відповісти
"Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко" - вынесут на голосование ВР в третий раз, ведь деньги за должность взяли и уже наверное часть потратили.
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11.02.2021 17:11 Відповісти
Во бабла занес!
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11.02.2021 17:11 Відповісти
"Ты их в дверь - они в окно". (с)
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11.02.2021 17:12 Відповісти
Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8363

Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8157
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11.02.2021 17:14 Відповісти
Кто такой зануда с точки зрения женщины? - Это мужчина, которому легче дать, чем объяснить, почему она не может этого сделать. Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3589 Ситуация один в один.
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11.02.2021 17:15 Відповісти
Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7425
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11.02.2021 17:22 Відповісти
нам солнца не надо нам партия светит . каждому слуге народа по столбу и наступит энергетическая независимость
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11.02.2021 17:16 Відповісти
Один раз не папуас Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3578. Но третий раз? Он министр или 321
Витренко попытаются в третий раз назначить министром
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11.02.2021 17:16 Відповісти
Витренко стать подельником воровского кодлана Коломойского готов: НАБУ начало расследование в отношении передачи "Нафтогазом" 305 млн кубометров газа фиктивной фирме.
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11.02.2021 17:16 Відповісти
Этому "делу" 20 годочков... Я понимаю, что, с недавних пор, Коломойский - единственный олигарх и вор в Украине и вешать на него одного всех собак - модная тэнденция... И модно это стало с того момента, как "сивочолого" отстранили от руля страны... Но, всё-таки, обоснуйте интерес Коломойского в этом, конкретном, случае.
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11.02.2021 17:30 Відповісти
Для Коломойского Витренко-ценный кадр в разрушении энергетики Украины. Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский. 28.08.19/ Зеленский просит "слуг народа" поддержать Витренко/ Этому "делу" 20(?) годочков.-И что ? Опять виноваты папередники? Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020. Тоже виноваты папередники? / Цель правящей Украиной еврейской мафии Коломойского- мародёрство воюющей Украины. А Витренко с Коболевым-подельники этой мафии.
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11.02.2021 18:02 Відповісти
"Слуги" накінець допетрали,що Вітренка будуть виносити,а їм будуть заносити поки він не міністр...Тому Вітренкові завжди буде бракувати пару голосів...Це називається плюралізм думок...
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11.02.2021 17:22 Відповісти
Что-то мне это напоминает... Призначення Вітренка міністром енергетики винесуть на голосування ВР втретє, якщо так вирішить фракція, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3760
Дежавю... Призначення Вітренка міністром енергетики винесуть на голосування ВР втретє, якщо так вирішить фракція, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4873
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11.02.2021 17:23 Відповісти
А можно узнать кто стоит за этим Витренко что его так настойчиво пропихивают?
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11.02.2021 17:26 Відповісти
Да допилить энергетику Украины, не хватает спецов умелых.
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11.02.2021 21:16 Відповісти
Надо же, Старый Джо не берет трубку.
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11.02.2021 17:33 Відповісти
Щось Корнієнко швидко переключивсь з коробельних сосен на Вєтрєнка. Вже по третьому колу пішов. Хм.
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11.02.2021 17:33 Відповісти
Це той Вітренко, який за Порошенко в десятки разів піднімав тарифи на газ і електрику. Хочуть ще підняти тарифи. Ось, для чого Зєлє треба Вітренко.
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11.02.2021 17:44 Відповісти
А чи не час винести з ВР разом з фракцією?
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11.02.2021 18:02 Відповісти
Депутаты, посидевшие, на урезанных 5 тыс баксов, вместо 30 тыс, думаю радостно проголосуют и за черта лысого.
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11.02.2021 18:29 Відповісти
Да этого козла давно пора тащить на живодёрню, а вы его в раду. Протянете его пойдёте сами и аж бегом.
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11.02.2021 18:41 Відповісти
Дерьмаки, аванс за должность, не могут отдать, крепко погудели в ресторане!!! =)))
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11.02.2021 18:47 Відповісти
Никак наташа дубинская (девичья, ныне витренко), не может успокоится за своих родичей...
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11.02.2021 19:04 Відповісти
Призначення Вітренка міністром енергетики винесуть на голосування ВР втретє, якщо так вирішить фракція, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5681
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11.02.2021 19:08 Відповісти
Парубій ставив на одне голосування 18 раз, так що у слуг є ще резерв. Ви ж без одного урода себе командою не відчуваєте, розривається корупційна цепочка.
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11.02.2021 23:04 Відповісти
 
 